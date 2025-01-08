Belgische autoriteiten vragen relatief meeste gebruikersgegevens op bij Telegram

Belgische autoriteiten vragen, afgemeten naar inwoneraantal, het meeste gebruikersgegevens op bij Telegram. De chatapp honoreert zulke verzoeken pas enkele maanden. In 2024 deed België 19 verzoeken per miljoen inwoners, tegenover 3 in Nederland.

Telegram transparatierapport 2024

Daarmee vroegen Belgische autoriteiten relatief vaker data op dan de Franse autoriteiten, zo blijkt uit een gecrowdsourcede lijst van opvragingen per land. De Franse autoriteiten zetten Telegram-oprichter Pavel Durov vast, waarna Telegram het beleid rond dataverzoeken wijzigde. De data is binnen Telegram op te vragen, maar alleen van het land waar de gebruiker is. Daardoor zijn er alleen dergelijke lijsten voor vergelijkingen tussen landen.

Het gaat over het algemeen om een grote stijging in verzoeken, meldt Techcrunch. Na België en Frankrijk kwamen relatief de meeste verzoeken uit Duitsland en India. Nederland staat op de tiende plaats, vlak boven de Verenigde Staten. De verzoeken gaan over de periode 2024.

In België ging het om 223 verzoeken over 594 accounts, in Nederland om 55 verzoeken over in totaal 230 accounts. Bij dergelijke verzoeken gaat het erom dat opsporingsdiensten willen weten welke IP-adressen aan welke accounts zitten bij mogelijk strafbare feiten.