LG neemt bedrijf achter smarthomeplatform Homey over

LG Electronics heeft Athom, het bedrijf achter smarthomeplatform Homey, overgenomen. LG wil het Homey-platform dieper integreren in LG-producten en zegt dat Athom blijft werken aan het platform en aan nieuwe producten.

'Homey blijft zoals het is', schrijft Athom in een persbericht, waarbij het bedrijf aangeeft dat de ontwikkeling van Homey Cloud en Homey Pro doorgaat. Athom blijft ook werken aan nieuwe Homey-producten. LG gaat na de overname kennis delen over het maken en verkopen van producten, en over het aangaan van samenwerkingen met externe bedrijven, waardoor Athom sneller zou kunnen groeien.

'In de nabije toekomst' wil LG Homeys technologie nauwer integreren in zijn producten, waardoor klanten bijvoorbeeld hun LG-tv's als hubs kunnen gebruiken. Smarthomeapparatuur met LG's ThinQ-systeem moet straks ook overweg kunnen met Homey, net als LG's energiebeheerapparatuur. Athom wordt zo de 'fundering' van LG's 'smart spaces ecosystem-tak', zegt LG's executive vicepresident Jung Ki-hyun.

Voor de overname heeft LG 80 procent van Athoms aandelen overgenomen. Een overnamebedrag wordt niet genoemd. Oprichters Stefan Witkamp en Emile Nijssen blijven werken bij Athom. "Nu we onderdeel zijn van LG kunnen we onze visie naar een grotere groep mensen brengen", zegt Nijssen. Volgens The Korea Times is LG van plan de komende drie jaar de overige 20 procent van Athom over te nemen.

LG neemt Athom Homey over

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-07-2024 07:51
205 • submitter: Benji87

03-07-2024 • 07:51

205

Submitter: Benji87

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Reacties (205)

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bvdbos 3 juli 2024 11:01
@WeeJeWel en @stefanwitkamp proficiat! Succes voor jullie en jullie team in de komende tijd met de integratie....

Hopelijk krijgen jullie het gedaan om de uitgangspunten bij de ontwikkeling van Homey (relatief open systeem, ook offline bruikbaar) te behouden danwel te verbeteren. Werken onder een baas zal de nodige kromme tenen kosten is mijn ervaring...

Hoewel ik mij in het verleden ook geïrriteerd heb aan enkele van de keuzes die jullie gemaakt hebben, ben ik wel altijd trouw Homey-gebruiker gebleven. Voor alle naggers hier : als het niets wordt dan stappen we toch gewoon over naar een ander systeem? Maar vooralsnog geef ik LG in ieder geval het voordeel van de twijfel...

[Reactie gewijzigd door bvdbos op 22 juli 2024 14:02]

ilaurensnl @bvdbos3 juli 2024 12:09
Je maakt het wel makkelijk, voor sommige mensen is overstappen ook niet 1-2-3 gedaan en/of zelfs niet mogelijk en 400 euro verspillen willen we ook niet natuurlijk.

Heb zelf geen Homey, dus dit heeft geen impact op mij, maar het blijft wel een mooi apparaat die ik wellicht in de toekomst wilde kopen.

Lijkt mij dat er iets onderschat is met producten die onderhouden moet worden, zonder terugkerende betalingen; assumpties, baseless hopelijk blijft Homey bestaan zoals het is, en goed product zonder onnodige bias. 'Blijft hetzelfde' roepen door LG is altijd leuk, maar dat dit ook echt gebeurd is zelden tot niet.

[Reactie gewijzigd door ilaurensnl op 22 juli 2024 14:02]

Llopigat
@ilaurensnl3 juli 2024 13:42
Je maakt het wel makkelijk, voor sommige mensen is overstappen ook niet 1-2-3 gedaan en/of zelfs niet mogelijk en 400 euro verspillen willen we ook niet natuurlijk.
Ja precies. Je doet als klant/gebruiker toch een investering. Is het niet in geld dan wel in tijd.

In elk geval heb je met iets als home assistant de garantie dat zelfs als ze zich morgen volledig verkopen aan bijvoorbeeld Sony, dat het gewoon volledig geforked kan worden omdat het FOSS is. Daarom heb ik nooit Homey genomen. De andere reden was dat je een cloud account nodig had, dat was voor mij ook een 100% dealbreaker.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:02]

!GN!T!ON @Llopigat4 juli 2024 11:49
Home assistant is volgens mij recent overgedragen aan een (eigen) stichting, zodat verkoop of overname zoals dit hier nu met Athom is gebeurd niet mogelijk is (v.z.i.w.).

Zelf blij dat ik voor HA had gekozen destijds i.p.v. Homey, dan had ik dit zeer vervelend nieuws gevonden.
Maverick2001 3 juli 2024 13:20
Ik zie veel negatieve berichten over Homey, persoonlijk heb ik geen enkel probleem met mijn Homey Pro, Het werkt stabiel en alles functioneert al ruim een jaar zonder een enkel probleem. Ik gebruikte hiervoor Homebridge (wat wel echt dramatisch werkte).
Heel benieuwd wat LG gaat doen met Homey. Het was niet de eerste partij waar ik aan zou denken bij een overnamen. Uiteraard kunnen verregaande integratie doen van de LG producten, maar ben vooral benieuwd wat hun plannen met het platform zijn. Laat me graag positief verrassen en ga niet gelijk kijken voor een alternatief. Kan in de toekomst altijd nog switchen naar Home Assistent.
DoctorBazinga
@Maverick20013 juli 2024 16:27
Lees je alvast wat in over HA want dit is niet goed ivm de privacy en lokale smarthome ondersteuning.

Lees de laatste zin in dit artikel:

https://www.theverge.com/...ition-samsung-smartthings
Maverick2001 @DoctorBazinga3 juli 2024 16:48
Ik begin idd alvast met lezen! Die laatste zin beloofd idd niet veel goeds.
hattumc @DoctorBazinga4 juli 2024 19:20
Voor de duidelijkheid het laatste stukje tekst maar even door Google Translate getrokken:

De waarde van de deal is niet officieel bekendgemaakt, hoewel The Korea Economic Daily meldt dat deze naar schatting ongeveer 85 miljard won ($61 miljoen) bedraagt. LG heeft ook niet duidelijk gemaakt hoe de connectiviteit en integraties van Homey in zijn producten zullen worden ingebed, maar merkt op dat de deal het bedrijf in staat zal stellen “diepere inzichten te verkrijgen in de levensstijl en gebruikspatronen van klanten” – wat misschien niet goed aansluit bij Homey’s “privacy first” ethos.

Tja...
stefanwitkamp @DoctorBazinga18 juli 2024 14:42
Het zinnetje van The Verge was inderdaad scherp gespot uit een (lichtelijk ongelukkig verwoorde) passage van het persbericht vanuit LG, maar gaat voorbij aan het feit dat onze ge-aggregeerde, niet-persoonlijke data ook al erg interessant is voor een partij als LG natuurlijk. En dat kan zonder enige privacy-implicaties. Denk bijv. aan welke Homey Apps hoe vaak gedownload zijn, en welke functionaliteit het vaakst gebruikt wordt.

Aan onze privacy policy is namelijk niets veranderd, en gezien ons hele team er nog zit is dat ook zeker niet het plan, gezien we met z'n allen met dezelfde insteek verder gaan zoals we al bezig waren. Homey blijft privacy-first, en persoonlijke data wordt niet gedeeld, tenzij je dat als gebruiker echt wil, bijv. aan een applicatie die onze API gebruikt, zoals hdashboards.

Iets uitgebreidere post van me erover op ons eigen forum:
https://community.homey.app/t/lg-acquires-athom/112310/254

[Reactie gewijzigd door stefanwitkamp op 22 juli 2024 14:02]

DoctorBazinga
@stefanwitkamp19 juli 2024 10:42
GOH, dat is totaal niet het soort reactie(oftewel dementie) waarop ik had gehoopt/gegokt. // sarcasme uit.

Oftewel:

Sorry, maar een andere “officiële” statement dan ongeveer zoiets had ik ook niet verwacht. (omdat dan misschien de deal met LG net door zou gaan). :Y)
En wie zegt nog hoelang jullie er nog zitten en/of jullie voldoende invloed/zeggenschap hebben om een verwatering als niet een complete koerswijziging in het Privacybeleid tegen te houden. O-)

Ik wilde ondanks dat jullie nieuwe telg (=Homey Pro 2023) hier bij mij minstens 1 keer per nacht en vaker hoe warmer (het weer) per dag crashed, nog gaan investeren en minstens er nog een bridge bij halen. Maar dat geld 💰 spaar ik liver in een nog krachtiger systeem voor mijn Home Assistent.
(Een dichte behuizing weert natuurlijk een goede airflow en dus ook een (passieve) koeling kan dat de temperatuur veel minder kwijt aan de omgeving(slucht). Zeker als het nu in de zomer 25+ Graden wordt en mijn Homey Pro 2023 ongeveer elke 6 tot 8 uur crashed (=red led ring).

Trouwens jullie nieuwste “(uit)vinding”, de officiële Tuya app/ondersteuning is een lachertje. Ik kan mijn GoSund Wifi stekkers (van Smart Life) die via deze nieuwe Tuya app heb toegevoegd, niet (Aan/Uit) schakelen en verschillende stekkers worden verkeerd uitgelezen kwa verbruik: vaak 10 tot 100 keer het echte vermogen verbruik 🤦🏻 2.2135 kW ?

De andere, al aanwezige community apps voor Tuya werken beide wel naar behoren op alle stekkers. Totaal verkwisting van Human/programmeer resources 8)7 :

Wanneer kan ik eindelijk in de energie-tabblad/-categorie elke verbruiksmeter en/of ruimte uit de meeting (per ruimte en/of het totaal uitsluiten) zoals dat bij de het aktiviteitstablad/-catergorie mogelijk is net elke bewegingsmelder. :?
Mijn totaal aan verbruik is nog steeds 2.370W volgens de energie knop terwijl ik op dat moment maar 780W volgens de energiemeter aan de P1 poort in totaal verbruik.

En last but not least : kan er een speciale ruimte/plek in de Homey software gemaakt worden voor testdoeleinden resp. aan-/binnenkomst van nieuwe hardware zonder dat deze wordt meegeteld in de verschillende tabbladen/functies zoals lampen/activiteit/media/climate/energie. Een soort “sandbox” gebied om eerst te testen en dan pas het apparaat echt in bijvoorbeeld de woonkamer “neer te zetten “. Zo jan een nieuwe sensor in de sandbox het totale/algemene beeld (drastisch) veranderen (als die (nog) niet goed functioneert (met Homey). (En je kunt hopen op een app en/off Homey Pro firm-/software update in de toekomst die het verbeterd) en kunt verder plijven experimenteren met je nieuwe apparaat op he Homey Pro).

