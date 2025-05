Gerucht: AMD gaat Radeon RX 7300 en RX 7400 op basis van Navi 33 uitbrengen

AMD brengt binnenkort Radeon RX 7300- en RX 7400-videokaarten op basis van de Navi 33-chip uit. Dat zegt leaker Komachi Ensaka in een afgeschermde tweet op X. Veel details over de videokaarten zijn nog niet bekend.

Dat het om een Navi 33-chip gaat, blijkt uit de PCI Device ID 7499 die gelinkt is aan de twee videokaarten. Waar de leaker deze informatie vandaan heeft, is niet bekend. De Navi 33-chip is kleiner en minder krachtig dan andere RDNA 3-chips. Tom’s Hardware schat om die reden dat de RX 7400 tussen 1024 en 1792 shaders krijgt en 6 tot 8GB aan geheugen zal hebben, met een geheugeninterface van 96 of 128bit. De RX 7300 zal volgens de nieuwswebsite verder ingeperkt zijn, met mogelijk 6 tot 8GB geheugen, 1024 shaders en een 64bit-geheugeninterface. AMD heeft nog niet bevestigd dat het aan de videokaarten werkt.