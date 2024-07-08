‘AMD Ryzen 9 9900 X scoort 18 procent beter dan 7900X in Cinebench R23’

Techwebsite Wccftech claimt dat de komende AMD Ryzen 9 9900X een Cinebench R23-score van 34.500 punten haalt bij een stroomverbruik van ongeveer 170W. Dat is ongeveer 18 procent meer dan de score die de AMD Ryzen 9 7900X haalt bij hetzelfde stroomverbruik.

Uit testresultaten die de techwebsite heeft ontvangen, blijkt dat de AMD Ryzen 9 9900X met een standaard stroomverbruik van 120W nog steeds beter scoort dan de Ryzen 9 7900X met een standaard stroomverbruik van 170W. De nieuwe Zen5-cpu behaalt in Cinebench R23 namelijk een score van 33.000 punten in multithreaded taken, terwijl dat bij de Ryzen 9 7900X 29.234 punten is.

Er zijn inmiddels ook nieuwe details verschenen over de AMD Ryzen 9 9950 X. Igor Kavinski, lid van het Anandtech-forum, claimt dat deze Zen5-chip een maximale kloksnelheid van 5,85GHz kan halen. Dat is een even hoge maximale kloksnelheid als die van de Zen4-chips van AMD.

AMD heeft in juni de Ryzen 9000-desktopprocessors op basis van de Zen 5-architectuur aangekondigd. Het betreft de Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X en Ryzen 5 9600X. Deze processors worden gebakken op een 4nm-procedé van TSMC. De processors zijn allemaal gebaseerd op de nieuwe Zen 5-cores. Deze bieden volgens AMD een gemiddelde ipc-verbetering tot 16 procent ten opzichte van Zen 4. Dat betekent dat de Zen 5-chips gemiddeld 16 procent sneller moeten zijn bij dezelfde kloksnelheden en hetzelfde aantal cores, afhankelijk van de workload. De processors komen in juli beschikbaar. De adviesprijzen zijn nog niet bekend.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 10:29 103

08-07-2024 • 10:29

103

Lees meer

AMD Ryzen 9 7900X

vanaf € 277,61

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Ryzen 9000: zuinigheid boven prestaties

7 aug 2024 | met video

Ryzen 9000: zuinigheid boven prestaties

AMD Ryzen 5 9600X en Ryzen 7 9700X Review

231
AMD introduceert gratis AI-beeldgenerator met support voor XDNA Super Resolution
AMD introduceert gratis AI-beeldgenerator met support voor XDNA Super Resolution Nieuws van 29 juli 2024
AMD brengt Frame Latency Meter uit
AMD brengt Frame Latency Meter uit Nieuws van 24 juli 2024
Nederlandse prijzen AMD Ryzen 9000-serie bekend, Ryzen 9 9900X kost 508 euro
Nederlandse prijzen AMD Ryzen 9000-serie bekend, Ryzen 9 9900X kost 508 euro Nieuws van 22 juli 2024
AI drijft omzet chipmaker TSMC in eerste helft 2024 flink omhoog
AI drijft omzet chipmaker TSMC in eerste helft 2024 flink omhoog Nieuws van 12 juli 2024
Leakers: AMD stelt releasedatum Ryzen AI 300-cpu's uit naar 28 juli
Leakers: AMD stelt releasedatum Ryzen AI 300-cpu's uit naar 28 juli Nieuws van 28 juni 2024
ASUS-website noemt releasedatum AMD Ryzen AI 300-laptopchips op basis van Zen 5
ASUS-website noemt releasedatum AMD Ryzen AI 300-laptopchips op basis van Zen 5 Nieuws van 26 juni 2024
Vermeende prijzen en releasedatum AMD Ryzen 9000-cpu's verschijnen in webshops
Vermeende prijzen en releasedatum AMD Ryzen 9000-cpu's verschijnen in webshops Nieuws van 19 juni 2024
AMD: nieuwe Ryzen 9000-cpu's zullen Ryzen 7000X3D-chips niet verslaan in games
AMD: nieuwe Ryzen 9000-cpu's zullen Ryzen 7000X3D-chips niet verslaan in games Nieuws van 12 juni 2024
AMD kondigt Ryzen AI 300-laptopprocessors aan met Zen 5-cores en snellere npu
AMD kondigt Ryzen AI 300-laptopprocessors aan met Zen 5-cores en snellere npu Nieuws van 3 juni 2024
AMD introduceert Ryzen 9000-desktopprocessors op basis van Zen 5-architectuur
AMD introduceert Ryzen 9000-desktopprocessors op basis van Zen 5-architectuur Nieuws van 3 juni 2024
AM5-platform van AMD krijgt minimaal tot en met 2027 ondersteuning
AM5-platform van AMD krijgt minimaal tot en met 2027 ondersteuning Nieuws van 3 juni 2024
AMD introduceert EPYC 4004-server-cpu's met maximaal 16 cores voor socket AM5
AMD introduceert EPYC 4004-server-cpu's met maximaal 16 cores voor socket AM5 Nieuws van 21 mei 2024
Meer producten en artikelen
Processors AMD Ryzen 9

Reacties (103)

-Moderatie-faq
103
103
55
3
0
37
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Frankyfreeze 8 juli 2024 13:42
Lekker bezig AMD! Sorry Intel maar jullie hebben kunnen genieten van triest weinig concurrentie en moeten nu op de blaren zitten. Daarnaast ben ik persoonlijk voor AMD om de volgende redenenen:

Redelijk eerlijke marketing: AMD chips doen het in onafhankelijke benchmarks vaak zelfs beter dan de "beloofde" verbetering itt Intel.

Effieciency: AMD probeert chips efficient te houden ipv er gewoon een kilowatt doorheen te jagen zodat ze bij kunnen blijven. Of beveiliging niet dichten zoals met de intel hyperthreading.

Geen shady markt beïnvloedende technieken: AMD zet OEM's niet onder druk of gebruikt rare vieze trucjes om de concurrentie op oneerlijke wijze te benadelen (bijv alle machines van ASML opkopen etc)

Moederborden gaan een aantal generaties mee en AMD houd zich zover ik kan waarnemen ook aan hun beloftes op dit gebied!

Lol: AMD heeft nog wat lol in hun marketing en bedrijf zitten iets dat ik wel kan waarderen.

Dus GO AMD, hoop dat jullie deze keer relevant blijven want een markt met alleen intels en qualcomms zou ik persoonlijk echt jammer vinden! O+

[Reactie gewijzigd door Frankyfreeze op 22 juli 2024 16:21]

nutty @Frankyfreeze8 juli 2024 14:29
"Lekker bezig AMD! Sorry Intel maar jullie hebben kunnen genieten van triest weinig concurrentie en moeten nu op de blaren zitten."
Dat valt wel mee. Intel komt binnenkort (na jaren eindelijk!) met een nieuwe generatie.
Frankyfreeze @nutty8 juli 2024 14:49
Supertof, ben benieuwd of het beter of slechter wordt dan de 9000 serie. Hoe dan ook zal het een mooie uitdaging worden die ik hoop dat AMD aan kan!

Want eerlijk zonder AMD hadden we waarschijnlijk nog steeds op quadcores gewerkt met jaarlijkse ipc verbeteringen van <10% ;)
Shakesbeer_NL @Frankyfreeze9 juli 2024 09:13
Het is veel meer dan weinig concurrentie.

In de vroege jaren 2000 kocht Intel winkels om als zij géén AMD producten aanbieden. Concurrentievervalsing. Volgens mij hebben ze dit jarenlang gedaan.

In 2009 heeft de EU, veel te laat, een boete hier tegenover gezet van iets meer dan een miljard, een veel te laag bedrag. Die boete is rond 2022 nietig verklaard en er is een nieuwe boete bepaald van 376 miljoen euro, een lachertje gezien de opbrengsten voor Intel.

