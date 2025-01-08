Razer werkt aan AI-coach en toont concept voor stoel met koeling en verwarming

Razer heeft Project AVA geïntroduceerd, een 'AI gamer copilot' die spelers moet kunnen helpen tijdens singleplayer- en multiplayergames. De coach werkt op basis van lokale hardware die Razer nog gaat tonen. Het bedrijf laat daarnaast een bureaustoel zien met koeling en verwarming.

Project AVA gebruikt 'vision analysis en andere data-inputs zoals publieke api's' om het spelgedrag te analyseren, schrijft Razer. Het bedrijf denkt dat de tool gebruikers kan helpen in games, door als 'coach, buddy of optimalisatietool' te fungeren. Razer geeft het voorbeeld van tips tijdens een mobagame om de tegenstander te onderscheppen of tactieken tijdens fps-games om het spel te winnen. De coach moet tijdens Soulslike-games de gebruiker ook vertellen hoe een vijand verslagen kan worden.

De coach zou spelers ook moeten helpen met het configureren van de instellingen en systeemupdates uit kunnen voeren. Verder moet de coach na potjes het spelgedrag van de speler analyseren en tips geven. De tool moet spelers bovendien helpen met tutorials, waardoor gameontwikkelaars die niet meer zouden hoeven te maken. AVA kan als overlay, chatbox of stem werken.

Het project werkt op dit moment op hardware die door Razer zelf is ontwikkeld, waarover het bedrijf nog niet veel details deelt. Volgens The Verge ging het bij een CES-demo om twee Nvidia GeForce RTX 4090-laptop-gpu's die lokaal Meta's Llama 3.2-llm draaiden. De tool leert op basis van gamegedrag van spelers 'en andere bronnen'. Razer wil Project AVA later dit jaar als bèta uitbrengen. Het bedrijf wil op de GDC-beurs in maart meer bekendmaken over het project.

Waar Project AVA een product is dat Razer op termijn daadwerkelijk wil uitbrengen, is dat bij Project Arielle wat minder duidelijk. Arielle is een gamingbureaustoel die gebaseerd is op de Fujin Pro die nu te koop is, maar dan met ventilators om de gebruikers te verwarmen of te koelen. De stoel zou de rug en billen van de gebruiker met tot 30 graden Celsius verwarmen of met 2 tot 5 graden Celsius verkoelen. De stoel is te besturen met knoppen aan de zijkant van het zitvlak en heeft Chroma-rgb-verlichting. De stoel vereist continue aansluiting op een stopcontact en heeft dus geen accu.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 17:35 44

08-01-2025 • 17:35

44

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Reacties (44)

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DLSS 8 januari 2025 17:52
Ik vraag me oprecht af of veel mensen dit kopen. Het is zo ‘gimmicky’. Het lijkt haast dat ze ‘innoveren’ om maar iets nieuws te hebben terwijl er eigenlijk in deze markt nog maar weinig te innoveren valt..
The Chosen One @DLSS8 januari 2025 18:05
Zie de comments op de youtube vid van de stoel. Zitten er wel een paar bij die (RAZEnd) enthousiast zijn.
Dekar @DLSS8 januari 2025 18:48
I dunno. He tis op mijn kantoor op zolder aardig koud in de winter en warm in de zomer. Dit zou een goedkopere oplossing kunnen zijn dan 40 uur per week airconditioning en centrale verwarming aanzetten.
killerbie @Dekar8 januari 2025 21:54
Same here, ik heb verwarmde sokken omwille van die reden, dan kan de verwarming een aantal graden lager :-)
mr_evil08 @Dekar8 januari 2025 22:19
Idd, een verwarmde stoel als bijverwarming is veel energiezuiniger dan de hele ruimte verwarmen, je hebt ook IR paneeltjes onder bureau en ander gepruts maar dat is het toch allemaal net niet.

Best wel gek dat verwarmde stoelen vrijwel niet bestaan.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 8 januari 2025 22:20]

Rob_lyreco @Dekar9 januari 2025 03:58
In de winter een dekentje over je benen, wollen sloffen en een dikke trui of vest? Aanbrengen van issolatie? Electrische verwarmings dekentje? Winter is niet bepaald een nieuw probleem.