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 22 juli 2024 14:02]

Flappie 3 juli 2024 07:55
"Homey blijft zoals het is"

Dat zegt elke bedrijf bij elke overname. Ze vergeten alleen te melden dat dat voor de eerste paar maanden is. Daarna gaat er echt wel van alles veranderen. Nu is alleen de vraag of dat positief of negatief is.
sympa @Flappie3 juli 2024 07:59
Er zijn genoeg overnames waarbij het overgenomen bedrijf gewoon blijft bestaan. Er kunnen wel groeistuipen komen. Dat plots de helft van de bugreports over taalkwesties gaat bijvoorbeeld.
En een "hoofdkantoor" kan een bron zijn van mogelijkheden maar ook een bron van beperkingen.
Gewoon afwachten dus.
StackMySwitchUp @sympa3 juli 2024 08:07
De track record van zo ongeveer ieder techbedrijf dat wordt overgenomen door een groter bedrijf is dat er eerst niks verandert, en nadat de contractuele periode dat er niks mag veranderen is verstreken, er ineens heel veel verandert.
In de nabije toekomst' wil LG Homeys technologie nauwer integreren in zijn producten
Vertaalt bij mij naar: binnenkort heb je een LG account nodig en moet je de vergaande TOS accepteren of je kunt je shit niet meer gebruiken.
Of: binnenkort werkt dit alleen nog maar op LG hardware

Ik ben zelf wel een beetje klaar met het vertrouwen in techbedrijven met een slim product, helemaal als het om producten gaat waarbij integratie en lang gebruik belangrijk zijn. Dan doe ik het liever met barebones hardware en opensource software.

[Reactie gewijzigd door StackMySwitchUp op 22 juli 2024 14:02]

Tassadar32 @StackMySwitchUp3 juli 2024 08:13
Yes! En producten zonder een lokale API komen er ook niet meer in.
MsG @Tassadar323 juli 2024 08:19
De Homey zelf is ook cloud-gebaseerd en werkt qua inloggen ook niet zonder internet. Het lijkt me sterk dat die doelgroep dan wel zo druk maakt om lokale werking. Bij de Home Assistant community is dat veel meer een filosofie die daadwerkelijk gevolgd wordt.
i-chat @MsG3 juli 2024 08:24
wacht, was hete hele idee van de jomey Pro niet juist dat het eel lokaal werkt
MsG @i-chat3 juli 2024 08:33
Klopt, maar dat lijkt niet de realiteit: https://community.homey.a...le-without-internet/89296
Kansloze zaak @MsG3 juli 2024 10:57
De Homey pro werkt wel degelijk lokaal. Ook als je internet het niet doet werkt de Homey Pro en kan je zelfs de app gebruiken.
Je hebt een online account nodig, maar er wordt geen data uitgewisseld.
Als Homey gebruiker vind ik Privacy erg belangrijk. Ik vind het ook storend dat cloud van Homey bij zo'n Amerikaanse club draait (met de superbetrouwbare regering) maar het blijft beperkt tot een naam en emailadres.
De Homey doet wel een call home om de X tijd voor licenties en dat soort dingen maar het is zeker geen privacy nightmare zoals Google home en LG.. En dat laatste.. BRRRRR

[Reactie gewijzigd door Kansloze zaak op 22 juli 2024 14:02]

MsG @Kansloze zaak3 juli 2024 11:02
Voor het inloggen in de mobiele app heb je ook internet nodig. Zie ook het gekoppelde topic.
!GN!T!ON @Kansloze zaak4 juli 2024 11:51
De Homey doet wel een call home om de X tijd voor licenties en dat soort dingen maar het is zeker geen privacy nightmare zoals Google home en LG.. En dat laatste.. BRRRRR
LG also hasn’t clarified how Homey’s connectivity and integrations will be embedded into its products but notes that the deal will allow it to “gain deeper insights into customers’ lifestyle and usage patterns” — which may not mesh well with Homey’s “privacy first” ethos.

Heb zelf (gelukkig) geen Homey, maar als ik dat wel had gehad was ik nu begonnen om over te stappen.
Audione0 @MsG3 juli 2024 12:29
Homey pro werkt lokaal. Dus als je internet eruit knalt werkt het nog.

Je hebt tevens homey cloud die op basis van een maandelijkse fee werkt wat alleen online werkt.
Travelan @Audione03 juli 2024 13:41
Ok, ik wil een Homey pro installeren, zonder internet. Alles is losgekoppeld van het internet, mijn telefoon heeft de Homey app voorgeïnstalleerd. Hoe ga ik dit doen?
Audione0 @Travelan3 juli 2024 16:41
Je hebt wel een account nodig om de eerste koppeling tot stand te brengen. Maar de werking kan zonder internet. Maar dan moet je telefoon wel op hetzelfde wifi netwerk zitten waar de Homey Pro zich bevindt.

Backups kunnen ook lokaal op een mac of windows pc worden opgeslagen. En op een later moment worden ingeladen.

Het instellen van flows en toevoegen van apparaten zonder gebruik van internet heb ik zelf nog niet geprobeert.
Travelan @Audione03 juli 2024 21:19
Dat zegt dus genoeg. Komt mijn huis dus niet in. En nu met LG al helemaal niet meer.
Audione0 @Travelan3 juli 2024 21:57
Prima toch..
lenwar
@i-chat3 juli 2024 09:12
Bekijk het zo.

Je hebt een cloud-account nodig om überhaupt iets te doen. Dat zegt eigenlijk al voldoende.

Maar als dat nog niet voldoende is:
- Ze hebben een vracht webdiensten - https://status.homey.app/
- Het Homey apparaat gebruikt hardcoded de Google DNS-servers
- Je kunt toegang vanaf internet niet uitzetten

Stel dat je je Homey-kastje van het internet afhaalt middels firewalls/netwerksegmentatie/enz. dan stopt hij na verloop van tijd met werken.

Wat hij wel doet, is alles wat lokaal 'kan', dat hij dat ook lokaal doet. (Bluetooth/Zigbee/Z-wave/enz. is dan logisch natuurlijk). Dus hij 'kan' ook lokale IP-verbindingen opzetten. En de 'logica' en 'configuratie' gebeurd ook op het Homey-apparaatje. Maar daar houdt het wel op.

Dit in tegenstelling tot Home Assistant, OpenHAB of Domoticz. Deze producten kun je downloaden op een apparaat installeren zonder internetverbinding en gewoon volwaardig draaien. (Als je daar voor kiest kun je uiteraard niet gebruik maken van cloud-diensten zoals weerberichten of wat dan ook, maar dat spreekt voor zich.)

Stel dat je een commerciële volledig lokale domotica-hub wilt hebben, dan kun je kijken naar FIBARO Home Center 3. Die kan wel werken zonder cloud-afhankelijkheden. Wat ook fijn is, is dat FIBARO een Europees product is. (Polen)
m-a-r-t-1 @MsG3 juli 2024 09:04
Zeker wel. Ik gebruik overall Shelly voor icm home assistant. Het eerste dat ik doe is de cloud functionaliteit van een Shelly uitschakelen en een onzin gateway adres instellen. Daarnaast alles in een apart subnet zodat het niet in de weg zit.
MsG @m-a-r-t-13 juli 2024 09:07
Ik heb het over Homey-gebruikers, waar de 1e functionaliteit, inloggen in de Homey al niet zonder internet werkt. Hoe kan je je dan wel druk maken over de cloud-werking van andere koppelingen? Jij hebt het over Home Assistant, daar leeft die filosofie veel meer.
ON8SD @MsG3 juli 2024 11:14
Dit was origineel anders toen we early-2016 kochten, die internetafhankelijkheid is er pas later bijgekomen...
HermanSlagman @ON8SD3 juli 2024 16:38
Inderdaad
Eric000 @MsG3 juli 2024 17:29
Nee, de Homey pro is lokaal werkend. Alleen de goedkope Homey bridge is cloud gebaseerd als je deze stand alone wilt gebruiken.
xFeverr @Tassadar323 juli 2024 08:59
Ik heb 2 TV’s van LG (WebOS) en die hebben wel een lokale API waarmee de TV bedient kan worden, dus in die zin doen ze dat al goed.

Verder heb ik niets van die club. Ik verwacht niet dat LG koelkasten, airco’s en wasmachines een lokale API hebben, maar dat weet ik niet zeker. Zou wel erg fijn zijn als ze dat wel gewoon doen.
lenwar
@xFeverr3 juli 2024 10:18
Dat is in elk geval een goede eerste stap.

Uit nieuwsgierigheid: Werkt die lokale API ook als je TV niet aan het internet hangt, of is het alles of niets?
grizzlywilde @xFeverr3 juli 2024 15:26
Mijn LG koelkast kan ik wel via Home Assistant bedienen. Zal wel niet lokaal kunnen overigens.
Vector060 @grizzlywilde10 juli 2024 14:30
Welke functionaliteit bied een koelkast dat deze smart moet zijn?
grizzlywilde @Vector06011 juli 2024 08:42
Niets moet, maar je kunt de temperatuur instellen, de "express cool" functie gebruiken, een vakantie programma aan- en uitzetten en je kunt in HA bijhouden wanneer hij open en dicht gaat en daar vast weer automatiseringen op maken.
Bender @StackMySwitchUp3 juli 2024 09:24
LG heeft WebOS 10 jaar geleden overgenomen, bestaat ook nog gewoon en wordt ook nog geupdate.
StackMySwitchUp @Bender3 juli 2024 12:45
Ik heb een webos tv.. Helemaal volgestampt met affiliate teringzooi, cloud accounts, amazon alexa knop (wat hier niet eens werkt) en andere vendor lock-in troep van het moment. Nee ja het is precies hetzelfde gebleven :Y)
Plugwise @StackMySwitchUp3 juli 2024 14:10
https://www.plugwise.com/...ente-marktontwikkelingen/
ucsdcom @StackMySwitchUp3 juli 2024 16:23
De track record van zo ongeveer ieder techbedrijf dat wordt overgenomen door een groter bedrijf is dat er eerst niks verandert, en nadat de contractuele periode dat er niks mag veranderen is verstreken, er ineens heel veel verandert.


[...]


Vertaalt bij mij naar: binnenkort heb je een LG account nodig en moet je de vergaande TOS accepteren of je kunt je shit niet meer gebruiken.
Of: binnenkort werkt dit alleen nog maar op LG hardware

Ik ben zelf wel een beetje klaar met het vertrouwen in techbedrijven met een slim product, helemaal als het om producten gaat waarbij integratie en lang gebruik belangrijk zijn. Dan doe ik het liever met barebones hardware en opensource software.
Je hebt groot gelijk.

De laatste jaren zie je bij dit soort overnames inderdaad vaak dat een product nog even ongewijzigd mee blijft draaien en daarna van de markt verdwijnt. Vervolgens wordt de technologie in allerlei apparaten gestopt, van stofzuiger, via TV naar wasmachine. En als de hype weer over is, dan gaat het stilletjes de prullenbak in en is het verdwenen.
Audione0 @ucsdcom3 juli 2024 21:06
Als het waar is dat LG Homey een stille dood laat sterven stop ik meteen met het kopen van LG televisies en andere LG meuk. Vrij simpel.

Maar goed, eerst zien en dan geloven..

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 22 juli 2024 14:02]

Odie @sympa3 juli 2024 09:46
Noem mij eens een paar overnames waarbij op de langere termijn het overgenomen bedrijf gewoon is blijven bestaan zonder enige significante verandering?
lenwar
@Odie3 juli 2024 10:27
Daar zijn zat voorbeelden van:

- XS4All door KPN. Dat is best lang zelfstandig gebleven. - Uiteraard een gevoelige hier op Tweakers natuurlijk ;)
- YouTube door Google
- WhatsApp door Facebook (tegenwoordig Meta)
- Bol.com door Ahold Delhaize
- enz.