Als trap na wil Intel nu een half miljard van de EU zien als 'gemiste rente' op de eerdere boete. Nog los van de investeringen waarvoor ze hun handje ophouden om ook maar iets te gaan produceren in Europa.

Ik vind dat Intel nog steeds te successvol is, voor een tech bedrijf dat zich vooral bezig lijkt te houden met juristen, MBA's, marketing en lobbies. Terwijl AMD zich uit een gat heeft moeten klauwen met gepassioneerde engineers. AMD verdient elke kudo die het toekomt.
Jeanpaul145 @Shakesbeer_NL10 juli 2024 00:22
Het is veel meer dan weinig concurrentie.
Met Qualcomm's nieuwe chips zie ik dat duopolie op de desktop- en laptopmarkten over een paar jaar wel verdwijnen hoor. Qualcomm's nieuwe chips kan je zien als het M1 moment van normale PCs, wat ook impliceert dat het ff gaat duren voordat er écht volledige feature parity er is. Maar aangenomen dat Qualcomm en MS daaraan blijven hameren (en ze zijn beiden vrij sterk gemotiveerd om dat te doen) betekent dat dus dat het op een gegeven moment niet al te ver in de toekomst zo uit zal pakken dat alles wat je nu met een x86 machine kan, je ook met Qualcomm's X1E chips zal kunnen, inclusief gamen met vergelijkbare prestaties als x86 chips.

Qua snelheid hoeven ze enkel mee te komen met de rest (want ze zijn nu al in hetzelfde performance ballpark als de Apple M3), dus het gaat voornamelijk om de gaten in compatibiliteit dichten nu.

En nog beter nieuws op de wat langere termijn: in de 2030s zie ik chips met een variant van de volledig open RISC V ISA de markt gewoon domineren, een leuk bijëffect van het feit dat software nu geport wordt naar ARM ISAs.
Het is niet zo dat ARM en RISC V hetzelfde zijn ofzo, dus support voor het laatste toevoegen is nog steeds werk. Maar er zit voordeel in omdat elke nieuwe arch toevoegen minder werk is dan de vorige, tenminste voor Linux. Geen idee hoe de Windows codebase eruit ziet, maar met het DNA van MS (backwards compatibility über alles behalve wanneer ze dat mooi weggooien, en een proprietary codebase) zie ik het daar iets genuanceerder uitpakken. Maar dan weer, misschien is er helemaal geen Windows meer in de 2030s.

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 22 juli 2024 16:21]

computerjunky 8 juli 2024 13:39
Ik vind 170 watt nog behoorlijk veel en eigenlijk te veel. Dat is ruim 100 watt of 140% meer als mijn huidige pc. Hopelijk gebruikt de 9800X3D flink minder net als bij de 7XXX serie.

Ten eerste kost dat ruim 250 euro stroom meer over de minimale levensduur (4 jaar voordat ik wat anders koop) en word mijn game room nog veel heter dan hij al is in de zomer. En ten tweede moet ik niets weten van een waterkoeler dis hou liever gewoon mijn Dark Rock Pro 4 die dat prima moet kunnen koelen.

De gains zijn natuurlijk wel netjes veel beter als wat eerdere leaks lieten zien. Zo zie je maar leaks zijn niets waard.
NostraDavid @computerjunky8 juli 2024 18:25
9950X: 10.63 W per proc
9900X: 10 W per proc
9700X: 8.13 W per proc
9600X: 10.83 W per proc

Dan lijkt 170 W totaal wel veel, maar je krijgt er wel 16 cores voor. Mijn oude 8700k (uit 2018-ish) is gesteld als 95 W - op 6 cores is dat 15.83 W per proc. Dan valt 170 W wel mee voor wat(t) je krijgt :+
computerjunky @NostraDavid8 juli 2024 19:03
De vraag is ook of deze chip wel de volledige 170w gebruikt met gamen natuurlijk. Mijn huidige chip kan tot 195w met overclocken en cinebench maar komt nooit boven de 65w met gamen.
Overigens is de 9900X volgens mij de versie met 12 cores niet 16.
d3x @computerjunky9 juli 2024 08:01
Dit is een cinebench test met verbruik tijdens cinebench. Jij maakt ineens het 1op1 vergelijk naar gaming verbruik wat totaal fout is. En dan breng je natuurlijk je magische oude cpu er weer bij.

Totaal niet relevant dus ...

Daarbij is het maximum verbruik verre van het verbruik van de core zelf het is een totaal verbruik. Het is al jaren zo dat verbruik met elke pci-e en ddr generatie gewoon omhoog gaat.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 16:21]

jaenster @d3x9 juli 2024 08:20
Ik denk juist erg relevant. Het oorspronkelijke punt van @computerjunky was dat die dat best veel vind. Maar 170 watt blijkt alleen bij piek te zijn en 100% cpu usage, wat gemiddeld gamen niet doet
Robin4 @computerjunky9 juli 2024 12:56
Dacht dat 170w altijd nog stond voor hoeveel warmte de cpu kan genereren en zo je kan zien welke koeler oplossing je nodig hebt.. En dat het niet stond voor verbruik van de cpu. Kan mij voorstellen dat die 16 core eigenlijk gerust wel meer stroom lust.
Astennu
@computerjunky10 juli 2024 01:04
Met gamen verbruik je veel minder afhankelijk van het spel.
Bij CB gebruikt mijn 7800X3D 90 watt maar met Stellaris maar 44watt. Nu gebruikt dat spel maar 2-4 threads dus modernere games die 8+ pakken zullen wel voor een hogere load zorgen die richting die 90watt zal gaan.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 22 juli 2024 16:21]

Jeanpaul145 @NostraDavid10 juli 2024 00:35
Wat je zegt is 100% waar. Het enige wat ik eraan toe wil voegen is dat die 170W alleen onder full load is, en er zijn maar weinig workloads die dat écht kunnen halen. Om nog maar te zwijgen over idle gebruik, dat zal een kleine fractie zijn van die 170W.

Ik weet waar ik het over heb: ik heb zelf een 7950X3D, met 16 cores, 128MB L3 cache, en een TDP van 120W (niet 170W zoals de versies zonder extra 3D cache).

Ik schrijf vrij demanding software, waarvan het compileren alle 16 cores aanspreekt. Daarnaast is er maar 1 programma dat ik gebruik dat een nog hogere load op m'n CPU kan leggen, en dat is de game Dyson Sphere Program (het is niet slecht of inefficiënt geprogrammeerd; het is een simulatie game waarbij naarmate je meer en meer bouwt, er meer en meer is om te simuleren. En ik heb een vrij grote endgame save game, met een aardig grote build).
Annihlator @computerjunky8 juli 2024 14:25
Denk dat het ook vooral interessanter is dat de chip op 120w ook al beter presteert dan de 7900x op 170w. Nog steeds 50w meer dan jouw voorbeeld, maar scheelt toch al letterlijk de helft :)
computerjunky @Annihlator8 juli 2024 19:01
Ja ik ben benieuwd wat deze chips doen op dezelfde 65 watt van de 7800X3D. Afwachten er gaat vast wel iemand zijn die dat gaat testen.
Als voornamelijk gamer ben ik toch niet in de markt voor deze chips en wacht ik op de X3D versie aangezien ik niet veel verwacht van Intel zijn nieuwe chips en toch huiverig ben over het ontbreken van hyperthreading (er zijn al games die meer als 8 threads gebruiken).
Vizzie @computerjunky9 juli 2024 08:27
die cpu's van Intel gaan in elk geval genoeg threads aanbieden, gewoon door meer cores aan te bieden. Ik verwacht dat je er in games überhaupt niets van gaat merken of je nu een snelle cpu van de huidige generatie hebt of een cpu van de generaties die er aan zitten te komen bij AMD en Intel, je zult vrijwel altijd afhankelijk zijn van de snelheid van je GPU voor de snelheid van je spel (een paar uitzonderingen daargelaten).
computerjunky @Vizzie9 juli 2024 12:34
Alleen worden de e cores nog steeds niet fatsoenlijk ondersteund door veel games. Soms draait een game beter als je ze uit zet. En dan heb je dus minder threads.

