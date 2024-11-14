Razer kondigt dock aan met USB4

Razer heeft de USB 4 Dock aangekondigd, een dock die, zoals de naam al suggereert, ondersteuning heeft voor USB4. Daarbij gaat het om de verbinding met het hostapparaat, want slechts een van de poorten is USB4.

Het dock heeft verder wel twee USB-C-poorten met USB 3.2 met maximaal 10Gbit/s, twee USB-A-poorten met USB 3.2 met 10Gbit/s en nog twee met 5Gbit/s, en nog twee USB-A-poorten op basis van USB 2.0. Daarnaast is er een HDMI-aansluiting met HDMI 2.1 die 4k120 kan uitsturen, een SD-kaartslot, een microSD-slot, een ethernetpoort en een 3,5mm-jack.

Het dock kan stroom leveren tot 100W aan het hostapparaat en kan daarnaast diverse apparaten opladen met, afhankelijk van de poort, 85W of 20W. De aansluitingen zitten in totaal op drie zijden. Het dock komt per direct uit voor 250 euro, zo zegt Razer.

Razer USB 4 DockRazer USB 4 Dock

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 19:45 60

14-11-2024 • 19:45

60

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Razer USB 4 Dock

vanaf € 238,90

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Reacties (60)

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cmegens 14 november 2024 19:52
Poeh. Ik zat geïnteresseerd te lezen, tot de prijs!
MGutker @cmegens14 november 2024 19:55
Docks kosten sowieso best wel veel geld. Ik heb voor mijn werk ook veel onderzoek gedaan en alles wat meerdere schermen ondersteund en een normale hoeveelheid poorten heeft kost eigenlijk allemaal boven de 200 euro.
TweakJunior @MGutker14 november 2024 20:26
Nouja dat is niet altijd waar.
Ik heb een UGREEN dock van aliexpress met HDMI 4k60, 2xUSB, SD, Gb Ethernet en USB PD voor onder de 30 euro.
Die zijn dan wel een klasse lager dan wat er in het artikel vernoemd wordt maar wel een stuk goedkoper.

Ik heb ook bijvoorbeeld deze gevonden die ook best wat aanbied voor onder de 100 euro:
https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A
MGutker @TweakJunior14 november 2024 22:55
Opzich staat ugreen wel bekend als een bedrijf dat liegt over de kwaliteit en keurmerken van hun producten. Hoewel dat de laatste tijd wel beter is geworden en ze nu ook daadwerkelijk echte keurmerken hebben voor hun producten.

Daarnaast zijn USB Hubs van ugreen voornamelijk te koop via Amazon marketplace, bol plaza en heel soms een echte retailer (Alvolgens de pricewatch). Dat zegt op zich ook wel wat over het merk, de kwaliteit en de manier waarop de verkopers aan deze spullen komen.
MatthiasDS @MGutker15 november 2024 00:33
Opzich staat ugreen wel bekend als een bedrijf dat liegt over de kwaliteit en keurmerken van hun producten. Hoewel dat de laatste tijd wel beter is geworden en ze nu ook daadwerkelijk echte keurmerken hebben voor hun producten.

Daarnaast zijn USB Hubs van ugreen voornamelijk te koop via Amazon marketplace, bol plaza en heel soms een echte retailer (Alvolgens de pricewatch). Dat zegt op zich ook wel wat over het merk, de kwaliteit en de manier waarop de verkopers aan deze spullen komen.
Vind ik wel gek, dit allemaal. Ik heb ondertussen wel redelijk wat zaken van Ugreen en ik ben eigenlijk unaniem positief. Laadblokken, powerbank, kabels, werken allemaal top...
Ayporos @MatthiasDS15 november 2024 07:28
Heb je ze getest of reviews/test opgezocht?
Ik ben altijd erg huiverig voor alles waar stroom doorheen loopt, en goedkope docks/chargers zijn een groot risico factor voor brandveiligheid dus ik zou er niet aan willen beginnen zonder er zeker van te zijn dat ze veilig genoeg zijn.

