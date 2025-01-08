Panasonic kondigt Z95B-tv met 4-stackoledpaneel aan

Panasonic heeft zijn nieuwe topmodel oledtelevisie voor 2025 aangekondigd. De Z95B krijgt een nieuw design, verbeterd geluidssysteem en een nieuw type oledpaneel van LG Display.

De Panasonic Z95B is de opvolger van de Z95A uit 2024 (review). Waar de topklasse oleds van Panasonic de afgelopen jaren steeds hetzelfde design hadden, is het uiterlijk van de Z95B helemaal vernieuwd. De karakteristieke soundbar onder het scherm is gebleven, maar aan de zijkanten en de bovenkant is de tv nu voorzien van een luidsprekerdoek waarachter in totaal vier luidsprekers schuilgaan. Panasonic heeft de omhoog gerichte Atmos-luidsprekers, die voorheen centraal achter het scherm zaten, nu verder naar de zijkanten van het scherm geplaatst. De opzij gerichte luidsprekers aan weerszijden van het scherm zijn nu hoger in de behuizing ondergebracht. Beide aanpassingen moeten zorgen voor een ruimtelijkere geluidsweergave.

De Z95B komt beschikbaar in 55", 65" en 77", en alle varianten zullen gebruikmaken van een nieuw 'Primary RGB Tandem Panel', waarmee Panasonic doelt op het nieuwe 4-stack-wrgb-oledpaneel dat LG Display dit jaar introduceert. Panasonic is de eerste televisiefabrikant die officieel bekendmaakt dat het een 4-stackpaneel van LG Display gebruikt. LG Electronics wil dit officieel nog niet bevestigen, al weten we inmiddels dat ook de LG G5 en M5 dit nieuwe paneel gebruiken.

Panasonic Z95B techPanasonic Z95B tech

Deze nieuwe oledpanels maken gebruik van een een nieuwe oledcelstructuur met een dubbele diep-blauwelaag, waardoor de helderheid van het scherm sterk toeneemt. De nieuwe schermen maken niet langer gebruik van MLA-technologie, waarbij minuscule lensjes worden gebruikt om het licht te bundelen. Panasonic doet geen claims over de maximale helderheid van de Z95B, maar stelt dat het nieuwe paneel in combinatie met een nieuw 'ThermalFlow'-koelsysteem moet zorgen voor 'ongekende helderheid'. Het ThermalFlow-systeem bestaat uit een serie ventilatieopeningen aan de onder- en bovenkant van het achterpaneel, waardoor middels convectie een luchtstroom achter het paneel ontstaat.

De nieuwe tv's maken, net als de modellen van vorig jaar, gebruik van Fire TV en zijn zowel AMD FreeSync Premium als Nvidia G-SYNC compatible, met verversingssnelheden tot 144Hz. De tv's zijn voorzien van Panasonics HCX Pro AI Processor MK II, die met zijn nieuwe '4K Remaster Engine' zorgt voor optimalisatie van kleur, helderheid en contrast. Panasonic belooft ook dat de kleurgradatie verbeterd is en de processor 'superieure' ruisonderdrukking biedt.

Panasonic zegt de nieuwe tv's rond de zomer op de markt te brengen. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

Feedback • 08-01-2025 08:01 48

08-01-2025 • 08:01

48

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Panasonic Z95B

vanaf € 2.299,-

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12 mei 2025

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Reacties (48)