Maar dat zijn echt uitzonderingen.
Llopigat
@lenwar3 juli 2024 13:48
Ik vind dat slechte voorbeelden eigenlijk.

XS4ALL is een gevoelige juist doordat het niet meer zelfstandig is. En het heeft alleen zo lang geduurd doordat er heel veel protest was. Youtube deelt veel te veel data met google. WhatsApp heeft hier ook klachten over gekregen en zelfs een 267 miljoen dollar boete omdat ze veel te veel data deelden met facebook: https://www.engadget.com/...ta-sharing-144749929.html

Ook tweakers is uiteindelijk best veranderd na de overname. Onder VNU ging het prima maar onder DPG vind ik het veel te commercieel geworden (zie toevallig net weer het hele cookie verhaal dat gisteren live ging).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:02]

Odie @lenwar3 juli 2024 10:35
We hebben een andere definitie van 'blijven bestaan'. XS4ALL is toast, Youtube en WhatsApp zijn volledig geassimileerd, Bol is denk ik een uitzondering maar vertoont ook al tekenen van assimilatie.

Mijn punt was: bedrijven die worden overgenomen worden vroeg of laat eigenlijk altijd geassimileerd. Ik heb teveel overnames van dichtbij meegemaakt: je neemt over met een doel, niet puur om de 'heb'. Het doel is vaak uitbreiding van de customerbase, uitbreiding van je product portfolio, vergroten van je omzet (meer inkoop slagkrach etc) of het elimineren van een concurrent. Op de langere termijn wil je kosten schrappen, dus ga je onderdelen samenvoegen. Ik ken eigenlijk geen bedrijf die na overname volledig in originele staat is gebleven (op de lange termijn).
lenwar
@Odie3 juli 2024 10:43
Als je echt bedoelt dat het hele bedrijf nog blijft bestaan, dan is het een inkopper dat dat vrijwel nooit gebeurd. Al is het maar dat het niet zinvol is om alle meta-afdelingen te laten bestaan. Het is niet zinvol om meerdere HR-afdelingen aan te houden. Je hebt maar een CEO nodig, enz.

Ik dacht dat je het "merk/product" van het bedrijf zelf bedoelde. Het integreren van een merk naar je eigen bedrijf is logisch om redenen die je zelf al noemt. Ook als een bedrijf geïntegreerd is, in een grotere organisatie, dan kan het product (waar je als klant/gebruiker uiteindelijk mee te maken hebt) best blijven bestaan.
Het maakt mij niet uit welk bedrijf er op de loonstrook van een WhatsApp-ontwikkelaar staat. Of dat nou WhatsApp BV is, of Meta NV :).

En uiteraard bestaat XS4All nu helemaal niet meer. Maar dat heeft best lang geduurd. (Langer dan ik persoonlijk had verwacht toentertijd.)
Odie @lenwar3 juli 2024 10:46
Het merk heeft lang bestaan, maar de medewerkers waren al veel eerder KPNers.
jvdmeer @Odie3 juli 2024 11:39
Overname van Waze door Google?
Odie @jvdmeer3 juli 2024 11:59
Zelfs daar komt een einde aan:

https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/go92isunj

https://www.wsj.com/artic...ucturing-move-11670462301

[Reactie gewijzigd door Odie op 22 juli 2024 14:02]

edhollan @jvdmeer3 juli 2024 11:59
Bron Wikipedia: In 2013 kocht Google Waze voor $1,1 miljard.[5] Waze werd door Google aan Google Maps gekoppeld voor het uitwisselen van gegevens. Ook de navigatiestem is hetzelfde in beide programma's.
KoffieAnanas @Odie3 juli 2024 10:29
Bedrijven komen alleen in het nieuws als het niet goed gaat, niet als na x jaar de overname positief heeft uitgepakt. Dat is niet nieuwswaardig.

Bedrijven worden aan de lopende band overgenomen of fuseren. Vaak zelfs zonder dat je erover hoort of iets van merkt.

Bedrijven die niet veranderen lopen het gevaar uit de markt gedrukt te worden. Je zult met de tijd mee moeten gaan. Bedrijven als Netflix, TDK, Nokia, Apple hadden niet meer bestaan zonder significante verandering.

Kortom, er is een en ander af te dingen aan je stelling verpakt in een vraag.
Odie @KoffieAnanas3 juli 2024 10:41
Er zit geen stelling in mijn originele vraag waar je op reageert dus er valt al helemaal niets aan af te dingen.
H.Klinkhamer @KoffieAnanas3 juli 2024 12:04
Bestaat Nokia nog dan als bedrijf?
loki504 @H.Klinkhamer3 juli 2024 13:20
Ja hoor Wikipedia: Nokia (bedrijf)

MSFT had alleen de telecom tak overgenomen.
ON8SD @Odie4 juli 2024 08:42
Waze is zowat het enige voorbeeld die ik me kan bedenken.
Odie @ON8SD4 juli 2024 11:28
Waze is deels al lang geassimileerd in het Google Geo team.
ON8SD @Odie4 juli 2024 12:17
Ja, maar voor de "eindklant" is er op zich niets veranderd, toch? Moesten alle overnames zo verlopen, ik zou heel blij zijn.
(EDIT: d/t-fout)

[Reactie gewijzigd door ON8SD op 22 juli 2024 14:02]

peterh @ON8SD5 juli 2024 14:01
Even compleet off-topic: het valt me echt heel erg op dat iedereen hier maar wat doet als het om d, t en dt gaat? Is het echt teveel moeite om grammaticaal enigszins je best te doen?
Ik weet het: ja... ik snap wat je bedoelt, maar ket leest zo k*t 😊.
ON8SD @peterh5 juli 2024 14:44
Oh crap... en ik ben de eerste om te zagen bij een ander... :X
Anderzijds: lees je laatste zin eens: er staat ook een typo in (of het zou iets Hollands moeten zijn natuurlijk) }>
satoer @Odie4 juli 2024 10:19
Adobe heeft niet zo'n goede betrouwbaarheid er in (Macromedia :X ) maar ze hebben ooit Cooledit overgenomen (audio applicatie) en die wordt nog steeds ondersteund en door ontwikkeld.
Autodesk heeft ooit Maya en 3D studio max overgenomen van Discreet en Alias Wavefront. En desondanks beide programma's in hetzelfde vaarwater zitten, worden ze nog steeds afzonderlijk door ontwikkeld.
deniz280 @sympa4 juli 2024 09:34
WhatsApp is ook een mooi voorbeeld hoe dit langzaam wordt uitgekleed door Meta terwijl zij in het begin ook hetzelfde zeiden. Heck.. eu is nu zelf bezig om encryptie te verbannen voor versleutelde berichten in WhatsApp voor overheidsorganisaties
iAR @Flappie3 juli 2024 08:47
'In de nabije toekomst' wil LG Homeys technologie nauwer integreren in zijn producten, waardoor klanten bijvoorbeeld hun LG-tv's als hubs kunnen gebruiken.
En later is een LG tv verplicht.
Wacht, extra inkomsten om de aandeelhouders tevreden te stellen... ads! Premium subscription.

Mooi praatjes maar ik ben niet positief. Ik begrijp ook niet goed waarom Athom dit wil of doet.
lenwar
@iAR3 juli 2024 09:20
Precies dit....
Both companies will work together to create unique product synergies, starting with integrating LG ThinQ-powered Home Appliances with Homey. Collaboration in the field of Energy Management will also bring new and better Home Energy Management solutions to both LG and Homey customers. A deeper integration with WebOS will empower LG TVs to take an even more central role in the customer’s smart home.
Dat hadden ze jaren geleden al kunnen doen. Daar hebben ze geen overname voor nodig.

LG heeft, net zoals zo veel bedrijven, last van het 'not-invented-here-syndrome'. In plaats van dat LG (en consorten) gewoon de grote domotica-spelers gaat ondersteunen, in plaats van hun eigen ecosysteempje te willen bouwen wat het in de praktijk natuurlijk allemaal '(net) niet' is, gaan ze nu dus één speler(tje) opkopen en daar op inzetten.

Dit soort bedrijven kunnen gewoon ondersteuning bieden voor de serieuzere spelers. Er zijn er denk ik een stuk of 6 à 7. De ondersteuning ervoor heeft gigantisch veel overlap. (De API's). Ze zouden het zelfs aan de domotica-makers zelf kunnen overlaten, door gewoon goede API's ter beschikking te stellen. Maar goed. De verkoopmarketing-afdeling van LG zal het wel beter weten. :)
iAR @lenwar3 juli 2024 09:25
in plaats van hun eigen ecosysteempje te willen bouwen wat het in de praktijk natuurlijk allemaal '(net) niet' is
Met spelers als Home Assitant, Smart Things, Homey en HomeKit is het echt nog ongelovelijk dat bedrijven nog een soort van smart 0.1 zijn. Ze hebben een app (die vaak al jaren niet is bijgewerkt) die dan een notificatie kan sturen voor een futiliteit. Maar samenwerken is echt nog 3 stappen te ver.

Ik geloof er ook niets van dat LG nu ineens het licht ziet. Ze trekken dit uiteindelijk naar zich toe met als gevolg een stap terug voor gebruikers. Maar LG zal het zien als een stap(je) vooruit 8)7
lenwar
@iAR3 juli 2024 09:44
Klopt helemaal.

Typisch gedrag van het 'not-invented-here-syndrome'. Mijn enige vermoeden is, is dat de marketingmolen van LG (en al die anderen) graag wilt dat je per se met de LG-app bezig bent. Zodat de hele branding continu van LG is. (uiteindelijk is iedereen gevoelig voor dit soort dingen schijnbaar.)

Nou moeten we ook eerlijk zijn dat de hele toegevoegde waarde van al die smart-apparaten natuurlijk op z'n best 'summier' is. (Een slimme koelkast/oven/wasmachine/enz. voegt in de praktijk natuurlijk bijzonder weinig toe.) Er kunnen wat handigheidjes in zitten natuurlijk, en een paar mensen zullen bepaalde dingen wel echt gebruiken, maar voor mij voelt het toch echt van "Oh shit. De concurrent heeft een app. Dat moeten wij dus ook!!"

Zo heb ik ooit is een keer een marketingmeneer hardop horen zeggen "Je kunt jezelf als bedrijf niet serieus nemen als je geen app hebt." Ik begon toen te lachen omdat ik dacht dat ie een grapje maakte. Maar hij was oprecht in de overtuiging dat een app echt heel veel toevoegt boven een goede (mobiele) website.
Toen ik doorvroeg, was ik 'kortzichtig' dat ik dat zelf niet snapte. Daar hield zijn onderbouwing op. (Goed verhaal!!)
iAR @lenwar3 juli 2024 09:50
Nou moeten we ook eerlijk zijn dat de hele toegevoegde waarde van al die smart-apparaten natuurlijk op z'n best 'summier' is.
Of volstrekt onzinnig. Zoals ik jaren geleden bij vrienden was en via de app een koffie kon laten maken. Maar ja, iemand moet wel die koffie eerst van het apparaat halen voordat de volgende kan... wat i shier de toegevoegde waarde?
Of een oven die direct aangestuurd kan worden vanuit een recept op de goede stand... maar dan alleen via de recepten app van Siemens |:(
Ik krijg gelukkig een notificatie van mijn Bosch wasmachine als de wasmiddel lade open is. Die kan alleen open door middel van een mens, dus daarmee is die notificatie compleet onnodig.

