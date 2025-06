Verwijzingen naar Radeon RX 8600- en 8800-videokaarten verschijnen in AMD-code

Er zijn verwijzingen naar twee onaangekondigde Radeon RX 8000-videokaarten verschenen in een update van AMD's ROCm-platform. Die bevat code waarin de productnamen RX 8600 en RX 8800 genoemd worden. Vermoedelijk worden die gebaseerd op de nieuwe RDNA 4-architectuur.

AMD's ROCm-library op GitHub bevat sinds kort verwijzingen naar nieuwe 'gfx1200'- en 'gfx1201'-gpu's, waarbij respectievelijk de productnamen 'RX8600' en 'RX8800' staan vermeld. Dat merkte VideoCardz als eerste op na een tip van een lezer. De commit bevat verder geen concrete details over de videokaarten zelf, zoals specificaties.

Het betreft nog geen officiële aankondiging, hoewel dit niet de eerste keer is dat de productnamen van onaangekondigde videokaarten verschijnen in ROCm. De specificaties van AMD's Navi 32- en 33-gpu's verschenen bijvoorbeeld ook vroegtijdig in een commit in AMD's ROCm-repository op GitHub. Die bleken later te kloppen.

Naar verwachting kondigt AMD zijn eerste RX 8000-videokaarten in januari aan. Het bedrijf bevestigde in oktober dat de eerste RDNA 4-gpu's begin 2025 op de markt komen. AMD houdt op 6 januari een persconferentie tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf zegt dat het dan onder andere gamingproducten zal aankondigen.