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skampy 8 januari 2025 08:24
En de z95A is nog helemaal niet lang beschikbaar, en is superduur. Panasonic is altijd de laatste fabrikant van wie de aangekondigde modellen beschikbaar worden. Zo blijven ze natuurlijk achteraan bengelen bij de grote oled namen. Ik zie Panasonic zich dan op termijn ook terugtrekken uit de oledmarkt. Vind nu al eens een dealer.
peeceej @skampy8 januari 2025 09:00
In Japan is Panasonic nog steeds een grote speler. Als ze daar blijven leveren, heb je kans dat er ook nog wel iets naar Europa blijft komen.
apeklootje @peeceej8 januari 2025 19:37
In Azië sowieso, wasmachine, koelkasten, airco's van Panasonicvzijn hier populair vanwege de kwaliteit
dmantione
@skampy8 januari 2025 09:29
Nou ja, ik bekijk het van de positieve kant: Panasonic doet nog gewoon mee, en heeft elk jaar weer een volledige lijn, en hun televisies zijn de moeite waard om te kopen. De andere Japanse naam, Sony, heeft het veel zwaarder: Te weinig nieuwe modellen, en alhoewel prima televisies, bij de gegeven prijsstelling zijn die niet interessant.
daria77 @skampy19 januari 2025 00:46
Ik heb zelf een zwak voor Panasonic.
Ik heb een ZT60 uit 2013 en ik heb er nog steeds veel plezier van. Ook al is er geen 4k en een relatief hoger stroomverbruik. Ik neig soms naar LG. Ik heb echter van verschillende monteurs te horen gekregen dat de onderdelen van Panasonic tv's (duurdere modellen) degelijker zouden zijn. Minder storingen.
Maar ze blijven helaas wel prijzig.
Bever! 8 januari 2025 08:28
Als je de laatste reviews kijkt loopt Panasonic al niet meer op kop op gebied van nauwkeurigheid en aansturing van panel. Eeuwig zonde, altijd een groot zwak gehad voor het merk en heb nog een oled gemaakt door Panasonic zelf (ipv vestel zoals nu)
JBVisual @Bever!8 januari 2025 09:12
Ik heb vroeger inderdaad naar volle tevredenheid 2 Plasma tv’s van Panasonic gehad. Waarvan ze destijds ook zowat de beste tv’s in de markt hadden.
Ergens jammer dat ze bij OLED technisch zo tekort schieten.
TweakGP @JBVisual8 januari 2025 10:03
Wat een onzin.... technisch zijn ze gewoon meer dan prima. Ze zijn hier alleen te duur.
RaJitsu @Bever!8 januari 2025 15:50
Aleen entry-level toestellen worden gemaakt voor Vestel. De OLEDs zijn gewoon door een externe fabriek gemaakt voor de Europese markt. Nog wel volledig Panasonic-ontwerp.

Verder zien de reviews er nog altijd goed uit volgens mij? Zie o.a. de review van de 2024-serie door HDTVTest/Vincent Teoh: YouTube: Panasonic Returns to USA with Z95A MLA OLED TV (Review)

Overigens vind ik (persoonlijk) de beeldmotor van Panasonic erg prettig. Ik heb zelf een XR90 thuis van Sony van twee jaar terug en mijn moeder een iets ouder Panasonic EZ-serie en hoewel die niet de helderheid heeft, en HDR er soms wat vreemd uit kan zien en ondertitels te fel maakt en niet snap hoe deze verhouding beter kan (waarschijnlijk een instelling) is het beeld over het algemeen op de een of andere manier toch prettiger dan op mijn Sony. Ik dacht eerst dat het was dat ik gewoon hield van warmere kleuren, maar ik kreeg qua bewegend beeld met geen mogelijkheid iets soortgelijks uit mijn Sony. Toen ik enkele maanden een Z-serie-paneel van Panasonic bij een collega thuis zag, herkende ik toch de aanpak die ze ook kozen voor het toestel van mijn moeder.

[Reactie gewijzigd door RaJitsu op 8 januari 2025 16:17]

Verwijderd 8 januari 2025 08:11
En nu komt ie waarom ik 3.5 jaar geleden geen Panasonic Oled heb gekocht maar een LG G1 vanwege maar 2 hdmi 2.1 poorten.
Echt een grote misser van Panasonic.
Redondo1982 @Verwijderd8 januari 2025 08:31
Ik heb hier nog een oude VT30 plasma hangen van Panasonic (65"). Toch neem ik dit merk altijd even snel mee in overweging bij een nieuwe zoekactie / aanschaf doordat ik daar nog steeds super tevreden over ben en omdat Plasma-technologie voor mij toen (2011) het mooiste was qua beeld. Alleen Panasonic hanteerde het toen nog, althans op kwaliteitsniveau samen met Pioneer (Kuro). Vandaar een beetje liefde naar Panasonic.

