Duitse politie rolt kinderpornoplatform op darknet met 400.000 leden op

De Duitse politie heeft een kinderpornonetwerk met ruim vierhonderdduizend leden ontmanteld. Onder meer de Nederlandse politie hielp mee. Het platform was alleen bereikbaar via het darknet en was bijna twee jaar actief.

De Duitse politie schrijft dat het om een internationaal platform ging dat zich voornamelijk focuste op beelden van jonge jongens. Het platform, Boystown, bestond uit een forum en een chatfunctie. Volgens de politie is er meerdere maanden onderzoek gedaan naar het platform, wat in samenwerking met Europol en onder meer de Nederlandse politiediensten is gegaan.

Bij het onderzoek zijn vorige maand drie hoofdverdachten opgepakt, waarvan eentje in Paraguay woonde. Het gaat om drie Duitse mannen van tussen de 40 en 58 jaar oud, die ervan verdacht worden dat ze de beheerders waren van het platform. Daarbij waren ze verantwoordelijk voor de technische implementatie van de darknet-website en het onderhoud van de servers. Ook gaven ze gebruikers instructies over hoe ze 'veilig' gebruik konden maken van de site en daarbij aandacht van politiediensten konden voorkomen.

Een vierde Duitser met een leeftijd van 64 jaar is eveneens opgepakt. Hij wordt verdacht van het lid zijn van het platform en zou daarbij een van de actiefste gebruikers zijn geweest met ruim 3500 posts. Sinds de arrestaties zijn het platform en de chats uitgeschakeld.