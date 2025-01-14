VK investeert miljarden in AI-infrastructuur en supercomputing

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft een grootschalig investeringsplan aangekondigd om het land tot 'wereldleider' op het gebied van kunstmatige intelligentie te maken. Zo gaat het rechtstreeks de concurrentie aan met de VS en China.

De koerswijziging onder premier Keir Starmer staat in contrast met het vorige beleid dat vooral op regulering focuste. Het nieuwe plan zet in op actieve stimulering van AI-ontwikkeling om de achterstand op China en de VS in te lopen. Centraal in de plannen staat de bouw van onder meer een supercomputer ter waarde van 1,5 miljard euro. Starmer wil dat de rekencapaciteit van het VK tegen 2030 vertwintigvoudigt.

Om de benodigde infrastructuur te faciliteren komen er speciale 'AI-groeizones' waar in versneld tempo datacenters worden gebouwd. Voor de toegenomen energiebehoefte zet de overheid in op de ontwikkeling van kleine kernreactoren. De techindustrie heeft zelf al toegezegd 14 miljard pond, omgerekend 17 miljard euro, te investeren in nieuwe AI-projecten, wat volgens Starmer 13.250 banen zal opleveren. Londen moet zo uitgroeien tot het belangrijkste AI-centrum van Europa.

Een onderdeel van de plannen betreft het ontsluiten van geanonimiseerde medische data uit het nationale zorgsysteem voor AI-onderzoek naar nieuwe medicatie. Deze data wordt ondergebracht in een nieuwe nationale databibliotheek onder overheidsbeheer. Daarnaast wil de regering AI breed inzetten binnen de publieke sector, bijvoorbeeld om ambtenaren te helpen bij het uitvoeren van administratieve taken.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 10:09
57 • submitter: drakiesoft

14-01-2025 • 10:09

57

Submitter: drakiesoft

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Reacties (57)

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Eksit 14 januari 2025 10:29
Weer Londen. In Londen is werk en daarbuiten amper. Ze zouden er slim aan doen om er een andere plaats voor economische groei bij zouden plannen.
Alxndr @Eksit14 januari 2025 10:56
Volgens mij moet je Londen hier niet te letterlijk opvatten, het lijkt me dat de bedrijven die er gebruik van maken in Londen moeten komen, de datacenters en kerncentrales zullen (ver) buiten de stad komen te liggen?
sdziscool @Alxndr14 januari 2025 11:34
Volgens mij was het zo dat als je de economische status van engeland neemt en london eruit haalt, de hele economie ongeveer gelijk staat aan die van de armste staat in Amerika (mississipi). Je wilt ook niet dood gevonden worden in een stad die niet Londen is van wat ik zo hoor en persoonlijk heb gezien daar.
Alxndr @sdziscool14 januari 2025 11:42
Je trekt de discussie compleet uit z'n verband, maar goed. Toevallig heb ik een jaar in Mississippi gewoond, en het mag wel de armste staat zijn, maar het gemiddelde inkomen is alsnog $76.000. Bovendien koop je daar een vrijstaand huis voor de prijs van een garagebox in Almere.

Persoonlijk zou ik trouwens ook in Londen niet dood gevonden willen worden, alles groter dan Groningen is mij veel te druk, om over de mentaliteit van mensen in grote steden nog maar te zwijgen. Maarja, daarom woon ik in de bergen in Spanje ;)
sdziscool @Alxndr14 januari 2025 11:50
haha dat klinkt wel lekker, als nederlander heb ik ook erg verlangen naar de bergen.
De dorpen in de UK zijn nog wel te doen, maar de middel-kleine steden zijn allemaal leeggezogen omdat alles zich rondom London is gaan focussen, alle lokale bussiness is failliet gegaan en alleen de basis is nog soortvan aanwezig, denk supermarkt en misschien een kruidvat of zeeman equivalent. Voor de rest is het allemaal in verval omdat er nauwelijks geld is om ook maar iets te onderhouden, erg deprimerend om te zien.
Bux666 @sdziscool14 januari 2025 18:28
Het graafschap Kent, tussen Londen en Dover, is anders enorm mooi. Ze noemen het niet voor niets 'The Garden of England'. Daar liggen ook een paar steden die er prima (Brits...) uitzien.
Ik zou wel in Kent willen wonen. In een boerderij met een oast als mancave. 8-)
MossMan @Eksit14 januari 2025 12:41
Ze praten hier over Londen als "AI centrum" - maar in een artikel dat ik gisteren gelezen heb ging het op meer detail in over waar serverparks opgebouwd zouden worden en specifiek dat dat in de buurt van electriciteitsnet knoppunten en kerncentrales moet - ivm. efficiente stroomlevering.

