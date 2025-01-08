Belgische autoriteiten vragen relatief meeste gebruikersgegevens op bij Telegram

Belgische autoriteiten vragen, afgemeten naar inwoneraantal, het meeste gebruikersgegevens op bij Telegram. De chatapp honoreert zulke verzoeken pas enkele maanden. In 2024 deed België 19 verzoeken per miljoen inwoners, tegenover 3 in Nederland.

Telegram transparatierapport 2024
Telegram transparatierapport 2024

Daarmee vroegen Belgische autoriteiten relatief vaker data op dan de Franse autoriteiten, zo blijkt uit een gecrowdsourcede lijst van opvragingen per land. De Franse autoriteiten zetten Telegram-oprichter Pavel Durov vast, waarna Telegram het beleid rond dataverzoeken wijzigde. De data is binnen Telegram op te vragen, maar alleen van het land waar de gebruiker is. Daardoor zijn er alleen dergelijke lijsten voor vergelijkingen tussen landen.

Het gaat over het algemeen om een grote stijging in verzoeken, meldt Techcrunch. Na België en Frankrijk kwamen relatief de meeste verzoeken uit Duitsland en India. Nederland staat op de tiende plaats, vlak boven de Verenigde Staten. De verzoeken gaan over de periode 2024.

In België ging het om 223 verzoeken over 594 accounts, in Nederland om 55 verzoeken over in totaal 230 accounts. Bij dergelijke verzoeken gaat het erom dat opsporingsdiensten willen weten welke IP-adressen aan welke accounts zitten bij mogelijk strafbare feiten.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-01-2025 07:53
42 • submitter: Fox

08-01-2025 • 07:53

42

Submitter: Fox

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Reacties (42)

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asdfqwerty 8 januari 2025 09:27
Zou je dit niet af moeten zetten tegenover het aantal gebruikers van telegram per land i.p.v. het inwoner aantal?
Als land A 10x meer aanvragen / inwoner heeft dan land B, maar 100x meer telegram gebruikers heb je nuttige informatie. Nu kun je niet erg veel met deze data.
SprockerJock 8 januari 2025 08:27
Maw, belgische authoriteiten vragen te gefragmenteerd, inefficiënt. Indien ze de aanvragen bundelen, dan zullen ze wel lager zitten.
kodak
@SprockerJock8 januari 2025 12:28
Er zijn zowel meerdere redenen om meerdere verzoeken te doen als dat er meerdere personen per verzoek betrokken kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat uit een verzoek kan blijken welke personen nog meer verdacht zijn, wat kan leiden naar meer verzoeken.

Zonder duidelijkheid over de redenen achter de verzoeken kunnen we dus niet simpel stellen dat een specifiek land dus maar te gefragmenteerd of inefficiënt zou werken. En omgekeerd gaat dat voor de andere landen net zo goed op.

Daarbij vraag ik me af wat je onder inefficiënt verstaat als vooraf niet zomaar duidelijk is hoeveel personen te vervolgen zijn. Doe een efficiënt verzoek om een kanaal met illegale handel te stoppen en de betrokken accounts aan de politie te melden en er kan net zo goed uit komen dat een groot aantal niet te vervolgen is, of pas na extra onderzoek, of door onderzoeksresultaten uit andere landen te kunnen vergelijken die in eigen land niet bekend zijn omdat criminelen wisselend internationaal actief zijn.

[Reactie gewijzigd door kodak op 8 januari 2025 12:51]

SprockerJock @kodak8 januari 2025 12:38
Mijn reactie was een ludiek opmerking dat men in dit artikel een olifant aan het maken zijn van gebakken lucht.

Indien we alle aanvragen intern zouden bundelen en door een SPOC laten aanvragen 1 keer per maand. Dan komen we op 1 aanvraag per miljoen inwoners. Terwijl we exact hetzelfde aanvragen als voorheen.

1 is opmerkbaar, het ander is "goed"?
kodak
@SprockerJock8 januari 2025 14:10
Het artikel vermeld dat op de gegevens waar telegram transparant is hooguit een onderlinge vergelijking in verhouding te maken is. Je maakt er zelf een olifant van door het uit context te trekken alsof het om meer gaat dan dat opmerken.

Natuurlijk kun je dan ontevreden zijn dat iemand een rangschikking maakt, bijvoorbeeld omdat je dat niet nuttig lijkt omdat anderen het op verschillende manieren uit context kunnen trekken, maar dat lijkt me dan vooral aan de personen te liggen die de context zelf veranderen.

