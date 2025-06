Google laat Gemini binnen enkele weken weer beelden van personen genereren

Google is van plan om de beeldgeneratie van personen door Gemini 'binnen een paar weken' te hervatten. Dat zegt Google DeepMind-ceo Demis Hassabis. De functie werd vorige week uitgeschakeld nadat het historisch onjuiste afbeeldingen van personen genereerde.

Hassabis zegt in een panel op het Mobile World Congress in Barcelona dat Google hoopt dat de functie van de AI-chatbot 'binnen een paar weken weer online kan zijn', schrijft Reuters. Ook zegt Hassabis dat de tool niet werkt zoals bedoeld was.

Sinds vorige week kan Gemini tijdelijk geen AI-beelden van mensen genereren. De techgigant schakelde deze functie uit na klachten over diversiteit. Zo genereerde Gemini onnauwkeurige weergaven van historische figuren zoals Vikingen, de paus en Duitse soldaten rond de Tweede Wereldoorlog. De AI-tool genereerde bij deze historische personen afbeeldingen met mensen van kleur.