Wil je vervolgens écht slim te werk, weten was een apparaat verbruikt. Hem aan of uitzetten met bepaalde triggers (die ik zelf wel kan bedenken) en dat soort dingen. Nee, dat is echt nog 6 bruggen te ver.
"Je kunt jezelf als bedrijf niet serieus nemen als je geen app hebt."
Was dit vroeger ook niet zo dat bij wijze van een accountants kantoor op Instagram zat want je kan niet meer zonder!? Blijkbaar is een mooi laagje vernis beter dan een goed doordacht en klantgericht apparaat.
lenwar
@iAR3 juli 2024 10:15
Precies dit. In plaats van dat die wasmachine nou dynamisch stroom kan verbruiken afhankelijk van de opbrengst van je zonnepanelen. Dus dat hij het opgenomen vermogen van het verwarmingselement aanpast aan de hoeveelheid 'stroomsurplus', dan voegt het echt wat toe. (dus met wat logica dat hij wel 'uiterlijk' op een bepaalde tijd klaar is)
Maar dat vereist een echte aanpassing van een apparaat. Nu hebben ze een schakelaartje achter de wasmiddellade gezet (in jouw voorbeeld), waar de enige toegevoegde waarde is, is dat als je een peuter hebt die het leuk vindt om laatjes open te trekken.

Mijn 'slimme apparaten' heb ik dus ook niet eens ooit aan het internet gehangen. Ik zou niet eens weten wat ze precies kunnen. Het enige dat ik weet, is dat ik een dan 'nog' een apparaat in m'n netwerk heb, die potentieel gehacked kan worden. (Aangezien de meeste fabrikanten niet heel happig zijn met actieve ondersteuning/patching van dit soort apparaten.) Ik heb bij m'n wasmachine en droger een z-wave tussenstekker zitten. Daarmee krijg ik een pushbericht wanneer het apparaat klaar is (geen/weinig stroom meer verbruikt na een hoog verbruik). (Wat handig is, omdat die apparaten een dynamische eindtijd hebben.)
phizzie @lenwar4 juli 2024 13:24
Deze case hebben we hier bijna werkend met LG. Droger en wasmachine hebben nu de webinterface en 'human bridge' - een pushbericht bij voldoende zonnestroom en handmatig aanzetten.
Integratie is nét even teveel gezeur geweest, maar zal met deze overname wel zeker gaan slagen. Vrijwel alle andere domotica van LG is via de API is al ontsloten en gereengineered.
Omdat als 'eerste' voor o.a. Domoticz de LG airconditioning beschikbaar is gekomen met een plugin ben ik juist aan het kijken naar dit merk om nu met 'overtollig' zonnestroom op hete dagen het huis te koelen met airco.
Praktisch gezien juich ik dit alleen maar toe. LG koopt een ecosysteem met programmeurs, dat gaat alleen maar de producten van LG waardevoller maken en als men écht slim is maak je de rest nog steeds open voor de concurrerende producten. Daarmee leer je hoeveel van de klantenbase welke functies daadwerkelijk gebruikt en dat kun je stoppen in de R&D van het eigen portfolio.
Ergo: minder nutteloze functies is grote blij, maar anderzijds is de marketing push die mogelijk tot uitsluitingen en exclusiviteit neigt een heel verleidelijk korte termijn doel voor de klassieke manager c.q. aandeelhouder.
Als ik een verbeterpunt mag geven: hopelijk moeten de smart device eigenaren nu niet elke keer de app openen en instemmen met de vernieuwde TOS om de API calls mogelijk te maken...
lenwar
@phizzie4 juli 2024 13:52
Dit zou iedereen met een domoticahub dus al moeten kunnen.

Maar ik bedoel het een stuk dieper in het systeem. Een apparaat aanzetten omdat je zoveel seconden/minuten meer dan 1kWh teruglevert is natuurlijk leuk, maar het ook net niet. Het is bewolkt. Je even helder. Je apparaat gaat aan en het is weer bewolkt. Je apparaat is klaar tijdens de dure stroom en de rest van de dag is het zonnig (kan zomaar gebeuren in Nederland.)

Maar ik bedoel dus dat het apparaat ook dynamisch stroom gaat verbruiken (waar mogelijk).

Dus dat als je 700W teruglevert, dat dan het verwarmingselement 'op dat moment' 500W pakt. lever je meer terug, dan pakt hij meer. Lever je minder terug, dan pauseert het apparaat. Dit gaat natuurlijk niet voor alle componenten zinvol werken. (centrifugeren doe je natuurlijk op een bepaald toerental met een reden). Je zegt vantevoren tegen het apparaat hoe laat hij uiterlijk klaar moet zijn, enzovoorts. (en zo zijn er vast nog wat slimmigheden te bedenken die ik nu niet uit m'n duim kan zuigen :) - Daar zijn veel slimmere mensen voor die dat kunnen. )

De witgoedboeren moeten helemaal niet zelf dit soort dingen moeten willen bouwen. Het probleem daarmee gaat gegarandeerd worden dat als je in 2024 een apparaat koopt, dat er in 2027 een nieuw apparaat op de markt komt op een nieuwer domoticaplatform van de witgoedboer, dat met een modernere standaard communiceert en dat je dan alsnog met twee verschillende standaarden werkt. Die apps gaan daar niet goed mee om en dan heb je uiteindelijk nog steeds niets, of met meerdere apps/systemen.

LG heeft nu dan Homey gekocht. Op zich prima als dit betekend dat ze een concurrent van Samsung Smartthings willen worden, maar dan moeten ze de boel wel openhouden en brede ondersteuning aan blijven, anders wordt het uiteindelijk alsnog zo'n net-niet-dienst als Samsung Smartthings. (Het is prima als hun focus op LG-producten ligt natuurlijk. Het is tenslotte hun merk.)

Die witgoedboeren hoeven alleen maar een API beschikbaar te stellen op het witgoed. De domotica-specialisten doen de rest wel.

Ik snap dat de marketingmolens van de witgoedboeren dat anders zien, want die willen natuurlijk dat iedereen per se hun spullenboel gaat gebruiken en continu met hun product/merk/logo bezig is en willen continu nieuwere opties/features/marketingbla kunnen showen, waardoor je uiteindelijk dus weer met meerdere iteraties werkt en dat uiteindelijk weer niks goed samenwerkt. Want als iemand z'n vaatwasser vervangen moet worden, gaat die persoon niet gelijk 'ook' z'n wasmachine, stofzuiger, ventilator, wasdroger en airco vervangen, ondanks dat de witgoedboer dat graag zo ziet :).

Allicht ben ik hier te negatief in hoor, maar ik zie zoveel kansen, en die witgoedboeren kijken echt niet mee, naar wat de consumenten goed kan helpen. Ze kijken echt alleen maar naar hun eigen marketingafdeling en dat is superzonde voor het grote plaatje.
phizzie @lenwar4 juli 2024 15:51
In het verleden werkte ik voor een (heel) groot wereldwijd IT advies bedrijf. Smart grids trok mijn aandacht maar was niet mijn sector (energie). Mijn directe collega's en denkclubje rondom Machine-to-Machine en andere slimme oplossingen (Smart grids, lokale fabrieken en generieke opstellingen in verhuur) waren vaak discipline overkoepelend.

Met de kennis en visie van de verschillende spelers in deze sectoren zie je eigenlijk vaak een 'voor deze leverancier' goed uitgewerkt beeld. Energieleveranciers hebben ook destijds (ca. 2015) mooie plaatjes laten zien over wat mogelijk zou kunnen zijn in de toekomst. Nu zitten we in de toekomst; de verschillende oplossingen zijn technisch realiseerbaar, leverbaar, integreerbaar. Nu komt de verdiepingsslag en mogelijkheid tot differentiatie.

Partijen als Samsung en LG hebben de kracht om uit te voeren, met een portfolio op gebied van consumenten, bedrijfs- en overheidsproducten en diensten. Als ik kijk naar de visie documenten van ca. 2020 van LG was ik al enthousiast - het team daar heeft het redelijk neergezet qua netwerkspelers, productportfolio en onstluitingen. Samsung is daarvoor een geduchte concurrent, maar zit dichter bij de consument in mijn beleving - LG biedt meer voor de zakelijke en grootzakelijke markt. Opvallende afwezigen in mijn optiek zijn Japanse bedrijven die ook beide ingredienten van de oplossingen bieden: producten voor alle soorten klanten en visie.

Zuid-Koreaanse bedrijven werken in die zin meer hand in hand en gaan verbindingen aan; zoals afspraken tussen EV fabrikanten waardoor een smart grid daadwerkelijk kan werken met Vehicle-to-Grid. Maar ook andere infrastructurele onderdelen zijn nodig, kijk daarvoor bijvoorbeeld naar deze pagina. https://www.lg.com/global/business/ess voor middellange investeringen.

Helaas vind ik niet zo snel de wat oudere Smart Grid documentatie terug, maar die toonde +/- 10 jaar geleden al wat we nu zien aan producten. LG zou ik niet uitgummen als partij, aangezien zij heel vaak de innovatie zoeken en de niche uitproberen, waar Samsung alles probeert met prijs en volume te kopen. Homey buy-in kopen begrijp ik dan ook echt vanuit de visie, en het lerende karakter van het bedrijf - niet voor niets heeft men de smartphone tak enkele jaren terug al afgestoten, ruim voordat het echt een debacle werd. Al met al verwacht ik veel goeds vanuit deze visie.

/en nee, ik werk er niet of word betaald door LG - maar wel betaald om visie te geven als adviseur, dus bij deze gratis consultancy ;)
Pietervs
@lenwar3 juli 2024 12:39
Ze kunnen het wel, dat is het probleem niet.

Probleem is dat ze dan echt moeten: als groot bedrijf zijnde zal de hele wereld naar hen kijken wat ze doen, hoe ze het doen, waarom ze het doen, enzovoort. Dat betekent dat ze een compleet ecosysteem op de markt moeten zetten. Eén halfbakken systeempje dat wat lampen aan kan sturen en misschien de status van je tv kan zien is veel te weinig: mensen verwachten dat een bedrijf zo groot als LG dan ook meteen “alles” in huis aan kan sturen. Dat kost veel tijd, veel resources en dus veel geld om te ontwikkelen. En zoals bij het voetballen geldt: “je kan niet van ze winnen, maar wel van ze verliezen” geldt ook in deze markt dat de minste misstap genadeloos afgestraft wordt en de consument wegloopt als blijkt dat de hub van een concurrent wel alles foutloos kan (of in ieder geval die reputatie heeft).

Dus dan is het beter om even te wachten en dan een speler over te nemen die zich al bewezen heeft. Mocht het alsnog niks worden kost het nog steeds veel geld, maar de reputatieschade blijft beperkt (“was niet ons product”) en er hoeven geen afdelingen uit het bedrijf verwijderd te worden.
lenwar
@Pietervs3 juli 2024 13:20
Ze kunnen het wel, dat is het probleem niet.
Technisch gezien kunnen ze het uiteraard. Maar of ze het organisatorisch voor elkaar krijgen is een tweede. Zo'n groot bedrijf zit vol met interne politiek. Geloof maar dat LG-wasmachine en LG-televisie weinig met elkaar te maken hebben, dat ze op bepaalde vlakken misschien zelfs elkaar het leven zuur kunnen maken. ('want straks pakken ze ons smart-stukje af!'). Uiteraard te kinderlijk voor woorden, maar je ziet dit (te) vaak bij bedrijven.
Het overnemen van een bestaand product is vooral 'veilig', vanwege bovenstaande. Het is nu even afwachten wat ze er mee gaan doen.