Banbury (niet Londen, dus) werd genoemd als eerst pilote project vanwege de kernfusie onderzoek dat daar plaatvindt.
Eksit @MossMan14 januari 2025 12:50
De echte banen zullen niet bij de datacentra zitten maar in Londen. Ik denk dat als dit plan lukt 90% van de werkgelegenheid na de bouw van de datacentra in Londen zal zitten voor productontwikkeling.
vrijmark @Eksit14 januari 2025 16:37
Ik ben geen deskundige maar wat ik weet is dat datecenters heel weinig werkgelegenheid gaan opleveren
Skit3000 14 januari 2025 10:29
Wat hier niet erg in terug komt, is dat het VK enorme archieven met medische dossiers heeft en dat ze daar kunstmatige intelligentie op los willen laten om zo hopelijk achter patronen te komen waarmee ziektes vallen te herkennen en de beste behandelingen naar boven komen.
"We kunnen hiermee ziektes genezen die we tot nu toe ongeneeslijk achtten. Denk aan de mogelijkheden om aandoeningen te voorspellen en voorkomen, voordat de ziekte toeslaat. Dit gaat levens redden."
https://nos.nl/artikel/25...kunstmatige-intelligentie
hooibergje @Skit300014 januari 2025 11:27
Het lijkt me dat alle moderne landen met een fors inwoneraantal wel hele bergen medische dossiers heeft waar dergelijke analyse op los te laten valt.
gekkeh3nk @hooibergje14 januari 2025 11:45
Maar niet zoals in Engeland bij een zorgaanbieder: de NHS. Alhoewel de NHS intern opgesplitst is per regio, maakt het het wel makkelijker om processen op te zetten om de (geanonimiseerde) data breder beschikbaar te maken.
Llopigat
@gekkeh3nk14 januari 2025 11:48
Engeland is daar niet uniek in hoor, Spanje heeft dat ook.

Overigens zou ik zelf niet zo blij zijn als er met mijn gezondheidsdata gerommeld wordt door allerlei bedrijven.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 januari 2025 11:49]

Alxndr @Skit300014 januari 2025 11:48
"Niet terugkomt"?

Hebben ze de laatste alinea later toegevoegd of begon je te reageren voordat je was uitgelezen?
Auredium 14 januari 2025 10:31
Ik begrijp dat ze willen mee springen. Maar als ik mij niet vergis heeft het VK momenteel financieel niet bepaald enorm veel speelruimte. De AI markt is momenteel nog aan het uitkristalliseren. Nu verwacht ik wel dat AI een blijvend iets is maar in hoeverre de VK kan mee concurreren met iets waarvan de uitkomst nog vrij vaag is? Klinkt als FOMO op een moment dat de beurs wat leger is. Wellicht niet handig of toch een kans om de beurs te vullen?
Alxndr @Auredium14 januari 2025 11:03
Ik zie AI als blockchain, de onderliggende techniek is zeker wel nuttig toe te passen, maar het enige waar het nu echt voor gebruikt wordt zijn LLMs en crypto's die beide pure verspilling van enorme hoeveelheden geld en grondstoffen zijn.

Iemand voor de grap al eens uitgerekend hoeveel besparing op CO2 uitstoot crypto's en LLM's tot nu toe teniet hebben gedaan? Volgens mij gaat het over miljoenen tonnen...

AI kan zichzelf denk ik (deels) terugverdienen zodra het echt slimme dingen gaat doen, maar wat we nu toe blijven zien zijn bijna uitsluitend nutteloze toepassingen zoals je auto een verjaardagsdinertje laten plannen...
lastlong @Alxndr14 januari 2025 15:52
Je kan ‘spelen’ met llm’s, maar de grootgebruikers gebruiken het heel professioneel. In heel veel bedrijven wordt het ingezet om de productiviteit van het personeel te verhogen. Een goede engineer kan er een paar keer sneller code mee schrijven. En copy / vertaling gaat er ook vele malen sneller mee.
eazyq 14 januari 2025 10:47
Ai is momenteel enorm booming en alles en iedereen wil er in mee gaan en de grootste zijn, worden of blijven. Maar juist omdat het zich nog zo aan het ontwikkelen is kun je je afvragen of het verstandig is om er miljoenen of meer in te pompen. Want de huidige toepassingen kunnen over een jaar of meer alweer achterhaald zijn.
Alxndr 14 januari 2025 11:13
Leuk, dus de VK wil ook AI/tech miljardairs als bodemloze waar geld in kan gaan verdwijnen. Ik bedoel, het VK heeft geen urgentere reëlere problemen om zich zorgen over te maken...

