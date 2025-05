NOS: ict Nederlandse Belastingdienst kan pas in 2027 veel wijzigingen aan

De computersystemen van de Nederlandse Belastingdienst kunnen vanaf 2027 veel wijzigingen aan, stellen ingewijden tegenover de NOS. Tot die tijd wordt de politiek echter gevraagd rustig aan te doen met nieuwe fiscale plannen.

De Belastingdienst wordt al jaren geplaagd door verouderde ict-systemen, waardoor het lastig is om bepaald kabinetsbeleid door te voeren. Zo kon het btw-tarief in 2022 niet aangepast worden toen het kabinet dat wilde en werd de 'jubelton' later afgeschaft dan gepland.

De Belastingdienst werkt al enige tijd aan het vernieuwen van de systemen. Vanaf 2027 moet dat vruchten afwerpen, aldus de ingewijden tegenover de NOS. Dan kunnen de systemen veel wijzigingen aan. Vorig jaar meldde demissionair staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën nog dat er vanaf 2026 weer mogelijkheden ontstaan om nieuwe fiscale regelingen door te voeren die uit kabinetsbeleid ontstaan. De staatssecretaris waarschuwde destijds dat als er eerder wijzigingen worden doorgevoerd, de modernisering van de ict meer vertraging oploopt en de problemen bij de Belastingdienst groter worden.

Ook nu vormt in elk geval één onderwerp nog een mogelijk probleem: de vermogensbelasting in box 3. Als de Hoge Raad uitspreekt dat op dat terrein onterecht belasting is geheven, moet er mogelijk veel geld terugbetaald worden. Ook moeten dan de computersystemen aangepast worden naar hoe er wel belasting op vermogen geheven mag worden, wat gedaan wordt door de programmeurs die ook aan de slag moeten met de vernieuwing van de computersystemen.

Ook in dat geval kan de politiek in 2027 nieuwe plannen laten ingaan, verwacht de Belastingdienst. De aangifte over 2027 volgt namelijk pas in 2028, wat betekent dat de ict er dan pas klaar voor hoeft te zijn.