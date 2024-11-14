Razer kondigt dock aan met USB4

Razer heeft de USB 4 Dock aangekondigd, een dock die, zoals de naam al suggereert, ondersteuning heeft voor USB4. Daarbij gaat het om de verbinding met het hostapparaat, want slechts een van de poorten is USB4.

Het dock heeft verder wel twee USB-C-poorten met USB 3.2 met maximaal 10Gbit/s, twee USB-A-poorten met USB 3.2 met 10Gbit/s en nog twee met 5Gbit/s, en nog twee USB-A-poorten op basis van USB 2.0. Daarnaast is er een HDMI-aansluiting met HDMI 2.1 die 4k120 kan uitsturen, een SD-kaartslot, een microSD-slot, een ethernetpoort en een 3,5mm-jack.

Het dock kan stroom leveren tot 100W aan het hostapparaat en kan daarnaast diverse apparaten opladen met, afhankelijk van de poort, 85W of 20W. De aansluitingen zitten in totaal op drie zijden. Het dock komt per direct uit voor 250 euro, zo zegt Razer.