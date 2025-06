AMD introduceert Ryzen 9000-desktopprocessors op basis van Zen 5-architectuur

AMD heeft zijn Ryzen 9000-serie desktopprocessors aangekondigd. Deze processors zijn gebaseerd op een geheel nieuwe Zen 5-architectuur en worden gebakken op TSMC's 4nm-procedé. De processors komen in juli beschikbaar. De adviesprijzen zijn nog niet bekend.

AMD introduceert, net als in voorgaande jaren, in eerste instantie vier processors in de Ryzen 9000-desktopserie. De Ryzen 9 9950X wordt het topmodel in de line-up. Deze beschikt weer over 16 cores en 32 threads, met boostclocks tot 5,7GHz. Daarbij heeft deze processor in totaal 80MB L2- en L3-cache, en een tdp van 170W.

Lager gepositioneerd dan de Ryzen 9 9950X komen de Ryzen 9 9900X-, Ryzen 7 9700X- en Ryzen 5 9600X-cpu's beschikbaar. Die beschikken respectievelijk over 12, 8 en 6 cores. AMD heeft daarmee de aantallen cores niet veranderd ten opzichte van de vorige paar generaties, hoewel de nieuwe cores volgens AMD aanzienlijk beter moeten presteren dan de vorige generatie.

In door AMD gepubliceerde productiviteitsbenchmarks presteert het Ryzen 9 9950X-topmodel 7 tot 56 procent beter dan de Intel Core i9-14900K, afhankelijk van de exacte workload. In gaming liggen die percentages op 4 tot 23 procent, afhankelijk van de game. Er zijn nog geen onafhankelijke benchmarks beschikbaar.

In veel gevallen zijn de tdp's ook verlaagd ten opzichte van de voorgaande modellen. Het topmodel met 16 cores behoudt zijn tdp van 170W. De Ryzen 9 9900X met 12 kernen heeft echter een tdp van 120W, waar dat voorheen ook 170W was. De Ryzen 7- en Ryzen 5-varianten beschikken beide over een 65W-tdp; bij hun Zen 4-tegenhangers was dat nog 105W. De chips komen ergens in juli beschikbaar, maar er wordt nog geen concrete datum genoemd.

AMD's Ryzen 9000-line-up voor desktops Processor Architectuur Cores/threads Boostclock Cache (L2+L3) Tdp Ryzen 9 9950X Zen 5 (TSMC 4nm) 16C/32T Tot 5,7GHz 80MB 170W Ryzen 9 9900X Zen 5 (TSMC 4nm) 12C/24T Tot 5,6GHz 76MB 120W Ryzen 7 9700X Zen 5 (TSMC 4nm) 8C/16T Tot 5,5GHz 40MB 65W Ryzen 5 9600X Zen 5 (TSMC 4nm) 6C/12T Tot 5,4GHz 38MB 65W

Zen 5-architectuur biedt gemiddeld 16 procent hogere ipc

De genoemde processors zijn allemaal gebaseerd op de nieuwe Zen 5-cores. Deze bieden volgens AMD een gemiddelde ipc -verbetering tot 16 procent ten opzichte van Zen 4. Dat betekent dat de Zen 5-chips gemiddeld 16 procent sneller moeten zijn bij dezelfde kloksnelheden en hetzelfde aantal cores, afhankelijk van de workload.

Waar AMD soms relatief kleine updates introduceert tussen twee Zen-generaties, claimt het bedrijf dat Zen 5 een fundamentelere upgrade is ten opzichte van Zen 4. De fabrikant heeft daarmee verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de nauwkeurigheid en latency van de branch prediction verbeterd ten opzichte van Zen 4. Het bedrijf spreekt ook van een hogere throughput dankzij bredere pipelines en vectoren, naast grotere window sizes, zodat de cores beter parallel kunnen werken.

Met dit alles claimt de chipmaker dat Zen 5 een tot twee keer zo hoge bandbreedte heeft voor frontendinstructies. Dat geldt ook voor de databandbreedte tussen de L2- en L1-caches, en vanaf L1 naar de FP. Daarnaast moeten de 'AI'-prestaties tweemaal zo hoog liggen als in de Ryzen 7000-serie. De desktopchips beschikken overigens niet over een npu voor AI-rekentaken, anders dan de nieuwe Ryzen AI-laptopprocessors van AMD.

Verder heeft de Zen 5-architectuur opnieuw ondersteuning voor DDR5-geheugen. De chips bieden ook opnieuw PCIe 5.0-lanes, hoewel de fabrikant niet zegt hoeveel lanes de cpu's aan boord krijgen. De huidige Ryzen 7000-cpu's op basis van Zen 4 beschikken over 28 PCIe 5.0-lanes, waarvan 16 bestemd zijn voor een videokaart en 8 voor ssd's. De overige 4 PCIe 5.0-lanes worden gebruikt voor communicatie met de chipset.

Platform: opnieuw AM5, maar nieuwe X870-chipsets

De cpu's maken opnieuw gebruik van het AM5-platform, dat werd geïntroduceerd bij de voorgaande Ryzen 7000-serie. Volgens AMD kunnen gebruikers tot voorbij 2027 nieuwe AM5-processors verwachten. AMD introduceert, samen met de nieuwe Ryzen 9000-chips, wel nieuwe high-end X870- en X870E-chipsets met verschillende verbeteringen ten opzichte van X670(E).

Volgens AMD krijgen alle X870- en X870E-moederborden standaard ondersteuning voor USB4. Ook krijgen alle moederborden met deze chipsets gegarandeerd ondersteuning voor PCIe 5.0 voor de gpu en ssd's. Daarnaast moeten de nieuwe chipsets hogere geheugensnelheden ondersteunen via de EXPO-overklokprofielen.

AMD toonde tijdens zijn presentatie geen concrete X870- en X870E-moederborden. Fabrikanten kondigen die de komende dagen waarschijnlijk zelf aan tijdens de Computex 2024-beurs in Taiwan. De moederborden komen naar verwachting in juli beschikbaar, samen met de Ryzen 9000-chips.

AM4 krijgt twee nieuwe Ryzen 5000-cpu's

Verder introduceert AMD twee nieuwe Ryzen 5000-processors, die beschikbaar komen op het AM4-platform dat in 2017 zijn debuut maakte. Deze worden weer gebaseerd op de Zen 3-architectuur, maar bieden hogere kloksnelheden dan voorheen. De Ryzen 9 5900XT krijgt bijvoorbeeld zestien cores met een boostclock tot 4,8GHz. De Ryzen 7 5800XT beschikt over acht kernen met dezelfde boostsnelheden.

AMD zegt dat deze nieuwe Ryzen 5000XT-processors in juli beschikbaar komen, maar noemt daarbij geen prijzen. De chips worden geleverd met een Wraith Prism-koeler.