Hier bijvoorbeeld een test/review van wat Ugreen 65 en 100w chargers:
https://youtu.be/z1iT9dug_KA?t=281
Blijkbaar zijn ze niet 'super' efficient en na 30 minuten full load schakelen ze uit vanwege thermal shutoff.
Goed dat ze dat doen, maar dat ze zo warm worden en niet continue kunnen runnen stemt mij niet súper gerust. :)
MatthiasDS @Ayporos15 november 2024 11:42
Heb je ze getest of reviews/test opgezocht?
"Gewone" reviews, maar die gingen ook niet zo gedetailleerd als de video die je meegeeft :)
Dus mijn bevindingen zijn dan vooral gebaseerd op mijn gebruik, en mogelijk haal ik dan ook niet direct de condities waarbinnen er shutoff zou volgen?

Qua laders heb ik 2 130W chargers waar ik eigenlijk letterlijk elke andere lader hier in het gezin mee vervangen heb. Alles buiten en enkel de 2 Ugreen 140W chargers. Daar hangen dus regelmatig een paar smartphones en/of watches en/of tablets aan en tot hiertoe nog geen shutoffs, rare zaken, en eigenlijk ook geen excessieve warmteproductie gemerkt.

Is natuurlijk een n=1 ervaring dus ik ga er in de toekomst ook meer aandacht aan besteden. Maar puur uit die ervaring zou ik zelf nooit geneigd zijn geweest om aan vervanging te denken :)

[Reactie gewijzigd door MatthiasDS op 15 november 2024 12:19]

Ayporos @MatthiasDS15 november 2024 13:42
Ik ben blij dat jouw ervaringen positief zijn, en ik wil zeker niet zeggen dat ugreen geen degelijke producten maakt. Het enige wat ik bij jou (en eenieder dit dit leest) op het hart wil drukken is dat (Europese) keurmerken en QA zekerheden écht wel waarde hebben, en je met goed verstand en scepticisme naar elektrische apparaten van Aliexpress etc. moet kijken.

Ik kijk regelmatig youtube videos waar elektrische apparaten en 'do-dads' onder de loep genomen worden (bigclivedotcom is een goed voorbeeld) en dat heeft me toch wel enigszins alert gemaakt voor goedkoop prul. Powerbanks zijn een prachtig voorbeeld daarvan. Ze liegen praktisch allemaal over hun capaciteit, doorvoermogelijkheden etc etc. :P

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 15 november 2024 13:43]

TJDaMan @Ayporos15 november 2024 09:00
> na 30 minuten full load schakelen ze uit vanwege thermal shutoff

Nu ja, dat kan je ook zeggen van de MacBook Pro van m'n vriendin, die 2700€ kost.. :-)
GeertBoer @MatthiasDS17 november 2024 19:00
Ik heb ook eea van ugreen, na verloop van tijd sneuvelen de docks wel en ze hebben wel wat bugs. Mijn huidige dock (degene die jij beschrijft) werkt in principe goed, maar zodra ik een lader verbind houdt het even op. HDMI werkt ook niet altijd. Maar over het algemeen 30 euro waard.
Tomatoman @MGutker15 november 2024 11:46
Als je dergelijke zware beschuldigingen doet, hoor je er wel wat onderbouwing bij te geven.
dwizzy @MGutker15 november 2024 07:47
Ik vraag me af hoe ik ooit zelf geloofde dat het een kwalitatief merk was (voor China), net als bv met Orico. Inderdaad genoeg verhalen dat producten toch niet helemaal doen wat ze beloven.
Dat gezegd hebbende, 'gewone' USB hubs die echt de snelheid leveren die ze beloven lijkt haast onmogelijk. Alleen met docks kan je echte snelheden halen?
BFmango @TweakJunior15 november 2024 07:32
En blijft die Chinese meuk lang werken denk je? Or vliegt je huis na twee maanden in de fij? Ik koop liever goed spul: bekend merk, bij een normale winkel (niks AliExpres) met kwaliteitskeurmerk en garantie.
Jeroen_HD @BFmango15 november 2024 10:40
“Chinese meuk”, bedoel je dan +90% van al het IT-materiaal? Lenovo bijvoorbeeld is ook 100% “Chinese meuk”.

