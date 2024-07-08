‘AMD Ryzen 9 9900 X scoort 18 procent beter dan 7900X in Cinebench R23’

Techwebsite Wccftech claimt dat de komende AMD Ryzen 9 9900X een Cinebench R23-score van 34.500 punten haalt bij een stroomverbruik van ongeveer 170W. Dat is ongeveer 18 procent meer dan de score die de AMD Ryzen 9 7900X haalt bij hetzelfde stroomverbruik.
Uit testresultaten die de techwebsite heeft ontvangen, blijkt dat de AMD Ryzen 9 9900X met een standaard stroomverbruik van 120W nog steeds beter scoort dan de Ryzen 9 7900X met een standaard stroomverbruik van 170W. De nieuwe Zen5-cpu behaalt in Cinebench R23 namelijk een score van 33.000 punten in multithreaded taken, terwijl dat bij de Ryzen 9 7900X 29.234 punten is.
Er zijn inmiddels ook nieuwe details verschenen over de AMD Ryzen 9 9950 X. Igor Kavinski, lid van het Anandtech-forum, claimt dat deze Zen5-chip een maximale kloksnelheid van 5,85GHz kan halen. Dat is een even hoge maximale kloksnelheid als die van de Zen4-chips van AMD.
AMD heeft in juni de Ryzen 9000-desktopprocessors op basis van de Zen 5-architectuur aangekondigd. Het betreft de Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X en Ryzen 5 9600X. Deze processors worden gebakken op een 4nm-procedé van TSMC. De processors zijn allemaal gebaseerd op de nieuwe Zen 5-cores. Deze bieden volgens AMD een gemiddelde ipc-verbetering tot 16 procent ten opzichte van Zen 4. Dat betekent dat de Zen 5-chips gemiddeld 16 procent sneller moeten zijn bij dezelfde kloksnelheden en hetzelfde aantal cores, afhankelijk van de workload. De processors komen in juli beschikbaar. De adviesprijzen zijn nog niet bekend.