En in de zomer naar buiten gaan?
Elders in huis gaan zitten?

Waarom het wiel opnieuw uitvinden en je daar blauw aan betalen?
WeeDzi @Rob_lyreco9 januari 2025 11:44
tja een dekentje is irritant wollen sloffen of dikke truien jeuken, aanbrengen van isolatie is weer veel duurder en bakken met werk. een elektrisch dekentje, dat is dan toch precies dezelfde oplossing als een verwarmde stoel?

snap niet helemaal waarom er argumenten bedacht moeten worden om een verwarmde stoel uit te sluiten, autos hebben het toch ook inclusief verwarmd stuur? dus in het verlengde hiervan>>> waarom niet een verwarmd toetsenbord
Rob_lyreco @WeeDzi9 januari 2025 16:06
Omdat een low tech oplossing die je die paar maanden van het jaar gebruikt, goedkoper en gebruiks vriendelijker zijn dan een electrische kabel aan een "rollende" buro stoel.

Ik weet uit ervaring dat kabels aan een stoel enorm in de weg kunnen zitten. Getest met:
Koptelefoon houder,
Buttkicker en
VR bril houder.

En de genoemde middelen hoeven niet per se van wol te zijn. (Of in ieder geval niet wol direct op je huid te hebben).
WeeDzi @Rob_lyreco10 januari 2025 09:18
of jij bent gewoon erg onhandig, ik heb namelijk nooit last met mn kabels, en ik kan me prima voorstellen dat zo'n stoel voor mensen op zolder kamertjes een prima oplossing kunnen zijn. Beter dan het elektrische dekentje wat ook gewoon een kabel heeft. Daarnaast kan hij ook nog koelen in de zomer dus dat zijn al 2 usecases.....

en als je het dan over overbodige toevoegingen spreek heb je weinig recht van spreken met je buttkicker hahah

oftewel verbreed je horizon eens en denk even na over wat meer scenarios behalve die van jou alleen
Stoney3K @Dekar9 januari 2025 10:46
Ik weet in de auto meer dan goed genoeg wat voor een gemak en luxe zoiets simpels als stoelverwarming eigenlijk kan bieden.
toekie @Dekar10 januari 2025 13:45
Waarschijnlijk werkt dit met peltiers en die zijn niet erg efficiënt/zuinig. Ze werken wel super simpel en snel. Zou me niks verbazen als je x aantal uren per dag dit aan hebt meer verbruik hebt dan een simpele airco met warmtepomp die draait voor hetzelfde aantal uren.
Een 'goedkope' oplossing is dit waarschijnlijk daarom niet, denk dat je erg snel het breakeven van deze stoelprijs+verbruik bereikt vs warmtepomp aanschaf+verbruik. Maar tenzij je die ding 100% vanuit je zonnepanelen voedt dan wel, maar dat kan ook met een warmtepomp en die is wel efficiënt en dus nog goedkoper.

Wat dan wel weer tof zou zijn is gebruik maken van het omgekeerde effect van een peltier. Verwarm of verkoel 1 zijde en er gaat een spanning lopen. Moet er wel een minimaal delta T zijn tussen beide zijdes. Dan kun je dus als je het te warm hebt, je lichaamswarmte omzetten in elektriciteit, dubbel win! 8-)
JacobsT @DLSS8 januari 2025 21:14
Instant buy als die stoel een release krijgt.
PRK1400 @DLSS13 januari 2025 18:25
ik zit op een zolder kamer en voor mij is dit echt een musthave
DLSS @PRK140013 januari 2025 20:52
Haha, blijkbaar vergis ik me dus... Nouja alleen maar mooi als er een product is dat mensen graag willen hebben 👍

