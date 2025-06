Google DeepMind toont AI-model dat speelbare 3d-werelden kan genereren

DeepMind, de AI-onderzoekstak van Google, heeft Genie 2 aangekondigd. Het is een AI-model dat volgens het bedrijf een 'eindeloze variëteit' aan speelbare 3d-werelden kan genereren. DeepMind toont verschillende voorbeelden, die doen denken aan games.

Genie 2 is volgens DeepMind een AI-wereldmodel dat 3d-omgevingen kan simuleren op basis van een afbeelding en een tekstbeschrijving. In de voorbeelden die DeepMind toont, gebruikte het onderzoeksbedrijf afbeeldingen die gegenereerd zijn door Imagen 3, gecombineerd met beschrijvingen als 'een humanoïde robot in het oude Egypte'. Het model ondersteunt daarbij verschillende weergaven, zoals isometrische weergave en first- en thirdpersonperspectief.

Een Genie 2-spelwereld gemaakt met de tekstprompt: 'een humanoïde robot in het oude Egypte'. Beeld: DeepMind

Het model genereert vervolgens verschillende opties, waarvan de gebruiker er een kan selecteren. Daarna kunnen ze personages in die wereld besturen met een toetsenbord en muis. Het is mogelijk om in de gemaakte 3d-omgevingen te lopen, rennen, springen, zwemmen en meer. Bij iedere actie die de gebruiker uitvoert, simuleert Genie 2 hoe de omgeving daarop reageert. Het is ook mogelijk om het personage te laten besturen door een AI-agent, bijvoorbeeld met tekstcommando's als 'open de rode deur' of 'loop de trap op'. Verder kan het model objecten genereren, inclusief bepaalde interacties zoals het kapotmaken van een ballon, npc's simuleren en visuele effecten als waterbewegingen en rook weergeven.

Volgens de makers kan Genie 2 'tot een minuut lang' werelden met een consistent uiterlijk genereren, hoewel de meeste voorbeelden 'tien tot twintig seconden duurden'. Het model is daarnaast in staat om delen van de spelwereld te 'onthouden' als die niet langer in beeld zijn, zodat die later op de juiste manier gerenderd kunnen worden als ze weer in beeld verschijnen. Genie 2 is volgens de makers getraind op 'een grote videodataset', maar DeepMind meldt niet waar die dataset vandaan komt. Tweakers heeft daarover vragen uitstaan bij het researchbedrijf.

DeepMind zegt verder dat het model onder meer gebruikt kunnen worden om sneller prototypes van 3d-omgevingen te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door conceptart voor een game te gebruiken als input. Genie 2 is echter nog niet beschikbaar en het is niet bekend of en wanneer het model daadwerkelijk uitkomt.