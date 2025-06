Homey brengt Dashboards met ondersteuning widgets uit voor iOS- en Android-app

Athom brengt de Dashboards-functie uit voor de iOS- en Android-versies van de Homey-app. De update is gratis voor gebruikers met de nieuwste Homey Pro en de gratis of premiumversie van Homey Cloud. Klanten met een Homey Pro uit 2019 of ouder moeten eenmalig 25 euro betalen.

Homey Dashboards (.gif, klik om af te spelen)

Homey Dashboards maakt het mogelijk voor gebruikers van het Homey-smarthomeplatform om zelf dashboards in te richten aan de hand van widgets. Een gebruiker kan bijvoorbeeld voor iedere kamer in het huis een apart dashboard maken met datavisualisaties over die specifieke ruimte.

Volgens het van oorsprong Nederlandse bedrijf zijn er ruim 25 standaardwidgets beschikbaar, die onder meer Homey-functionaliteiten als Flow, Moods en Insights ondersteunen. Daarnaast kunnen ontwikkelaars custom 'appwidgets' maken voor extra functionaliteiten. Deze worden via de Homey App Store beschikbaar gemaakt.

Klanten met een Homey Pro (Early 2023) en de gratis of betaalde versie van Homey Cloud krijgen de update vanaf het moment van schrijven gratis, mits Homey Pro v12.1.0 en de appversie v9.0.0 geïnstalleerd zijn. Klanten die een variant van de Pro uit 2016 tot en met 2019 hebben, moeten het eenmalige bedrag van 25 euro betalen voor de nieuwe appfunctionaliteit. Volgens het bedrijf is de eenmalige aanschaf van nieuwe functies nodig om 'ook updates voor oudere generaties producten te kunnen blijven maken'.