Beetje kort door de bocht. AliExpress is trouwens gewoon de Amazon van China die beschikbaar is voor de rest van de wereld.
mjtdevries @Jeroen_HD15 november 2024 15:13
Nee. Met chinese meuk bedoelt iedereen chinese producten waar geen "westerse" kwaliteit controle overheen gaat. En chinese merken die geen groot reputatieschade verlies lijden als hun producten problemen veroorzaken omdat het merk toch onbekend is en regelmatig van naam veranderd.

Lenovo weet dat ze de kwaliteit controles moeten blijven doen die ze ooit in hun IBM tijdperk deden. Anders raken ze de westerse klanten heel snel kwijt.

Je ziet het hier ook met merken als Anker waarvan we dachten dat ze wel goede kwaliteits controle deden. Maar die zijn inmiddels door de mand gevallen en daardoor kopen heel veel mensen het niet meer.

Je wilt je leven niet op het spel zetten om wat geld te besparen.
Als je dan perse geld wil besparen kijk dan naar een bedrijf als IKEA. Vaak veel goedkoper, maar die zorgen er wel voor dat hun producten veilig zijn. Die kunnen zich de reputatieschade niet veroorloven.
Hoenens @TweakJunior14 november 2024 20:45
Heb dezelfde, en werkt super.
uiltje @TweakJunior14 november 2024 22:57
Het probleem is een goede dock vinden met multiple display support. Veel goedkopere docks doen bijvoorbeeld max 2x FHD @ 60 Hz of laten 1 high res monitor toe en een mindere.

Dit is echt een gaming dock met support voor hoge refresh rate en 120W power delivery. Ik vond het even jammer dat het ding niet met USB-C PD gevoed wordt maar met 180W ingang snap ik dat ze voor deze oplossing hebben gekozen.
johnbetonschaar @uiltje15 november 2024 13:11
Dit is inderdaad het grote probleem met vooral de goedkopere docking stations. Er zitten allerlei haken en ogen aan als wel/geen MST, wel/geen DSC, hoeveel USB-C input lanes er voor DP gebruikt mogen worden, of ze zowel over USB-C als HDMI kunnen worden uitgestuurd of dat de HDMI out alleen via HDMI-over-USB werkt, etc.

Mensen kopen er een en het werkt voor hun setup prima en dan concluderen ze dat het een 'prima ding is', maar als je er vervolgens een andere laptop + schem + OS combinatie aan hangt dan lukt het niet meer om 2x 4K op 60Hz aan te sturen. Ik heb al talloze docks en laptop/scherm combinaties voorbij zien komen waarbij je het gewoon niet werkend krijgt. De duurdere hubs ondersteunen vaak alles maar zelfs dan zijn er soms ontwerpkeuzes die de combinaties van schermen die je kunt aansturen beperken.
sircampalot @TweakJunior14 november 2024 21:43
edit:
zelfjoris

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 14 november 2024 21:44]

hypocrates @TweakJunior15 november 2024 11:44
Dat zijn unpowered docks. Een deftige laptop adapter die 100+ Watt levert kost op zichzelf al snel 70-100 euro.