[Reactie gewijzigd door DLSS op 13 januari 2025 20:53]

phray 8 januari 2025 17:52
Snap niet dat mensen van die gaming stoelen kopen. Koop voor dat geld een refurbished Steelcase of HermanMiller en je heb er jaren langer plezier mee.
desalniettemin @phray8 januari 2025 20:47
Vaak zijn die stoelen ook nog eens van dat goedkope pu-leer waar na een paar maanden al scheuren in komen of beginnen te bladderen.
NeverSettle @phray8 januari 2025 18:08
In de video van Razer zie ook zo'n ergonomische bureaustoel, maar dan met fancy features. Beter dan zo'n 13 in een dozijn leren gaming stoel.
JeroenNietDoen @phray8 januari 2025 18:19
Hier jarenlang plezier gehad van een Maxnomic. Gebruikte ik ook voor thuiswerken. Die heb ik uiteindelijk weggedaan na 5 jaar en daar was niks mis mee anders dan dat het kunstleer her en der wat bladerde.
cricque @phray8 januari 2025 18:43
Dit vind ik nu niet echt een gaming stoel, maar eerder een "lichte ergo" stoel. Een gaming chair is echt zo een "kuip", dat hoef ik ook niet. Gewoon een deftige ergo stoel waar je meer dan 8u per dat kan op zitten. Dat is wat ik zoek. Maar deze zou wel leuk kunnen zijn. Nuja ik heb hier airco, maar kan me wel inbeelden dat de koeling functie wel nuttig is ... De verwarming lijkt me minder ... Als je deze kan betalen dan kan er vast ook wel een xx90 reeks vanaf en dan heb je al verwarming :)
HijDieAllesWeet @cricque8 januari 2025 21:13
Ik vind het juist wel interessant om mezelf te verwarmen en niet de hele ruimte.
Dekar @phray8 januari 2025 18:46
Of de Markus van Ikea
CamelKnight @Dekar9 januari 2025 11:27
Meerdere van gehad maar na een paar jaar zit dat ding toch echt niet lekker meer. Ik ben nu juist op zoek naar vervanging.
Dat gaat deze stoel overigens niet worden. Handig, die verwarming, maar die koeling van 2-5 graden is me echt te weinig om er geld voor neer te leggen (Razor kennende zal dat vast €500+ gaan worden). Die RGB vind ik ook niet zo interessant als ik in meetings zit :D
Joe @phray8 januari 2025 21:32
Prijs, ik heb er een voor 80 euro, kan ik lekker languit mee gaan, heeft ook een bankje zodat mijn benen erop kunnen,nek en rugkussen kan ik losdoen als ik dat wil of juist ondersteuning wil en het is nieuw, dus geen scheten van andere mensen erin.

Oh en er zit een 'massage' functie op, die op batterij werkt, maar die gebruik ik nooit.

Ik heb lang gezocht, maar kon geen goede ergonomische stoel vinden voor <150 euro die dikke padding heeft en waar ik in kleermakerszit op kan zitten(ja zo zit ik vrij vaak, heerlijk)
Rob_lyreco @Joe9 januari 2025 04:02
Nu ben ik benieuwd, welk merk/ model stoel is dat?
Joe @Rob_lyreco9 januari 2025 13:48
Een of andere generieke bureastoel, genaamd Hicon, is nu 250 euro op bol, dus geluk gehad gok ik? In december gekocht.

Overigens op AliE gewoon voor ~50 euro met shipping te vinden, wel white label.
tch @phray9 januari 2025 11:37
Hier enkele Markant bureaustoelen van werk over kunnen nemen. Erg robuust, gaat lang mee, geen toeters en bellen op de standaard ergo settings na. Perfect :)
thomasv 8 januari 2025 17:39
Typisch promo filmpje van die stoel weer aangezien je nergens het snoer ziet hangen zoals in de tekst beschreven staat. Lijkt mij ook lekker schadegevoelig dat je over het snoer van je eigen bureaustoel heen rijdt.
FerronN @thomasv8 januari 2025 17:48
Je mag inderdaad hopen dat het snoer goed verstevigd is. Ik rijd al jaren met mij bureaustoel over de draad van mijn logitech headset en het werkt wonderbaarlijk gezien nog.
mr_evil08 @thomasv8 januari 2025 22:17
Dat is te verhelpen met een stroomkatrol, zolang je niet met de stoel door de kamer wil racen valt dat allemaal wel mee.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 8 januari 2025 22:17]

Audione0 8 januari 2025 18:13
De doelgroep voor mainstream gamingstoelen is denk ik anders dan de doelgroep van een higher end Herman Miller.

