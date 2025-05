Homey introduceert Moods om slimme verlichting te bedienen

Smarthomeplatform Homey voegt een nieuwe manier toe om slimme verlichting te bedienen. Met zogeheten Moods kan de kleur van de verlichting aangepast worden aan de huidige situatie of stemming.

Gebruikers kunnen via de app zelf de nieuwe Moods aanmaken, wat in feite vooraf ingestelde instellingen zijn. Gebruikers kunnen selecteren welke kleuren gebruikt moeten worden en voor welke lampen de instellingen gelden. Ook zijn er vooraf geconfigureerde opties waar gebruikers uit kunnen kiezen.

Moods kunnen via de app of spraakassistenten als Google Assistant en Amazon Alexa gestart worden, maar ook vanuit een Flow. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om een bepaalde Mood automatisch te activeren vanaf een bepaald tijdstip, als iemand thuiskomt, als op een knop gedrukt wordt of op basis van een sensor. Daarnaast is het mogelijk om een Flow te starten als een Mood geactiveerd wordt. Wordt bijvoorbeeld een Mood genaamd Filmavond gestart, dan kan een Flow ervoor zorgen dat de gordijnen gesloten worden en de tv aangaat.

De nieuwe feature is beschikbaar op de gratis en betaalde versie van de Homey-dienst en op de Homey Pro (Early 2023) vanaf Homey Pro v11.0 en de Homey-app v8.2. Wie Homey Pro tussen 2016 en 2019 gekocht heeft, kan Moods later dit jaar verkrijgen via een eenmalige betaling van 10 euro.