Zelf zit ik hier met 3 1440p schermen (1ervan ultrawide) met 2x144hz en 1x 165hz. Om daar een dock voor te vinden ben je minstens 200-300 euro kwijt (heb zelf de Razer Thunderbolt 4 dock hiervoor van een slordige 320 euro).
SgtElPotato @MGutker14 november 2024 20:28
Ik gebruik eigenlijk overal de HP G5 docks en die werken perfect, kosten ~150 euro gemiddeld en kunnen meerdere schermen aan.
uiltje @SgtElPotato14 november 2024 23:13
Nu 125 op de site van HP vanwege Black Friday met kortingscode. Ben wel onder de indruk van de display aansturing overigens: 3x QHD @ 60 Hz volgens de data sheet (die je separaat moet opzoeken om dat de specificatie-pagina van HP compleet ruk is), maar kan geen high refresh rates aan zo te zien. Levert 75W naar de laptop, dus wel een ander product dan de Razer.
catfish @uiltje15 november 2024 00:24
Dat dock is gemaakt voor de business laptops, werkt heel goed trouwens.
De docks met thunderbolt leveren meer stroom, geen idee of die wel hogere refresh rates doen.
SgtElPotato @uiltje15 november 2024 08:18
Klopt, ik gebruik ze dan ook alleen in zakelijke omgevingen waar de hoge refreshrate minder van belang is. Ik gebruik ze hier zelfs met 2x en soms 3x een 4k scherm @60hz. Je zou denken dat ie dan ook wel 1440p op 120hz aan zou moeten kunnen, maar ik heb op kantoor geen schermen om dat te testen.
uiltje @SgtElPotato15 november 2024 10:52
Het is ongelooflijk dat je hier tegenwoordig vaak geen informatie over kan vinden, terwijl dit eigenlijk de belangrijkste functie is. Vroeger kreeg je bij grafische kaarten en CRT monitoren altijd een lijst van ondersteunde frequenties. Soms kan je het met behulp van de ondersteunde standaarden vinden, maar dan weet je nog niet of dat praktisch getest is. Sowieso zou je van de meest voorkomende native resoluties toch wel hopen dat het beschreven staat.

Overigens heb ik hier een Thunderbolt dock, maar vergeet niet dat de displayondersteuning ook op de laptop aanwezig moest zijn. Bij mijn eerste laptop van het bedrijf destijds bleek dat het tweede scherm alsnog maar 30 Hz kon draaien en dan heb je er weinig aan. Nieuwe laptop die zelf ook Thunderbolt biedt en dus hogere snelheid DP en probleem is weg. Da's wel fijn van nieuwere laptops, ze sturen vaak zonder klagen 2 of 3 extra schermen aan.
Dreamvoid @SgtElPotato15 november 2024 14:28
Ik probeerde laatst 8k@60 met mijn HP dock en dat werkte niet, moest ik toch met een aparte HDMI kabel direct in de laptop doen.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 15 november 2024 14:28]

Morress @MGutker14 november 2024 21:48
ik heb 2 refurbisedHP schermen van 23inch gekocht incl PD65watt en daisychain voor 223 euro :) was wel een jaar geledne, maar soit. miss. is dat wat voor je :)
deniz280 @MGutker15 november 2024 01:24
Wavlink zit onder de 150 euro en werkt prima in ons bedrijf.
djcasl @MGutker15 november 2024 08:24
Dat is de reden dat ik een HP G4 dock refurbished heb gekocht voor €50. Werkt super met mijn werklaptop en alles zit er op wat ik nodig heb. Als je niet het nieuwste van het nieuwste wil hebben, zijn ze goed te vinden. En docks slijten niet zo erg.

Edit Estunt heeft ze heel vaak:
https://www.estunt.nl/product/hp-usb-c-dock-g4/

[Reactie gewijzigd door djcasl op 15 november 2024 08:25]