Wij gaan pas een nieuwe tv kopen als we gaan verbouwen, maar ik weet nu al dat het geen Panasonic wordt. We hebben hier al twee LG OLED's in huis (slaapkamers) en ik heb er één hangen op een kantoor van me en in de woonkamer wordt straks ook gewoon een LG zoals het er nu voorstaat. Ik bedoel ermee te zeggen dat LG gewoon de benchmark is op dit moment als je een goede OLED wilt kopen met diverse functies. Je kan er gewoonweg niet omheen. Er zullen vast alternatieven zijn, maar die worden echt stukken minder serieus genomen in deze prijsklasse. Overal zie je LG, LG en nog eens LG. Kijk alleen al naar de Pricewatch. Af en toe zie je een verdwaalde Samsung ertussen staan.
Liquid_Bisquit @Redondo19828 januari 2025 08:59
Ik heb een LG, fantastische OLED, echt waar. Maar wat een k*tOS... Ik kom zo vaak dingen tegen waarvan ik denk dat het toch afbreuk doet aan de ervaring.
Bijvoorbeeld bij opstarten, dat ie steeds springt op het laatst gebruikte kanaal ipv naar het home screen te gaan. De optie om dat in te stellen, werkt al jaren niet. Het internet staat er vol van.
FPSUsername @Liquid_Bisquit8 januari 2025 09:27
Als je van Samsung af komt, is LG hemels. Verdomd goed OS, geen bloatware (want je kunt de reclame overlays uitzetten), het is soepel, de "wii remote" is zeer fijn om te gebruiken. De legacy UI (van bijv WebOS 5 met alle apps aan de onderzijde) is super.

En best of all? Je kunt het rooten zodat je eigen screensavers of andere dingen kunt doen (bijv een ambilight setup). Maar ook zonder root kun je de developer app downloaden en via ee homebrew store youtube adfree downloaden.

Geen enkel TV OS dat ik gebruik heb is zo goed. Android TV is traag, vol met bloatware (dat niet te verwijderen is), een UI bedoeld om reclame te pushen.
Tizen (Samsung) heeft vrijwel geen goede apps en heeft ook altijd problemen met het casten van je scherm (tenzij je een samsung telefoon hebt natuurlijk). En natuurlijk meer reclames!

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 8 januari 2025 09:28]

DoomSayerSantos @FPSUsername8 januari 2025 09:49
WebOS pushed toch ook veel reclame.
FPSUsername @DoomSayerSantos8 januari 2025 19:32
Klopt, maar in tegenstelling tot Android TV en Tizen kun je het wel uitzetten
Cyclonic @FPSUsername16 januari 2025 11:35
Ik moet zeggen dat op onze 77 S95D dat ik Tizen veel beter en sneller vind als op onze oude C2.
FPSUsername @Cyclonic16 januari 2025 12:19
Ik mis toch echt wel de "wii remote" die je bij LG hebt. Het is verschrikkelijk om met de pijltjes toetsen iets in te tikken.
Ja je zou met stem herkenning het kunnen doen, maar dat doe ik persoonlijk liever niet.

De nieuwere samsung TVs hebben allemaal wel betere hardware waardoor het OS soepel kan draaien (en dat is maar goed ook), maar zo'n 7-8 jaar geleden was het wel een drama.

Ik heb nog een wat oudere lg 43un7300, dus ik weet niet echt hoe de modellen van vandaag erbij staan. Maar mijn TV is wellicht niet super snel, maar wel soepel (behalve de amazon prime video app, dat ligt puur aan de ontwikkelaars van die app).
bramv101 @Liquid_Bisquit8 januari 2025 12:11
Sony met Android TV is voor mij de beste keuze.
Blijft voor mij het beste beeld, en Android TV laat zowat alles toe, inclusief andere launchers.
Evanesco @Redondo19828 januari 2025 08:53
Kan dit beamen, ik heb hetzelfde met Sony. In het verleden hele goede ervaringen met ze. En vind dat ze nog steeds mooie TV's maken, maar de meerprijs die ze net als Panasonic vragen ten opzichte van een LG met exact dezelfde specs is wat mij betreft niet te rechtvaardigen.

