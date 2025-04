Tijdens zijn Computex-keynote begin juni kondigde AMD de eerste twee processorseries aan die gebruikmaken van de gloednieuwe Zen 5-core: Ryzen 9000 voor de desktop en Ryzen AI 300 voor laptops. Afgelopen week gaf AMD tijdens zijn Tech Day 2024-evenement veel meer details vrij over beide nieuwe cpu-series. In dit artikel lees je er alles over.

Dat de Zen 5-core bij dezelfde kloksnelheid gemiddeld 16 procent sneller is dan een Zen 4-core, had AMD vorige maand al bekendgemaakt. Maar hoe komt deze prestatieverbetering tot stand? Daarop gaan we diep in op de volgende pagina. Opvallend is daarbij vooral dat AMD Zen 5 als een 'nieuw fundament' voor toekomstige core-iteraties ziet en desondanks enkele radicaal andere keuzes maakt dan Intel bij zijn nieuwste P-cores doet. Bij AMD krijg je bijvoorbeeld nog gewoon smt en zelfs volledige AVX-512-ondersteuning, twee zaken die Intel juist laat vallen.

Verderop in dit artikel vind je meer details over de daadwerkelijke producten die op de markt gaan komen. AMD geeft bijvoorbeeld de eerste benchmarks van de Ryzen 9000-desktop-cpu's vrij, en licht toe hoe het heeft getracht de nieuwe chips koeler hun werk te laten doen en wat je kunt verwachten van de overklokmogelijkheden: van zelf aan de slag gaan met het nieuwe Curve Shaper tot koeling met LN2.

De nieuwe laptop-cpu's gebruiken natuurlijk Zen 5-cores, al dan niet in de zuinigere Zen 5c-variant, maar bevatten ook een nieuwe RDNA 3.5-igpu en een XDNA 2-npu, die met 50Tops krachtiger moet zijn dan de snelste npu's van Qualcomm en Intel. Meer details en de eerste benchmarks vind je op de pagina over de Ryzen AI 300-serie.

Tot slot geeft AMD ook alvast een kijkje in de toekomst door zijn cpu-roadmap voor volgend jaar te delen.