To_Tall @cmegens14 november 2024 19:54
Goede docks zijn prijzig.
uiltje @cmegens14 november 2024 22:04
High-res docks zijn inderdaad duur. Tegenwoordig kan je het geld beter investeren in een monitor met dock / KVM functionaliteit. Scheelt ook kabels en vaak kan je met een DisplayPort uitgang ook nog een 2e scherm aansturen.
FalconerHG @cmegens15 november 2024 11:31
Lenovo met minder opties kost hetzelfde hoor.
blatenja 14 november 2024 20:16
Leuk zo'n docking. Heb er ook een van Dell maar helaas 1 pc en een laptop tegelijk aansluiten die ook nog eens kan voeden en zowel hdmi als display port ondersteunt heb ik nog nie gezien. Wordt tijd dat men een kvm docking gaat maken die dit allemaal kan faciliteren. Razer is nu eenmaal een Premium duur merk dus van deze prijs sta ik niet zo te kijken.
Tomino @blatenja14 november 2024 20:36
Ik kocht een Lenovo Universal Dock Thunderbold 4 met zowel DP als HDMI.
Prijzig, ja, maar het is er wel!
oscar oscar @Tomino14 november 2024 20:47
Heb ze ook gehad, maar ingewisseld voor die van OCW omdat deze ook 10Gbe hebben. Dat blijf ik jammer vinden dat de meeste docks blijven steken op 1Gbe of 2,5Gbe.
uiltje @oscar oscar14 november 2024 22:19
Pas op, 10 gbps kost relatief wel veel stroom. Er zijn wel wat USB adapters te krijgen met e.g. 5 gbps. Even zoeken want de RTL8126 chip die erin zit is nog niet heel lang uit en de Marvell gebaseerde oplossing heb ik nog niet gevonden.

10 gbps wordt eigenlijk alleen door Intel (voor een idiote prijs) uitgebracht en door Marvell met de AQC107 en nieuwere AQC113 IC's, maar dat begint toch bij ~80 euro. In de dock die jij hebt zit een AQC113. Prijzig met 500 euro maar dan heb je ook wat en het ding overleeft vast 1 of 2 laptop upgrades minimum.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 14 november 2024 23:04]

uiltje @blatenja14 november 2024 22:11
Er zijn wel meer docks die deze prijs en meer kosten. Ultra-schermen van Dell hebben tegenwoordig vaak een dock / KVM switch aan boord. Scheelt ook weer kabels.

EDIT: Overigens heb je voor een KVM echt HW support nodig want je wilt niet dat de displays etc. ontkoppelen als je naar de andere machine schakelt. Vandaar dat je echt moet zoeken op KVM switch ipv docking station.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 14 november 2024 23:21]

Baakster @blatenja15 november 2024 09:23
Deze al gezien? Van het Nederlandse Club 3D zou ik eens de CSV-1585 opzoeken. Werkt misschien niet met je PC, want USB-C input. Maar met deze zijn ze redelijk op weg denk ik?
PdeBie 14 november 2024 20:02
Interessant zo’n Dock, maar waar heb je in vredesnaam zoveel poorten voor nodig?
graey @PdeBie14 november 2024 20:31
Ik heb voor m'n werk:

- 3 schermen
- 2 telefoons
- 1 tablet
- muis
- toetsenbord
- ethernet
- lader
- webcam

Tegelijkertijd aangesloten en nodig, en met mij mijn halve afdeling. En zo zijn er wel meer, gok ik.
uiltje @graey14 november 2024 22:08
Bedrade USB hoofdtelefoon, smart card reader, plek voor USB-stick, dongle voor licenties, aansluiting van USB poorten op monitor...

[Reactie gewijzigd door uiltje op 14 november 2024 22:09]

Captain Jorg @PdeBie14 november 2024 20:11
Ik gok iets van:
- Muis
- Keyboard
- Webcam
- Microfoon
- Monitor
- Monitor
(- Monitor)
- Telefoon
- Tablet
- Externe schijf
- Koptelefoon
- Streamdeck

Ze mikken hier niet op de zakelijke gebruiken met bluetooth muisje en zn mx keys.
Persoonlijk ben ik meer fan van monitors met hub functie, maakt het kabelmanagement wat makkelijker.

[Reactie gewijzigd door Captain Jorg op 14 november 2024 20:13]

LaMoS @PdeBie14 november 2024 20:54
.

