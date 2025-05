Razer introduceert Blade 18-laptop met dualmodedisplay en RTX 5090-laptopgpu

Razer kondigt een nieuwe Blade 18-gaminglaptop aan. Het apparaat is uitgerust met maximaal een Nvidia GeForce RTX 5090-gpu voor laptops en beschikt over een display dat twee verschillende resoluties kan bieden bij twee verversingssnelheden.

De Razer Blade 18 kan dankzij het dualmodedisplay 3840x2400 pixels bieden met een beeldverversing van 240Hz of een resolutie van 1920x1200 met 440Hz. Het scherm heeft een responstijd van 3ms en toont honderd procent van het DCI-P3-kleurenspectrum.

De nieuwe 18"-laptop van Razer is uitgerust met maximaal een RTX 5090-gpu voor laptops met 24GB GDDR7-vram en een Intel Core Ultra 9 275HX-cpu. De fabrikant biedt configuraties met 1, 2 of 4TB opslag en 32 of 64GB werkgeheugen.

Razer heeft de Blade 18 voorzien van een Thunderbolt 5-poort, een Thunderbolt 4-poort, een HDMI 2.1-poort en lanpoort. De laptop biedt verder Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4. Daarnaast heeft de laptop een toetsenbord met vernieuwde scissorswitches. Dit moet volgens de fabrikant 35 procent meer toetsaanslagdiepte bieden dan de vorige generatie.

De 2025-versie van de Razer Blade 18 is verkrijgbaar vanaf 3499,99 euro. De fabrikant kondigde eerder dit jaar al een nieuwe versie aan van de Blade 16. Deze iets kleinere laptop is beschikbaar vanaf 2.999,99 euro. Beide laptops worden vanaf 30 april verzonden.