In dit specifieke Panasonic voorbeeld vind ik dat lelijke doek onder de TV zelfs een nadeel. Snap dat ze zich willen onderscheiden, maar dat doe je imho niet door chique geluid. De doelgroep die een behoorlijk budget heeft én geen aparte versterker heeft (die dus zit te wachten op zo'n fancy soundbar) lijkt me ook erg klein...
Redondo1982 @Evanesco8 januari 2025 16:22
Ja, ik vind dit er ook niet echt mooi uitzien. Dit vergemakkelijkt zelfs de keus om voor een LG te gaan haha.
Verwijderd @Redondo19828 januari 2025 09:26
Je weet zelf dat een VT30 niet zuinig is en het paneel is van de oudere technologie plasma. Ik had een G20 uit 2009 en kocht in 2012 een ST50 met die laatste plasma panelen dat was een stap zeg en kocht in 2014 een VT60 die heeft dat frisse wit wat oleds ook hebben. Heb een GT60 op slaapkamer gehad die had frisse wit niet, ik heb alles bij me ex achter gelaten.
Ik heb in 2015 ook nog een AX800 4K led gekocht om op te gamen met displayport 1.2 4K 60hz die heb ik nog steeds en gebruik de LG G1 als monitor.
Ik zou de VT30 vanwege het stroomverbruik vervangen. De VT60 55 inch bij me ex doet 400 watt daarom heb ik m achtergelaten :D
Redondo1982 @Verwijderd8 januari 2025 14:56
Die energie win ik weer terug dmv de warmte die dat ding afgeeft. De kachel hoeft bij ons niet meer aan. :+

Maar ik begrijp best dat plasma veel energie kost, al is het met de VT wel stukken minder dan ver daarvoor. Maar een nieuwe tv kopen en deze afschrijven is ook een kostenpost. Effectief staat bij ons de tv misschien max 2-3 uur aan. Waar hebben we het dan nog over? Als ik nu nieuwe OLED ga kopen dan zit ik ook weer snel aan 3k-4k, want ik weet altijd wel weer waar het oog op valt.
bzzzt @Redondo19828 januari 2025 16:52
Verbruik valt reuze mee, een 50" plasma van de laatste generatie trok rond de 150W gemiddeld. Een 55" OLED op dit moment trekt vergelijkbare hoeveelheden stroom.
Als het zuinig moet koop je een LED LCD TV. Of je zet 'm uit als je niet kijkt.
Redondo1982 @bzzzt8 januari 2025 18:28
Volgens mij ook, maar ik heb het verder niet gecontroleerd. Bedankt voor dit inzicht anyway.
Tzar @Redondo19828 januari 2025 09:03
Prijs / kwaliteit waren die plasma's gewoon top. Ik zoek af en toe ook eens maar kom dan vaak tot de conclusie dat ik hetzelfde niet kan vinden of door inflatie veel duurder. Dus ik blijf wat bij 1080p hangen, zal ook wel lukken.
batteries4ever @Tzar8 januari 2025 10:15
Ik vond mijn plasma ook top... maar viel van mijn stoel toen ik de eerste films zag op mijn OLED tv. Ze zullen er wel zijn, maar ik ken niemand die zijn plasma beter vond. 4K is niet eens het interessantste, HDR is wat je nu mist!
Señor Sjon @Redondo19828 januari 2025 10:02
Ik heb ook een 65VT30. Maar Panasonic staat toch wel bovenin mijn lijst, mede om de betrouwbaarheid. De TV draait al sinds december 2011 probleemloos. Ondertussen heb ik menig LG en Samsung bij familie kapot zien gaan:
LG OLED C7: degradatie door oververhitting paneel (ontwerpfout), binnen 4 jaar kapot prutcoulance
LG LCD: scherm werd steeds blauwer.
LG LCD: voeding kapot.
Samsung: defect paneel, garantie. Zelfde Samsung jaren later weer een probleem met elco/voeding.
Samsung
Sjaaky @Señor Sjon8 januari 2025 12:31
Ieder zo zijn eigen ervaring. Onze C7 draait al zo'n 7 jaar probleemloos.
Het is wel 2x gebeurd dat er rare donkere vlekken/verkleuringen zichtbaar waren. Maar dat werd door de pixelrefresh opgelost.
Redondo1982 @Señor Sjon8 januari 2025 14:52
Zo, hoop slechte ervaringen! Samsung koop ik bij voorbaat al niet. Hopelijk heb je snel meer geluk. De vraag is alleen of Panasonic nog wel de kwaliteit is van toen. Veel merken gaan immers achteruit in kwaliteitscontrole en levensduur.
Stanevo6 @Redondo19828 januari 2025 11:01
te leuk, heb hier ook nog de VT30 65" hangen. Zeer prijzig destijds, maar top beeld.
Ga pas over op een andere TV als deze de geest heeft gegeven, al hoop ik dat zulks nog even duurt :)