En er zijn gewoon games die cpu limited zijn. Zo vreet battlefield threads.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 22 juli 2024 16:21]

Annihlator @Vizzie9 juli 2024 14:18
Zoals computerjunky ook al aangeeft is het aantal threads lang niet het belangrijkst als die threads niet even snel lopen. Het aantal gebruikers met een big-little architectuur die met enkel de big cores niet afkan is te klein om daar veel developmenttijd in te steken, zelfs bij de engine maintainers (zoals Unreal/Epic) gebeurt er niet heel veel mee. En eigenlijk leent de architectuur zich misschien ook beter om de little-cores hoofdzakelijk/alleen in te zetten voor de achtergrondprocessen. De overhead zou al snel vrij groot worden om daar dynamischer mee om te springen.
Jeanpaul145 @computerjunky10 juli 2024 00:41
Mhua over het ontbreken van HT hoef je niet huiverig te zijn. De perf characteristics van HT aanzetten is grofweg 20% meer proc power voor 30% meer energieconsumptie als ik het goed heb.
Maar belangrijker, HT is onstaan als een vieze back in het tijdperk van single core CPUs (herinner je je die nog? :p) om die ene core beter te kunnen benutten. Sindsdien is die taak niet alleen overgenomen door multicore CPUs, er is ook keer na keer gebleken dat HT niet bijzonder bevorderlijk is voor de veiligheid van je chips. Een foutje met het ontwerp dat leidt tot een mogelijkheid voor een side channel attack is echt zo gemaakt.

Dus al met al is HT in moderne CPUs meer een passiva (a liability) dan een activa (an asset), al helemaal voor laptops waar de mate van energieconsumptie nu best belangrijk is geworden. Immers, niemand wil een laptop die maar 4-8 uur meegaat wanneer 15+ uur ook voor Windows laptops binnen handbereik is, en binnenkort mss 20+ uur.
computerjunky @Jeanpaul14510 juli 2024 02:21
Als een game meer als 8 threads aan kan spreken is dat toch behoorlijke winst. Dat was 5 jaar geleden al zo bij de 9700k vs 9900k. De 9700k had geen hyperthreading en was gewoon in veel games als trager. Nu is dat dus nog veel erger. En als de game geen E-Cores ondersteund...

Ik ben er zo zeker niet van dat het geen verschil zal maken maar we gaan het zien.
Jeanpaul145 @computerjunky10 juli 2024 02:27
Als ik HT op mijn eigen chip uitzet (een 7950X3D) dan is 't verschil verwaarloosbaar, en ik heb het dan over workloads die alle 16 cores volledig kunnen benutten.

Maar goed, dat is maar 1 chip en 1 data point, en natuurlijk een totaal andere arch want ander merk. Het punt is echter wel dat HT niet echt veel verschil hoéft te maken, dus het lijkt niet onmogelijk dat Intel mss aan de arch heeft lopen morrelen, buiten HT om.

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 22 juli 2024 16:21]

computerjunky @Jeanpaul14510 juli 2024 04:11
Ja maar dat is dan ook een chip met 16 volwaardige cores. Dat is heel wat anders als 8 threads verwijderen van een chip met 8 cores. Met 16 cores heb je dan nog steeds 16 threads, met een 8 core chip heb je dan ineens nog maar 8 threads over (als e-cores niet ondersteund worden) en dat is voor veel games niet meer voldoende.

Ik denk dat je 7950X3D dan ook meer power limited is waardoor de hyperthreading niet veel extra meer doet. De 7950X heeft immers een max draw van 220 watt waar de X3D variant op 140W blijft hangen. Dan kan je threads toevoegen wat je wil maar de power is er gewoon niet.

Feit blijft dat er games zijn die meer als 8 threads aan kunnen en willen spreken en dus performance inkakt als die er niet zijn. (in battlefield kost je dit al 30 a 35% prestaties om het over 1%low nog maar niet te hebben).
Jeanpaul145 @computerjunky10 juli 2024 11:30
Je maakt een aantal goede punten.
Het is idd zo dat een 7950X3D geen chip is die door doorsnee consumenten wordt gekocht, en het is idd ook zo dat er games zijn die > 8 threads kunnen gebruiken. Dat weet ik als geen ander, Dyson Sphere Program is er zo een, al helemaal in late game (hoe meer je bouwt hoe meer er te simuleren is).

Ik weet alleen niet zo zeker dat je gelijk hebt over de consequenties van het power budget van mijn chip - dikke kans dat HT gewoon overal on the way out is. Is er dan een case te maken dat octocores niet meer voldoende zijn voor gamers? Ik denk het wel, maar dan krijg je gewoon nieuwe toename in core count.
Het wordt inmiddels toch eens tijd voor AMD om een non-pro chip uit te brengen met 32 cores. Mochten ze dat doen dan zie ik de core counts van de lower tier chips ook gewoon verdubbelen. De grote vraag alleen is wanneer dat gebeurt: er waren geruchten dat ze dat in de 9000 serie zouden doen, maar toen kwamen ze met een NPU wat ten koste gaat van die plannen. Dus is het weer afwachten.
computerjunky @Jeanpaul14510 juli 2024 13:41
Ja als nieuwe chips meer cores hebben zal het geen probleem zijn en voorlopig zal meer als 16 threads niet nuttig zijn. De consoles heben er immers niet meer en veel wordt toch daarop gebaseerd.
De nieuwe intel krijgt echter maar 8 performance cores en dus heb ik niet veel vertrouwen in die chip.
Cerv47 @computerjunky9 juli 2024 07:29
Dus jij gaat ervanuit dat jouw CPU altijd max vermogen gaat draaien..
BruT@LysT @Cerv479 juli 2024 12:39
Ja net als dat een 1000 Watt voeding natuurlijk ook altijd 1000Watt verbruikt :o :+
Xypod13 8 juli 2024 10:43
Onderwijl dat Intel maar meer stroomverbruik tegen het probleem aangooit blijft AMD toch weer verbazen met hun performance to power ratio. Best ongeloofelijk hoe ze het blijven doen. Vraag me af hoe lang Intel hun tactiek kan blijven voortzetten.
FSte @Xypod138 juli 2024 10:58
Intel is bezig met een inhaalslag. De tactiek waar je naar verwijst, zijn ze al jaren aan het uitfaseren (sinds de komst van Pat als CEO). Tegenwoordig gebruiken ze gewoon TSMC als dat de betere optie is, bijvoorbeeld voor Lunar Lake. Daarnaast zijn hun eigen nodes ook enorm verbeterd: de Intel 3-node wordt al gebruikt voor de nieuwe Intel Xeons en later dit jaar Arrow Lake op hun 20A-node.

Natuurlijk, eerst zien dan geloven. Toch is het zonde dat er een tendens is om te blijven hangen in Intel-leedvermaak terwijl echte concurrentie voor AMD alleen maar goed is voor de markt. Ik zeg: hup Intel! Vooral ook aan de GPU-kant.

[Reactie gewijzigd door FSte op 22 juli 2024 16:21]

A Lurker @FSte8 juli 2024 11:34
Klopt, velen zien terecht dat Intel al jaar en dag achter loopt maar kijken niet naar of de afstand met AMD groter of kleiner wordt.

Ik ben van mening dat de afstand zeer zeker kleiner wordt, ze liepen eerst flink meer dan een node achter en dat lijkt zich dit jaar aardig aan het rechttrekken. Ik ga mijn argumenten niet meer delen, want dat is eigenlijk altijd in een wellus-nietus geëindigd.

