Intel introduceert Core Ultra 200-cpu's met meer cores voor laptops

Intel gaat zijn Core Ultra 200-processors voor laptops uitbreiden, vooral met modellen met meer cores. Tot nu toe was alleen de 200V-processor (Lunar Lake) beschikbaar, met maximaal vier P-cores. Nu komen daar Arrow Lake-U, Arrow Lake-H en Arrow Lake-HX bij.

Core Ultra 200HX: de desktopchips in een laptop-package

Arrow Lake-HX is, zoals we gewend zijn van de HX-serie, simpelweg de bestaande desktop-cpu, maar dan in een bga-package in plaats van een lga-socket. Het topmodel, de Core Ultra 285HX, heeft bijvoorbeeld dezelfde coreconfiguratie en hoeveelheid cache als de Core Ultra 9 285K voor desktops. Alleen de kloksnelheden en daardoor de tdp's zijn duidelijk lager. Door het desondanks nog altijd forse energiegebruik en de relatief langzame igpu zul je deze chips vooral gaan tegenkomen in 'desktopvervangende' gaminglaptops. Logischerwijs zal dat pas gaan gebeuren wanneer ook de nieuwe Nvidia-gpu's beschikbaar zijn.

P- en E-cores Turbo P-cores Turbo E-cores L3-cache Igpu Tdp ( bpb / mtp ) Core Ultra 9 285HX 8+16 5,5GHz 2,8GHz 36MB 64 EU's 55-160W Core Ultra 9 275HX 8+16 5,4GHz 2,7GHz 36MB 64 EU's 55-160W Core Ultra 7 265HX 8+12 5,3GHz 2,6GHz 30MB 64 EU's 55-160W Core Ultra 7 255HX 8+12 5,2GHz 2,4GHz 30MB 64 EU's 55-160W Core Ultra 5 245HX 6+8 5,1GHz 3,1GHz 24MB 64 EU's 55-160W Core Ultra 5 235HX 6+8 5,1GHz 2,9GHz 24MB 64 EU's 55-160W

Core Ultra 200H: een moderne cpu, een snelle igpu en een oude npu

Arrow Lake-H komt vanaf februari op de markt als de Core Ultra 200H-serie en is een 'echte' laptopprocessor. Je krijgt maximaal zes Lion Cove P-cores, acht Skymont E-cores en nog eens twee low-power-E-cores. Deze extra E-cores in het socgedeelte van de chip, die ervoor zorgen dat het computegedeelte bij lage belasting compleet kan worden uitgezet, zijn terug van weggeweest: in Meteor Lake zaten ze wel, in Lunar Lake niet meer.

De geïntegreerde Arc-gpu heeft maximaal acht Xe-cores die bovendien van XMX-engines zijn voorzien, die door AI-modellen frequent gebruikte matrixberekeningen veel sneller kunnen uitvoeren. De Core Ultra 200H-serie beschikt wel over een npu, maar met 13Tops is die amper sneller dan die in Meteor Lake en dus te langzaam voor Microsofts Copilot+. Daarvoor blijft Lunar Lake dus de enige blauwe optie.

P/E/LP-E-cores Turbo P-cores L3-cache Igpu Tdp ( bpb / mtp ) Core Ultra 9 285H 6+8+2 5,4GHz 24MB 8 Xe-cores 45-115W Core Ultra 7 265H 6+8+2 5,3GHz 24MB 8 Xe-cores 28-60W Core Ultra 7 255H 6+8+2 5,1GHz 24MB 8 Xe-cores 28-60W Core Ultra 5 235H 4+8+2 5,0GHz 18MB 8 Xe-cores 28-60W Core Ultra 5 225H 4+8+2 4,9GHz 18MB 7 Xe-cores 28-60W

Core Ultra 200U: vier dezelfde processors met andere kloks

Voor dunnere, lichtere laptops komt er, ook vanaf februari, nog een Core Ultra 200U-serie, die werd ontwikkeld onder de codenaam Arrow Lake-U. Je krijgt bij elk model evenveel cores: twee P-cores, acht E-cores en de twee LP-E-cores. Ook de igpu met vier Xe-cores is steeds identiek. Alleen de kloksnelheden laten de modellen dus van elkaar verschillen.

P/E/LP-E-cores Turbo P-cores L3-cache Igpu Tdp ( bpb / mtp ) Core Ultra 7 265U 2+8+2 5,3GHz 12MB 4 Xe-cores 15-57W Core Ultra 7 255U 2+8+2 5,2GHz 12MB 4 Xe-cores 15-57W Core Ultra 7 235U 2+8+2 4,9GHz 12MB 4 Xe-cores 15-57W Core Ultra 5 225U 2+8+2 4,8GHz 12MB 4 Xe-cores 15-57W

Rebrands: Raptor Lake wordt Core (zonder Ultra) 200H en Core 100U

Met aanzienlijk minder kabaal, officiële specsheets hebben we bijvoorbeeld nog niet, is dit ook het releasemoment van een aantal rebrands. Onder de naam Core 200H (zonder Ultra) geeft Intel Raptor Lake-H (eerder uitgebracht als 14th Gen Core) een nieuw leven, terwijl Raptor Lake-U opnieuw wordt uitgebracht als de Core 100U-serie. Spot je over een tijdje een laptop met een Core 200-processor, dan is dat dus geen garantie meer dat je te maken hebt met een cpu van de nieuwste generatie.

Onder de merknamen Intel Core 3 en zelfs simpelweg 'Intel Processor', komen bovendien de Twin Lake-cpu's beschikbaar. Dat zijn de N355, N350, N250 en N150, die uitsluitend over acht of vier E-cores beschikken en in feite simpele refreshes van Alder Lake-N zijn, met iets hogere kloks.