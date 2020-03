Belgen doen minder vaak online aankopen via smartphone dan Nederlanders

De smartphone neemt in België een minder groot aandeel in bij de online bestedingen dan in Nederland. Dat blijkt uit een vergelijking van de cijfers van de Belgische BeCommerce-organisatie en het Nederlandse Thuiswinkel.org.

In zowel België als in Nederland wint de smartphone aan populariteit wat betreft het doen van online aankopen, maar het mobieltje blijft in beide landen nog wel flink achter op met name de laptop. In België was de smartphone volgens BeCommerce vorig jaar goed voor 12 procent van de online bestedingen. Dat was in 2018 nog 8 procent. In Nederland nam het aandeel smartphone bij de internetaankopen volgens Thuiswinkel.org toe van 10 procent in 2018 tot 15 procent in 2019. Beide onderzoeken werden uitgevoerd door GfK.

In 2019 gebruikte 36 procent van de Belgen de smartphone voor minstens één online aankoop. In het vierde kwartaal van 2019 kocht 42 procent van de Nederlanders iets via de smartphone. Niet bekend is wat dat percentage voor het gehele jaar is, maar in het vierde kwartaal van 2018 ging het nog om 35 procent.

In totaal gaven Belgen in 2019 11,46 miljard euro online uit, 0,9 miljard euro meer dan in 2018. Opvallend is dat de stijging geheel voor rekening kwam van Vlaanderen: in Franstalig België daalden de online uitgaven zelfs, met 2 procent. Nederlanders gaven online veel meer uit: 25,8 miljard euro, een stijging van 7 procent.