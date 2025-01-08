Panasonic kondigt Z95B-tv met 4-stackoledpaneel aan

Panasonic heeft zijn nieuwe topmodel oledtelevisie voor 2025 aangekondigd. De Z95B krijgt een nieuw design, verbeterd geluidssysteem en een nieuw type oledpaneel van LG Display.

De Panasonic Z95B is de opvolger van de Z95A uit 2024 (review). Waar de topklasse oleds van Panasonic de afgelopen jaren steeds hetzelfde design hadden, is het uiterlijk van de Z95B helemaal vernieuwd. De karakteristieke soundbar onder het scherm is gebleven, maar aan de zijkanten en de bovenkant is de tv nu voorzien van een luidsprekerdoek waarachter in totaal vier luidsprekers schuilgaan. Panasonic heeft de omhoog gerichte Atmos-luidsprekers, die voorheen centraal achter het scherm zaten, nu verder naar de zijkanten van het scherm geplaatst. De opzij gerichte luidsprekers aan weerszijden van het scherm zijn nu hoger in de behuizing ondergebracht. Beide aanpassingen moeten zorgen voor een ruimtelijkere geluidsweergave.

De Z95B komt beschikbaar in 55", 65" en 77", en alle varianten zullen gebruikmaken van een nieuw 'Primary RGB Tandem Panel', waarmee Panasonic doelt op het nieuwe 4-stack-wrgb-oledpaneel dat LG Display dit jaar introduceert. Panasonic is de eerste televisiefabrikant die officieel bekendmaakt dat het een 4-stackpaneel van LG Display gebruikt. LG Electronics wil dit officieel nog niet bevestigen, al weten we inmiddels dat ook de LG G5 en M5 dit nieuwe paneel gebruiken.

Deze nieuwe oledpanels maken gebruik van een een nieuwe oledcelstructuur met een dubbele diep-blauwelaag, waardoor de helderheid van het scherm sterk toeneemt. De nieuwe schermen maken niet langer gebruik van MLA-technologie, waarbij minuscule lensjes worden gebruikt om het licht te bundelen. Panasonic doet geen claims over de maximale helderheid van de Z95B, maar stelt dat het nieuwe paneel in combinatie met een nieuw 'ThermalFlow'-koelsysteem moet zorgen voor 'ongekende helderheid'. Het ThermalFlow-systeem bestaat uit een serie ventilatieopeningen aan de onder- en bovenkant van het achterpaneel, waardoor middels convectie een luchtstroom achter het paneel ontstaat.

De nieuwe tv's maken, net als de modellen van vorig jaar, gebruik van Fire TV en zijn zowel AMD FreeSync Premium als Nvidia G-SYNC compatible, met verversingssnelheden tot 144Hz. De tv's zijn voorzien van Panasonics HCX Pro AI Processor MK II, die met zijn nieuwe '4K Remaster Engine' zorgt voor optimalisatie van kleur, helderheid en contrast. Panasonic belooft ook dat de kleurgradatie verbeterd is en de processor 'superieure' ruisonderdrukking biedt.

Panasonic zegt de nieuwe tv's rond de zomer op de markt te brengen. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.