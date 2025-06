Google Android-gebruikers kunnen met Gemini-chatbot chatten in Berichten-app

Google brengt de Gemini-chatbot naar de Berichten-app, waardoor Android-gebruikers met deze AI-chatbot kunnen chatten. De chatbot moet vanaf deze week als bèta naar de Berichten-app komen. De chatbot werkt in de Berichten-app vooralsnog alleen in het Engels.

Gebruikers kunnen de chatbot 'berichten laten maken, ermee brainstormen of evenementen plannen, of er een gesprek mee voeren', meldt Google. Google maakt ook bekend dat de Wear OS-versie van Google Maps de mogelijkheid krijgt om OV-routebeschrijvingen te weergeven en dat het smartwatchbesturingssysteem Google Wallet ondersteunt, om bijvoorbeeld vlucht- of concerttickets in op te slaan. Google kondigt verder aan dat Android-gebruikers nu beter kunnen bepalen met welke apparaten Spotify moet verbinden, via de output switcher.