Weet niet of dat dan weer een Panasonic wordt inderdaad.
Redondo1982 @Stanevo68 januari 2025 14:50
Ja, mooie tijd toen O+
dotternetta @Redondo19828 januari 2025 15:13
Kijk eens op Reddit, daar heeft iemand een Panasonic Plasma en een LG G4(?) naast elkaar staan. Dat heeft mij overtuigd mijn plasma nog mooi een tijdje te houden. LG Oled inbranden komt dagelijks voorbij in de LG sub.
Renegade666 @Verwijderd8 januari 2025 09:04
De reden waarom ik nog steeds een 6 jaar oude panasonic oled heb staan, is dat ze veel te duur zijn om te vervangen voor een 77"..
Bij mij komt er staks ook een LG denk ik. Die heeft ze wel in een beter prijs punt.
Al die nutteloze speaker meuk hoef ik niet, daar heb ik mijn losse set voor.
Astennu @Verwijderd8 januari 2025 09:45
Is ook alleen maar een nadeel als je er meer dan twee nodig hebt. Zelf gebruik ik een receiver met hdmi 2.1 did heb ik maar een kabel nmnaar de EARC poort van de tv nodig.

Ik denk dat de meeste mensen genoeg hebben aan 2 snelle poorten en dst de rest niet perse 4k120 hdr hoeven te kunnen. Maar er zijn alijd mensen die meer nodig hebben dan zijn sony en Panasonic niet de juiste keuzes en pak je een LG.
skampy 8 januari 2025 09:39
Ik heb zelf een Panasonic hz2000, het topmodel van een 5-tal jaar geleden. Het beeld is absoluut top (de geroemde cinematografische kleuren van Panasonic), maar de motion processing bij 50Hz beelden is letterlijk om hoofdpijn van te krijgen, terwijl dit bij m'n Panasonic st50 plasma perfect was. Dit zou nu wel beter moeten zijn met de nieuwe processor sinds vorig jaar.

Ook al heb ik een aparte AV receiver, ik vind de geïntegreerde soundbar op de topmodellen (ook op mijn hz2000) een nuttige toevoeging. Stoort me absoluut niet in het design, en het geluid is echt top in vergelijking met andere tv's. Alleen aan de upfiring Dolby Atmos speakers heb ik niets, mijn tv staat veel te laag om het geluid van die speakers te laten weerkaatsen tegen het plafond.
Mavamaarten 8 januari 2025 09:42
Bijzonder eigenlijk, dat ze bij dergelijk dure OLED TV's kiezen om dunheid op te offeren voor gimmicky speakers. Ik zou denken dat, als je dan toch zo'n bedragen uitgeeft aan een TV, je wel investeert in een home cinema setup of op zijn minst gewoon een setje goede speakers. Nu geef je de mogelijkheid op om je TV lekker plat tegen de muur te hangen. Vrijstaand ziet het er niet zo opvallend uit, maar als je deze tegen de muur hangt krijg je toch het gevoel dat je een 2005 LCD tv hebt hangen vanwege de dikte.
Liquid_Bisquit 8 januari 2025 08:57
Ik zoek een dom topscherm. Zonder speakers en andere toeters en bellen.
Worden deze consumenten ook bediend door een of andere fabrikant?
The Zep Man
@Liquid_Bisquit8 januari 2025 09:25
Ik zoek een dom topscherm. Zonder speakers en andere toeters en bellen.
Worden deze consumenten ook bediend door een of andere fabrikant?
Je gaat geen geld besparen door een TV te kopen zonder speakers en "smart"-prutje. Koop een TV die voldoet aan je functionele eisen en gebruik wat extra wordt meegeleverd niet.

Ik heb zelf zoveel jaar geleden op die manier een TV gekocht en sindsdien gebruikt. Dat gaat prima. Het ingebouwde OS zie ik nooit, en als ik het wel zie dan zie ik geen reclame omdat de TV nooit met een netwerk is verbonden. Het enige dat mijn universele afstandsbediening bedient is "aan", "uit" en de directe keuze voor een HDMI-kanaal (een enkel kanaal, want aangesloten op een HDMI-receiver).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 09:30]

dmantione
@Liquid_Bisquit8 januari 2025 09:32
Hoeveel ben je bereid daar extra voor te betalen? €200? Want smart eraf halen maakt een apparaat niet goedkoper, maar duurder. En ik denk dat de fabrikanten gelijk hebben dat daar geen markt voor is.
scim @Liquid_Bisquit8 januari 2025 09:40
Ze bestaan wel, voor een premium en niet gericht op consumenten, maar voor bedrijven/reclame doeleinden (zoals stands op beurzen of als narrowcasting display binnen kantoren).