Volgens mij is AI hard bezig om de wereld zoals de die kennen te vernietigen ipv te verbeteren, alle winst en besparingen zullen ten goede komen aan de (0,)1% aan de top en ten koste gaan van de rest van de bevolking die hun banen verliest en tegen elkaar opgezet gaan worden dmv misinformatie die niet van echt te onderscheiden is.

Aan de andere kant, als de bubbel barst zitten we met zoveel extra energie opwekkingscapaciteit dat de tarieven eindelijk eens fors omlaag kunnen (en we dus echt concurrerend kunnen worden met Amerika en Azie..)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 14 januari 2025 11:13]

gaskabouter 14 januari 2025 10:19
Je moet het maar durven. De ontwikkeling en realisatie duurt jaren. Tijd die ze met hun achterstand op de vs al niet hebben. Ze hebben andere problemen die ze eerst op moeten lossen en wedden op dit paard is misschien niet het meest verstandig.

Wel benieuwd wat de medische toepassingen zullen opleveren. Er zitten heel veel data in hun compleet vastgelopen NHS.

https://wisenederland.nl/...n-voorzien/?cn-reloaded=1

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 14 januari 2025 10:33]

joker1977 @gaskabouter14 januari 2025 10:22
Dat heeft toch helemaal niets met elkaar te maken?

Wat voor relevantie hebben de kosten van een kerncentrale te maken met een AI-infrastructuur ?
watercoolertje @joker197714 januari 2025 10:24
Soort van relevant, alleen niet de manier hoe hij het aankaart:
Voor de toegenomen energiebehoefte zet de overheid in op de ontwikkeling van kleine kernreactoren.
Bij gebrek aan alternatieven (ja zonnestroom of wind maar dat is niet 24/7 dan heb je weer met energieopslag te maken) moeten ze min of meer wel, dus duurder of niet het is gewoon nodig en heeft weinig met durven te maken...
DropjesLover @watercoolertje14 januari 2025 11:00
Zaten ze nog maar in een open markt samenwerkingsverband met andere landen in de buurt, zodat je makkelijk je overschotten en tekorten met de buren kan verhelpen...
Nu gebeurt dat toch nog steeds wel, maar zonder een Brexit was dat een stuk makkelijker.
https://app.electricitymaps.com/map/72h/hourly
Mellow Jack @DropjesLover14 januari 2025 12:28
Wij hebben toch gewoon hetzelfde probleem? We hebben een redelijke oplossing voor de momenten met overschot (warme dagen met veel licht en of wind). We zijn zelf ook aan het kijken hoe we dit probleem gaan oplossen. We gaan zelf ook kerncentrales bouwen
DropjesLover @Mellow Jack14 januari 2025 14:32
Ik zou zeggen, investeer het in een dikkere kabel naar landen 1500km verderop. Kleine kans dat het daar tegelijkertijd windstil en grijs is.

Dan kunnen zij hun overschot goed bij ons kwijt en andersom.
Petje_Kroketje @DropjesLover14 januari 2025 16:14
Zulke enorme afstanden zijn helaas onrendabel, hoe dik je kabel ook is.
dgtazzman81 @DropjesLover14 januari 2025 14:08
VK kan nog altijd energie importeren, vooral vanuit Frankrijk en Noorwegen (en exporteert weer naar Noorwegen op momenten dat er overschot is). Het project met de kleine kern reactoren is al een tijdje aan de gang. BAE heeft in principe reactoren voor onderzeeers omgebouwd. Deze kunnen snel op worden gezet waar veel energie nodig is, zo kunnen ze in 2-3 jaar een centrale van begin tot einde opzetten i.p.v 10+ jaar.
gaskabouter @joker197714 januari 2025 10:23
Voor de toegenomen energiebehoefte zet de overheid in op de ontwikkeling van kleine kernreactoren.
MPIU8686 @gaskabouter14 januari 2025 11:06
Stroomverbruik door datacenters is tussen 2020 en 2023 verdubbeld

