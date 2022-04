Belgische bank KBC wil gebruiksdata inzien van digitale energiemeter Fluvius

De Belgische bank KBC heeft zich aangemeld bij de Vlaamse netbeheerder Fluvius om verbruiksgegevens in te kunnen zien van de nieuwe digitale stroom- en gasmeters die in elk Vlaams huis komen. KBC wil met de gegevens nieuwe diensten ontwikkelen.

De bank is een van de acht bedrijven die zich bij netbeheerder Fluvius heeft gemeld om data uit de stroom- en gasmeters in te zien, schrijft De Tijd. Binnenkort moeten de slimme meters in elk Vlaams huishouden komen. Daarmee wordt elk kwartier de productie en het verbruik van elektriciteit gemeten, zodat niet alleen het verbruik maar ook de teruglevering door zonnepanelen of een thuisbatterij kan worden gemeten.

Energiebedrijven willen die gegevens graag gebruiken voor het ontwikkelen van diensten en het bestuderen van het gebruik van hun klanten, maar ook bank-verzekeraar KBC heeft met netbeheerder Fluvius een datacontract gesloten. Het is nog niet duidelijk wat de bank met de gegevens wil. Tegen De Tijd zegt de bank dat de gegevens interessant zijn 'voor het ontwikkelen van diensten die klanten helpen om duurzamer met energie om te springen of er financieel voordeel uit te halen'. Ze kunnen ook interessant zijn voor producten rond renovaties en groene leningen, zegt de bank tegen De Tijd.

Verschillende partijen kunnen via zo'n datacontract gegevens uit de digitale meters opvragen. Het gaat hierbij om gegevens van zeker een dag oud. Daarnaast mogen partijen niet zomaar gegevens van iedereen opvragen, maar moeten Fluvius-klanten akkoord gaan, schrijft De Tijd. De meeste andere partijen zijn energiemaatschappijen, die met de gegevens flexibele prijzen kunnen bieden op basis van het gebruik en de teruglevering aan het net. De Tijd noemt energieleveranciers Yuso, June en Engie Electrabel als andere partijen die met de gegevens willen werken.

In januari werd bekend dat zonnepaneeleigenaren met een digitale energiemeter niet langer een overschot aan opgewekte energie mogen aftrekken van hun gebruik. Dat bepaalde het Grondwettelijk Hof. De afgelopen twee jaar nam het aantal zonnepaneeleigenaren in België juist enorm toe, omdat de overheid een regeling had waarmee dat wel mocht.