Wat dat betreft toont de rangschikking nut: we hebben het er over dat het prima te gebruiken kan zijn als je zelf voldoende context kan toepassen. ;)
SprockerJock @kodak8 januari 2025 14:17
Het zal er waarschijnlijk aan liggen dat nederlands mijn 5de taal is, maar ik zie echt met de beste moeite niet wat je laatste reactie betekent. Wat je ermee probeert te zeggen.....
Verwijderd @SprockerJock8 januari 2025 15:31
Een keer per maand aanvragen via SPOC. Zoals bij ontvoeringen of verdwijningen of bedreigingen. Je hebt hier niet echt over nagedacht denk ik.
SprockerJock @Verwijderd8 januari 2025 15:49
Hangt ervan af wat je prioriteit is.

Wil je zo laag mogelijk op dergelijke lijsten staan, dan moet je sommige zaken opofferen. 😁

Het gaat ten slotte om maar 2,66 accounts per verzoek. Those are rookie numbers. Brazilië doet het met 3,3 veel beter.
biglia @SprockerJock8 januari 2025 22:55
Het is nog maar sinds kort mogelijk om verzoeken in te dienen. Ze doen nu waarschijnlijk verzoeken van zaken uit het verleden. Nadien zal het wel rustiger worden.

Een zaak die vorige week in het nieuws was gekomen, was van een man die een expose groep beheerde. Het onderzoek dateerde al van 2022 en het kanaal was al in 2023 offline gehaald. Nu pas hebben ze kunnen achterhalen wie het beheerde. Het bleek een Turkse Nederlander te zijn.

bron: https://www.vrt.be/vrtnws.../arrestatieexposegroepen/
SprockerJock @biglia9 januari 2025 00:22
Volgens transparancy bot sinds Q3 van 2024. Nederland sinds Q4 pas.

Data geeft een heel vertekend beeld.
xavierk 8 januari 2025 09:39
Van de bron (Techcrunch)
Telegram’s latest transparency data — requestable only with a Telegram account and limited to the region where the requesting user is located — shows the messaging app handed over phone numbers and IP addresses to U.S. authorities on 900 occasions during 2024, affecting 2,253 Telegram users.
Typisch weer, 'malicious compliance'. Dit soort anti-transparantie trucjes geeft toch wel een zeker beeld van zo'n platform.
phoenix2149 @xavierk8 januari 2025 11:09
Begrijp niet helemaal waarom het "malicious compliance" is.

Ze geven gewoon generieke resultaten aan gebruikers zodat ze weten dat er requests zijn geweest en uitgevoerd.

Het geeft niet weer wie of wat hiermee gepaard is gegaan enkel dat er IP's zijn gegeven die gelinkt staan aan x accounts. Dat is toch prima dan weet je in ieder geval dat autoriteiten actief zijn in het aanpakken van mogelijk illegale praktijken.

Dit heeft niets te maken met de compliance met de verzoeken zelf, die gaan via justitie en zullen nooit gedeeld (moeten) worden met de algemene gebruikers

Maar misschien zie ik het verkeerd.
PomPomPom @phoenix21498 januari 2025 11:29
Het is malicious compliance omdat we er van uit gaan dat Telegram de bulk data heeft (tabel met x opvragingen per land) maar die data druppeltje voor druppeltje deelt, zodat journalisten er meer werk aan hebben om een grafiekje als die bij het artikel samen te stellen.

Edit: Het werk is niet gedaan door alleen journalisten maar is gecrowdsourced via Meduza:
https://meduza.io/en/feat...ernments-around-the-world

Meduza is een nieuwsbron over en voor Rusland, tegen Putin.

[Reactie gewijzigd door PomPomPom op 8 januari 2025 11:36]

phoenix2149 @PomPomPom8 januari 2025 11:34
Vind het niet gek hoor dat een bedrijf niet zomaar alle data geeft via hun eigen platform aan elke willekeurige gebruiker die dit vraagt. Voor journalestiek zijn er waarschijnlijk andere kanalen lijkt me.