Volgens onderzoek van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is het stroomverbruik van datacenters verdubbeld tussen 2020 en 2023. Meer googelen, streamen en tiktokken, maar door efficiëntieverbeteringen ging het energieverbruik niet door het dak. Het energieverbruik van datacenters schiet de lucht in, een trend die de komende jaren zal versnellen door het groeiende gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Het zorgt er in de Verenigde Staten al voor dat gas- en zelfs kolencentrales vaker draaien, met extra CO2-uitstoot tot gevolg ..

Het leidde tot een opmerkelijke deal tussen Microsoft en de eigenaar van Three Mile Island (een in de USA uit 2019 gesloten kerncentrale). Als de vergunningen rondkomen, gaat de centrale in 2028 tóch weer open en neemt Microsoft twintig jaar lang alle stroom af. Het gaat om bijna twee keer zoveel elektriciteit als uit de enige Nederlandse kerncentrale in Borssele komt.

https://www.nu.nl/klimaat...%3A%2F%2Fwww.google.be%2F
gaskabouter @MPIU868614 januari 2025 11:10
Ik had het gelezen, Google heeft een vergelijkbare deal elders. Wel goed om op te merken dat zelfs het opnieuw opstarten van een reeds bestaande centrale al vier jaar duurt. Kun je nagaan als je de centrale nog moet bouwen. Bovendien zijn die SMR nogal een hype en is er nog niet één gebouwd.
Llopigat
@MPIU868614 januari 2025 11:53
Volgens onderzoek van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is het stroomverbruik van datacenters verdubbeld tussen 2020 en 2023.
Dat heeft niet alleen met AI te maken natuurlijk. Vergeet niet dat tussen 2020 en 2023 ook iedereen verplicht opgehokt zat en weinig anders te doen had dan op internet aanklooien. Toen is er heel veel bijgebouwd.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 januari 2025 11:53]

Aryan Blaauw 14 januari 2025 10:27
en ondertussen verbiedt Nederland smartphones in de klas
hoeveel jaar gaat het duren voor leraren vervangen zijn door AI ?
watercoolertje @Aryan Blaauw14 januari 2025 10:37
Waarom zou je kinderen überhaupt nog wat leren als AI alles voor je gaat doen?

Ik denk niet dat leraren (snel) vervangen gaan worden overigens, het kan technisch gezien al jaren, zo ingewikkeld is hun lesstof niet (staat immers in een of meerdere boeken) voor AI...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 14 januari 2025 10:38]

Bert2000 @watercoolertje14 januari 2025 19:14
Iemand moet de AI ontwikkelen.
TheDudez @Aryan Blaauw14 januari 2025 10:52
Er is niks met smartphones verbieden op scholen.. Kinderen krijgen instant dopamine zonder weinig tot geen moeite te moeten doen. En dit is zeer fout. Hierdoor krijg je geen sterke weerbare mensen.

Over 2 jaar zou het technisch all kunnen dan is de verwachting dat er Artificial superintelligence is. De grootse vraag is wat ga je kinder nog leren op school om een baan te krijgen. Uiteraard de basis vaardigheden maar dan?

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 14 januari 2025 10:56]

er0mess 14 januari 2025 10:26
Deze advertentie wordt mede mogelijk gemaakt door Labour :Y)

