Nederlander opgepakt op verdenking van runnen betaalsite met kinderporno

De Nederlandse politie blijkt maandag 9 maart een 32-jarige man in Barendrecht te hebben aangehouden voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. De verdachte zou de website DarkScandals hebben gerund. Die site is inmiddels offline.

De man was volgens het OM beheerder en moderator op de pay-to-viewsite. Op DarkScandals konden internetters tegen betaling van bitcoin video's van onder andere verkrachtingen, afpersingen en seksuele dwang bij vrouwen verkrijgen. Ook was kinderporno aanwezig. De Amerikaanse opsporingsautoriteiten identificeerden twee slachtoffers die ten tijde van het misbruik tussen de 13 en 15 jaar oud waren. Gebruikers die zelf video's aandroegen, kregen gratis toegang tot DarkScandals, waarbij de verdachte eiste dat het authentieke beelden waren, aldus het OM.

De Amerikaanse opsporingsautoriteiten maakten in juli 2018 melding van de site tegenover het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum in Nederland. Vervolgens hebben het team Kinderporno en Kindersekstoerisme van de politie Den Haag, het Openbaar Ministerie en de FIOD samengewerkt met onder andere Europol en de Duitse autoriteiten om de site en zijn beheerder aan te pakken. De man is niet alleen aangehouden voor het bezit en de verspreiding van kinderporno, maar ook voor heling, opruiing en twee belastingfeiten. De site toont inmiddels een splashpagina van de autoriteiten.