Hoe weet jij dat de relevante informatie niet beschikbaar is voor journalisten?
Verwijderd 8 januari 2025 08:00
Bij dergelijke verzoeken gaat het erom dat opsporingsdiensten willen weten welke IP-adressen aan welke accounts zitten bij mogelijk strafbare feiten.
Als de praktijken die je op telegram bespreekt duister genoeg zijn om de aandacht van de autoriteiten te trekken dan neem ik aan dat je een VPN of andere manieren gebruikt om je IP adres af te schermen. Veel wijzer wordt je in dat geval dan ook niet van zo'n verzoek.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 8 januari 2025 08:03]

Tozz @Verwijderd8 januari 2025 08:22
Dat kon wel eens tegenvallen. Die clients draaien normal altijd. Gebruiker hoeft maar 1x zonder vpn te verbinden en het is raak.

En vpns zijn ook zelden anoniem
woutersamaey @Tozz8 januari 2025 09:23
Om zo'n zaken te vermijden lijkt het me best dat je je router / hele netwerk op een VPN steekt, niet?
The Zep Man
@woutersamaey8 januari 2025 09:40
En dat je apparatuur dat iets met Telegram doet enkel gebruikt op een netwerk dat via een VPN verbinding heeft met het internet.

Verder zou je natuurlijk een Matrix bridge kunnen gebruiken om Telegram te benaderen op een dagelijkse smartphone. De bridge en server kunnen gehost worden in een land dat geen/lastig informatie uitlevert aan andere landen. Vanuit het perspectief van Telegram bevindt de client zich in een datacentrum in dat land,

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 10:21]

kodak
@woutersamaey8 januari 2025 11:27
Een vordering van persoonlijke gegevens voor onderzoek naar onwettige situaties kan niet zomaar gedaan worden. Dus het eerste wat iemand beter kan doen is de wet niet overtreden. En daar valt ook onder dat je je niet zomaar tussen criminelen gaat of blijft gegeven.

Mocht je je zorgen maken dat je gegevens ongeluk verstrekt worden dan kun je je waarschijnlijk maar beter afvragen waarom je gebruik van dit soort bedrijven maakt. Vooral als dat is zonder ooit bij het gecontroleerd te hebben hoe ze je gegevens behoorlijk genoeg beschermen. Maar dat lijkt je een heel andere discussie dan het aantal keer opvragen per land.
Tozz @woutersamaey9 januari 2025 10:27
Tuurlijk, maar misschien gaat daar iets een keer mis.. config foutje, VPN dienst down, etc.
Zo'n verdachte hoeft maar 1x een fout te maken door zonder VPN te verbinden.
phoenix2149 @Tozz8 januari 2025 10:57
Een VPN is tot zeker hoogte anonime, als de logs worden verwijderd etc. Maar als bekend is dat er actief criminele activiteiten vie een VPN service uitgevoerd worden kan justitie ook daar vragen om de logs te gaan bewaren voor die specifieke groep IP's/accounts.

Dit was destijds ook met Proton gedaan geloof ik. Waarmee heel duidelijk werd dat je privacy niet betekent dat je zomaar alles kunt doen. Persoonlijk vind ik dat wel goed.
PaulHelper @Verwijderd8 januari 2025 08:25
Heel leuk en aardig maar niet altijd fool proof. Sowieso komt het vaak genoeg voor dat er kort momenten zijn dat mensen vergeten de VPN aan te hebben of dat er geen kill switch is en kort je echte IP leakt. Ook afhankelijk van de VPN kunnen ze bij de VPN aan kloppen en zeggen, deze identiteit verricht strafbare feiten mogen wij zijn echte IP of gegevens.
VPN is niet zo perfect als sommige mensen het laten lijken. Sommige als mullvad en protonVPN staan volgens mij meer aan de top maar ook dan kan je nog user error hebben
MPIU8686 @Verwijderd8 januari 2025 08:30
Als de praktijken die je op telegram bespreekt duister genoeg zijn om de aandacht van de autoriteiten te trekken dan neem ik aan dat je een VPN of andere manieren gebruikt om je IP adres af te schermen. Veel wijzer wordt je in dat geval dan ook niet van zo'n verzoek.
Tja, wordt blijkbaar veel gebruikt door pedo's, criminelen en terroristen.
Elke keer je iets over de verspreiding van beelden van kinderporno hoort op het nieuws komt Telegram wel eens tersprake. Blijkbaar gebruiken die dan geen VPN of Secret Chat .. of mogelijk worden ze dan gepakt als de politie infiltreerd met een fake profiel of verraden door anderen.
Want alles wat normaal wordt verstuurd van berichten, foto's, video's en andere bestanden via de Secret Chat functie is ook nog eens end-to-end versleuteld. Alleen de verzender en ontvanger hebben de decryptiesleutel.

