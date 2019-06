E-commerce in België groeide eerste kwartaal 2019 met 8 procent

Belgen gaven in het eerste kwartaal van dit jaar al 2,95 miljard euro uit op internet. Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Ongeveer 15 procent van de online aankopen in België gebeurt via de smartphone, die daarmee terrein wint op de pc en tablet.

Het aantal online aankopen en het gespendeerde bedrag blijven in België gestaag groeien, blijkt uit marktonderzoek van BeCommerce. In het eerste kwartaal van 2019 nam het aantal online aankopen toe tot 27,1 miljoen, een stijging van 18 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Belgen gaven ook 8 procent méér uit online, goed voor een totaalbedrag van 2,95 miljard euro. Volgens BeCommerce is online winkelen inmiddels goed voor zo’n 20 procent van de totale Belgische markt in uitgaven.

Er werden in het eerste kwartaal van 2019 vooral diensten gekocht. Deze soort online aankopen waren goed voor zo’n 66 procent van het totaal. Van alle producten werden 'vliegtuigtickets en accommodatie (niet in pakket)' het meest online gekocht: in 87 procent van de gevallen vond de aankoop daarvan online plaats. Ook 'tickets voor attracties en events' met 78 procent en 'pakketreizen' met 64 procent waren populair. Sterkste groeier is 'health & beauty'. Deze categorie steeg in een jaar tijd met 47 procent en trekt nu ongeveer een tiende van de uitgaven naar zich toe.

Uit het marktonderzoek blijkt verder dat de smartphone terrein wint op de desktopcomputer en de tablet qua apparaten waarmee besteld wordt. Zo’n 15 procent van alle online aankopen in België wordt gedaan met de smartphone. De laptop blijft met 55 procent het populairste apparaat voor het uitvoeren van online aankopen.

Het populairste betaalmiddel bij online transacties in België is Bancontact, met 52 procent. De creditcard staat met 44 procent op de tweede plaats, gevolgd door PayPal met 27 procent. Daarbij werd gekeken naar betaalmiddelen die minstens één keer door de consument zijn gebruikt.