Wear OS-horloges lijken binnenkort Google Gemini te krijgen

Wear OS-horloges lijken binnenkort de beschikking te gaan krijgen over Google Gemini. De AI-chatbot met AI-taalmodel erachter zou dan Google Assistant moeten vervangen die sinds Wear OS 3 in het besturingssysteem zit.

Het zou gaan om een update van de Assistant-app voor Wear OS, meldt 9to5Google op basis van het decompileren van een installatiebestand van Gemini. Daarin staan regels code die erop wijzen dat klanten Gemini kunnen gaan instellen op hun horloge.

Dat zou moeten gaan met hetzelfde hotword als de Assistant, namelijk 'Hey Google'. De code vermeldt dat het mogelijk wordt om 'heen en weer te praten' met Gemini om de pols. Hoe dat er precies uit komt te zien, is onbekend. Ook de precieze mogelijkheden van Gemini op WearOS zijn niet duidelijk.

Gemini is de chatbot van Google op basis van zijn Gemini-AI-modellen. Die leveren tot nu toe in op functionaliteit ten opzichte van Assistant, al hebben ze wel veel meer kennis van de wereld. Het is onbekend wanneer Gemini voor Wear OS zal uitkomen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-01-2025 07:22
18 • submitter: larsmeneer

08-01-2025 • 07:22

18

Submitter: larsmeneer

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Reacties (18)

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djwice 8 januari 2025 08:05
.. met de stem van William David Daniels ;)


Voor mensen die niet weten wie dit is; er was een TV serie Knight Rider met een zelfrijdende en zelfdenkende auto met de naam KITT. De gebruiker van die auto sprak op afstand met de auto via een polshorloge. De stem van de auto en het horloge is ingesproken door William David Daniels.

[Reactie gewijzigd door djwice op 8 januari 2025 17:30]

Soeski @djwice8 januari 2025 08:49
Maak er dan wel Knight Rider van a.u.b. ;) - Door die K weg te laten mis je ook de essentie van de serie en de rol van "Michael". Een Knight in shining armor, in dit geval zwart dus. En niet omdat hij alleen in de nacht reed.;)

Om on topic te komen - kan wel handig zijn in huis voor domotica besturing inderdaad, ik heb geen NEST of andere dingen staan die de hele dag staan te luisteren (zover ik weet), dit zit altijd om je pols. Hopelijk inderdaad ook nog voor de GW4, al heb ik de GW7 ook.

[Reactie gewijzigd door Soeski op 8 januari 2025 08:51]

Tripledad65 @djwice8 januari 2025 08:53
Ja, leuke referentie. Technisch is het dus al bijna mogelijk om via je horloge je auto op te roepen om je op te komen halen. "The future is now" :-)
SunnieNL @Tripledad658 januari 2025 09:21
Gecombineerd met een Tesla komt die gewoon netjes zelf de garage uit rijden :)
kleefei @djwice8 januari 2025 08:59
Met de huidige Google Assistant en de Volvo app (icm home assistant) voel ik mij nu al Michael Knight.

Als ik tegen mijn horloge zeg "Hey google, Start volvo" , goed, je raad wel wat er dan gebeurt.
IrBaboon79 8 januari 2025 07:56
Dus straks kan je hele gesprekken met je horloge gaan voeren…klinkt…nuttig(???)

Ik weet het niet, maar buiten eventueel gebruik binnenshuis om een eventuele automation te starten (en zelfs daar trek je soms al je twijfels bij als het toch niet helemaal lekker werkt zoals je bedacht had) lijkt mij dat toch vrij dom overkomen als je hele discussie met je pols voert in de publieke ruimte…

Ik zie niet echt een praktische usecase voor die spraak assistenten behalve van die gekunstelde problemen die men verzint om AI agents te pushen…de bekende verhalen over reizen boeken e.d. als primair voorbeeld…
i-chat @IrBaboon798 januari 2025 08:01
toch wel enkele opmerkingen bij deze reactie:

terwijl je aan het lopen bent: hé google hoe laat vertrekt bus x van halte y (moet ik gaan rennen of red ik het nog wel),

terwijl je aan het fietsen bent en er is een wegversperring: he google navigeer naar,

terwijl je je net even iets heel belangrijks bedenkt: het google maak notie x.

terwijl je lekker warm eten wilt als je thuiskomt uit de kou, hé google zet de magnetron aan op x watt voor y minuten.

om over de wettelijke regels maar niet eens te beginnen: een taak invullen in de tasks app gaat zeker niet mogen (zelfs niet in een houder), maar hé google doe x kan zeker wel.
IrBaboon79 @i-chat8 januari 2025 10:58
Dat zijn naar mijn idee wel wat redelijk gekunstelde probleemstellingen om het maar even beleefd te zeggen...maar misschien kijk ik ernaar vanuit de verkeerde hoek?