Wat ik wel zeg is dat de 15th gen eigenlijk pas de eerste serie voor desktops gaat zijn die de vruchten zou moeten beginnen te gaan plukken van Intel onder de nieuwe visie.

Dus dat mensen nog skeptisch zijn komt eigenlijk omdat in het topsegment de laatste gen (14th gen) nog op verouderde node/tech zat: 10nm / Intel 7.

En dat is in dit geval ook heel goed te verklaren, waarom de verbeteringen van het nieuwe intel niet ineens overal zichtbaar worden, maar ja de beloftes waren al zo lang niet gehaald dat je wel de moeite moet nemen om inhoudelijk naar intels nieuwe bedrijfsstrategie moet kijken om te begrijpen hoe het precies zit.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 16:21]

Dekar @A Lurker8 juli 2024 17:06
Performance per Watt is anders dramatisch voor Intel in het topsegment
Darkstriker @A Lurker8 juli 2024 20:52
Kwa performance is er sinds Zen 3/Alder Lake in principe weinig verandert relatief gezien. AMD haalt de kroon en Intel trekt een half jaar tot jaar later ongeveer gelijk. Top end zijn ze best dicht bij elkaar. Maar kwa verbruik loopt het al sinds Zen2 vs Comet Lake steeds verder uit de hand bij Intel (en uit de pas met AMD). Het hoogtepunt is vooralsnog de 14900K. Die is nog een slag slechter dan de 13900K. Meteorlake is ondanks de stap naar Intel 4 (voor de CPU cores) en TSMC N5 (voor de GPU) nog een hele klap minder efficient dan AMD's laptop-SoCs en geen noemenswaardige stap vooruit tov van de voorganger.

Begrijp me niet verkeerd, ik wil ook een Intel dat kan concurreren. Zeker op efficientie. Maar dat is gewoon niet aan de order van de dag (ondanks alle beloftes rondom Meteorlake). Hopelijk wordt het einde van het jaar beter. Maar zien is geloven.

Tot die tijd denk ik dat MSI ondanks de spotprijzen die ze volgens insiders voor de Meteorlake chips betalen toch behoorlijk spijt heeft ervan de Claw van een Intel SoC te voorzien.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 22 juli 2024 16:21]

Hakker @FSte8 juli 2024 11:32
Aan de GPU kant zeker maar aan de CPU kant is het nog zeker vooral meer stroom erin gooien. 13900K en 14900K zijn niet voor niets zulke heet hoofden tot op het punt dat ze zelfs bij AIO koelers gaan throttlen.

AMD zit wat dat betreft in een soort dezelfde schuitje in de GPU markt. 8000 serie zal niet heel bijzonder worden behalve dan dat ze de kaarten heel goedkoop kunnen maken door chiplet design. Daar is waar AMD aan gewerkt heeft voor de GPU's. Dus ja het is echt niet zo dat er bedrijf is wat dominant is in alles.
A Lurker @Hakker8 juli 2024 11:50
Aan de GPU kant zeker maar aan de CPU kant is het nog zeker vooral meer stroom erin gooien. 13900K en 14900K zijn niet voor niets zulke heet hoofden tot op het punt dat ze zelfs bij AIO koelers gaan throttlen.
Klopt. Dat uitfaseren wat FSte benoemt doe je niet in alle segmenten tegelijk. 14th gen high performance was nog op 10nm / Intel 7.

Oude tech, hoog verbruik.

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 16:21]

Scriptkid @Hakker8 juli 2024 13:39
idd,

mijn 13900 gaat gewoon altijd naar 100 graden, en dat wat warm is is gewoon verloren energy.

en daarnaast gaat de batterij van de laptop niet echt lang mee in deze strategy.
Llopigat @FSte8 juli 2024 11:43
Ja en nog niet zo lang geleden was intel de onbewiste koning van performance to power. Tot een jaar of 5 geleden.

Persoonlijk heb ik helemaal geen merkloyaliteit, ik ben nergens 'fan' van, ik koop gewoon wat me het beste bevalt op dat moment. Dat is voor CPU's wel meestal AMD omdat die niet de socket elke keer veranderen en ik heb met AMD dan ook 3 verschillende CPU's doorgemaakt in de AM4 tijd (zit nu nog op AM4). Ik vind dat van Intel altijd erg irritant gedaan dat ze er elke keer een extra pinnetje bij verzinnen om je toch weer een nieuw moederboard te laten kopen.

Maar als het me wel uitkomt koop ik ook gewoon intel :P Ik ben gewoon geen fan van niemand of niets.
Xypod13 @FSte8 juli 2024 11:52
Begrijp me niet verkeerd, ik wil niks anders zien dan Intel slagen. Zoals je zegt, concurrentie is alleen maar goed voor de consument. Hoop dat ze hun inhaalslag snel laten zien, maar eerst zien dan geloven :).
BruT@LysT @Xypod139 juli 2024 13:04
De concurrentie tussen intel en AMD is eigenlijk over de gehele linie genomen behoorlijk consistent vind ik, het schommelt her en der wat, prestaties liggen vaak vrij dicht bij elkaar, ook in de Thunderbird/AlthonXP tijd had AMD hele goeie CPU's, de K6/2 was ook een hele goeie. Power/efficiency is dan nu even in het voordeel van AMD en zo wisselt het aldoor. Ik heb in de afgelopen 30 jaar vrijwel netzoveel AMD als Intel based systemen gehad. Ooit ook nog Cyrix ;)

Anyway, wat ik wilde zeggen, is dat ik me niet druk maak om een gezonde concurrentie tussen AMD en Intel CPU's. Waar ik me veel meer zorgen om maak is de monopoliepositie van nVidia. Daar heeft nVidia overigens lang voor moeten vechten, ze verdienen die positie wat mij betreft. Dit is echter geen gezonde verhouding meer, ik zie niet in hoe de andere partijen AMD/iNtel ooit nog in de buurt gaan komen van nVidia.

Ik hou mijn hart vast voor wat nVidia in de toekomst voor ons zal gaan betekenen. Ik krijg er een beetje van die Skynet vibes van. Wat in mijn kindertijd begon met computerspelletjes spelen en enthousisme hebben voor 3d accelerated videokaarten van het toen nog nietszeggende nVidia wat uitmondt in het allergrootste techbedrijf die mens en aarde op het spel zet door AI té ver te pushen.

Mark my words.

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 22 juli 2024 16:21]

Jeanpaul145 @BruT@LysT10 juli 2024 00:59
Mark my words.
Zo'n vaart zal niet lopen denk ik. Nu is nvidia on top of the world, maar qua AI accelerators wordt er flink aan de weg getimmerd door allerlei concurrenten (AMD, Intel, maar ook de MAANG bedrijven zoals Amazon, Google, Microsoft etc). Misschien zijn ze er nog niet maar dat komt de komende paar jaar wel, met een open infrastructuur ook nog.

Maar goed, zie ik je denken, dat is AI. Hoe zit het dan met GPUs?
Nou, het ding is, nvidia's crappy houding tov GFX card consumenten komt vanwege hun success met AI accelerators: die dingen zijn véél meer waard dan een gfx card (ballpark 30k vs 2k per unit aan de top end nu) en elke gfx card neemt productiecapaciteit in beslag dat anders naar AI accelerators zou kunnen gaan, en die ze op dit moment nog gegarandeerd zouden verkopen ook. Dus op dit moment prioriteren ze logischerwijs AI accelerators.

Maar die calculus verandert wanneer ze effectief van AI accelerator monopolist naar 1 van velen gaan. Dan daalt de prijs die ze kunnen rekenen voor bv het dan-equivalent van een H100 of A100 flink (ik beeld me in naar < $10k per unit) en dus wordt het weer wat aantrekkelijker, relatief gesproken, om gfx cards in grotere oplagen te gaan produceren.