Ik vraag me overigens af of de soep zo heet gegeten moet worden. Samsung heeft zelf ook haar halfbakken product (Samsung Smartthings), waar niemand zich wat van aantrekt. Onder aan de streep leeft domotica helemaal niet bij het grote publiek.
Pietervs
@lenwar3 juli 2024 13:30
Ik denk dat domotica steeds meer begint te leven bij mensen. Niet voor niks zijn er inmiddels “slimme lampen” en bijbehorende hubs te koop bij de IKEA: mensen zien hoe de buren niet meer van de bank hoeven te komen om een lampje aan of uit te doen en denken: “dat wil ik ook!”
Vervolgens kopen ze een hub en bij het installeren zien ze ineens dat ze ook hun wasmachine en tv er mee aan kunnen sturen: “verrek, dat is handig!” Om dat de volgende dag op hun werk te vertellen aan collega’s en bij de volgende borrel aan vrienden of buren.

Maar inderdaad, het is een olievlek en die verspreiden zich soms langzaam. Met als gevolg dat sommige merken niet of nauwelijks van de grond komen (ik ken mensen die liever in een grot gaan wonen dan ooit iets van Samsung aan te schaffen, laat staan dat ze weten wat Smartthings is, maar ook mensen die Apple HomePod niet kennen).
lenwar
@Pietervs3 juli 2024 13:42
Lampen is wel een uitzondering hierin. Dat zie je inderdaad nog wel.

Maar een wasmachine met een app, wordt veelal niet als 'domotica' gezien door de meeste mensen en ik heb echt nog nooit iemand gehoord met 'oh, dat is handig' met die app van de wasmachine/oven. Vooral omdat die apps in de praktijk vrijwel niets toevoegen. Het is vooral een gimmick waar je drie keer naar kijkt en daarna vergeet te verwijderen.

Even los van iedereen z'n ervaringen met een specifiek merk (ik heb toevallig hetzelfde met Samsung ;) ), vraag ik me af of men, op het huidige niveau, zich echt er voor interesseert. Zolang het vrijwel niks toevoegt, anders dan dat de app zelf het doel is, verwacht ik er niet te veel van.
Pietervs
@lenwar3 juli 2024 15:33
Misschien heb je wel gelijk hoor, en zie ik het te rooskleurig in.

Maar lampen zie ik als de gateway-drug naar de rest van domotica: mensen schaffen slimme lampen aan, want laagdrempelig en gaan vervolgens nadenken over wat nog meer mogelijk is. :)

(Maar inderdaad: sommige “smart” toepassingen zoals een connected koelkast of oven snap ik het nut ook niet van. Wasmachine nog wel: die wil je aantrappen als de zon op de zonnepanelen staat of gewoon dat die klaar is als je om 17.00 uur thuis komt. Tegelijkertijd: dat dacht ik een jaar of 15 geleden ook van automatische verlichting, tot ik mijn eerste Klikaan-Klikuit setje kocht… :+ )

[Reactie gewijzigd door Pietervs op 22 juli 2024 14:02]

sapphire
@lenwar3 juli 2024 10:48
LG heeft, net zoals zo veel bedrijven, last van het 'not-invented-here-syndrome'. In plaats van dat LG (en consorten) gewoon de grote domotica-spelers gaat ondersteunen, in plaats van hun eigen ecosysteempje te willen bouwen wat het in de praktijk natuurlijk allemaal '(net) niet' is, gaan ze nu dus één speler(tje) opkopen en daar op inzetten.
Je wilt als bedrijf toch juist niet dat de consument de vrije keuze heeft. Als je een heel eigen ecosysteem hebt dan wil je als consument sneller een LG koelkast omdat die lekker makkelijk samenwerkt met je LG TV, airco, oven of weet ik veel wat. Dat wil LG dat de consument lekker locked in zit en zo sneller LG producten kiest. Ze hebben er 0 baat bij als je net zo goed voor een concurrent kan kiezen want het werkt toch allemaal wel samen.
Welkom bij kapitalisme :Y)
deniz280 @iAR4 juli 2024 09:34
Geld... Altijd om geld doen zij dit.
player-x @Flappie3 juli 2024 08:08
Nu is alleen de vraag of dat positief of negatief is.
Ik heb er weinig hoop voor, dat het positief zal zijn.
Gebruik een smart LG koelkast, die ik niet smart gebruik, omdat de smart app veel te veel van me wil weten.
panterarosso @player-x3 juli 2024 08:23
de koelkast werkt ok in de app, de airco's hebben een hit en mis, de oude versie van de app werkte alles perfect nu is hij ze af en toe kwijt, gezien de router ze nog wel ziet is het echt de app kant
Blokker_1999
@Flappie3 juli 2024 09:35
Mag ik je glazen bol even lenen?

Niemand weet wat de toekomst brengt. Je kan als bedrijf alleen maar communiceren wat je op relatief korte termijn gaat doen en waar je op lange termijn op hoopt.
lenwar
@Blokker_19993 juli 2024 10:01
Mag ik dan nu even de glazen bol? :)

*prevelt wat onverstaanbaars, maakt wat handgebaren en gooit de bol weer weg*

Resultaten uit het verleden bieden blablabla, maar er is wel een algemene ervaring/geschiedenis met overnames van deze soort.

Stap 1: Uiteraard zal in het begin alles zo blijven. LG heeft nu ineens een nieuw product waarvan ze dus eerst even moeten kijken wat ze nou echt gekocht hebben. Wat de echte kwaliteit/product is van het bedrijf is. (Ontwerpen, processen, broncode, visie, enz.)

Dit heeft dus wat tijd nodig.

Stap 2: Ze gaan kijken hoe het product binnen hun eigen ecosysteem past.
Stap 2a: Dit kan dus betekenen dat ze hun systemen die ze in-huis hebben gebouwd wegknikkeren en het Homey-mechanisme gaan toepassen.
Stap 2b. Dit kan ook betekenen dat ze het nieuwe product aanpakken en helemaal gaan ombouwen tot iets dat hun product optimaal (of in elk geval zo goed mogelijk) werkt met hun huidige (zwakke) mechanismes.

Stap 3: Ze maken een beslissing wat zij met hun nieuwe product gaan doen.
Stap 3a: Ze houden Homey (en rebranden het naar iets LG-achtigs) en bieden het aan als een domotica-hub van hunzelf. Dus als een nieuw product met de focus op LG-spullen, dus eigenlijk als de tegenhanger van de Samsung Smartthings Hub.
Stap 3b: Ze laten Homey doodbloeden en stoppen wat afgekapte funcitonaliteiten in hun LG-apparten. (dus dat op z'n meest positieve de LG-televisies een Zigbee/Thread/Z-wave antenne krijgen of zo en dat je dan met een brakke app/tv-interface je zaken moet regelen.)


Voor de Homey-gebruikers hoop ik Stap 2a en 3a (want dan is het voor hen, weinig meer dan een rebrand van een product), maar afhankelijk van hoeveel last LG heeft van het 'not-invented-here-syndrome' ben ik bang voor 2b en 3b. Dit laatste zien we in de praktijk het meest gebeuren.
Verwijderd @Flappie3 juli 2024 08:08
Yup, net zoals de oprichters mee blijven werken. Wat uiteindelijk eigenlijk altijd nog maar een jaar is, om dan zichzelf verder te kunnen ontwikkelen of meer tijd aan het gezin te kunnen besteden.
Horatius @Verwijderd3 juli 2024 10:25
Zal in dit geval 3 jaar zijn vermoed ik, dan heeft LG alle aandelen overgenomen. Vaak werkt het zo dat de oude eigenaren nog bonussen krijgen op basis van de performance van het bedrijf voor x jaar dat ze blijven.
Dit om de overname en management soepel te laten verlopen, maar denk dat het contract van de eigenaars gewoon verloopt na 3 jaar.
Waah @Flappie3 juli 2024 09:16
LG, het bedrijf waarbij de tv standaard gebruikersdata verzamelt, opnames verzamelt en doorstuurt naar het hoofdkantoor... Tenzij je dit uitzet in een wazig menu. En waar je dan ook de melding krijgt dat je dan bepaalde diensten niet meer kan gebruiken die voorheen wel gebruikt konden worden.....

Jep! Die geef ik toegang tot mijn home automation data zoals camera's, audio-opnames etc.

[Reactie gewijzigd door Waah op 22 juli 2024 14:02]

n4m3l355
@Flappie3 juli 2024 10:43
Ik zie het positiever in, Homey samen met home domotica in zijn algemene zin blijft hangen in de hobbyisten groep juist door het gebrek aan ondersteuning van grote partijen zoals LG. LG daarintegen is een breed gedragen merk waarmee je projectmatig wilt samenwerken. Als ze Homey naar een hoger niveau weten te brengen wellicht is dit eindelijk de stap dat home domotica lang nodig heeft, een stapje naar professionaliteit. Niks ten gunste van de talloze projecten die bestaan, maar alles voelt gewoon te hobbyistisch aan met als gevolg dat juist serieuze partijen er niet naar kunnen kijken.

Als voorbeeldje, LG produceert ook airco's, dus wanneer je een project start en je hebt airco's nodig dan geeft het voor je bestek kant en klare tekst blokken waarin allerlei details inclusief garantie vermeld staan. Thuis domotica kent dit niet en zolang dit zo blijft, zal niemand in een aanbesteding daar naar kijken, met LG achter zich, hopelijk wel.
RiCkY82 @Flappie3 juli 2024 11:18
Zeg maar dag tegen je privacy, en hallo tegen subscriptions. Louis Rossmann heeft meerde video’s gemaakt over LG. En dan ziet een overname als deze er niet goed uit…

Bron: YouTube: LG increasing revenue through subscriptions and advertising; here's ...
lenwar
@Flappie3 juli 2024 08:57
Meestal betekend het inderdaad dat. Het kan ook betekenen "We stoppen met iedere vorm van ontwikkeling" waardoor het product vanzelf doodbloedt.

Anyway.

Het is in de praktijk even afwachten wat LG ermee gaat doen.
Het is op zich wel een logische stap van LG om dit te doen. Samsung heeft tenslotte over de jaren heen haar eigen systeem ontwikkeld. (even los van de kwaliteit ervan). Nu heeft LG dus ook iets.
CAPSLOCK2000 @Flappie3 juli 2024 10:55
"Homey blijft zoals het is"

Dat zegt elke bedrijf bij elke overname. Ze vergeten alleen te melden dat dat voor de eerste paar maanden is. Daarna gaat er echt wel van alles veranderen. Nu is alleen de vraag of dat positief of negatief is.
Dat is zo, maar bedrijven kunnen ook zonder overname veranderen. Ik snap dat de wereld niet altijd hetzelfde kan blijven. Als consument kun je je dus maar beter net zo zakelijk opstellen als de bedrijven. Een goede relatie is mooi, maar wat er op papier staat telt echt. Niet dat andere dingen niet ook belangrijk zijn, maar als je niet teleurgesteld wil worden moet je naar het contract kijken. Al het andere zal schuiven bij voldoende druk.

