Instagram test tonen van AI-afbeeldingen van gebruikers aan henzelf

Instagram test met het tonen van AI-afbeeldingen van gebruikers aan henzelf. Het is onbekend wat het doel is van de afbeeldingen, die bij een gebruiker ineens in de feed verschenen. Het gaat niet om een advertentie, zegt Meta.

De test kwam naar boven bij Reddit-gebruiker Green_Video_9831, die een selfie had bewerkt met Meta AI. De post van Meta AI plaatste de gebruiker in een andere setting met de tekst 'imagined for you'. Instagram bevestigt tegenover 404 Media dat dit soort posts inderdaad kunnen voorkomen en dat het geen advertentie is. Het is onbekend wat het doel is van Meta met dergelijke posts, behalve het onder de aandacht brengen van Meta AI. De posts zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker zelf.