Waar ik me meer zorgen om maak op gfx card gebied is AMD. Ze konden al een tijd niet echt meer mee met nvidia (mindere prestaties aan de top-end, en een hoger verbruik voor vergelijkbare kaarten. Ik heb bv voor een 4080 gekozen ipv een 7950XT om exact die reden) en in hun 8000 serie ontbreekt een top end kaart zelfs volledig. Als het niet AMD was (met bijbehorend kapitaal) had ik ze allang afgeschreven als "komt nooit meer goed". Hoe het nu is, is het meer "hopelijk de 9000 series dan, over 3 jaar oid".
sapphire @FSte8 juli 2024 12:13
Natuurlijk, eerst zien dan geloven. Toch is het zonde dat er een tendens is om te blijven hangen in Intel-leedvermaak terwijl echte concurrentie voor AMD alleen maar goed is voor de markt. Ik zeg: hup Intel! Vooral ook aan de GPU-kant.
Wat een bak, jarenlang is alles wat AMD maakte tot de vloer afgebrand en sinds ze een aantal jaar weer erg goede producten maken word er nog steeds vanalles uit het (verre)verleden aangehaald waarom het dan toch slechte producten zouden zijn.

Nu gaat het een tijdje minder met Intel en moeten we lief voor ze gaan doen en is leedvermaak opeens uit den boze. Ach arme Intel toch, ze staan eens niet jarenlang eenzaam aan de top zonder noemenswaardige concurrentie. 8 jaar geleden riepen we het omgekeerde en hoopte we dat er eens wat concurrentie kwam tegenover Intel, nu is die concurrent er en kan eindelijk eens wat vet op de botten opbouwen en gaan we allemaal opeens het omgekeerde roepen. Nee laat Intel maar even zweten en AMD wat opbouwen zodat er op de lange termijn ook geconcurreerd kan worden.

Intel is nog steeds een reus vergeleken met AMD. AMD had in 2023 OKish jaar (4% lager dan 2022) qua omzet met 22,6miljard omzet en Intel één van hun slechtste jaren in lange tijd met 54,2miljard omzet. Qua omzet alleen is Intel dus nog 2,5x groter dan AMD.

Een aantal jaar geleden werd er geregeld de grap gemaakt dat Intels R&D budget alleen al groter was dan de totale omzet van AMD.

Als je als bedrijf zoveel kennis, kunde, faciliteiten, geld en schitterend productportfolio hebt (want eerlijk is eerlijk dat hebben ze wel) en je laat je zó het vuur aan de schenen leggen door een bedrijf wat 15 jaar geleden zowat failliet was ja dan lach ik daar toch wel een beetje om en is leedvermaak best op zijn plaats.

Ik ben er van overtuigd dat Intel komende jaren weer hele mooie producten op de markt gaat zetten die goed mee kunnen komen en met een stukken betere efficiëntie dan de huidige 13th-14th gen maar daarvoor hadden ze wel eerst even een schop onder hun achterste nodig van een echte concurrent.

Dus ik zeg: Hup consument (ook aan de GPU kant inderdaad).
Verwijderd @sapphire8 juli 2024 13:43
Vergeet alleen niet dat AMD geen fab kosten heeft die steeds hoger worden. AMD hoeft alleen maar in te kopen in plaats van vele miljarden te investeren.
Annihlator @Verwijderd9 juli 2024 15:45
Ohja want ze hebben niet 5 en 2 jaar geleden een mega-fabriek gebouwd... (wel)
Verwijderd @Annihlator9 juli 2024 16:43
Waar dan? Serieuze vraag, volgens mij is AMD alleen nog maar ontwikkelaar die alles door anderen laat bouwen.
Verwijderd @Annihlator10 juli 2024 16:29
Nog geen antwoord gekregen. Ze hebben gewoon geen fabrieken. Geef gewoon toe dat je ongelijk hebt
Annihlator @Verwijderd11 juli 2024 11:57
Ohjee, ik had gister een wat drukkere dag.

Ze hebben afgelopen jaar een fabriek afgebouwd in maleisie, EEN google zoekopdracht had je daar op gebracht. maar geef maar toe dat je lui bent en liever roeptoeterd dan ook maar te proberen wat na te zoeken.

WTF is dat voor reactie, ben ik in dienst bij je ofzo?

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 22 juli 2024 16:21]

Verwijderd @Annihlator11 juli 2024 15:46
Je beweert iets. Dat moet je kunnen onderbouwen. En ook Google kan mij niet wijzen op grote fabrieken.
Annihlator @Verwijderd11 juli 2024 18:36
https://letmegooglethat.com/?q=amd+factory+malaysia

Tot zover bouwde ze altijd "samen met TSMC" maar wilt nu meer onafhankelijkheid/meerdere verschillende supply-chains. (niet vanwege problemen met TSMC, maar vanwege continuïteit)

De samenwerking bestaat nu al bijna 20 jaar en kort door de bocht kan je stellen dat AMD meebetaalt aan de bouw van de fabrieken en ze gebruiken vervolgens het research en de bijbehorende productieprocessen van TSMC, die ze dan als fabrikant inhuren.
Hiervoor lieten ze door Global Foundries produceren en voor enkele productlijnen is dat tot ca 2009 nog doorgegaan, de partnership met TSMC kwam op gang omstreeks 2006.

En tevens; jij beweert ook wat, dat AMD alleen maar in hoeft te kopen; hoe zou iemand silicon moeten produceren zonder voor fabricage (Tooling e.d.) te moeten betalen? Dacht je dat TSMC haarzelf als een filantropische instelling opstelt? Hopelijk toch niet.

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 22 juli 2024 16:21]

Verwijderd @Annihlator11 juli 2024 23:21
We hebben blijkbaar allebei gelijk. Jij beweerde 2 fabrieken, het was er 1. En voor wat TSMC doet worden ze dik betaald hoor.
Astennu
@FSte8 juli 2024 12:25
Dat is het ding bij Intel momenteel helaas. Ze beloven al jaren van alles maar ze maken het niet waar. Dus dan is het ook heel lastig om ze nu te geloven.
De geruchten zijn in ieder geval wel positief over de efficiëntie van Lunar Lake. Ik denk dat de stap naar TSMC daar wel geeft geholpen om het gat verder te dichten.

Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar de reviews van beide CPU architecturen.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 22 juli 2024 16:21]

lays526 @FSte8 juli 2024 17:16
Is dat ook niet jaren precies andersom geweest, amd maakte veel betere (lees energy zuinigere en even snelle) cpus, maar men bleef intel maar aanprijzen, want wat moet je nou met een amd.
AvWijk @FSte8 juli 2024 17:20
AM4 is een schitterend mooi platform gebleken met een enorme upgrade path. Tot nu toe zit je bij Intel iedere keer vast aan weer een andere socket. Hopelijk zet AM5 verder op dezelfde voet.
Z100 @FSte8 juli 2024 21:13
Toch is het zonde dat er een tendens is om te blijven hangen in Intel-leedvermaak terwijl echte concurrentie voor AMD alleen maar goed is voor de markt. Ik zeg: hup Intel! Vooral ook aan de GPU-kant.
Dat was ook in de tijd toen AMD voor vele jaren steeds op het randje van faillissement zat.

Leedvermaak is leedvermaak; het heeft geen noemenswaardige impact op de toekomst van een bedrijf. Klanten besteden hun geld waar ze de meeste waarde ervoor terugkrijgen.

De probleem die Intel heeft zijn toch echt intern. Het bedrijf heeft het te lang te goed gehad en was ondertussen log en laks geworden.

