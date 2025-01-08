Razer werkt aan AI-coach en toont concept voor stoel met koeling en verwarming

Razer heeft Project AVA geïntroduceerd, een 'AI gamer copilot' die spelers moet kunnen helpen tijdens singleplayer- en multiplayergames. De coach werkt op basis van lokale hardware die Razer nog gaat tonen. Het bedrijf laat daarnaast een bureaustoel zien met koeling en verwarming.

Project AVA gebruikt 'vision analysis en andere data-inputs zoals publieke api's' om het spelgedrag te analyseren, schrijft Razer. Het bedrijf denkt dat de tool gebruikers kan helpen in games, door als 'coach, buddy of optimalisatietool' te fungeren. Razer geeft het voorbeeld van tips tijdens een mobagame om de tegenstander te onderscheppen of tactieken tijdens fps-games om het spel te winnen. De coach moet tijdens Soulslike-games de gebruiker ook vertellen hoe een vijand verslagen kan worden.

De coach zou spelers ook moeten helpen met het configureren van de instellingen en systeemupdates uit kunnen voeren. Verder moet de coach na potjes het spelgedrag van de speler analyseren en tips geven. De tool moet spelers bovendien helpen met tutorials, waardoor gameontwikkelaars die niet meer zouden hoeven te maken. AVA kan als overlay, chatbox of stem werken.

Het project werkt op dit moment op hardware die door Razer zelf is ontwikkeld, waarover het bedrijf nog niet veel details deelt. Volgens The Verge ging het bij een CES-demo om twee Nvidia GeForce RTX 4090-laptop-gpu's die lokaal Meta's Llama 3.2-llm draaiden. De tool leert op basis van gamegedrag van spelers 'en andere bronnen'. Razer wil Project AVA later dit jaar als bèta uitbrengen. Het bedrijf wil op de GDC-beurs in maart meer bekendmaken over het project.

Waar Project AVA een product is dat Razer op termijn daadwerkelijk wil uitbrengen, is dat bij Project Arielle wat minder duidelijk. Arielle is een gamingbureaustoel die gebaseerd is op de Fujin Pro die nu te koop is, maar dan met ventilators om de gebruikers te verwarmen of te koelen. De stoel zou de rug en billen van de gebruiker met tot 30 graden Celsius verwarmen of met 2 tot 5 graden Celsius verkoelen. De stoel is te besturen met knoppen aan de zijkant van het zitvlak en heeft Chroma-rgb-verlichting. De stoel vereist continue aansluiting op een stopcontact en heeft dus geen accu.