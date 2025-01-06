Intel introduceert Core Ultra 200-cpu's met meer cores voor laptops

Intel gaat zijn Core Ultra 200-processors voor laptops uitbreiden, vooral met modellen met meer cores. Tot nu toe was alleen de 200V-processor (Lunar Lake) beschikbaar, met maximaal vier P-cores. Nu komen daar Arrow Lake-U, Arrow Lake-H en Arrow Lake-HX bij.

Core Ultra 200HX: de desktopchips in een laptop-package

Arrow Lake-HX is, zoals we gewend zijn van de HX-serie, simpelweg de bestaande desktop-cpu, maar dan in een bga-package in plaats van een lga-socket. Het topmodel, de Core Ultra 285HX, heeft bijvoorbeeld dezelfde coreconfiguratie en hoeveelheid cache als de Core Ultra 9 285K voor desktops. Alleen de kloksnelheden en daardoor de tdp's zijn duidelijk lager. Door het desondanks nog altijd forse energiegebruik en de relatief langzame igpu zul je deze chips vooral gaan tegenkomen in 'desktopvervangende' gaminglaptops. Logischerwijs zal dat pas gaan gebeuren wanneer ook de nieuwe Nvidia-gpu's beschikbaar zijn.

P- en E-cores Turbo P-cores Turbo E-cores L3-cache Igpu Tdp (bpb/mtp)
Core Ultra 9 285HX 8+16 5,5GHz 2,8GHz 36MB 64 EU's 55-160W
Core Ultra 9 275HX 8+16 5,4GHz 2,7GHz 36MB 64 EU's 55-160W
Core Ultra 7 265HX 8+12 5,3GHz 2,6GHz 30MB 64 EU's 55-160W
Core Ultra 7 255HX 8+12 5,2GHz 2,4GHz 30MB 64 EU's 55-160W
Core Ultra 5 245HX 6+8 5,1GHz 3,1GHz 24MB 64 EU's 55-160W
Core Ultra 5 235HX 6+8 5,1GHz 2,9GHz 24MB 64 EU's 55-160W

Core Ultra 200H: een moderne cpu, een snelle igpu en een oude npu

Arrow Lake-H komt vanaf februari op de markt als de Core Ultra 200H-serie en is een 'echte' laptopprocessor. Je krijgt maximaal zes Lion Cove P-cores, acht Skymont E-cores en nog eens twee low-power-E-cores. Deze extra E-cores in het socgedeelte van de chip, die ervoor zorgen dat het computegedeelte bij lage belasting compleet kan worden uitgezet, zijn terug van weggeweest: in Meteor Lake zaten ze wel, in Lunar Lake niet meer.

Intel Core Ultra 200H

De geïntegreerde Arc-gpu heeft maximaal acht Xe-cores die bovendien van XMX-engines zijn voorzien, die door AI-modellen frequent gebruikte matrixberekeningen veel sneller kunnen uitvoeren. De Core Ultra 200H-serie beschikt wel over een npu, maar met 13Tops is die amper sneller dan die in Meteor Lake en dus te langzaam voor Microsofts Copilot+. Daarvoor blijft Lunar Lake dus de enige blauwe optie.

P/E/LP-E-cores Turbo P-cores L3-cache Igpu Tdp (bpb/mtp)
Core Ultra 9 285H 6+8+2 5,4GHz 24MB 8 Xe-cores 45-115W
Core Ultra 7 265H 6+8+2 5,3GHz 24MB 8 Xe-cores 28-60W
Core Ultra 7 255H 6+8+2 5,1GHz 24MB 8 Xe-cores 28-60W
Core Ultra 5 235H 4+8+2 5,0GHz 18MB 8 Xe-cores 28-60W
Core Ultra 5 225H 4+8+2 4,9GHz 18MB 7 Xe-cores 28-60W

Core Ultra 200U: vier dezelfde processors met andere kloks

Voor dunnere, lichtere laptops komt er, ook vanaf februari, nog een Core Ultra 200U-serie, die werd ontwikkeld onder de codenaam Arrow Lake-U. Je krijgt bij elk model evenveel cores: twee P-cores, acht E-cores en de twee LP-E-cores. Ook de igpu met vier Xe-cores is steeds identiek. Alleen de kloksnelheden laten de modellen dus van elkaar verschillen.