Telegram heeft normaal gezien dus geen toegang tot deze gegevens ..
procyon @MPIU86868 januari 2025 09:05
Telegram heeft normaal gezien dus geen toegang tot deze gegevens ..
Dit vroeg ik me dus ook al af, hoe is Telegram dan in staat inhoudelijke zaken te delen?
Of gaat het hier slechts om gebruikersgegevens in de vorm van IPadres waarmee de overheid weer een locatie kan proberen te achterhalen?

Heeft Signal deze end-to-end versleuteling ook eigenlijk?
Llopigat
@procyon8 januari 2025 09:29
Bij Signal is zelfs alles end to end versleuteld. Bij Telegram alleen de secret chats die je kan gebruiken direct tussen gebruikers. Doorgaande groepschats zijn bij Telegram nooit end to end versleuteld.

Die secret chats worden weinig gebruikt want die werken alleen indien speciaal geactiveerd tussen twee apparaten (als je secret chat gebruikt dan zijn je chats ook niet te zien op je andere apparaten). Bovendien moeten beide partijen tegelijk online zijn voor de key exchange. Dit maakt dat het best een gedoe is en weinig mensen het gebruiken.
procyon @Llopigat8 januari 2025 09:30
Duidelijk! Dank voor de uitleg :)
MPIU8686 @procyon8 januari 2025 16:22
Dit vroeg ik me dus ook al af, hoe is Telegram dan in staat inhoudelijke zaken te delen?
Of gaat het hier slechts om gebruikersgegevens in de vorm van IPadres waarmee de overheid weer een locatie kan proberen te achterhalen?
Heeft Signal deze end-to-end versleuteling ook eigenlijk?
Inhoudelijke zaken niet als men signal en de end-to-end versleuteling gebruikt, maar dan moet men ze wel gebruiken. Van criminelen of diegenen die met ongure praktijken bezig zijn zou je dan toch wel verwachten dat ze hier gebruik van maken om zich niet te laten betrappen.

Gebruiksgegevens via IP ook, maar dat gaat ook niet lukken als men altijd een VPN ingeschakeld heeft.
Trouwens als er geen VPN zou ingeschakeld zijn moet men toch eerst strafbare feiten als bewijs vinden wilt men Telegram verplichten deze gegevens door te geven. En als die bijvoorbeeld altijd end-to-end versleuteld zijn, hoe gaat men hier dan ooit achterkomen .. ?

Verder, zie de uitgebreide uiteenzetting van @Llopigat
PomPomPom 8 januari 2025 11:31
Vraagje, Telegram is toch net als Whatsapp en Signal in de eerste plaats een telefoon app, hoezo delen ze dan geen telefoonnummers?
gedonie 8 januari 2025 12:29
Hoe betrouwbaar zijn deze nummers überhaupt. Als je bijvoorbeeld naar de VS kijkt kunnen die ook gegevens opvragen zonder dat een bedrijf als telegram daarover iets mag zeggen.

En als die nummers inderdaad niet verwerkt zijn hoeveel andere landen hebben vergelijkbare constructies.

En dan de belangrijkste is vergelijk tussen landen dan überhaupt mogelijk.
Vinnie.1234 @mastr-dc8 januari 2025 09:23
Je zult wel weer gemind worden omdat mensen de waarheid niet aankunnen, wat juist het probleem alleen maar meer vergroot...

Antwerpen weet ik niet zo veel van, maar Brussel is toch een plek die je graag wilt mijden als het maar even kan. Maar om het maar in cijfers uit te drukken:

5268 diefstallen met geweld in 2023, wat 49 van het totaal in België is.
of 38 feiten van mensen handel is 2023
16 Terroristen dossiers in 2023

Bron: Save Brussels
kuurtjes @Vinnie.12348 januari 2025 10:18
Antwerpen is veel minder erg dan Brussel. Het idee komt voornamelijk van TV. Je hebt wat drug bendes die oorlogje spelen maar daar moet je als gewone persoon niet echt iets van aantrekken.
phoenix2149 @kuurtjes8 januari 2025 11:18
Je bagatelliseert het wel. Je zal er maar tussen staan als ze "oorlogje spelen" dat kost je dan toch je leven.

