Instagram test tonen van AI-afbeeldingen van gebruikers aan henzelf

Instagram test met het tonen van AI-afbeeldingen van gebruikers aan henzelf. Het is onbekend wat het doel is van de afbeeldingen, die bij een gebruiker ineens in de feed verschenen. Het gaat niet om een advertentie, zegt Meta.

De test kwam naar boven bij Reddit-gebruiker Green_Video_9831, die een selfie had bewerkt met Meta AI. De post van Meta AI plaatste de gebruiker in een andere setting met de tekst 'imagined for you'. Instagram bevestigt tegenover 404 Media dat dit soort posts inderdaad kunnen voorkomen en dat het geen advertentie is. Het is onbekend wat het doel is van Meta met dergelijke posts, behalve het onder de aandacht brengen van Meta AI. De posts zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker zelf.

Meta AI: selfie gebruikt voor aparte post in feed
Meta AI gebruikt selfie voor aparte post in feed.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-01-2025 08:20 39

08-01-2025 • 08:20

39

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Reacties (39)

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NoTechSupport 8 januari 2025 08:25
Het is geen reclame, bedoeling is ons product onder de aandacht te brengen...

Reclame dus 😃
DigitalExorcist @NoTechSupport8 januari 2025 08:59
Ja, maar reclame voor het product zélf dat je op dat moment gebruikt?
copi @DigitalExorcist8 januari 2025 09:20
Je maakt nog niet gebruik van die meta ai functionaliteit toch? Geen idee hoe het geïntegreerd is eerlijk gezegd.
Kan me ook voorstellen dat een manager een grafiekje heeft gezien dat gebruikers die ai gebruiken actiever zijn en heeft gedacht dat dat een oorzakelijk verband is. Dus ai pushen betekent actievere gebruikers denken???
DigitalExorcist @copi8 januari 2025 09:23
Het gaat me dan meer om de definitie van 'reclame'. Ze hebben Instagram immers al 'verkocht' aan je, je bent al gebruiker, ik zou het dan eerder het 'uitlichten van een nieuwe feature' willen noemen.
chaozz @DigitalExorcist8 januari 2025 15:28
Is een Volkswagen reclame op Youtube voor mij geen reclame meer als ik zelf een Volkswagen rijd? Volgens mij verandert de definitie van reclame niet als je het aangeprezen product zelf reeds gebruikt.
Spekkie88 @chaozz8 januari 2025 20:57
Je moet het eerder zien dat in jouw Volkswagen op je infotainment scherm een reclame voorbij komt voor de Volkswagen waarin je nu rijdt...
WillySis @DigitalExorcist8 januari 2025 10:08
Nee. Meta is zelf bezig met het ontwikkelen van AI en deze afbeeldingen moeten mensen verleiden die (nieuwe) functie te gebruiken.
Het is dus gewoon reclame voor een nieuw, eigen product.

Met de toevoeging van AI wordt het nog lastiger om betrouwbare posts van mensen die je volgt tussen de overvloed aan zooi terug te vinden. Naast de onbetrouwbare omgang met de privacy van Meta is dat ook een voorname rede dat ik gestopt ben met het gebruik van Instagram en mijn account uiteindelijk heb beëindigd.
foroldtimessake 8 januari 2025 09:39
Ahaha geweldig dit. De missiestatement van heel Meta in een notedop: verlies jezelf in een AI-gegenereerde spiegel-doolhof die volledig op jou gefocust lijkt te zijn zodat wij je tijd en aandacht tot de laatste druppel kunnen uitwringen voor gewin.
SeenD @foroldtimessake8 januari 2025 10:11
Mooi verwoord en spot on, ja.

Net als de AI personen op facebook, waar je mee kan chatten zodat je langer op het platform blijft en meer interacties aangaat. Alles voor engagement.

Ik zit nu een beetje aan minority report te denken. Dat de ogen gescand werd van iemand en dat hun naam en afbeelding in advertenties werden gepropt. Grote kans dat ze dat hier ook mee gaan doen. Dat je kleding aankrijgt ofzo met je eigen gezicht en lichaam.