[Reactie gewijzigd door LaMoS op 14 november 2024 21:00]

uiltje 14 november 2024 22:25
Waarom specifiek USB-4? Meestal worden dit soort docks als "thunderbolt" docs verkocht.

Ik snap dat het uitbrengen van een dock door Razer enigszins nieuwswaardig is, maar zijn er specifieke zaken die deze dock eruit laten springen?
dlare @uiltje14 november 2024 23:54
Ik heb deze al 3 jaar.
uitvoering: Razer Thunderbolt 4 Dock Mercury Edition
Niets bijzonders deze nieuwe.
uiltje @dlare15 november 2024 10:55
Nou ja, die is dus wel meer op gamers gericht met hogere refresh rates, meer power delivery maar minder Thunderbolt uit. En stukje goedkoper. Maar dat ze dus wel vaker docks aanbieden maakt het inderdaad wel een stuk minder spannend.
Single_Core @uiltje15 november 2024 09:18
USB-4 kosten hun minder in licentie kosten denk ik.
Alsook is USB-4 minder strict dan TB4 in wat het allemaal exact moet ondersteunen/specificaties.

Op het eind van de dag kost deze hun wellicht minder om te produceren en maken ze er grotere winstmarges aan.
CAPSLOCK2000 14 november 2024 20:40
Een dock is het nieuwe moederbord.

Het is een collectie aansluitingen en stroomvoorziening, eigenlijk precies wat je moederbord doet.
Je kan alleen je CPU en je RAM nog niet direct aan zo'n dock koppelen, maar de rest van je hardware wel, inclusief je (externe) grafische kaart.

Het grote verschil is dat een moederbord in je PC zit en zo'n dock een eigen behuizing heeft.
Het voordeel van die aanpak is dat upgraden en vervangen heel makkelijk is.

Ik heb een laptop/tablet gebouwd rond dit principe. Monitor, toetsenbord, muis en accu zijn allemaal via USB-C aangesloten. De PC is een piepkleine miniPC. Alle onderdelen zijn losse apparaten die zelfstandig te gebruiken zijn. Dit systeem upgraden is zo simpel als een nieuwe onderdeel kopen en er een USB-kabel in steken. Met wat magneetjes blijven alle onderdelen aan het scherm plakken. Niet zo compact als een tablet, maar wel heel flexibel.
Katsu @CAPSLOCK200014 november 2024 23:52
Wat een geleuter. Nee, het moederbord in je miniPC is het moederbord. Je dock is net dat, een dock. Niet iets nieuw, docks bestaan al ettelijke jaren.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @CAPSLOCK200015 november 2024 15:46
Een dock is het nieuwe moederbord.
Onzin. Het moederbord zit in het device wat je op het dock aansluit; in jouw geval heb je het dan specifiek over een miniPC.
Ik heb een laptop/tablet gebouwd rond dit principe. Monitor, toetsenbord, muis en accu zijn allemaal via USB-C aangesloten.
Kortom, je hebt de randapparatuur op een dock aangesloten.
De PC is een piepkleine miniPC.
Raad eens waar het moederbord van het systeem zit? Niet in de dock hoor maar in die miniPC die je hier noemt.
Dit systeem upgraden is zo simpel als een nieuwe onderdeel kopen en er een USB-kabel in steken.
Wanneer je het hebt over de randapparatuur heb je gelijk. Dat is echter niet "het systeem"; dat is namelijk die miniPC die je noemt.

Eerste hit in google;
A motherboard (also called mainboard, main circuit board, MB, base board, system board, or, in Apple computers, logic board) is the main printed circuit board (PCB) in general-purpose computers and other expandable systems. It holds and allows communication between many of the crucial electronic components of a system, such as the central processing unit (CPU) and memory, and provides connectors for other peripherals. Unlike a backplane, a motherboard usually contains significant sub-systems, such as the central processor, the chipset's input/output and memory controllers, interface connectors, and other components integrated for general use.