P/E/LP-E-cores Turbo P-cores L3-cache Igpu Tdp (bpb/mtp)
Core Ultra 7 265U 2+8+2 5,3GHz 12MB 4 Xe-cores 15-57W
Core Ultra 7 255U 2+8+2 5,2GHz 12MB 4 Xe-cores 15-57W
Core Ultra 7 235U 2+8+2 4,9GHz 12MB 4 Xe-cores 15-57W
Core Ultra 5 225U 2+8+2 4,8GHz 12MB 4 Xe-cores 15-57W

Rebrands: Raptor Lake wordt Core (zonder Ultra) 200H en Core 100U

Met aanzienlijk minder kabaal, officiële specsheets hebben we bijvoorbeeld nog niet, is dit ook het releasemoment van een aantal rebrands. Onder de naam Core 200H (zonder Ultra) geeft Intel Raptor Lake-H (eerder uitgebracht als 14th Gen Core) een nieuw leven, terwijl Raptor Lake-U opnieuw wordt uitgebracht als de Core 100U-serie. Spot je over een tijdje een laptop met een Core 200-processor, dan is dat dus geen garantie meer dat je te maken hebt met een cpu van de nieuwste generatie.

Onder de merknamen Intel Core 3 en zelfs simpelweg 'Intel Processor', komen bovendien de Twin Lake-cpu's beschikbaar. Dat zijn de N355, N350, N250 en N150, die uitsluitend over acht of vier E-cores beschikken en in feite simpele refreshes van Alder Lake-N zijn, met iets hogere kloks.

Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 15:00 22

06-01-2025 • 15:00

22

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Reacties (22)

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Verwijderd 6 januari 2025 15:01
Intel maakt het er niet makkelijker op voor de consument met die naamgevingen.
jelinb @Verwijderd6 januari 2025 15:09
Het wordt zo inderdaad ingewikkelder en moeilijker om te vergelijken.
kujinshi
@jelinb6 januari 2025 18:29
Altijd al zo geweest. 10-15 jaar geleden was dit ook al een ding in naamgeving land.
sebastienbo @kujinshi18 januari 2025 16:11
Deze keer is het wel hee ingewikkeld. Kijk bijvoorbeeld naar de U reeks 'lunar lake" 255u en 256u, maar als je de laptops opzoekt dan noemen ze 255v en 256v, en ik denk dat het wel echt dezelfde cpu is (trouwn sik denk dat het artikel een typ fout bevat 265 bestaat niet, ik denk dat de cijfer somgewisseld zijn)
kortom_tom @Verwijderd6 januari 2025 15:09
Ah de "200V" processors want die gebruiken 200 volt?
sebastienbo @kortom_tom18 januari 2025 16:12
Eerste getal : 2de gen ultra
Tweede getal dacht ik dat ook iets betekende
En derde getal is de schaal
_Thanatos_ @Verwijderd6 januari 2025 15:10
De marketingafdeling moet gewoon elke 2 jaar hun budget opmaken voor wat betreft productnamen. Het ene jaar bedenken ze hoe de GPU moet gaan heten, Battlemage dus, en het andere jaar bedenken ze hoe ze de CPU-branche zo moeilijk mogelijk kunnen maken voor de consumenten :)

Om eerlijk te zijn, in laptopland heb je als consument vaak maar 2 of 3 keuzes, en kies je gewoon wat in je budget past. Pas als je veel CPU's met elkaar gaat vergelijken, begint de naamverwarring.

[Reactie gewijzigd door _Thanatos_ op 6 januari 2025 15:12]

Demonslayer @_Thanatos_6 januari 2025 16:08
Wat is er moeilijk aan, de consument kan als het goed is de specificaties en benchmarks vergelijken en daar mee een keuze maken. Ik denk ook niet dat de gemiddelde consument het interesseert welke Core CPU van Intel in een laptop zit maar dat wel de prijs van een laptop uit maakt.
_Thanatos_ @Demonslayer7 januari 2025 11:56
de consument kan als het goed is de specificaties en benchmarks vergelijken
De meeste consumenten kunnen dat niet.

Wat er moeilijk aan is, is dat ALS consumenten willen vergelijken tussen deze en andere CPU's, dan MOETEN ze kijken naar benchmarks, want aan het productnummer kun je precies niks afleiden. En dat maakt het moeilijk, want benchmarks vergelijken is flakey.
ShaiNe 6 januari 2025 15:24
Ik vind het misleidend dat Intel enkel schermt met turbo snelheiden van de cores. Die zeggen niets, want alles staat of valt met de koeling en dan nog worden die standaard maar maximaal 64 seconden aangehouden (kan je tweaken tot 96 seconden).
De basiskloksnelheden zijn veel relevanter.
Verwijderd @ShaiNe6 januari 2025 15:44
Het is niet alleen Intel hoor, dit is al heel lang de manier waarop CPU's aan de man worden gebracht.