[Reactie gewijzigd door SeenD op 8 januari 2025 10:17]

amuseerbeer 8 januari 2025 08:29
Als dit zonder toestemming met een foto van mezelf wordt gedaan, zou ik daar niet heel blij mee zijn. Ook al is het tonen ervan enkel aan mij gericht.

[Reactie gewijzigd door amuseerbeer op 8 januari 2025 08:30]

iAR @amuseerbeer8 januari 2025 08:34
Waarschijnlijk heb je met de terms je hele hebben en houden al aan Meta afgegeven. Dit is een leuke gimmick om te verhullen dat de surveillance capitalism trein gewoon vrolijk doordendert. En we laten het allemaal toe.
Liquid_Bisquit @iAR8 januari 2025 08:52
Niet iedereen. Ik heb al jaren geleden alle social media uit m'n leven gebant. Ik geef dan ook les en het is goed om weten dat leerlingen met minder fijne bedoelingen mij online niet vinden.
Ik hoef me zo ook geen zorgen te maken over mijn niet bestaande online privacy.
Niemand mag verbaasd zijn als twintig, dertig jaar later je posts of afbeeldingen opborrelen...
iAR @Liquid_Bisquit8 januari 2025 08:54
Niet iedereen.
Met alle respect, maar niet meedoen is niet het zelfde als niet toelaten. Daarnaast, als anderen fotos maken met jou erop: dan verschijnen die alsnog online. Zelfs als je het niet weet.
Liquid_Bisquit @iAR8 januari 2025 08:55
Wat jij aanhaalt is inderdaad het meest kwalijke van de hele situatie. Ik geef geen toestemming en toch nemen anderen mij m'n privacy af.
iAR @Liquid_Bisquit8 januari 2025 08:57
Precies. En bepalen anderen, inclusief vrienden mogelijk, dat jij toch voer bent voor oa Meta's verdienmodel.
DigitalExorcist @Liquid_Bisquit8 januari 2025 08:59
Niet álle sociale media blijkbaar, want je reageert hier op Tweakers. Ook dat (fora bijvoorbeeld) kun je onder sociale media scharen.
Ruuuuuubje @DigitalExorcist8 januari 2025 12:35
Het had niet veel gescheeld of hij was hier ook gestopt (zie 30-12-2024). Ik ben blij dat hij over de negativiteit heen is gestapt en toch weer een toegevoegde waarde is in de discussies hier.
phoenix2149 @Liquid_Bisquit8 januari 2025 15:32
En TOCH komen er steeds foto's op dit soort platforms van jou.

Via vrienden, werk, feestjes etc. en zonder jou toestemming pleuren ze het er maar op.
Risce @amuseerbeer8 januari 2025 08:33
Helaas heb je hier wel toestemming voor gegeven, door de service te blijven gebruiken na eind juni vorig jaar https://www.bnnvara.nl/ka...gebruikt-voor-ai-training
Maestro.mosjuh @Risce8 januari 2025 09:00
Dit BNNVARA-artikel gaat over het gebruiken van jouw foto's voor het trainen van AI (zeg maar het "maken" van een AI).

Dat is in dit geval niet wat er gebeurt - de getrainde AI wordt imgezet om met behulp van jouw foto's nieuwe foto's te genereren, net een iets andere toepassing. Maar... In een veel eerder stadium (nog eerder dan het BNNVARA artikel) heb je als gebruiker Instagram / Meta al toestemming gegeven voor het gebruik van jouw foto's (voor dit soort doeleinden) middels het accepteren van de algemene voorwaarden.

De uitkomst blijft hetzelfde: je hebt als gebruiker van het platform Instagram / Meta in een eerder stadium weldegelijk toestemming gegeven voor dit soort toepassingen.
Stoney3K
@Maestro.mosjuh8 januari 2025 09:15
Dat gaat op in de Amerikaanse cultuur die zegt dat als het in de kleine lettertjes staat van de algemene voorwaarden, dat het mag (zie de South Park aflevering "The Human Centipad"), maar in Europa zitten daar wel wat meer haken en ogen aan.

Niet alleen is het zo dat de terms & conditions niet boven de wet mogen gaan, maar het moet ook nog eens binnen de kaders van 'redelijkheid en billijkheid' (gezond boeren verstand dus) vallen.