Maar net zoals met telefoons zonder selfiecam (en dus zonder die cutouts in het scherm) is de markt hiervoor te klein. Waarom dan toch bijna alle tv makers ervoor kiezen om underpowered SoCs te gebruiken in hun TVs om die paar euro per unit te besparen is mij een raadsel, want sommige van die smartTVs zijn zo tergend traag en bloated dat je liever de hele meuk uitschakeld.

Maar ik deel je mening, ik zou ook liever een domme TV hebben met zo min mogelijk speaker bloat. Ik heb niet voor niks een goede surround set aangeschaft en kabel getrokken van PC naar TV.

Hetzelfde met surround decoders. Met de huidige goedkope DACjes & actieve speakers zou je een een compleet digitale chain kunnen maken tot de amp in de speaker, maar ga maar eens zoeken naar een device dat een Dolby/DTS stream kan opsplitsen in de individuele digitale streams.

Oh en nog zo'n apparaat waar ik graag van de norm zou afwijken. Smartphone met high end specs zonder holepunch, cutout. Ik vind fingerprint unlock prima en selfiecam gebruik ik amper.
RaJitsu @Liquid_Bisquit8 januari 2025 16:36
Nee, want daar is slechts een zeer kleine groep mensen in geïnteresseerd. Koop gewoon de TV die de beeldprestaties heeft die je wil en breid het uit met de opties die je beter vindt....
Twazerty @Liquid_Bisquit8 januari 2025 17:10
Toen ik iets meer dan 3 jaar geleden mijn Panasonic TX-65JZT1506 besteld had was dat het model zonder de uitgebreid Atmos speakersysteem. De JZT2000 serie was exact hetzelfde, maar dan voor 500 euro extra kreeg je een Atmos geluidssysteem. Dus wellicht dat Panasonic wederom met een versie komt zonder die Atmos geluidssysteem.
GS88 @Liquid_Bisquit8 januari 2025 17:14
Een monitor?
Liquid_Bisquit @GS888 januari 2025 17:34
65"? :+
GS88 @Liquid_Bisquit8 januari 2025 17:42
Er is zelfs 75" :)
EMR77 8 januari 2025 12:12
Panasonic produceert geen panelen meer, zoals in de plasmatijd. Dat zorgt ervoor dat zij slecht kunnen concurreren. Maar, qua kleurechtheid vind ik Pana nog steeds de beste. LG komt opzich wel dichtbij, maar vind het net niet, zo mooi als bij Panasonic.......zal wel bias zijn ;)
Heb zelf nog een Panasonic TX-P42X10; https://www.whathifi.com/panasonic/tx-p42x10b/review
Doet het nog prima, mooi beeld.....je merkt wel duidelijk dat 'ie veel minder fel is dan mijn
Panasonic TX-65GXW804; Panasonic TX-65GXW804 Zwart review door EMR77
Ik hoop dat ze in de toekomst beter betaalbare OLEDS gaan maken.

[Reactie gewijzigd door EMR77 op 8 januari 2025 12:13]

RaJitsu @EMR778 januari 2025 16:38
Als paneelproductie de reden was dat een merk wel of niet kon meedoen, kon niemand buiten LG en Samsung (die voor bepaalde panelen ook van LG Display koopt) nog meedoen (en die moeten het ook gewoon bij hun zusterbedrijven inkopen, maar hebben waarschijnlijk bepaalde voordelen via de houdstermaatschappij). Panasonic heeft gewoon een probleem met hun merkwaarde. Veel mensen denken dat het niet eens nog bestaat of dat het een soort B-merk is, of dat het een plakmerk is.

[Reactie gewijzigd door RaJitsu op 8 januari 2025 16:39]

RaJitsu 8 januari 2025 16:12
Panasonic gebruikt Amazon-FireTV als hun smartOS-oplossing. Ben benieuwd of dit ook betekent dat ze Amazon Luna beschikbaar gaan maken. Dat zou toch best een voordeel zijn.

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