Ik probeer daarom zo veel mogelijk gebruik te maken van standaard technieken, protocollen, kabels, concepten, etc zodat ik niet vast komt te zitten aan een bedrijf maar er alternatieven zijn.

Wat dat betreft zit je bij Homey volgens mij vrij goed. Zoals ik het begrijp maakt dat apparaat volop gebruik van standaardprotocollen en is een van de sterke kanten hoe goed het ding integereert met andere systemen. Volgens mij is er niks dat je op een Homey aanstuurt dat je niet ook op een andere manier zou kunnen aansturen. Wat dat betreft lijkt het me nog steeds een verstandige investering voor de toekomst. Als over een paar jaar blijkt dat het helemaal gaat onder de nieuwe eigenaar kun je dat ene apparaat vervangen zonder ook al je IoT te moeten vervangen. Je automatisering ombouwen zal wel veel werk zijn maar het is redelijkerwijs mogelijk, dat is het belangrijkste.
Llopigat
@Flappie3 juli 2024 13:03
Ja, Samsung heeft SmartThings ook helemaal kapot gemaakt. Dat was eigenlijk net zoiets als Homey. Nu is het niet meer dan een Samsung marketing dingetje.
Hans1990 @Flappie4 juli 2024 19:48
-laat maar-

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 22 juli 2024 14:02]

HDoc 3 juli 2024 08:53
Wat ik niet begrijp is dat verreweg de meeste reacties zo negatief zijn. Waarom?
m-a-r-t-1 @HDoc3 juli 2024 09:13
Omdat de meeste mensen hier waarschijnlijk al wat langer meelopen en telkens hetzelfde zien gebeuren. Groot bedrijf neemt klein bedrijf over en belooft de huidige filosofie vast te houden. 2 jaar later wordt het oude bedrijf helemaal leeg getrokken en/of opgeheven en ligt de kennis, platform, patenten en marktaandeel bij het grotere bedrijf. Dat is gewoon hoe het bijna altijd gaat.
telenut @HDoc3 juli 2024 10:06
Waarom zou LG geld geven om ik zeg maar iets "samsung TV" beter te ondersteunen in Homey?
Nu zijn dit ofwel vrijwilligers ofwel Homey zelf die dit doen. Omdat de meeste vrijwilligers al overgestapt zijn op HA zijn er bijna geen meer, en bij Homey zelf gaan ze nu niet meer mogen helpen om de concurrentie hun app beter te maken. Zo denk ik er toch over
Eric Oud Ammerveld @HDoc3 juli 2024 11:42
Een Aziatisch bedrijf dat zelfstandig Tech maakt heeft zojuist 80% invloed gekregen op en product dat voorheen zelfstandig was, met 100% in het verschiet.

Een Samsung / Philips / Google etc. zal hier wat van vinden.
De onafhankelijkheid en richting van Homey is zojuist veranderd vanwege deze "overname". LG kan zomaar zeggen dat het een centrale hub gaat worden in het LG landschap. Vooralsnog heb ik geen LG en eigenlijk ook nooit de behoefte gehad om naar dit merk te kijken. Dat wordt nu geheid geforceerd veranderd.

Ik heb sinds de allereerste versie een Homey maar overweeg momenteel serieus om naar HomeAssistant over te gaan vanwege deze overname.
De oprichters willen duidelijk "cashen" met deze optie.

Qua positie van Homey gaat dit ze geen windeieren leggen en de propositie die ze voorheen boden (die van onafhankelijke orchestrator) gaat dit een hele andere kant uit.

Lees de overige comments door en besef dat deze komen van mensen die dit "patroon" herkennen en al vaker hebben gezien hoe kleinere bedrijven worden opgeslokt.

[Reactie gewijzigd door Eric Oud Ammerveld op 22 juli 2024 14:02]

vickypollard 3 juli 2024 08:07
Zonde van een leuk bedrijf van Nederlandse bodem. Wel enorm begrijpelijke actie van de oprichters natuurlijk. Mooie kans voor ze om te groeien.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 22 juli 2024 14:02]

Tassadar32 @vickypollard3 juli 2024 08:14
Mooie kans om niet failliet te gaan en te cashen voor de oprichters.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Tassadar323 juli 2024 08:30
Ik weet niet hoe de financiele situatie bij Athom is dus daar kan en wil ik geen uitspraken over doen. Wat ik wel weet is dat Athom in een markt zit waar de laatste jaren veel is veranderd en waar Home Assistant inmiddels de grootste speler lijkt te zijn. Van het aantal mensen die ik ken die in het Homey systeem zijn ingestapt gebruikt inmiddels niemand deze meer. Iedereen is gemigreerd naar HA (eventueel samen met Node-Red etc). Ik kan mij goed voorstellen dat het voor een bedrijf als Athom lastiger en lastiger wordt om nieuwe klanten te vinden en de oude te behouden.
MsG @Bor3 juli 2024 08:37
Home Assistant is alleen de grootste in het IT'er en hobbybob-segment. Draai het zelf ook, daar niet van, maar er is een enorme populatie, ook onder Tweakers die duizelen bij Home Assistant, en waar het eerder iets als Philips Hue blijft of eventueel een Homey, maar waar het niet technischer moet worden dan dat. Het zou mooi zijn als met het verder groeien van Homey alle concurrentie ook steeds meer zijn werk gaat doen. Wie weet komt er nog eens een flow-editor in Home Assistant. Node-red is veel te technisch voor niet-it'ers.
Grrrrrene @MsG3 juli 2024 09:12
Ik denk niet dat HA lastiger is dan Homey. Beide opereren in een markt waar de IT-leek zich echt nog niet in begeeft. Die gebruiken een of andere Tuya-variant of een kant-en-klaar systeem van Ikea of Philips.

HA is ook gewoon te koop op hardware, kant en klaar voorgeïnstalleerd met automatische updates. Als je geen spannende dingen wil, kun je gewoon lampjes automatisch aan en uit laten gaan, al dan niet op basis van beweging, tijd of iets anders. Dat gaat in HA dusdanig gebruiksvriendelijk, dat ik niet weet wat Homey daarin beter zou kunnen doen. De tijden van zelf moeten installeren op een Pi liggen in het verleden.
micnocom @Grrrrrene3 juli 2024 10:47
Ik denk niet dat HA lastiger is dan Homey
HA is zeker wel een stuk lastiger dan Homey, alleen al om een automatisering te maken.
Homey is beperkter in de mogelijkheden (in de basis) waardoor het super basic is en ik iedereen kan uitleggen hoe ze een "flow" moeten maken.

Bij HA is dit vele malen lastiger, ik heb op dit moment beiden draaien en gebruik alles via HomeKit (Apple) waardoor niemand in het gezin doorheeft of de automatisering door Homey of HA word uitgevoerd.

Ondertussen ben ik allerlei dingen aan het proberen en wil ik de automatiseringen overzetten naar HA.
Uiteindelijk zal ik waarschijnlijk volledig overstappen en alles gebruiken via HA waar Homey dan alleen nog dient vanwege de ingebouwde antennes, ik heb bijv. al m'n rolluiken op Somfy RTS (433Mhz), wat allemaal superstabiel werkt.

Als mijn Homey early 2018 (niet) Pro niet meer ondersteund gaat worden zal ik een beslissing moeten nemen maar tot die tijd vind ik het zo nog prima.

Wel zorgt de overname door LG ervoor dat ik minder snel een nieuwe Homey in huis wil waar ik eerder meer richting een nieuwe Homey leunde.
telenut @Grrrrrene3 juli 2024 10:00
bij HA heb je een abonnement nodig voor ondersteuning van voice assistent zaken (het kan ook zonder, maar dat is niet voor jan met de pet dan)
Bij Homey zit dit inbegrepen in de aankoop. Dat is dus wel nog een verschil.

Ik twijfel al lang om over te gaan op HA, maar als je al jaren werkt met Homey stap je niet zomaar snel even over. Zigbee kan maar op één netwerk werken, en dus kan je ook niet gefaseerd overstappen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MsG3 juli 2024 09:12
De niet tech savvy persoon zal waarschijnlijk ook geen Homey kopen. Daar is een systeem als Hue vaak de max. Niet in de laatste plaats omdat Homey ook niet zo heel eenvoudig is voor mensen zonder enige technische kennis maar ook omdat het relatief gezien gewoon een onbekend product is.
Llopigat
@MsG3 juli 2024 13:05
Ach, waarom moet het altijd het grootste worden? Ik heb liever iets dat precies is wat ik wil dan iets dat voor iedereen moet zijn en daardoor niet meer precies goed voor mij. Ik vind Home Assistant al teveel de kant van de mainstream op gaan.

Daarom ben ik ook zo tegen de "Linux op de desktop" verhalen: Een Linux voor iedereen zal niet meer de linux zijn die ik wil gebruiken. Ik ben juist van Apple afgestapt omdat Apple te veel voor mij bepaalde, ik wil zelf alles kunnen kiezen. Maar de mainstream gebruikers vinden dat juist prettig. Een Linux op de desktop is er ook eigenlijk al: dat is chromeOS, en dat is iets waar wij technische gebruikers natuurlijk van huiveren. Voor mij hoeft de domotica ook niet die kant op te gaan. Het mag best knutselig blijven.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:02]

vickypollard @Tassadar323 juli 2024 08:16
Ik kan weinig zeggen over de financiële staat waarin Athom verkeert. Ik vind 'cashen voor de oprichters' een beetje flauw. Die gasten zijn ook al gewoon 10 jaar met dat bedrijf bezig he.
i-chat @vickypollard3 juli 2024 08:28
ook een bedrijf van 10 jaar kun je te gronde richten voor liquidatie

als het jouw bedrijf is en je er niet cte veel personeel mee benadeelt is dat wat mij betreft ook gewoon je goed recht! wel jammer voor de gebruikers die straks met een duur product zitten dat op termijn niet meer zal doen wat je ervan had verwacht
vickypollard @i-chat3 juli 2024 08:31
Ik denk dat je m'n opmerking anders geïnterpreteerd hebt dan ik bedoelde. Ik bedoelde vooral dat met die 10 jaar het nou niet bepaald een 'quick buck' is, wat toch het gevoel is wat ik krijg als iemand zegt 'lekker cashen'.
Grrrrrene @vickypollard3 juli 2024 09:09
Mwah, ik vermoed dat het bedrijf genoeg opbrengt dat de oprichters niet meer hoeven te werken. Is toch mooi bereikt in 10 jaar? Volgens mij bedoelen jullie hetzelfde en vat je @i-chat's opmerking ook verkeerd op.

