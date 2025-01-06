Targus komt met Thunderbolt 5-dockingstation met Intel Thunderbolt Share

Targus heeft een nieuw Thunderbolt 5-dockingstation aangekondigd: de DOCK230. Het apparaat heeft ondersteuning voor Intel Thunderbolt Share, een 2,5Gbps-ethernetaansluiting en 140W-laadvermogen. De DOCK230 komt in de loop van de komende maanden beschikbaar.

Uit een persbericht van Targus blijkt dat het dockingstation over een Thunderbolt 5-connector beschikt die een bidirectionele bandbreedte van maximaal 80Gb/s ondersteunt, of 120Gbit/s in één richting zoals bij beeldsignalen. Op de productafbeelding zijn er twee USB-A-poorten en een geheugenkaartslot te zien. De fabrikant heeft de specificaties van deze aansluitingen nog niet verder toegelicht.

De DOCK230 heeft ook ondersteuning voor Intel Thunderbolt Share. Deze nieuwe Intel-standaard maakt het mogelijk om twee pc’s direct met elkaar te verbinden via een Thunderbolt-kabel. Als twee computers met elkaar worden verbonden, heeft een gebruiker vier opties: controle over de andere computer overnemen, mappen synchroniseren, bestanden overzetten via een soort dubbele Verkenner-interface en data overzetten van een oude naar een nieuwe pc. Het is ook mogelijk om monitors, computermuizen, toetsenborden en andere randapparatuur te delen tussen de aangesloten apparaten. Thunderbolt Share is een softwareproduct dat Intel licenseert aan fabrikanten van pc's en andere Thunderbolt-accessoires. Het is niet duidelijk hoeveel het Thunderbolt 5-dockingstation moet kosten.

Promotieafbeelding Targus met Thunderbolt 5-dockingstation. Bron: Targus
Promotieafbeelding Targus met Thunderbolt 5-dockingstation. Bron: Targus

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 15:11 21

06-01-2025 • 15:11

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Reacties (21)

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Dark Angel 58 6 januari 2025 15:52
Met 21:9 scherm??? Klopt het wel? Volgens plaatje wel. Ik zie ze niet los of apart staan.
bzzzt @Dark Angel 586 januari 2025 16:38
Het gaat om het doosje onder het scherm ;)
Space Monkey 6 januari 2025 15:57
Goed om te zien dat er TB5 peripherals op de markt beginnen te komen.

Alleen nog steeds geen laptops die het ondersteunen en geen 5k(g) wegen(kosten)...
BramLamberts @Space Monkey6 januari 2025 16:04
MacBook Pro ondersteunt het en weegt net iets meer dan 1kg.
Space Monkey @BramLamberts6 januari 2025 16:07
Tjah, los van Apple dan ;)
BramLamberts @Space Monkey6 januari 2025 17:50
Tja, mooi voorbeeld van de innovatieve koers die Apple vaart.
bzzzt @Space Monkey6 januari 2025 16:44
Komt vanzelf wel als laptops naar de volgende generatie chips doorstomen. In welk scenario loop je nu tegen een bottleneck aan waar 40Gbit/s van TB4 niet genoeg is?
Mr_Light @bzzzt7 januari 2025 08:47
"4k@120Hz requires around 30-40Gb/s throughput"
ik heb er twee, maar zelfs op 60hz + NIC,etc. loop ik door de bandbreedte heen, waarna het scherm niet meer update zonder soft reset. Misschien doen ze zelfs 144hz geen idee zou al heel blij met 120hz of zelfs 60hz zonder gezeur zijn.
Space Monkey @bzzzt7 januari 2025 10:42
eGPU's die niet volledig benut worden. Met TB5 zouden we prestaties kunnen krijgen alsof je de GPU hebt ingebouwd
bzzzt @Space Monkey7 januari 2025 13:40
Thunderbolt is eigenlijk gewoon een connector om PCIe te verbinden. Daar zal altijd een extra vertaalslag overheen gaan aan beide kanten dus je krijgt altijd extra latency bij communicatie met de CPU.
TB5 heeft wel hogere bandbreedte maar ik vraag me af of je GPU wel door de bus bandbreedte naar de CPU gelimiteerd is.
sebastienbo @Space Monkey11 januari 2025 18:38
Dat klopt niet altijd. Bijvoorbeeld:
1) je gebruikt een LLM: model word volledig ingeladen in vram, de berekeningen gebeuren enkel op de kaart, niet over de kabel. Als de berekening gedaan is, gaan enkel de tokens output over de kabel.
2) je speelt een game op een monitor dat aangesloten is op de Dockingstation zelf: dan moet de data niet terug naar de pc, het word berekend op de gpu en direct doorgegeven naar de aangesloten monitor.
bzzzt 6 januari 2025 15:21
Beetje vreemde propositie: een dock verkopen voor het point-to-point koppelen van twee apparaten met Thunderbolt share.
Lijkt er volgens de specs op dat die dock ook twee PCs tegelijkertijd ondersteunt.
Artimunor @bzzzt6 januari 2025 15:24
is dat echt vreemd? vaste PC en laptop combo b.v.?
ik heb zelf een vaste PC met windows en linux, en voor on-the-go een macbook, vaak zit ik dan toch nog via een dock te werken op de macbook, alles schakelt dan over via de dock die in mijn monitor zit.
automatisch bestanden delen doe ik via de nas, maar op zich zou point to point ook best handig zijn, synology is met de 1gbps limitatie best traag
bzzzt @Artimunor6 januari 2025 16:37
De use case is niet vreemd, maar wel dat ze met die hub een stuk software meeleveren wat expliciet geadverteerd wordt voor het koppelen van systemen zonder zo'n hub.
CAPSLOCK2000 6 januari 2025 16:53
Docks worden steeds meer de opvolger/uitbreiding van het moederbord van je PC.
Het moederbord is de centrale koppeling voor alle interne componenten van je PC en een dock is het centrale aansluitpunt voor alle externe componenten.

