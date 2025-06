Beelink kondigt eerste mini-pc met AMD Ryzen AI 300-processor aan

De Chinese fabrikant Beelink heeft als eerste een mini-pc op basis van een AMD Zen 5-processor aangekondigd. De Beelink SER9 bevat een Ryzen AI 9 HX 370-cpu met in totaal twaalf cores en een 50Tops-npu, voldoende voor Microsofts Copilot+-programma.

De gebruikte Ryzen 9-processor is een van de meest luxe modellen in de Ryzen AI 300-line-up. De 12-coreprocessor is opgebouwd uit vier Zen 5-cores en acht kleinere Zen 5c-cores, die weliswaar dezelfde ipc hebben, maar minder hoge kloksnelheden kunnen halen. De igpu is een Radeon 890M met 16 compute-units, vier meer dan in de voorganger van de SER9. In onze review van de eerste Zen 5-laptop was die igpu dan ook ongeveer 25 procent sneller dan de Radeon 780M van de vorige generatie.

In eigen benchmarks vergelijkt Beelink de nieuwe mini-pc met een Ryzen 9 8945HS van de vorige generatie. De Cinebench R23 MT-score van het nieuwe model zou uitkomen op 22.630 punten, wat veertig procent sneller is. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de fabrikant de nieuwe chip continu 65W laat verbruiken, terwijl de oude cpu beperkt was tot 54W.

De behuizing van de mini-pc is gemaakt van aluminium, met een plastic onderkant die je toegang geeft tot het binnenwerk. Beelink koelt de processor met een vaporchamber en combineert hem met 32GB gesoldeerd Lpddr5x-geheugen op een snelheid van 7500MT/s. Op de printplaat zijn twee M.2-slots met een PCIe 4.0 x4-bandbreedte aanwezig. In één daarvan is een 1TB-ssd voorgeïnstalleerd.

Op de SER9 zitten in totaal drie monitoraansluitingen: HDMI, DisplayPort en USB4. Daarnaast beschikt de mini-pc over vijf USB-poorten die gebruikmaken van oudere standaarden, een 2,5Gbit/s-ethernetpoort en twee audiojacks (voor en achter). Verder valt op dat de Beelink-pc is voorzien van twee ingebouwde luidsprekers en een microfoon. Van die laatste wordt de geluidskwaliteit verbeterd door een 'AI-chip', die Beelink de B1 noemt.

Volgens de fabrikant ligt de Beelink SER9 'zeer binnenkort' in zijn winkel. Tegen welke prijs is nog niet bekend, maar we weten wel al dat er de keuze zal zijn uit twee kleuropties: 'Frost Silver' en 'Space Gray'.