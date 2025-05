Beelink brengt EQ14-mini-pc met onaangekondigde Intel N150-soc van 3,6GHz uit

Beelink heeft de EQ14-mini-pc uitgebracht. Dat is een NUC-achtig apparaat dat draait op een nog onaangekondigde Intel N150-processor, een opvolger van de Alder Lake N-processor. Verder heeft de EQ14, in tegenstelling tot de vorige EQ13, een geïntegreerde voeding.

De Beelink EQ14 kost 198 euro, blijkt op de website van de fabrikant. De EQ14 is een mini-pc die een Intel N150-processor bevat, een soc die nog niet officieel door Intel is aangekondigd. Die 'Twin Lake' is volgens Beelinks specificaties een quadcoreprocessor met een turbokloksnelheid van 3,6GHz en een geïntegreerde gpu. Dat is zo'n 200MHz sneller dan de EQ13, waar een Alder Lake N100 van 3,4GHz in zat. Ook de igpu zou 250MHz sneller klokken. De cpu heeft een tdp van maximaal 25W, zegt Beelink.

Het apparaat wordt standaard geleverd met 16GB aan DDR4-geheugen en 500GB aan opslag. Er zitten twee M.2 PCI-e 3.0-slots in het model waarmee het mogelijk is het apparaat tot maximaal 4TB opslag uit te breiden. Het apparaat heeft verder ook een geïntegreerde voeding, iets dat het voorgaande model nog niet had. Gebruikers hoeven daarmee geen eigen adapter te gebruiken.

De behuizing van de EQ14 is van plastic. Beelink zegt dat het model zowel passief wordt gekoeld als met een ventilator, maar dat die laatste door de luchtinname vanuit de onderkant erg zachtjes draait.

Het apparaat heeft verder nog twee gigabitethernetpoorten aan boord, naast drie USB-A-poorten aan de achterkant en een op de voorkant. Achterop zitten ook twee HDMI-poorten en voorop een USB-C-poort. Het apparaat heeft Wi-Fi 6 aan boord. De hele mini-pc kort 198,18 euro, wat veel goedkoper is dan eerdere modellen. De EQ13 kost namelijk nog steeds 265 euro.