Net zoals de doelgroep van een luxe bmw 7 serie anders is dan dat van een golf 8 gti

Vergeet niet dat de meeste Tweakers onder ons jeugdig zijn die veelal sneller een gamingstoel met allerlei tierelantijntjes zullen aanschaffen dan een goed ergonomische saaie uitziende bureau stoel.

En High end consumenten spul is veelal niet voor de jeugdige consument bedoelt. Meestal te prijzig of is te saai om met vriendjes en vriendinnetjes over te praten..

Stel je eens voor, je bent 11 of 12 je hebt een blingbling pc van je zuur verdiende spaargeld bij elkaar gespaard, je praat hierover in de klas of in de pauze.. en je begint ineens over een “Herman miller”… Watte???
JeroenNietDoen @Audione08 januari 2025 18:20
Hier met 45 anders prima tevreden met een Secretlabs Evo XL. Hiervoor 5 jaar lang een Maxnomic gehad welke in perfect werkende staat weggegaan is.
mr_evil08 @Audione08 januari 2025 22:11
Moet zeggen dat kantoorstoelen wel vrij ruk zijn, even kunnen bijverwarmen is best handig met deze gamestoel.

Je kent het wel op kantoor, truus heeft het altijd koud maar henk de manager altijd warm waardoor de verwarming op kantoor altijd laag staat.

Laagjes kleding werkt maar tot zover, daarna zul je actief moeten bijverwarmen wat je ook ziet bij de vissport bijvoorbeeld met warmtekleding.

Er zijn ook kwalitatief gamestoelen, gaan ook jaren mee.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 8 januari 2025 22:13]

Rogers 8 januari 2025 18:15
Verwarmde stoel kan best handig zijn ipv de hele kamer verwarmen in de winter. Heb nu een kacheltje onder het bureau.
Maar wss is het toch veel te duur.
Miglow @Rogers8 januari 2025 18:21
Heb nu ook een verwarmde en geventileerde stoel in mijn truck, heeeeerlijk
Countess 8 januari 2025 18:51
Ik denk dat voor de meeste mensen die een verwarmde stoel zouden overwegen een verwarmde bureau onderlegger een betere, en goedkopere, optie zou zijn. Je handen zijn toch meestal wat koud wordt, de rest van je lichaam kan je gewoon een extra laagje voor aantrekken.
mr_evil08 @Countess8 januari 2025 22:07
Verwarmde stoelen hebben zeker nut, je kent het wel bij langdurig zitten kouder krijgt, niet iedereen wil met een dik pak de hele dag lopen in huis, want zodra je even iets gaat doen heb je weer bloedheet met een extra laagje aan.

Met een verwarmde stoel kan je direct je lichaam verwarmen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 8 januari 2025 22:08]

LoboVR 8 januari 2025 19:05
Nu begrijp ik het als mensen in een spel altijd zeggen dat ze zo goed zijn door een gaming stoel, dat het met een stopcontact aangesloten moet zijn lijkt me wel heel erg onhandig...
kabelmannetje 8 januari 2025 20:09
Het zoveelste gebruik van kansloze AI.
whersmy 8 januari 2025 20:51
Opzich wel grappig. Ben bang dat je alleen vaak al horen: dit heb je fout gedaan, snap je dat? Of: je had dit kunnen doen, waarom ging je hier heen?
Helium-3 8 januari 2025 22:50
Weet je, er zijn ook zoveel mensen die 2-duizend euro extra betalen voor verwarmde en verkoelende stoelen in de auto. Terwijl ik denk dat velen van ons meer tijd (hopelijk) op een stoel buiten de auto dan op een stoel in de auto doorbrengen. Dus in dat opzicht geen gek product en er zal vast vraag naar zijn!

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