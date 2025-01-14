VK investeert miljarden in AI-infrastructuur en supercomputing

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft een grootschalig investeringsplan aangekondigd om het land tot 'wereldleider' op het gebied van kunstmatige intelligentie te maken. Zo gaat het rechtstreeks de concurrentie aan met de VS en China.

De koerswijziging onder premier Keir Starmer staat in contrast met het vorige beleid dat vooral op regulering focuste. Het nieuwe plan zet in op actieve stimulering van AI-ontwikkeling om de achterstand op China en de VS in te lopen. Centraal in de plannen staat de bouw van onder meer een supercomputer ter waarde van 1,5 miljard euro. Starmer wil dat de rekencapaciteit van het VK tegen 2030 vertwintigvoudigt.

Om de benodigde infrastructuur te faciliteren komen er speciale 'AI-groeizones' waar in versneld tempo datacenters worden gebouwd. Voor de toegenomen energiebehoefte zet de overheid in op de ontwikkeling van kleine kernreactoren. De techindustrie heeft zelf al toegezegd 14 miljard pond, omgerekend 17 miljard euro, te investeren in nieuwe AI-projecten, wat volgens Starmer 13.250 banen zal opleveren. Londen moet zo uitgroeien tot het belangrijkste AI-centrum van Europa.

Een onderdeel van de plannen betreft het ontsluiten van geanonimiseerde medische data uit het nationale zorgsysteem voor AI-onderzoek naar nieuwe medicatie. Deze data wordt ondergebracht in een nieuwe nationale databibliotheek onder overheidsbeheer. Daarnaast wil de regering AI breed inzetten binnen de publieke sector, bijvoorbeeld om ambtenaren te helpen bij het uitvoeren van administratieve taken.