PC's worden steeds kleiner en compacter en hebben steeds minder ruimte voor stekkers of uitbreidingskaarten. Met een dock kun je al je randapparatuur via één kabel op je PC aansluiten. Steeds meer onderdelen kun je extern aansluiten in plaats van inbouwen.

Zelfs de voeding kan tegenwoordig vanaf het dock komen. Zo kan de PC zelf weer kleiner worden en heb je minder warmteproductie in je PC-kast.
(Al betekent dat wel dat je die warmte op een ander punt genereert, bv in de dock).

De 140W die deze dock kan leveren is niet genoeg om een high-end gamePC van te draaien maar voor een kantoorlaptop is het voldoende. (Eventueel kun je er nog een externe GPU naast zetten met een eigen voeding.)
Gutteguttegut 6 januari 2025 21:20
Zoveel bandbreedte en dan maar 2.5Gbit LAN.
Space Monkey @Gutteguttegut7 januari 2025 18:18
Inderdaad, de early adopters zijn vrijwel exclusief power users die eerder naar 10Gbit zitten te kijken.
Soms vraag ik me af of ze wel begrijpen wat hun doelgroep is
michaelw1998 6 januari 2025 16:31
Thuis heb ik een tweetal schermen staan welke ik het liefst met laptop en PC kan verbinden via zo min mogelijk kabels. Nu dacht ik dat dit wellicht met een Dock zou kunnen.

Daarnaast heb ik dan een aantal USB apparaten (webcam, muis, toetsenbord) welke ik dan ook nog wil verbinden, al dan niet met een USB hub ertussen. Om toekomst gericht te zijn zou het fijn zijn als beide schermen uiteindelijk 144Hz hebben.

Nu is mijn vraag, zijn er docking stations die hier voor werken? Ik zie dat de recente modellen via Thunderbolt 4 werken, maar kan lastig vinden of dit ook voor PC gangbaar is. De laptop betreft een 16" Macbook Pro 2021 (M1 Pro) en PC heeft een Asus B550F-WiFi moederbord.

[Reactie gewijzigd door michaelw1998 op 6 januari 2025 16:32]

kr4t0s @michaelw19986 januari 2025 20:45
Nee, sommige docks kunnen 3 schermen aan ook al kan je Macbook er maar 1 of 2. Die docks hebben een display link chip. Helaas zijn al die docks maar maximaal 60hz op 4k en soms 2x 60hz + 1x30hz. 30hz is compleet nutteloos, dan heb ik hoofdpijn binnen 30 minuten.
ralphm @kr4t0s7 januari 2025 05:15
Er zijn wel degelijk docks die hogere refesh-rates ondersteunen, met de nodige mitsen en maren. Zie bijvoorbeeld de beschrijving van de CalDigit TS4.
kr4t0s @ralphm7 januari 2025 09:12
Alleen single scherm. 1x8k @60hz, 2x 4k @60hz, of 1x 4k @144hz.

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