Intel zal uiteindelijk vast wel weer goede CPUs neer kunnen zetten. Maar wanneer zij dat doen, dan hoop ik dat ze niet meer smerig proberen te spelen met retailers om te kopen, en geen goedkope bullshit meer verspreiden om hun concurrentie zwart te maken.
d3x @FSte9 juli 2024 08:04
Al wat jij aangeeft is nog niks van bewezen in realiteit. Als je gaat kijken wat er achter de nodes zit bij Intel is het gewoon een hoop marketing. Enkel de 20 en 18 zijn aanpassingen en daar komen ze meer en meer van op terug. In realiteit schrappen ze tech features van die roadmap om toch de verwachte levering te halen.

Alles wat nu uitkomt komt merendeel van TSMC, dat is pas toegeven dat je vierkant gefaald hebt en nog steeds met je eigen fans achterloopt.
Pas met de nieuwe Xeon einde Van het jaar gaan we weten hoe het gesteld is met de fans van Intel...

En het is enkel Patje goed weer show... Intel bloed hard en verliest massa geld en marktaandeel. Hij haalt er chip subsidies en amerika first bij om momenteel zijn boeken wat te redden...

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 16:21]

tja 8 juli 2024 10:38
wanneer zouden de 9900x3d en of 9950x3d beschikbaar komen ?
wat zouden deze procs voor effect hebben op adobe premiere, after effects tov de non 3d procs ?
Sinester @tja8 juli 2024 10:43
Ik zou zeggen kijk wat een 7800X3D doet tegenover een 7800X in Adobe

Volgens mij namelijk zeer weinig en is de 3D cache bijna alleen voor gaming nuttig

Game je dus niet is een X3D chip nutteloos, behalve als je precies die workload doet die er wel baadt bij heeft
FreezeXJ @Sinester8 juli 2024 10:56
Elke feature is nutteloos tot je een workload hebt die er baat bij heeft :+

Maar inderdaad, als je applicatie niet vertrouwt op snel geheugen dichtbij, maar vooral aan pointer chasing doet, dan helpt het helemaal niks, en werkt het tegen je.
bwerg
@FreezeXJ8 juli 2024 17:05
Ik zou juist zeggen dat pointer chasing typisch een applicatie is die wel baat heeft bij 3D-cache. Typisch zijn de blokken data die van pointers aan elkaar hangen geen tientallen gigabytes. Als dat een paarhonderd MB is dan zorgt 3D-cache ervoor dat je dat hele blok gewoon in het geheugen kan houden, of in ieder geval een significant deel. Als dat echt vele gigabytes is werkt dat natuurlijk ook niet meer. En bij pointer chasing is het probleem juist dat je bij elke pointer weer een cache miss hebt als er maar een klein stukje geheugen in de cache staat.

Juist simpele blokken data waar je lineair doorheen loopt hebben weinig baat bij 3D-cache. Dan heb je inderdaad zo nu en dan een cache miss, maar per cache miss laadt je een hele page aan data in, en omdat je daar lineair doorheen loopt zijn de tig lookups daarna gewoon cache hits op diezelfde page. Dat die ene cache miss in de zoveel tijd ietsjes vaker gebeurt zonder grote cache is dan niet significant.

En het is niet gek dat juist grafische software gewoon lineair door data heen loopt. Een gemiddeld filter is ook gewoon maar wat operaties uitvoeren op alle pixels, dat kun je gewoon netjes in volgorde doen.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 22 juli 2024 16:21]

Dutch PCBuilds @tja8 juli 2024 10:40
Je zou diezelfde verschillen op kunnen zoeken voor de huidige generatie. Ik verwacht dat het niet (veel) verschil maakt.

Net zelf opgezocht: lijkt zelfs nadelig te zijn voor de "3D" varianten.

bron: https://www.tomshardware....en-9-7950x3d-cpu-review/7

[Reactie gewijzigd door Dutch PCBuilds op 22 juli 2024 16:21]

hottestbrain @tja8 juli 2024 10:42
Aangezien niemand de specs van deze procs kent, laat staan benchmarks heeft, is het gissen naar het effect, maar je zou kunnen overwegen de x3d varianten van eerdere modellen op te zoeken en te kijken hoe die zich in de door jou genoemde software verhouden tot non-x3d varianten.
haarbal @tja8 juli 2024 10:48
wanneer zouden de 9900x3d en of 9950x3d beschikbaar komen ?
wat zouden deze procs voor effect hebben op adobe premiere, after effects tov de non 3d procs ?
X3d cpu's doen het in gaming beter maar in rendering meestal iets minder dan de normale varianten.
MulMonkey @tja8 juli 2024 11:37
De "X3D" processors zijn doorgaans gelimiteerd qua vermogen en clock t.o.v. hun "X" (zonder 3D) varianten.

Dus ben je geen gamer maar topprestaties nodig, dan kun je beter voor de X variant kiezen. Volgens mij biedt de extra cache vooral voordelen in gaming.
B34tn1k @tja8 juli 2024 11:49
Volgens geruchten in het najaar. Zit zelf op een 9950x3d te wachten :)
tja @B34tn1k8 juli 2024 14:01
dank voor de vele reacties. 9950X of de 9950X3D zie ik wel zitten maar doe zowel games als Adobe werk met een RTX4090 combo. begreep uit de video dat er geen AI chip ding zit op deze nieuwe generatie en dan verwacht ik die wel op de volgende generatie. wat de waarde daarvan is kan ik niet overzien. vraag me dan ook af of wachten op de generatie daarna een optie is. zit nu op een 5900X en die is nu ook weer niet zo oud dat hij niet meer mee kan.
DennisH82 8 juli 2024 10:37
Sneller, maar vooral zuiniger is altijd goed nieuws :)
Zo kan het ook Intel ;) :*)
dstyle_nl @DennisH828 juli 2024 10:41
Dat gaat intel met de nieuwe processors wel laten zien. Die gaan van 8nm naar 2nm. Die liepen de afgelopen jaren achter de feiten aan en moesten dus wel.
Manyuken @dstyle_nl8 juli 2024 10:45
Dat roepen ze al 7-8 jaar geloof ik.... Eerst zien dan geloven!
Want er gaan ook voldoende geruchten dat zelfs die nieuwe overstap veel problemen met zich mee hebben gebracht voor Intel..
redniels @Manyuken8 juli 2024 11:00
de laatste keer dat iemand dat riep over Intel kwamen ze met de Core lijn.

Vergeet nooit dat Intel de grootste chipfabrikant ter wereld is met een van de (zo niet het) grootste research & design team.
qithoro @redniels8 juli 2024 13:38
Intel is toch veel groter dan AMD en heeft toch veel meer geld beschikbaar om te investeren. Begrijp niet dat ze nog steeds achter lopen. Je zou denken dat ze meer geld steken in de investering van zuinigere chips als antwoord op AMD.
Het zou goed zijn als er meer concurrentie komt op deze markt aangezien er maar 2 processorfabrikanten zijn.
Jip99 @qithoro8 juli 2024 13:42
Dat komt omdat mensen/bedrijven blind trouw blijven aan Intel. dus als mensen het blijven kopen, denkt Intel, prima, wij verkopen troep maar mensen blijven het kopen, dus hoeven we ook niet veel te veranderen.
qithoro @Jip998 juli 2024 13:49
Misschien word Intel meer geadviseerd door de winkels. Heb voor mijn dochters allebei AMD gehaald puur omdat ik wat meer kennis hierover en collega gamers mij adviseren. Maar zoals eerder aangegeven in de comments hierboven heeft misschien iets met marketingbudget te maken. Denk niet dat veel ouders kennis hebben van de prestatieverschillen tussen beide processoren en puur kijken naar budget en wat hun geadviseerd wordt.
Jip99 @qithoro8 juli 2024 13:52
Oh ja markering heeft er ook zeker mee te maken, Intel is daar beter in dan AMD, en dat vertaalt zich naar flinke verkopen van een matig product.
Evi Dent @Jip998 juli 2024 21:14
Intel heeft altijd erg goede reclame gehad, echt overal was het merklogo 'Intel Inside' zichtbaar. Hun reclame budget moet megagroot geweest zijn. Men wist niet beter of dat was wat je wilde hebben en niet dat andere beroerde prutmerk. Het was ook een kwestie van aanzien want AMD werd daardoor min of meer een merk voor sloebers.
Maar Intel ging verder. Ze hebben grote firma's als Dell en HP zeer goedkoop processortjes geleverd OP VOORWAARDE dat ze geen AMD gingen gebruiken in hun producten. Dat soort praktijken is zeer discutabel en wellicht zelfs verboden.
Pink Panther @Evi Dent8 juli 2024 22:07
Sterker nog, ze zijn er zelfs voor beboet door de EU.

nieuws: Intel krijgt nieuwe EU-boete van 376 miljoen euro om benadelen van AM...

