Vlaamse energiewaakhond beboet Fluvius voor aanhoudende IT-problemen

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, ofwel VREG, heeft Fluvius een boete opgelegd van 120.280 euro wegens de aanhoudende IT-problemen bij de netbeheerder. Door de problemen krijgen duizenden klanten al maandenlang geen facturen.

Het bedrag van de boete is gebaseerd op de 3.007 EAN-codes die op 1 oktober 2024 al langer dan zes maanden geblokkeerd waren in het systeem van Fluvius en dataplatform Atrias, schrijft De Tijd. Daarnaast legt de VREG een dwangsom op van 250 euro per dag aan de tien distributienetbeheerders waarvoor Fluvius optreedt als werkmaatschappij. De dwangsom blijft van kracht totdat alle blokkades zijn opgelost.

De IT-problemen zorgen ervoor dat de EAN-codes, die worden gebruikt om leveringspunten te identificeren, van aanvankelijk meer dan 21.000 gezinnen geblokkeerd waren. Hierdoor kregen de huishoudens geen energiefacturen meer. Ook konden er geen voorschotten worden betaald.

Fluvius laat in een reactie aan VRT weten dat het de beslissing van de VREG om een boete en dwangsommen op te leggen betreurt. "Die brengen de oplossing voor de overblijvende problemen niet dichterbij. Onze medewerkers en die van Atrias werken volop verder aan het wegwerken van de langdurig geblokkeerde data voor de overgebleven getroffen klanten."

De IT-problemen bij Fluvius spelen al sinds 2021, toen de netbeheerder overschakelde naar de gedeelde database Atrias. Die moest het uitwisselen van gegevens over energiegebruik makkelijker maken, maar een systeemfout bemoeilijkte dat. De VREG had begin juli al aangegeven juridische stappen te ondernemen tegen Fluvius. De toezichthouder gaf Fluvius tot 30 juni om de problemen op te lossen, maar stelde vast dat dit nog niet is gebeurd. VREG gaf Fluvius al eerder een boete van een miljoen euro voor dezelfde problemen.