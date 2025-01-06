Targus komt met Thunderbolt 5-dockingstation met Intel Thunderbolt Share

Targus heeft een nieuw Thunderbolt 5-dockingstation aangekondigd: de DOCK230. Het apparaat heeft ondersteuning voor Intel Thunderbolt Share, een 2,5Gbps-ethernetaansluiting en 140W-laadvermogen. De DOCK230 komt in de loop van de komende maanden beschikbaar.

Uit een persbericht van Targus blijkt dat het dockingstation over een Thunderbolt 5-connector beschikt die een bidirectionele bandbreedte van maximaal 80Gb/s ondersteunt, of 120Gbit/s in één richting zoals bij beeldsignalen. Op de productafbeelding zijn er twee USB-A-poorten en een geheugenkaartslot te zien. De fabrikant heeft de specificaties van deze aansluitingen nog niet verder toegelicht.

De DOCK230 heeft ook ondersteuning voor Intel Thunderbolt Share. Deze nieuwe Intel-standaard maakt het mogelijk om twee pc’s direct met elkaar te verbinden via een Thunderbolt-kabel. Als twee computers met elkaar worden verbonden, heeft een gebruiker vier opties: controle over de andere computer overnemen, mappen synchroniseren, bestanden overzetten via een soort dubbele Verkenner-interface en data overzetten van een oude naar een nieuwe pc. Het is ook mogelijk om monitors, computermuizen, toetsenborden en andere randapparatuur te delen tussen de aangesloten apparaten. Thunderbolt Share is een softwareproduct dat Intel licenseert aan fabrikanten van pc's en andere Thunderbolt-accessoires. Het is niet duidelijk hoeveel het Thunderbolt 5-dockingstation moet kosten.