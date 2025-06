Nederlands bedrijf achter Homey bestaat tien jaar

Smarthomefabrikant Athom, de maker van de Homey, bestaat dinsdag tien jaar. Het is precies tien jaar geleden dat de Kickstarter-campagne voor het eerste apparaat van het bedrijf live ging.

Emile Nijssen en Stefan Witkamp mikten op 100.000 euro met de Kickstarter toen die tien jaar geleden begon en kwamen met hulp van bijna duizend backers tot meer dan 200.000 euro. Een jaar later haalde het bedrijf een miljoen euro aan investeringen op om zijn producten verder te ontwikkelen.

Intussen heeft Athom ongeveer veertig mensen in dienst en behalve smarthomecontrollers in de vorm van de Homey, Homey Pro en Homey Bridge biedt het bedrijf zijn klanten nu ook een abonnement van 3 euro per maand.