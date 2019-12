E-commerce in België groeide de eerste drie kwartalen van 2019 met 6 procent

Belgen spendeerden in de eerste drie kwartalen van 2019 al 8,38 miljard euro op internet. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zo’n 18 procent van de online aankopen gebeurt via de smartphone, die alsmaar terrein wint op de laptop en tablet.

De e-commerce in België blijft gestaag groeien. Dit blijkt uit marktonderzoek van GfK in opdracht van BeCommerce, de tegenhanger van Thuiswinkel.org, die in België een formeel vertrouwenskeurmerk aan webshops verstrekt. De organisatie is vooral tevreden over het derde kwartaal. In de zomermaanden werden er zo’n 26,5 miljoen aankopen gedaan via internet, wat neerkomt op een stijging van 10 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Toen ging het om 23,85 miljoen online transacties.

Sterkste stijger over de eerste drie kwartalen van 2019 is de categorie ‘health & beauty’, met een derde meer uitgaven dan in de eerste negen maanden van 2018. In het derde kwartaal groeide de categorie speelgoed het hardst, met een stijging van 25 procentpunt ten opzichte van Q3 2018. BeCommerce heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat over heel 2019 de kaap van 11 miljard euro aan online bestedingen zal worden gerond. De belangrijkste koopmomenten, zoals de eindejaarsperiode, Vrijgezellendag, Black Friday en Cyber Monday zijn immers nog niet in de huidige cijfers opgenomen.

BeCommerce stelt verder vast dat de smartphone nog steeds terrein wint op de laptop, desktopcomputer en tablet, als het gaat om het populairste apparaat om online te shoppen; het aandeel van de mobiele telefoon steeg naar 18 procent. De laptop blijft nog steeds het geprefereerde apparaat van Belgen om online aankopen te doen, maar het aandeel van het toestel liep terug tot 46 procent. In het eerste kwartaal van 2019 was de notebook nog goed voor 55 procent van de internetaankopen.

Van de Belgen die online winkelen, is volgens BeCommerce 90 procent tevreden over zijn winkelervaring. Als voornaamste pluspunten worden de lage prijs, het gemak en de tijdsbesparing genoemd. Respondenten noemden de verzendkosten en het gebrek aan contact met het product als grootste nadelen. Ruim een kwart van de ondervraagden vindt de verplichting om op voorhand te betalen een drempel.

Tot slot blijkt uit het marktonderzoek dat Vlamingen nog altijd meer online aankopen doen dan mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. Waar de Vlaming in de eerste negen maanden van 2019 gemiddeld 795,50 euro online besteedde, was dat bij zijn, voornamelijk Franstalige, landgenoten 660,90 euro.