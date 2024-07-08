‘AMD Ryzen 9 9900 X scoort 18 procent beter dan 7900X in Cinebench R23’

Techwebsite Wccftech claimt dat de komende AMD Ryzen 9 9900X een Cinebench R23-score van 34.500 punten haalt bij een stroomverbruik van ongeveer 170W. Dat is ongeveer 18 procent meer dan de score die de AMD Ryzen 9 7900X haalt bij hetzelfde stroomverbruik.

Uit testresultaten die de techwebsite heeft ontvangen, blijkt dat de AMD Ryzen 9 9900X met een standaard stroomverbruik van 120W nog steeds beter scoort dan de Ryzen 9 7900X met een standaard stroomverbruik van 170W. De nieuwe Zen5-cpu behaalt in Cinebench R23 namelijk een score van 33.000 punten in multithreaded taken, terwijl dat bij de Ryzen 9 7900X 29.234 punten is.

Er zijn inmiddels ook nieuwe details verschenen over de AMD Ryzen 9 9950 X. Igor Kavinski, lid van het Anandtech-forum, claimt dat deze Zen5-chip een maximale kloksnelheid van 5,85GHz kan halen. Dat is een even hoge maximale kloksnelheid als die van de Zen4-chips van AMD.