Belgische netbeheerder Fluvius krijgt 1 miljoen euro boete om IT-problemen

Fluvius heeft een boete van een miljoen euro gekregen omdat de Belgische netbeheerder de maandverbruiken van Belgen niet doorstuurde naar energieleveranciers. Fluvius zegt dit technisch wel te kunnen, maar wil het IT-systeem nog testen.

De Vlaamse energieregulator VREG dreigde eerder al met de boete als Fluvius op 1 april niet de maandverbruiken door kon sturen en bevestigt maandag aan HLN de boete deze week te vorderen. Fluvius moet de boete binnen zestig dagen betalen. Volgens De Tijd kan de netbeheerder daarnaast nog een boete van tienduizend euro per dag krijgen, zolang de maandverbruiken niet worden doorgestuurd.

Het doorsturen van de maandverbruiken van consumenten en bedrijven aan energieleveranciers is mogelijk dankzij datasysteem Atrias, waar Tweakers eerder een achtergrondartikel over schreef. Met de maandelijkse verbruikscijfers weten energieleveranciers in welke maand de klant energie heeft verbruikt. Dat kan bij wisselende prijzen voor gas en elektriciteit voor nauwkeurigere eindafrekeningen zorgen. Nu schatten energieleveranciers het maandelijkse energieverbruik nog op basis van historische profielen.

De netbeheerder zegt deze maandvolumes technisch gezien uit te kunnen rollen, maar zegt dit uitvoeriger te willen testen. Daarnaast wil Fluvius eerst een ander probleem oplossen, waarbij twintigduizend klanten die naar Atrias zijn overgestapt, last hebben van problemen. Bij deze klanten loopt de energiedata 'onvoldoende goed of niet door' naar de leveranciers. Daardoor moeten de klanten langer wachten op een jaarfactuur of een wissel van leverancier.

Fluvius zegt 'in het belang van de klant' 'in de komende maanden' te willen focussen op deze twintigduizend klanten en daarna het doorsturen van de maandvolumes. Die maandverbruiken moeten 'later' naar leveranciers worden gestuurd. Tegen april 2024 moet de volledige uitrol van die maandverbruiken klaar zijn, aldus Fluvius. De netbeheerder merkt daarnaast op dat er nog verdere afspraken nodig zijn met energieleveranciers en de overheid, voordat de verbruiken doorgestuurd kunnen worden. Wat die afspraken zijn en wat Fluvius nog aan het systeem wil testen, is niet duidelijk. Van consumenten die gebruikmaken van maandelijkse afrekeningen, kunnen de verbruiken wel per maand worden doorgestuurd, stelt VRT.