Alhoewel dit natuurlijk peanuts is voor een bedrijf als Intel en ze waarschijnlijk alsnog veel geld verdiend hebben aan deze praktijk.

[Reactie gewijzigd door Pink Panther op 22 juli 2024 16:21]

Evi Dent @Pink Panther9 juli 2024 08:39
Die boete doet zelfs voor reus Intel natuurlijk ook wel een beetje pijn PLUS dat ze met die praktijken moeten ophouden.
Maar..., bij het publiek is nu het idee ontstaan dat Intel superieur is. Immers, waarom zouden merken als Dell anders alleen maar kiezen voor Intel processoren? Dat idee zit in de hoofden van mensen en dat werkt nog wel even door. AMD is voor arme sloebers.
Reclame is alles in deze wereld. Met een goede reclamecampagne kun je blijkbaar alles verkopen, zelfs de grootste troep.
Verwijderd @qithoro8 juli 2024 13:46
Intel moet ook in fabs investeren, AMD niet. Scheelt toch een handje kleingeld.

En veel meer geld beschikbaar hebben zegt weinig over de kwaliteit van de ontwerpers. De laatste jaren is dat hopeloos slecht met alleen maar kachelontwerp
MulMonkey @redniels8 juli 2024 11:27
Toen AMD in het verleden irrelevant was, deed het grote research team ook niet veel om te verbeteren. Pas toen AMD met Ryzen aan kwam zetten, met name de 2e en 3e generatie werd Intel pas wakker.

Ik weet niet hoe groot het team toen was, maar wat ik wil zeggen is: dat een bedrijf groot is, zegt niets over hun aandacht voor R&D.

En dat concurrentie uitdaagt!

[Reactie gewijzigd door MulMonkey op 22 juli 2024 16:21]

deregtx @MulMonkey8 juli 2024 13:57
En hoe kwam AMD irrelevant? Door CEO Hector Ruiz. Leek wel een plant van Intel.

Phenom was competitief maar Bulldozer kreeg groen licht. ATI ipv Nvidia werdt overgenomen. En de Fabs werden afgestoten.

Allemaal zeer domme beslissingen waar AMD bijna Failliet aan ging.
d3x @deregtx9 juli 2024 08:11
NVIDIA stond nooit te koop
Met het volume van AMD konden ze zelf hun eigen fans niet openhouden...
Bulldozer was een techaanpassing als idee voor multicore, net als amd64 en zen heeft amd wel meerdere goede arch ontwikkeld. Er zat idd een foute zet bij....
DarkeasterB @redniels8 juli 2024 11:18
Als ze weer zoiets in de pijplijn hadden we dat al lang gezien.
Sterker nog, Aldar Lake zou die comeback hebben moeten zijn. En jammer maar helaas.

De realiteit is, ten tijde van de eerste cores had intel nog ontwerp alternatieven in huis. Na een decennium van Max cashcowen niet. Het enige wat ze nog kunnen is de hoogste kloksnelheid beloven (tegen obsceen stroomverbruik, dubbel tot drie keer zoveel als AMD)

Een nieuw proces gaat niet compenseren voor het gebrek aan architectuur verbeteringen.

Ik zal niet zeggen dat het klaar is met intel, maar een magisch comeback zoals na AM64 gaat er gewoon niet zijn
FreezeXJ @Manyuken8 juli 2024 10:53
Ik mis inderdaad een pipe-cleaner, maar hoop wel dat hun overstap soepeler loopt dan de 10nm-affaire. Dat kostte ze jaren voor het production-ready was...

Daarnaast heeft Intel nog genoeg te doen qua design, want ze vertrouwen nog teveel op features (threading-trucjes, mega-caches en gewoon powerrr) en lijken daarmee iets achter te lopen op efficiency.
tedades @FreezeXJ8 juli 2024 12:33
Hyper-Threading gaat waarschijnlijk verdwijnen doordat e-cores dit werk beter kunnen doen. Cache zal blijven maar meer delen van de chip zullen uitgeschakeld kunnen worden wat energie bespaard.
Ze introduceren ook backside power delivery waardoor je deels energie bespaard, iets minder metaallagen nodig hebt en optimaler je signalen kunt verwerken (hogere stabiele klok mogelijk).
Maar de concurrenten doen die dingen ook dus of een korte voorsprong het verschil gaat maken...
jbhc @tedades8 juli 2024 13:25
De e-cores zijn slechts een soort opgevoerde Atoms. Dat is natuurlijk in geen enkel opzicht een vervanging voor Hyper-Threading.
tedades @jbhc8 juli 2024 13:57
Zover ik me herinner was dit de onderbouwing: HT (hyper-threading) was handig als je iets deed in de tijd dat je process aan het wachten was; met multi-core is die noodzaak minder geworden.
Als gebruiker wil je dat je CPU snel of zuinig is. Je gebruikt dan liever 2 p-cores dan HT. Om zuinig te zijn gebruik je liever e-cores. Dus als je e-cores naast je p-cores hebt is HT minder nodig. Je ruimte op je chip gebruik je dan liever voor iets anders. CPU's voor servers/workstations hebben meer nadruk op performance dus HT zal daar mogelijk langer blijven bestaan.
SG
@tedades9 juli 2024 12:01
Probleem wa dat bij 1 core cpu HT 30% winst kon laten zien maar ook 20% performance hit.
Omdat tread hardwarethread kan satueren.
Windows kon dat detecteren door smt disablen
Bij multicores werkt deze lapmiddel niet
White Feather @jbhc8 juli 2024 14:08
De performance van de E-cores is per Mhz gelijk aan die van Skylake (dus grofweg generatie 6 t/m 10 op de desktop).

https://www.anandtech.com...ings-hybrid-complexity/10

Bovendien is Hyper-Threading één oplossing voor een probleem. Het probleem was het zeer beperkt aantal cores dat beschikbaar was en de bottleneck daardoor in een systeem. Door de niet-gebruikte cpu-cycles te gebruiken, kon 1 core efficiënter gebruikt worden en was er uiteindelijk meer cpu-kracht beschikbaar.

Nu er zoveel meer cores in een Intel-cpu zitten, is hyperthreading veel minder belangrijk aan het worden.
Er kan nu minder in totaal door een HT-loze P-core gedaan worden, maar wat die core doet gaat wel sneller. De rest van de gewenste performance haal je uit de andere P-cores en de E-cores.

Er zijn bijzonder weinig programma's die meer dan 6-8 P-cores nodig hebben voor tijd-kritische processen. Alle minder tijd-kritische processen kunnen prima op een E-core.

On-topic: Mooi resultaat, 18% meer performance. Dat zijn nog eens stappen.

Wel raar dat de 9900X met een TDP van 120 watt toch 170 watt aantikt, en de 7900X met 170 watt TDP dat ook doet.

