Honderdduizenden slimme meters in Nederland geven geen data door

Vorige maand gaven ruim 224.000 slimme energiemeters van Nederlandse huishoudens geen gegevens door. De hoeveelheid problemen verschilt per netbeheerder en maand. In sommige gevallen wordt het gsm-signaal van de meters in huizen verstoord.

Volgens Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van Nederlandse energienetbeheerders, stuurde bij Stedin 3,5 procent van de slimme meters in november geen data door en was dit bij Enexis 0,7 procent. Stedin is de beheerder die met name in de provincies Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland actief is, terwijl Enexis de beheerder in Brabant, Limburg en het noordoosten van Nederland is.

In november lag het gemiddelde percentage niet-communicerende meters op 1,9, met meer dan 224.000 apparaten. Dat schrijft het FD. In oktober lag het gemiddelde met 2,2 procent nog wat hoger. De leveranciers Vattenfall en Eneco hebben het over problemen met het transport van data bij '2 procent tot 6 procent' van hun klanten. Ze willen dat dat de netbeheerders snel verbeterde toegang geven tot de correcte data. Dit zou onder andere nodig zijn om goede besparingsadviezen te kunnen geven. In totaal zijn er momenteel 6,2 miljoen slimme meters in Nederland.

Waar het precies misgaat met de datadoorgifte in de keten, is niet duidelijk. Het transport van de data verloopt via gsm, maar gaat ook via computers van netbeheerders en een centraal dataplatform. Volgens Vattenfall kunnen bijvoorbeeld te dikke muren al het gsm-signaal al verstoren. Het bedrijf organiseert een hackathon om oplossingen te vinden voor de verstoringen en om de effectiviteit van de meters te vergroten.