Niet alleen in Antwerpen en/of Brussel neemt crimineel geweld toe. Het is van den zotte dat een jaloerse ex 5 wonigen als collateraal opblaast en een heel gezin weg vaagt want zijn ex had daar een bruidshop.

Zelfde met drugs wereld en bommen overal.

Die "socials" moeten toch echt wel veel beter monitoren wat wel en niet door de beugel kan en actief screenen. Dan hoef je niet eens de content zelf te weten voor encryptie kun je heel makkelijk screenen of er opdrachten gegeven worden om een knaller ergens voor de deur te leggen.

Als ik in een cafe zit en hoor een groepje een aanslag voorbereiden ga ik toch ook niet niks doen? Dan bel ik 112. Het zal maar naast een geliefde zijn die er de dag later niet meer is.
Mit-46 @kuurtjes8 januari 2025 13:35
Dat hebben wij (volgens mij vooral) in Rotterdam ook. Inmiddels kan de normale Nederlander zich hier helaas niet meer niets van aantrekken
Zelfs wanneer je niet uit de buurt komt krijg je dit nagenoeg wekelijks ongevraagd mee.

Al die kinderen die voor 3 tientjes met dat vervelende vuurwerk lopen te smijten ontgaat niemand meer tegenwoordig.
Honytawk @Vinnie.12348 januari 2025 11:00
Niets waarheid aan
Ga eens op een echte bron kijken.
Zoals de officiële website van de politie.
https://www.politie.be/st.../kaart-met-relatieve-data
Yoshi @mastr-dc8 januari 2025 08:17
vol? vol zoals in wat? En in vergelijking met wat? In bordeaux is geen criminaliteit ofzo? enz...
86ul @mastr-dc8 januari 2025 08:50
Brussel en Antwerpen zitten vol met zware criminelen. Lijkt mij dus niet meer dan logisch.
Als 'Neder-Vlaming' vraag ik mij oprecht af in hoeverre deze uitspraak praktisch/symbolisch verschilt met die van Donald Trump nu zo'n 9 jaar geleden:
Hij bestempelde de Belgische hoofdstad als ‘een hellegat’, omdat de stad er niet in geslaagd is moslimmigranten te integreren. ~ De Standaard

[Reactie gewijzigd door 86ul op 8 januari 2025 08:51]

erwinwernars @mastr-dc8 januari 2025 09:25
Ja in elke stad hangt een bord. We hebben geen plek voor criminelen. Maar dat is meer zodat er geen criminelen de stad in gaan, Dat wil je het liefst op 0 houden :+
Honytawk @mastr-dc8 januari 2025 10:57
Oh kijk, in Antwerpen zitten helemaal niet meer criminelen dan andere provincies.
En Brussel is ook helemaal geen uitschieter.
https://www.politie.be/st.../kaart-met-relatieve-data
Intrafamiliaal geweld komt zelfs amper voor in Brussel

Bijna alsof jouw gevoel (want het is niet meer dan een gevoel, geen enkele data backt het op) totaal niet klopt en je hier gewoon racistische bullsh*t zit te verkopen.

Laat me raden, een Vlaams Belanger dat weer in een hoop Russische propaganda trapt?
Flikker toch op man.
SprockerJock @Honytawk9 januari 2025 01:04
Amper voorkomt is niet correct. Het wordt amper geregistreerd.

Je kan je hoofd in het zand blijven duwen. Feit blijft dat de cijfers van die 2 steden niet waarheidsgetrouw zijn. Christiaensen schreef er in 2009 een leuk zin over. 😉

Feit blijft ook dat onderzoek.aantoont dat jaarlijks 1 op 7 vrouwen ermee te maken krijgen. Net iets meer dan de 50k dat je statistieken tonen? Ook dat er gemiddeld pas na 30+ feiten een aangifte wordt gedaan. Die niet altijd in de cijfers komen. Ook dat het niet altijd correct geklasseerd wordt. Soms wordt intrafamiliaal geweld gecatalogeerd als moord/doodslag. Of als geweldpleging. Of als bedreiging. Er wordt niet altijd bij gezet in de familiale sfeer.

Hint: redelijk veel master proeven zijn online te vinden. Een aantal gaan over deze problematiek. Ik vraag me af of je ze allemaal islamophoben ga noemen?
wagmomma @mastr-dc8 januari 2025 08:12
Definieer vol

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