Misschien ben ik ouderwets maar ik neem aan dat je van te voren kijkt welke bus je moet hebben en hoe laat dat ding komt? Er staan ook van die borden en er is een site/app voor?

Doet google je eten dan ook in de magnetron? of doet het water/koffie in je apparaat? je moet die spullen dan wel allemaal al van te voren klaarzetten immers en dna spaar je over het hele spectrum 3-5 minuten?

Die notitie kan ik nog wel inkomen maar je snapt mijn punt bij de rest vast ook wel...
thetakman @i-chat8 januari 2025 13:01
jij zet je eten de hele dag in de magneton ipv koelkast zodat je hem s'avonds sneller aan kan zetten?
zelfde voor de fiets, dat zijn meestal routes die we als onze broekzak kennen.

Die bushalte waar je "blind" heen loopt, heb je waarschijnlijk vaker gedaan en weetje dus hoelaat die bus komt. (weinig mensen gaan op de bonnefooi naar een bus) En als ze dat al doen, dan kijken meeste mensen hoelaat die bus gaat voor ze vertrekken zodat ze weten hoelaat ze ongeveer weg moeten gaan.

[Reactie gewijzigd door thetakman op 8 januari 2025 13:02]

Arfman @IrBaboon798 januari 2025 09:36
Ideaal wanneer ik naar huis fiets en vlakbij ben, dat ik alvast de garagedeur kan openen bijvoorbeeld. Complete luxe en een enorm first world problem, ik weet het.
PhaeTom @IrBaboon798 januari 2025 11:35
Achterklep van de EV openen? Als Tesla dan ook nog ff Wear OS gaat ondersteunen kun je mij hier heel blij mee maken. Ik loop vaak genoeg met boodschappen, of een kind, of een kinderstoel in mijn handen en zou hiermee geholpen zijn.
Ynze_162 8 januari 2025 07:26
Ik wacht hier al een tijdje op. Ik blijf de spraakassistenten toch een stuk handiger vinden op iets draagbaars als een horloge. Hopelijk gaat mijn Galaxy Watch 4 nog mee met deze update.
hoikboik @Ynze_1628 januari 2025 07:51
Ik wacht hier ook al een tijd op. Vooral omdat google Assistant die nogal dom reageert elke keer op mijn vragen. Lijkt me ook handig bij vertaling etc.
PaulHelper 8 januari 2025 09:02
Het belangrijkste mis is, gaat dit vol lokaal op de horloge zijn of gewoon een remote microfoon met telefoon. En als het lokaal is hoe breed is de werking en of commando mogelijkheden.
Sowieso zie ik vooral het nut als het internet toegang heeft en voor zover ik weet kan er geen sim of gebruiken de meeste mensen gewoon met telefoon en bluetooth.
Ook vond ik de keren dat ik assistent probeerde aan mijn pols gewoon ongemakkelijk zelfs als ik alleen was
Alxndr @PaulHelper8 januari 2025 09:57
gewoon ongemakkelijk zelfs als ik alleen was
Ik vraag me af hoeveel mensen dit nog meer hebben, zelf heb ik denk ik ooit 1 stem opdracht aan iets gegeven, daarna nooit meer.

Voice berichten vind ik ook verschrikkelijk. Als je iets wil zeggen bel dan gewoon, anders een berichtje wat ik stilletjes kan lezen aub.
PaulHelper @Alxndr8 januari 2025 10:10
Dat laatste ook, gelukkig in mijn omgeving niemand meer die spraakberichten doet. Intens irritant doe dan speech to text inspreken en dan verzenden, als ik wil dan gebruik ik wel text to speech op een koptelefoon of iets dergelijks.
surfin @Alxndr8 januari 2025 10:14
Een functie in /willekeurige chat app/ om spraak berichten om te zetten naar text berichten zonder het spraakbericht af te moeten luisteren zou erg fijn zijn.
nnndoh 8 januari 2025 11:55
Betwijfel het of ik " hey gemini" goed uit me strot kan krijgen.

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