Dat een cpu bij 120 watt TDP 170 aantikt, kan door de definitie van de TDP zijn, maar dat deze cpu dan even veel verbruikt als een andere die wel een TDP van 170 watt heeft, is bijzonder.

[Reactie gewijzigd door White Feather op 22 juli 2024 16:21]

psychicist @jbhc8 juli 2024 15:23
De nieuwe E-cores zijn ver geëvolueerd ten opzichte van de originele Atoms, die gebaseerd waren op Pentium technologie uit de jaren 90. Skymont zou hetzelfde niveau van prestaties per klok halen als Redwood Cove.
d3x @tedades9 juli 2024 08:13
Geen HT, allemaal geen probleem zolang je genoeg P Cores hebt.... Maar dat heeft Intel niet want ze hebben nog steeds een schalings probleem met hun core. Te veel GHz nodig om kracht te hebben. E Cores doet hier niet ter zake. Die dien maar wat achtergrond rommel en zijn vooral goed voor de website benchmarks....en enkele Jan je wel gebruiken voor dagelijkse taken. Niet die hoeveelheud die Intel er nu insteekt, dat is zuiver voor benchmarks en consumenten misleiding.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 16:21]

Xypod13 @dstyle_nl8 juli 2024 10:48
van 7nm naar 2nm zul je bedoelen. En tegen de tijd dat Arrow Lake uitkomt zal AMD wel weer komen met de 9000X3D, zal Intel misschien weer achterhaalt zijn.

Ik wil best geloven dat Intel het kan, maar ze hebben nog niet veel belovends laten zien (en hun nieuwe naming scheme helpt niet..).
MMaI @dstyle_nl8 juli 2024 10:54
In naam misschien, maar gezien Lunar Lake door TSMC geproduceerd gaat worden terwijl het eigenlijk Intels 18A kindje zou zijn geeft niet direct vertrouwen in de prestaties van Intels fabs.
Jan Onderwater @dstyle_nl8 juli 2024 11:15
Intel heeft de afgelopen jaren (meer dan een paar) zoveel beloofd en aangekondigd, maar nauwelijks geleverd, dat ik zeg, eerst zien, dan geloven.
GoT @dstyle_nl8 juli 2024 11:25
Intel praat al jaren niet meer over nm, maar over Intel 7, Intel 4, etc. en dat getalletje zegt niks over nm.
Tick - Tock is ook al jaren geleden niet meer van toepassing, daarbij is van 8 nm naar 2 nm een veel te grote stap.
ZombieRofl 8 juli 2024 10:43
Ook ik was helemaal in de ban van de snelheid van deze AMD processoren. Altijd kijken naar de R23 benchmarks en vergelijken. Zelf werk ik veel met Adobe software en merk dat snelheid vaak helemaal niet goed benut wordt. Op mijn Macbook is dit wel het geval. Nou is dit wellicht een gevalletje van optimalisatie, maar wel jammer, aangezien ik net de enige ben die met Adobe software werkt en graag meer vrijheid heeft met hardware upgrades, wat je bij Apple niet hebt.

[Reactie gewijzigd door ZombieRofl op 22 juli 2024 16:21]

Jan Onderwater @ZombieRofl8 juli 2024 11:13
Adobe heeft de code voor ARM onder MacOS ofwel Apple Silicon klaarblijkelijk flink onder handen genomen. Hoor je klacht vaker, dat bijvoorbeeld Photoshop niet echt goed gebruik maakt van meer cores op x86. Adobe Premiere lees ik ook veel klachten over de stabiliteit. Blijkbaar geeft Adobe prioriteit aan features ipv aan verbetering van de code. Beetje de Boeing onder de creative suites. Ze zijn zo zeer marktleider dat ze het zich kunnen permitteren zich zo te gedragen.
HollowGamer @Jan Onderwater8 juli 2024 12:21
Yep, daarom gebruiken ook een steeds grotere groep alternatieven. :)

Adobe heeft continue de concurrentie mogen opkopen, maar nu is dat gelukkig niet gelukt met iets als Figma bijvoorbeeld.

Voor video editing schijnen ze wel het beste te zijn. Een beetje de AutoCAD, al zal die markt ook wel verschillen per bedrijf.
Jan Onderwater @HollowGamer8 juli 2024 13:03
In Video Editing land vind volgens mij een enorme verschuiving plaats naar Davinci Resolve.
AvWijk @HollowGamer8 juli 2024 17:30
Ik werk al jaren in de creatieve sector en Adobe heeft al decennia een veels te groot monopolie. Hun producten zijn subscription-only, kosten flink wat per maand zonder prioriteit te geven aan optimalisatie. Ze zullen hun software nooit voor Linux uitbrengen en ik juich goede alternatieven zoals Davinci Resolve van harte toe
jbhc @HollowGamer8 juli 2024 21:57
Net zoals adobe maakt ook autocad een draak van een programma (Autocad)
FinalLight 8 juli 2024 15:03
Totaal geen interesse in de non-X3D chips.
Ik ben voornamelijk een flight simmer, zelfs de 5800X3D presteert beter dan een 14900KS in MSFS2020.

Ik kijk uit naar de 9800X3D, 9950X3D etc.
Ik hoop dat het wordt uitgebracht voordat FS2024 is gereleased.
Inflatable @FinalLight8 juli 2024 17:47
Elke PC gamer die nadenkt over een upgrade zit denk ik te wachten op de nieuwe X3D CPU's van AMD..

Ik ben van plan eind dit jaar mijn game PC weer te upgraden.. Zit nu met een Intel i7 10700K, 32GB DDR4 3600, RTX 3080 10GB systeem van inmiddels bijna 4 jaar oud.. Het wachten is op de nieuwe AMD X3D CPU's en Nvidia GeForce GPU's 50-serie.. Dan wordt het een nieuw AMD 9800X3D, 32GB DDR5 6000+, RTX 5080 of 5090 systeem voor mij denk ik..
Evi Dent 8 juli 2024 21:08
Moet ik onder de indruk zijn van een nieuwe processor die 10 - 35% sneller is dan zijn voorganger(s)?
Ik verwacht toch minimaal 2 -3x zo snel voordat ik enthousiast wordt en veel geld ga uitgeven voor een nieuw systeem, maar misschien ben ik te kritisch en is dit al fantastisch. Maar om Intel te verslaan zullen ze toch echt met iets snellers moeten aankomen.
Zenix @Evi Dent8 juli 2024 23:45
Ja, de tijd dat je zulke verbeteringen had, is 20 jaar geleden. Daarnaast hebben ze Intel al verslagen op genoeg vlakken.
Evi Dent @Zenix9 juli 2024 07:22
Misschien is het dan juist wel goed dat de ontwikkelingen niet meer zo snel gaan want dan kan je peeceetje wat langer mee. De afvalberg van oude pc's is enorm.
Ze lopen nu tegen een bepaalde grens aan want fysiek kan het niet veel sneller. Maar als ze bv. het werkgeheugen en videokaart in de processor integreren dan zal dat nog wel voor een sprong zorgen.
MR_FIAT 9 juli 2024 02:19
Zou leuk zijn als we een hogere aantal cores gaan zien met de volgende generatie, AMD gebruikt all sinds Zen1 (7 jaar geleden dus) de zelfde core configs voor consumenten desktop CPUs.
Evi Dent @MR_FIAT9 juli 2024 07:18
Meer cores is goed voor bepaalde zaken die mooi op te delen zijn in partjes, maar veel programma's doen er weinig mee en/of raken juist in de war bij veel cores.
Een Epyc 9754 heeft maar liefst 128 cores maar zal bij veel taken niet of nauwelijks sneller zijn (of juist langzamer want de snelheid van een enkele core is niet zo hoog).
Best een duur processortje trouwens:
uitvoering: AMD EPYC 9754S Tray

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.