Gerucht: AMD's Strix Halo-processor heeft twee Zen5-chiplets en igpu van 307mm²

AMD's aankomende Strix Halo-processor bestaat mogelijk uit drie dies, die samen 439mm² groot zijn. Ook zou het model een 256bit-geheugenbus krijgen. Dat blijkt uit nieuwe gelekte documentatie.

Een leaker heeft informatie online gezet met documenten die van AMD afkomstig zouden zijn. In de documenten staan specificaties over AMD's Strix Halo-laptopprocessors, die het bedrijf nog niet heeft aangekondigd. Op de slides is te zien dat de processor mogelijk een 256bit-geheugenbus heeft voor Lpddr5x-geheugen, dubbel zo groot als gebruikelijk bij dualchannel-DDR5. Dat komt overeen met eerdere geruchten, waaruit ook bleek dat de processor 128GB geheugen zou kunnen ondersteunen.

Op de afbeeldingen is te zien dat de processor bestaat uit twee zogenaamde ccd's, chiplets met daarin Zen 5-cpu-cores. Per stuk zijn deze dies 66,3mm² groot. Maar vooral de I/O-die, die voor een groot deel bestaat uit de geïntegreerde RDNA3.5-gpu, valt op. Die meet 19,18x16,02mm voor een totaaloppervlak van 307mm². De igpu zou 40 compute-units hebben en vooral daarom zo groot zijn.

Alle dies van Strix Halo samen meten 475mm², wat bijna twee keer zo groot is als de monolithische die van de Strix Point-socs, die recent op de markt kwamen als de Ryzen AI 300-processors voor laptops. Die hebben een igpu met maximaal zestien compute-units, minder dan de helft van Strix Halo dus. De nieuwe leaks zijn ook een bevestiging dat de apu op een FP11-socket werkt en in drie configuraties beschikbaar komt, met tdp's van respectievelijk 60, 92 en 129W.