Het is ergens jammer, maar ik hoorde ook veel klachten over Homey, dus misschien is het wel beter zo. Al die doemscenario's over dat LG dit straks alleen nog op LG-apparatuur laat werken... Daar kan ik niet zoveel mee. Speculeren over de toekomst is zinloos. In mijn ogen stond Homey voor alles met alles laten samenwerken: als LG dat voortzet, kan ik dat alleen maar toejuichen en het uitsluitend met LG-apparatuur laten samenwerken staat daar haaks op. Dat zou ook de doodsteek zijn voor het platform.
vickypollard @Grrrrrene3 juli 2024 09:10
Volgens mij bedoelen jullie hetzelfde en vat je @i-chat's opmerking ook verkeerd op
Ik heb een positieve insteek met "mooie kans voor ze om te groeien", maar denk in @i-chat's bericht een negatieve insteek te lezen. Maar wellicht interpreteer ik het juist verkeerd, kan ook.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 22 juli 2024 14:02]

i-chat @vickypollard3 juli 2024 09:35
daar heb je gelijk in

ik denk oprecht dat er een zekere mate van potentie zit om door lg te worden overgenomen. lees lg heeft ook gewoon heel veel producten die baat zouden hebben bij een platform als homey. denk maar aan lg warmtepompen koelkasten ovens en andere huishoudelijke producten

tvs zijn daarbij wellicht zelfs nog de minst interessante

voor noob-klanten kan het zomaar een geweldige kans zijn om op basis van lg producten straks een heel slim huis te hebben

een goede concurrentie voor SmartThings lijkt me ook geen slechte zaak

dus er zullen zeker positieve kanten aan deze overname zitten

bovendien verwacht ik niet dat er snel (binnen de levensduur van huidige homey producten) een LG only mentaliteit zal ontstaan

maar zelfs een LG first. kan al snel een flinke teleurstelling blijken voor bestaande gebruikers
i-chat @Grrrrrene3 juli 2024 09:25
ik weet niet of werkt straks alleen nog op LG echt een doemscenario te noemen isik zie het meer als een in redelijkheid te verwachten uitkomt zei het ietswat gechargeerd

als over bijvoorbeeld 2 jaar de software begint te veranderen zodat alle lg producten volledig werken en samsung producten alleen maar aan of uitgezet kunnen worden, dan is dat wat mij betreft ruim binnen de te verwachten levensduur van je met deze kerst gekochte homey Pro en is het ook een behoorlijke afwijkingen van waarop je had gerekend bij d aankoop van een onafhankelijk smarthome platform (context maakt daarbij echt wel veel verschil) en in die zin kun je dan wel stellen dat je zo'n apparaat op de helft van zijn technische levensduur al moet afschrijven omdat het een LG first of LG only platform dreigt te worden

en laten we wel eerlijk wezen 2 jaar is niks wezenlijk aan je huidige strategie veranderen is in techland eigenlijk al ongehoord lang

natuurlijk kun je op individueel niveau nog hopen dat juist jouw setup de eerste overgangsperikelen nog prima zal doorstaan en dat jij dus gedurende de levensduur van jouw device niet noemenswaardig wordt benadeeld maar dat geldt veel minder voor een community als geheel

daarom snap ik de teleurgestelde reacties wel heel goed, zelfs als je er best vanuit bkunt gaan dat een deel van deze mens uiteindelijk minder hard getroffen worden terwijl en ander deel wellicht bharder getroffen wordt
Grrrrrene @i-chat3 juli 2024 09:37
De vraag is wat het alternatief zou zijn. De argumenten dat Homey zonder overname niet lang meer zou bestaan kan ik best begrijpen. Ook ik heb geen toegang tot hun cijfers, nog de zin en kennis om erin te duiken, maar dat ze in dezelfde vijver vissen als het "gratis" Home Assistant, is wel bekend. Ik zie niet zoveel onderscheidend vermogen bij ze dat ze die strijd zouden kunnen winnen danwel volhouden.

Als je dan als klant moet kiezen tussen een overname of het faillissement van de leverancier van je product/service, wist ik wel wat ik zou kiezen. Anders sta je helemaal met lege handen.
i-chat @Grrrrrene3 juli 2024 11:17
De vraag is wat het alternatief zou zijn. De argumenten dat Homey zonder overname niet lang meer zou bestaan kan ik best begrijpen.
daar ben ik het zeker mee eens, als platform voor home automation is homey natuurlijk gewoon veel te klein je zou kunnen hopen op een overname vanuit een andere hoek. denk bijvoorbeeld een partij die liever de strijd aan zou willen moet google en apple dan met samsung of lg

maar een bedrijf als Amazon heeft al zijn eigen troep en Microsoft lijdt aan het not invented here syndroom

en er is nog geen Europese provider die een poging doet om iets op te zetten

een partij die bijvoorbeeld owncloud zou kopen en en er een eu based gsuite alternatief van gaat proberen te maken zou dan wellicht ook een google home alternatief willen maar dergelijke plannen lijken er niet te zijn en of het licentie technisch wel kan is ook nog maar de vraag

dan kun je je misschien nig laten overnemen door een chip provider denk aan Qualcomm die ook chips maakt voor iot toepassingen

dan kun je jouw tech dus als package in lg of bosh apparaten laten inbouwen

en wordt je een soort tuya

dan is deze LG route toch niet eens zo gek ondanks de mogelijk fikse nadelen voor de huidige gebruikers

Ook ik heb geen toegang tot hun cijfers, nog de zin en kennis om erin te duiken, maar dat ze in dezelfde vijver vissen als het "gratis" Home Assistant, is wel bekend. Ik zie niet zoveel onderscheidend vermogen bij ze dat ze die strijd zouden kunnen winnen danwel volhouden.

Als je dan als klant moet kiezen tussen een overname of het faillissement van de leverancier van je product/service, wist ik wel wat ik zou kiezen. Anders sta je helemaal met lege handen.
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Llopigat
@Grrrrrene3 juli 2024 13:10
Mwah, ik vermoed dat het bedrijf genoeg opbrengt dat de oprichters niet meer hoeven te werken. Is toch mooi bereikt in 10 jaar? Volgens mij bedoelen jullie hetzelfde en vat je @i-chat's opmerking ook verkeerd op.
Dat is waar, Homey is ook altijd commercieel geweest. Daar zijn ze nooit onduidelijk over geweest. Met een Home Assistant zou ik het veel vervelender geworden want die zijn helemaal open source begonnen.
peterpijpelink @Tassadar323 juli 2024 10:03
zet de riante standstoelen maar klaar op een eiland ergens :)
ari2asem @vickypollard3 juli 2024 08:27
.....Mooie kans voor ze om te groeien.
ik vraag me oprecht af.....waarom moet er altijd groei zijn?

als je financieel steady bent, waarom groeien? waarom altijd meer en meer geld?
als je bedrijf financieel gezond is en wil je groeien....dit begrijp ik niet
vickypollard @ari2asem3 juli 2024 08:28
Omdat je anders de markt uitgedrukt wordt? Bovendien kan ik me voorstellen dat de oprichters gewoon meer ambitie hebben dan een beetje aanrommelen in (hoofdzakelijk?) de Nederlandse markt.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 22 juli 2024 14:02]

Tozz @ari2asem3 juli 2024 08:31
Omdat die groei komt door innovatie. Dus zonder innovatie ook geen groei. Betere producten, nieuwe producten, etc. Als je als bedrijf niet wil groeien heb je eigenlijk dus geen toekomstvisie anders dan 'uitmelken'.

Het druist ook wel wat in tegen wat de meeste ondernemers drijft. Die willen 'bouwen'.
Grrrrrene @Tozz3 juli 2024 09:40
Dat is niet universeel waar. Er zijn genoeg ondernemers die zich met een kleine en wendbare onderneming onderscheiden van de grote massabedrijven. Die willen de charme van hun eenmansbedrijfje of kleine bedrijfje niet kwijtraken, willen zelf bij de techniek betrokken blijven, etc. Die bedrijven overleven generaties lang als het moet.
Foxhill @Grrrrrene3 juli 2024 11:18
Wat je schrijft bestaat zeker. De Nederlandse taal schiet daar te kort door geen onderscheid te maken tussen iemand die ingeschreven staat als ondernemer en iemand die onderneemt.

Iemand die ingeschreven staat als ondernemer maar niets meer ontwikkeld is niet meer aan het ondernemen.
Grrrrrene @Foxhill3 juli 2024 11:52
Het ging om groei, niet om ondernemen. Daarbij lijk je vanuit de ICT of engineering te redeneren. Een marktkoopman of winkelier is volgens jouw logica geen ondernemer, omdat hij niets ontwikkelt. De hovenier hier in de straat ontwikkelt ook niet, maar is gewoon een ondernemer.
Foxhill @Grrrrrene3 juli 2024 12:15
Nee ik beredeneer vanuit onderzoek naar, ofwel de wetenschap over ondernemerschap. Daarin wordt dit onderscheid gemaakt en vaak aan begin van het onderzoek genoemd wat de scope is. Vaak wordt dan self employment en entrepreneurship onderscheiden. Van IT heb ik niet zo veel verstand.

Waar het in deze context om gaat is dat iemand die ondernemende eigenschappen heeft (self employed of niet) vaak zal blijven ontwikkelen waar groei uit voort komt.

Ontwikkelen hoeft geen technologie te zijn. Je kunt ook een markt ontwikkelen of als groenteboer een tweede vestiging openen.
iAR @ari2asem3 juli 2024 08:49
Want kapitalisme. Onze economie is gebaseerd op groei, en meer en groter. En alles gaat vervolgens kapot. De veel gebruikte term enshittification. Maar dan hebben de belangrijkste mensen al het geld al binnen geharkt.
Sharky @ari2asem3 juli 2024 08:56
In zakelijk opzicht is stilstand vaak achteruitgang. Als je een zzp'er bent is het allemaal wat minder spannend, zodra je een wat groter bedrijf bent en met name wanneer je zelf ontwikkelt dan moet je groeien om de continuïteit te kunnen waarborgen. Als je dat niet doet word je weggedrukt door bedrijven die wel groeien. Je wilt ook meegroeien met de economie, anders zal je per saldo krimpen.
Verwijderd @ari2asem3 juli 2024 09:09
Met groei wordt het aantrekkelijker om er plugins voor te schrijven. Meer geld betekent betere investeringen en meer personeel.
Qlimaxxx @ari2asem3 juli 2024 09:11
Groei is noodzakelijk. Niet in de eerste plaats omdat er inflatie is. Ook omdat consolidatie vrijwel onmogelijk is. Als er geen nieuwe klanten worden bereikt, zul je op den duur altijd krimpen. Er zullen nou eenmaal klanten verdwijnen. Of dat nou is omdat ze failliet gaan, overlijden, overstappen naar een concurrent, overgenomen worden door een partij die al bij een concurrent zit…. Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom ook tevreden klanten bij je weggaan. Het is dus groeien of (uiteindelijk) krimpen. En een bedrijf dat krimpt kan niet overleven.

Je hebt natuurlijk wel een punt. Bij bedrijven die beursgenoteerd zijn, is er sprake van een buitengewone drang naar groei. De aandeelhouders hebben vaak weinig met de oorspronkelijke idealen van de oprichters en werknemers. Het gaat hun enkel om het maken van winst. Koppel dat aan het feit dat veel van deze bedrijven in ieder geval voor een tijdje een enorme groeispurt meemaken. Dan is het ineens onacceptabel geworden om deze groei te zien afvlakken.

Het probleem is echter dat het niet realistisch is om voor altijd in een groeispurt te blijven. Je hebt op den duur te maken met verzadiging van de markt. Je kunt ook niet eeuwig blijven innoveren op hetzelfde niveau. Op een gegeven moment is de rek er dan uit. Dat is vaak het moment waarop enshittification plaatsvindt, want de enige manier om deze groei nog wat langer vast te houden is, is door de klant uit te melken. Door meer geld uit je klanten te halen, en tegelijk minder te leveren en te bezuinigen.

