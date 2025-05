AMD introduceert gratis AI-beeldgenerator met support voor XDNA Super Resolution

AMD heeft Amuse 2.0 geïntroduceerd. Het betreft een bètaversie van een gratis AI-beeldgenerator. De tool ondersteunt XDNA Super Resolution, waardoor beelden sneller en met een hoge resolutie gegenereerd kunnen worden. Amuse 2.0 draait voorlopig op een beperkt aantal AMD-chips.

AMD heeft met Amuse 2.0 naar eigen zeggen ingezet op gebruiksgemak. De AI-tool bevat een relatief eenvoudige gebruikersinterface met daarin parameters die gebruikers zelf kunnen instellen. Zo is het mogelijk om de prestaties van de tool aan te passen en het aantal beelden dat per prompt gegenereerd wordt, in te stellen. Gebruikers krijgen ook de optie om hun gegenereerde beelden aan te passen via AI-filters. De tool maakt gebruik van AI-modellen van Stable Diffusion en kan plaatjes met een maximale resolutie van 1024x1024 pixels genereren.

Amuse 2.0 werkt momenteel enkel op pc’s met een specifieke AMD-cpu of -gpu met minstens 24GB werkgeheugen. Het gaat meer bepaald om een chip uit de AMD Ryzen AI 300- of Ryzen 8000-reeks. Pc-gebruikers met een gpu uit de Radeon RX 7000-reeks kunnen de tool eveneens draaien. Het is niet duidelijk of de AI-beeldgenerator ook op andere configuraties werkt.