Maar dit is weer typisch politiek populisme die iets in vogue gebruikt om het eigen falende economische beleid te verbloemen met termen als AI. Een mooi voorbeeld is dat ze camera’s boven de weg willen gebruiken om potholes aan te pakken. Dat is een nobel idee, maar waar die potholes zijn is allang lang en breed bekend bij de betreffen autoriteiten (county’s en lokale counsels) er wordt alleen al decennia lang geen fuck aan gedaan en daar gaan camera’s niet bij helpen. Laat staan dat boven de meeste “B-roads” helemaal geen camera’s hangen terwijl juist daar de meeste potholes zijn. Tevens wil Starmer wereldleider worden maar dan heb je toch echt wel de boot gemist met zo’n 10 jaar. Vooral als je eigen huidige beleid er voor zorgt dat men liever niet investeert in de UK en veel bedrijven er voor kiezen om niet daar maar in de VS naar de beurs te gaan.
TLLRS @er0mess14 januari 2025 10:44
Starmer is net 6 maanden aan de macht. Hij moet eerst puin ruimen na 15 jaar Tories. Dankzij de Tories is er Brexit geweest o.a.
er0mess @TLLRS14 januari 2025 11:10
Dat is waar, maar de pond is op zijn laagste punt in jaren, de rente op staatsleningen is op zijn hoogst in jaren en een investeringsklimaat is er nauwelijks omdat men geen vertrouwen heeft in het huidige labour beleid. 15 jaar lang Tories heeft niet veel goed gedaan, maar na 6 maanden Labour is het er echt niet beter van geworden. In tegendeel.
sdziscool @er0mess14 januari 2025 11:38
Labour is ook k*t maar de tories hebben het systeem zo hard verknalt dat het nauwelijks mogelijk is om er op korte termijn iets moois van te maken. Dingen zoals private investeurs hebben compleet vrij spel, er is al jaren geen nieuwe sociale bouw geweest, en oude sociale gebouwen zijn nooit onderhouden. Dan kun je leuk vanalles doen in 6 maanden, maar nieuwe sociale bouw ga je zelfs niet binnen 2 jaar voor elkaar krijgen bijvoorbeeld. Zo ook alle privatisatie van... alles basically, dat kan je ook niet ongedaan maken in een weekje vooral als je economie al slecht is.
Ja nu gaat de belasting omhoog, maar anders kun je ook effectief niets als linkse overheid, je hebt geld nodig om dingen te doen, maar je hebt eerst het geld nodig dus eerst is het k*t en daarna wordt het pas beter.
Llopigat
@er0mess14 januari 2025 11:51
In 6 maanden kan je zoiets ook niet omkeren natuurlijk. En het beleid heeft ook nog helemaal geen tijd gehad om zich te vormen.

Nou zijn de grootaandeelhouders daar sowieso degenen die de Tories in hun broekzak hebben zitten dus natuurlijk zijn die niet blij met Labour. Dat is ook een van de redenen dat Brexit er moest komen: De EU wilde belastingparadijzen als de kanaaleilanden gaan belasten.
jwal @TLLRS14 januari 2025 12:40
Het lijkt een politieke kwestie, maar het is een klassekwestie.
Net zoals overal, maar dan meer prominent.
AMD and INTEL 14 januari 2025 10:32
Goede eerste stap, nu doorzetten! De gevaren van AI gaan door, met of zonder Europa. Maar als we nou eens serieus gaan meedoen kunnen we er ook van profiteren. Denk bijvoorbeeld aan snellere medische diagnoses, nieuwe medicijnen, betere risico calculatie als er een pandemie komt. Maar ook buiten gezondheidszorg kan het voor veel voordelen zorgen zoals zelfrijdende taxis die het mogelijk maken om om 4 uur snachts nog veilig thuis te komen, betere weersvoorspellingen, het groeien van groenten en fruit optimaliseren, robots zwaar of gevaarlijk werk laten doen, met drones de europese grens bewaken, etc. Er zijn zoveel mogelijkheden met AI dat we zoiets ook echt in het verband van de Europese unie moeten doen!
Alxndr @AMD and INTEL14 januari 2025 11:31
Wat een optimisme, daar kan ik nu echt jaloers op zijn.

Ik heb liever een taxi met een chauffeur, overmorgen wel zien wat het weer volgende week wordt, voedsel verspilling aanpakken ipv proberen nog 0,1% efficienter te worden, grenzen open omdat we simpelweg miljoenen arbeidsmigranten nodig gaan hebben etc. als dat betekent dat ik wel m'n baan kan houden, fake nieuws/manipulatie nog enigszins te herkennen en negeren is en niet alle miljarden uit de economie en in de zakken van miljardairs gaan verdwijnen.

Maarja, ik ben een pessirealist. :+

Ik zou liever zien dat we AI 'bestrijden' (= met hele strenge regels in goede banen proberen te leiden) in plaats van op de hype-trein te springen uit FOMO.
Mellow Jack @AMD and INTEL14 januari 2025 12:35
Mensen worden nu al te oud dan wenselijk is.
Mandas 14 januari 2025 12:04
De boer die niet zaait, zal geen oogst hebben, en dus ook geen winst.

Dat gezegd zijnde, lijkt mij dit voorbarig.

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