[Reactie gewijzigd door Bor op 15 november 2024 15:47]

Dutchzilla 14 november 2024 20:56
Kijk, op zoiets als dit zat ik te wachten.
De prijs is even slikken, maar prima.
- peter - 14 november 2024 21:48
Ik vind een monitor met PD en USB en ethernet toch stukken handiger. Maar goed, er zal vast een usecase voor zijn.
Admiral Freebee @- peter -15 november 2024 08:04
Zeker weten. Voor mij is een monitor met usb-c input, power delivery en de mogelijkheid om een tweede scherm aan te sluiten via displayport MST de heilige graal voor kantoorwerk. Bij hogere resoluties mis je dan vaak wel snelle usb poorten via de monitor maar voor doorsnee kantoorwerk zijn voor mij de voordelen (minder kabels, geen extra apparaat) groter dan de nadelen (geen snelle poorten, minder aansluitingen).
smartsys @Admiral Freebee15 november 2024 09:39
Ik heb ook zo'n fijn scherm, maar nu heb ik al een tijdje het hele vervelende probleem dat de ethernet verbinding om de haverklap uitvalt.
Ik heb nu dus een onvolledig dock en moet toch via WiFi werken om een stabiele verbinding te houden.
Met een USB ethernet adapter op de laptop zelf heb ik nergens last van, maar dan loop ik toch weer allemaal verschillende stekkers te prikken en het hele idee van een dock is dat dat nou net niet hoeft.

Ik neig nu dus een dock voor 2 schermen met een QHD resolutie het liefst op 75Hz. Verder audio en uiteraard ethernet en wat USB poorten.
Ik zou het huidige scherm daar wel voor kunnen gebruiken en er een vergelijkbaar scherm naast zetten.
Admiral Freebee @smartsys15 november 2024 09:50
Dan zou ik even kijken of er een driver update beschikbaar is voor de ethernet verbinding. In principe is het ook een USB netwerkcontroller en heeft die gewoon drivers. Kijk ook eens of je scherm een instelling heeft om video + USB 2.0 of video + USB 3.0 te doen. Mijn scherm stond standaard op video + USB 2.0 wat resulteerde in een minder vlot werkende ethernetverbinding maar er was wel voldoende bandbreedte om video + USB 3.0 te doen. Het kan wel afhangen van je laptop en de resolutie/refreshrate van je gebruikte scherm(en) of je USB-C poort voldoende bandbreedte heeft.
alienfruit 14 november 2024 22:26
Kon blijkbaar geen 40 Gbps poorten van af voor €250 euro
dwizzy 15 november 2024 07:50
Ik vind het jammer dat we wel opgezadeld worden met poorten die fysiek hetzelfde lijken maar verschillende snelheden hebben. Nu maar hopen dat de gebruiker/diens systeembeheer één keer goed oplet en de snelle apparaten in de snelle poorten stopt..
ikzelf vergat van de week dat ik mijn ssd in een trage USB 3.0-poort had gestopt }:O
Zezura 14 november 2024 19:59
Er was ooit een tijd dat dingen redelijk geprijsd waren.. die tijd is voorbij.
uiltje @Zezura14 november 2024 22:06
Docks met goede monitor ondersteuning zijn nooit goedkoop geweest, maar het is waar dat die ook nooit goedkoop zijn geworden. Hoewel ze tegenwoordig echt minder kosten dan vroeger, toen koste een scherm dock met 2x high res gewoon 450 euro ofzo.

Zocht net even de HP G5 op en die kan 3 QHD schermen op 60 Hz aansturen voor 125 euro (Black Friday). Vergeet het maar dat je vroeger daar een dock voor kon krijgen. En voor Thunderbolt / USB-C met alt-display was je al snel op een laptop gebonden dock aangewezen, deze kan je hergebruiken.

En goedkope docks met 1 x display out kosten momenteel bijna niets. Dus ik vraag me nogal af waar je mee aan het vergelijken bent.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 15 november 2024 02:06]


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