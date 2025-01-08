Wear OS-horloges lijken binnenkort Google Gemini te krijgen

Wear OS-horloges lijken binnenkort de beschikking te gaan krijgen over Google Gemini. De AI-chatbot met AI-taalmodel erachter zou dan Google Assistant moeten vervangen die sinds Wear OS 3 in het besturingssysteem zit.

Het zou gaan om een update van de Assistant-app voor Wear OS, meldt 9to5Google op basis van het decompileren van een installatiebestand van Gemini. Daarin staan regels code die erop wijzen dat klanten Gemini kunnen gaan instellen op hun horloge.

Dat zou moeten gaan met hetzelfde hotword als de Assistant, namelijk 'Hey Google'. De code vermeldt dat het mogelijk wordt om 'heen en weer te praten' met Gemini om de pols. Hoe dat er precies uit komt te zien, is onbekend. Ook de precieze mogelijkheden van Gemini op WearOS zijn niet duidelijk.

Gemini is de chatbot van Google op basis van zijn Gemini-AI-modellen. Die leveren tot nu toe in op functionaliteit ten opzichte van Assistant, al hebben ze wel veel meer kennis van de wereld. Het is onbekend wanneer Gemini voor Wear OS zal uitkomen.