En ja, aan de ene kant misleidend, aan de andere kant is dat hoe alle producten worden gepromoot. Je ziet altijd de maximale capaciteit onder ideale omstandigheden: maximale snelheid van een auto, maximale laadsnelheid van een EV, meest energiezuinige programma bij een vaatwasser/wasmachine.
In al die gevallen gebruiken de meeste consumenten niet de 'ideale' instellingen, maar maakt dat het dat ieder product misleidend is? Het is zeker het ideale scenario, maar het is wel een scenario wat je realtisch kunt halen als jij thuis komt met je CPU.
mr_evil08 @ShaiNe6 januari 2025 15:49
Ligt eraan, de meeste games wordt nog steeds één core veel belast en de rest pruttelt een beetje mee, gelukkig gaat dat wel beter tegenwoordig.

Dan zijn er ook geen koelingsproblemen als maar één core max turbo draait.
Waar laptops meer tegenaan lopen is de vram tekort gezien Nvidia weigert meer vram op de chips te zetten waardoor de processor/ram extra wordt belast.

(Sorry hoor maar 8gb vram is echt te weinig voor een RTX4060/4070).

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 6 januari 2025 15:51]

Jeroentjeeuh 6 januari 2025 15:14
Misschien wordt het eens tijd dat de gehele architectuur op de schop gaat, dit kan zo niet langer. Zowel laptop als desktop CPU's.

Vervolgens met de nieuwe microcode nog minder performance dan de vorige gen.
Verwijderd @Jeroentjeeuh6 januari 2025 15:25
Misschien wordt het eens tijd dat de gehele architectuur op de schop gaat, dit kan zo niet langer. Zowel laptop als desktop CPU's.

Vervolgens met de nieuwe microcode nog minder performance dan de vorige gen.
De gehele architectuur is op de schop gegaan en Arrow Lake + Lunar lake is het resultaat. Lees je eens in zou ik zeggen. Ik ben zelf zeer benieuwd hoe Arrow Lake in combinatie met 50 series GPU gaat presteren. Lunar Lake is in ieder geval een grote vooruitgang voor ultra portable.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 6 januari 2025 15:28]

sebastienbo @Verwijderd6 januari 2025 15:37
Arrow Lake is eigenlijk nog steeds aan het schuppen. Zoveel bugs dat ik het niet durf te vertrouwen. Ik zal gewoon wachten op Panther lake over 5 maanden.
d3x @sebastienbo6 januari 2025 16:12
5 maanden :)
sebastienbo @d3x6 januari 2025 17:06
5 maanden :)
Ik had ergens gelezen dat het in juli gepresenteerd zou worden.

Hier is wat info over Pantherlake dat ik op tweakers vond:
nieuws: Intel-ceo toont eerste Panther Lake-cpu die wordt gemaakt op '1,8nm'-...
d3x @sebastienbo7 januari 2025 08:15
gepresenteerd, net als de 200 ultra series en dan nog met een heel beperkte SKU. Ja de laptop series zijn altijd wat sneller in het jaar. echt beschikbaar in alle types en volumes dat is helemaal iets anders.
Shaker74 6 januari 2025 15:52
Zodra ze uitkomen komen er vrij snel benchmark gegevens vrij waar je kunt vergelijken. Daar kun je uithalen waar hij ongeveer staat als het gaat om synthetische snelheid. Dat is heel behulpzaam vind ik.

De namen zijn er idd niet gemakkelijker op geworden. Maar ook dit zal wennen. :)
PsiTweaker 6 januari 2025 15:55
Je hebt tegenwoordig wel een aardige cpu nodig, om al die types en rebrands op een rijtje te krijgen en dat zo te houden.

Anders is de kans groot, dat je denkt een super nieuwe cpu te kopen met de nieuwste techniek, terwijl je een rebrand of een refresh koopt !

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 6 januari 2025 15:56]

Phenos2 6 januari 2025 15:58
Zijn weer grote hittemonsters en Undervolten/Multiplier/PL1-PL2/ICCMax tuning is natuurlijk nog steeds ge-disabled voor een beveiligingsrisico waar niemand last van heeft. Weet niet hoe het zit met de huidige CPU's maar vorige generaties laptop processors hebben een achterlijk hoog turbo voltage van rond 1.4Volt (bijv i5-8365U / i7-8550U) terwijl 1.15 ook stabiel is met véél minder warmte. En een veel lager risico op doorgefikte VRM's bij gaming laptops zoals de Nitro 5.

[Reactie gewijzigd door Phenos2 op 6 januari 2025 16:04]

johanneslol 6 januari 2025 20:17
Blijft bizar dat zelfs de nieuwste Intel processors niet voldoen aan de Windows standaard voor AI!

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