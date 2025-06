Gerucht: AMD brengt Ryzen 7 5700X3D met 3D V-Cache in eerste kwartaal 2024 uit

AMD brengt zijn vermeende Ryzen 7 5700X3D-desktopprocessor mogelijk in het eerste kwartaal van 2024 uit. Er gingen eerder al geruchten rond over de komst van die cpu, die moet werken met socket AM4. Het zou een goedkopere versie van de bestaande Ryzen 7 5800X3D worden.

Bekende leaker ECSM meldt op sociale media dat AMD in het eerste kwartaal van volgend jaar met meerdere nieuwe processors komt. Een aantal daarvan zijn Zen 3-processors, waaronder de eerdergenoemde Ryzen 7 5700X3D. ECMS deelde in het verleden correcte informatie over cpu-releases.

Er gingen in november al geruchten rond over de komst van een Ryzen 7 5700X3D. Deze moet beschikken over acht Zen 3-cores en 64MB gestapelde 3D V-Cache boven op de cpu-chiplet, voor een totaal van 92MB aan L3-cache. De cpu is daarmee nagenoeg identiek aan de hoger gepositioneerde Ryzen 7 5800X3D, die wel hogere kloksnelheden haalt dan de vermeende 5700X3D. Er gaan ook geruchten rond over de komst van een Ryzen 5 5500X3D met zes cores, maar het is niet bekend wanneer die moet verschijnen. ECSM noemt voor die chip geen releaseperiode.

Verder zou AMD in het eerste kwartaal van 2024 met nieuwe Ryzen 8000G-apu’s voor socket AM5 komen, zo meldt ECSM. Ook over die chips gingen al geruchten rond. Die moeten gebaseerd worden op de Zen 4-architectuur en beschikken over geïntegreerde RDNA3-gpu’s. De huidige Ryzen 7000-desktopprocessors hebben al een geïntegreerde gpu, maar die is gebaseerd op RDNA2.