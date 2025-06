AMD houdt op 6 januari persconferentie tijdens CES 2025

AMD gaat tijdens de technologiebeurs CES een persconferentie houden. Deze vindt plaats op 6 januari om 20.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via het officiële YouTube-kanaal van de chipfabrikant.

AMD schrijft in de aankondiging dat Jack Huynh, de senior vice president van AMD, een presentatie gaat geven over 'pc's, gaming en de AI-producten van de fabrikant'. Het is mogelijk dat AMD meer informatie gaat delen over de eerste RDNA 4-videokaarten. In oktober bevestigde de fabrikant al dat de eerste gpu's met RDNA 4-architectuur begin 2025 worden uitgebracht.