Ik verwacht dat een AI-foto van jezelf aan jezelf laten zien daar nog wel onder valt, maar als Meta bijvoorbeeld AI-foto's van wildvreemden aan reclamebureau's gaat verkopen dan wordt het een heel andere zaak.
amuseerbeer @Risce8 januari 2025 08:37
Te gek voor woorden eigenlijk, maar die boot heb ik dus gemist.
Risce @amuseerbeer8 januari 2025 14:09
Wel met je oude content. Ik schrok ook laatst dat er een Memories functie geactiveerd was waardoor bleek dat al mijn oude stories (waarvan ik dacht dat die weg zouden zijn na 24 uur) blijkbaar bewaard worden ook nog jaren later.

Het is tijd voor een hele nieuwe kijk op content.
magatsu @Risce8 januari 2025 09:31
Goed dat ik dus al voor de opt-out heb gekozen vorig jaar :). Heb toen ook die melding aan al mijn familie en vrienden gestuurd, was een pak verontwaardiging waarom dat nodig zou zijn. We zullen zien wat ze er van denken binnen een jaartje tijd.
Beta 8 januari 2025 08:29
Leuk als Meta/Instagram toegang heeft tot heel je fotobibliotheek en je opeens foto's ziet van 10 jaar geleden die je totaal vergeten was...
86ul @Beta8 januari 2025 08:53
Leuk als Meta/Instagram toegang heeft tot heel je fotobibliotheek en je opeens foto's ziet van 10 jaar geleden die je totaal vergeten was...
Gekoppeld aan AI best hallucinant...
MrEd79 8 januari 2025 08:57
En ook META is nog niet in staat om handen te doen: de hand rechterhand in de linker foto heeft maar 3 vingers.
Scriptkid @MrEd798 januari 2025 09:42
Dat noemen we tegen woordig inclusive :)
Scriptkid 8 januari 2025 08:44
Wat ik me afvraag is zijn ze dan niet in overtreding van de biometrische data.

Onder hipaa wordt een hires image van een persoon als biometric aangemerkt.

Als zij dat gaan verwerken zijn ze dus data processor

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 8 januari 2025 08:45]

Frankzzz @Scriptkid8 januari 2025 09:18
Maar is het wel een foto van jou? Je lijkt erop, maar het is een digitale dubbelganger.
Scriptkid @Frankzzz8 januari 2025 09:40
Het gaat natuurlijk om de source foto die ze gebruiken en dus processen tijdens analyze om de nieuwe ai image te maken

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 8 januari 2025 09:40]

Frankzzz @Scriptkid8 januari 2025 09:44
Ja, maar die verwerken ze nu ook al toch?

Maar goed, hoop dat dit met een rechtzaak uitgezocht wordt. En als tip, deel geen foto's openbaar op internet (ook niet van anderen) .
Scriptkid @Frankzzz8 januari 2025 10:05
er is een groot verschil tussen een cold storage of een active verwerken, regeneraten en reposten als nieuwe content.
dez11de @Scriptkid8 januari 2025 10:56
Ja dat zijn ze dus ook.
sys64738 Moderator F&V 8 januari 2025 08:53
Instagram was al vrij lang de weg kwijt maar dit is weer een volgend niveau.

Ondertussen begin ik ook enorm last van AI-vermoeidheid te krijgen. AI is de hamer en alles is tegenwoordig blijkbaar een spijker. Voor de meest stompzinnige dingen wordt AI erbij gehaald want anders tel je niet meer mee.
Tintel
8 januari 2025 08:55
Dit is de beta - de volgende stap is dat je produkt X in je handen houdt terwijl je glimlacht en die verschijnen dan bij 'bekenden' in je feed.... [beelden zeggen meer dan woorden alleen...] }>

(en de toestemming daarvoor 'regelt' Meta zelf wel...)
iqcgubon 8 januari 2025 09:49
Zetten ze er ook bij hoeveel bomen er gekapt zijn voor het genereren van die compleet nutteloze ongevraagde ongein?
ISaFeeliN 8 januari 2025 09:52
Doel lijkt mij duidelijk hier, meer verkeer op die website. Zo gaat het platform gewoon content voor jou posten uit jouw naam en dat houdt iedereen weer lekker bezig. Moge AI maar snel alle social media slopen.

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