Gelukkig is dat ook niet houdbaar, en zullen de meeste bedrijven uiteindelijk weer krimpen. De loyaliteit hebben ze dan inmiddels verspeeld. Het probleem zit hem vooral in bedrijven die te groot zijn om nog te falen. Helemaal als ze dan nieuwe startups dwars gaan liggen. Gelukkig wordt daar steeds beter beleid tegen gevoerd.
Grrrrrene @Qlimaxxx3 juli 2024 09:47
Groei is noodzakelijk. Niet in de eerste plaats omdat er inflatie is.
Daar groei je vrijwel automatisch in mee. Alles wat jij inkoopt wordt duurder, dat verwerk je in de prijzen waartegen je verkoopt. Lonen gaan omhoog, dat verwerk je in de prijzen die je hanteert...
Ook omdat consolidatie vrijwel onmogelijk is. Als er geen nieuwe klanten worden bereikt, zul je op den duur altijd krimpen. Er zullen nou eenmaal klanten verdwijnen. Of dat nou is omdat ze failliet gaan, overlijden, overstappen naar een concurrent, overgenomen worden door een partij die al bij een concurrent zit….
Dat is nog steeds geen argument voor groei. Als je die verloren klanten compenseert door een verkoper die actief nieuwe klanten zoekt, zonder dat je bedrijf moet groeien om die klanten te bedienen, kun je wel degelijk consolideren. Een restaurant, een machinefabriek, een bandenzaak, een basisschool, etc. Allemaal voorbeelden van bedrijven/instellingen die vaak helemaal niet groeien, maar prima overleven.
Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom ook tevreden klanten bij je weggaan. Het is dus groeien of (uiteindelijk) krimpen. En een bedrijf dat krimpt kan niet overleven.
dat vind ik erg zwart-wit gesteld :) Zoals ik hierboven al aanhaal: er zijn echt zat MKB'ers die een bepaalde limiet hebben gesteld aan hoe groot hun bedrijf moet worden. Ik heb letterlijk een hovenier in de straat wonen die een paar man personeel heeft en actief "nee" zegt tegen nieuwe klanten, want hij heeft het te druk en wil niet nog meer personeel, want dan ziet hij zichzelf straks aan de keukentafel alleen nog druk zijn met POP-/functionerings-/beoordelingsgesprekken met z'n personeel, salarisadministratie doen, etc. Hij wil op z'n minst part time ook de "natuur" in en vind de grootte van zijn bedrijf prima. Dat bedrijf gaat straks over naar zijn zoon, die nu voor hem werkt. Geen groei, geen krimp, gewoon een gezond bedrijf, al decennia. Hij kan wel groeien, maar hij wil niet.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 14:02]

Qlimaxxx @Grrrrrene4 juli 2024 09:14
Als je actief naar nieuwe klanten zoekt, zal je alsnog groeien of krimpen. In eerste instantie groeit natuurlijk je klantenbestand, maar als het goed is ook je omzet en winst. Je kan proberen te koorddansen, maar het ligt niet voor de hand dat je precies evenveel nieuwe klanten en opdrachten kan werven als dat er verdwijnen.

Dus blijft het: of krimpen of groeien. Daar waar krimp geen optie is, is een lichte groei dus altijd wenselijk.

De hovenier uit je voorbeeld maakt een begrijpelijke keuze. Het klinkt ergens meer alsof hij zijn dagen uitzingt tot zijn zoon het overneemt. Je kunt ook best consolideren voor een beperkte tijd, als de omstandigheden juist zijn. Maar vroeg of laat ga je een kant op.

Je kan personeelszaken natuurlijk ook uitbesteden. En hoewel ook daar genoeg opties zijn, blijft dat natuurlijk een persoonlijke keuze.
LegeBoekenkast 3 juli 2024 10:53
Mooie stap voor de mannen van Homey. Ik vroeg me altijd af of het bedrijf voor de langere termijn bestaansrecht had. Dat lijkt nu wel verzekerd. Ik ben nog steeds erg blij met mn Homey en ik hoop dat er nog vele mooie producten gaan volgen.

Ik hoop wel dat er nu geen merken uitgesloten gaan worden van het systeem. Dat lijkt me in eerste instantie ook niet het geval aangezien de deur dan wordt opengezet om over te stappen op een ander systeem. Echter ben ik wel bang dat LG uiteindelijk wat zaken gaat veranderen die niet direct voordelig zijn voor de gemiddelde Tweaker.
kneefje @LegeBoekenkast3 juli 2024 11:45
Ik ben ook bang dat er misschien merken worden uitgesloten in de toekomst, zeker als LG 100% eigenaar wordt.
Wel een goede timing, ik sta net op het punt m'n Fibaro HC2 te vervangen, maar heb nu wel m'n twijfels om voor Homey te gaan.....
LegeBoekenkast @kneefje3 juli 2024 11:53
Twijfelen zou ik niet doen. Homey is gewoon een goed product en het werkt erg mooi. Er is een mooie community die het product support en van nieuwe functionaliteit voorziet. Ik zie niet in dat dat zomaar gaat verdwijnen
brightvalve @LegeBoekenkast3 juli 2024 12:13
Als app developer zou ik toch niet echt blij zijn met deze move: je hebt meegeholpen het product te maken zoals het is, en nu lopen de oprichters met een zak geld ervan weg. Hoe gemotiveerd blijf je dan om in je vrije tijd voor niks aan je apps te blijven werken?
LegeBoekenkast @brightvalve3 juli 2024 13:30
Tsja dat is moeilijk te zeggen. Maar ik hoop en denk dat het wel meevalt. De developers deden het al voor niets en daar verdienden de oprichters al aan. Nu is de zak geld alleen iets groter denk ik. Alhoewel ik nergens het overnamebedrag kan vinden.
brightvalve @LegeBoekenkast3 juli 2024 16:05
Er is een verschil tussen "ze verdienden een mooi salaris" en "ze lopen binnen". Dat laatste doen ze nu.

Waarom zou je daar als app developer, die heeft meegeholpen het product (en dus het bedrijf) te maken voor wat het nu is, niet in willen meedelen?
zaphod_b @kneefje4 juli 2024 08:32
Dan zou ik lekker eens gaan testen met Home Assistant. Is helemaal niet zo moeilijk als wordt beweerd voor een gemiddelde tweaker. Werkt hier al jaren stabiel.
En ja, ik was een Homey kickstarter backer (die draait nu alweer jaren bij een vriend van me) maar ik ben afgehaakt op een gegeven moment omdat het te traag werd met wat ik wilde. Later nog een kans gegeven met toen de vernieuwde Homey, maar toen ik binnen 3 weken tot 2x toe m'n hele Zigbee netwerk kwijt was en ze er bij Athom support ook geen chocola van konden maken ben ik definitief overgestapt op Home Assistant.
CyberJohn 3 juli 2024 08:41
Potjandorie, heb afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het Homey platform en ook bij vrienden geholpen met het opzetten. De kans is groot dat merken nu minder snel met Homey willen samenwerken, daar waar LG op verschillende vlakken een concurrent is van deze bedrijven.

Blijkbaar was het geld belangrijker dan de betrouwbaarheid en basis van dit platform, heel jammer. Dan toch maar naar Home Assistant gaan kijken...

Homey was de laatste tijd zeer actief met het aansluiten van nieuwe merken. Echter daarnaast is een van de unieke voordelen van Homey de uitgebreide Community apps. Zonder de userbase die verliest Homey veel van zijn waarde. Hopelijk blijven deze users apps ontwikkelen.

[Reactie gewijzigd door CyberJohn op 22 juli 2024 14:02]

Drardollan @CyberJohn3 juli 2024 09:27
Het is niet voor niets dat Athom/Homey de laatste jaren steeds meer belangrijke apps heeft overgenomen qua ontwikkeling. Ze hebben daarmee een deel voorgesorteerd door de kennis in huis te halen en de afhankelijkheid van users te verminderen. Heeft niet altijd goed gewerkt, de meeste apps werden er niet beter van in het begin is mijn ervaring van een aantal jaar terug. Maar op termijn is het natuurlijk wel een logische stap.

Het feit dat Athom eigenlijk alleen de Homey als product had heeft voor en nadelen. Het nadeel is dat ze hierdoor nooit echt konden groeien, het voordeel is dat de Homey relatief eenvoudig te vervangen is door een ander product. Zolang dit product de gebruikte techniek maar ondersteunt.

Ik heb diverse systemen draaiend gehad de laatste jaren, maar de Homey is altijd veruit de beste gebleken. Geen enkel ander product maakte het zo eenvoudig om de boel te automatiseren, zag er goed uit op alle vlakken en was in staat om zonder extra toevoegingen alle techniek te combineren.
CyberJohn @Drardollan3 juli 2024 10:01
Helemaal eens dat qua producten de integratie steeds meer overgenomen wordt. Echter zijn de echt unieke apps nogsteeds van Community members, apps die je niet snel vindt op andere platformen.

Daarom hoop ik dat dit de Community members die deze fantastische apps maken, niet worden weggejaagd. Dat zou eeuwig zonde voor de gebruikers van het platform.
JBVisual 3 juli 2024 08:42
Ik zie ontzettend veel negatieve reacties, en ergens snap ik dat een goed uitgedacht bedrijf van Nederlandse bodem misschien op termijn anders eruit komt te zien.

Maar aan de andere kant zit er misschien ook een positieve ontwikkeling in. Waarom zelf iets proberen uit te vogelen als een ander het al goed voor elkaar heeft?
Ontzettend veel apparatuur die LG en andere fabrikanten produceren met een “smart label” zijn zijn vaak ontzettend gebrekkig uitgevoerd, een snelle stop op support of werken alleen met eigen apparatuur etc…
Door deze overname kunnen we misschien eindelijk apparatuur zien verschijnen die echt langdurig goed te bedienen is, en hopelijk via een platform dat ook open en toegankelijk blijft voor andere fabrikanten.

Daarnaast zal het platform een enorme groei kunnen maken als LG de support in al hun apparatuur zet, en met hun logistieke en marketing capaciteiten Homey nog beter in de markt weg te zetten. (Eventueel de “homey pro” al toe te voegen aan elke LG tv, waardoor je weer een apparaat minder nodig hebt)

We zullen het de komende jaren maar moeten afwachten, maar deze overname kan misschien ook dus gewoon positief uitpakken.
iAR @JBVisual3 juli 2024 09:00
Waarom zelf iets proberen uit te vogelen als een ander het al goed voor elkaar heeft?
Die fabrikanten die je aanhaalt zitten nog niet in 'smart'. Die zitten echt allemaal nog in de fase: kijk ik heb een app dus mijn apparaat is slim.

Homey (en Home Assistant) zijn "open" platformen die communicatie tussen apparaten mogelijk maken. Zoveel bedrijven zijn daar nog niet. Kleine ontwikkelaars proberen juist die apparaten aan te sluiten op deze platforms. Dat LG nu zo'n platform koopt belooft weinig goeds als ze dit niet open willen houden.
Ik geloof gewoon niet dat deze overname iets positiefs wordt. Welke overname is dat wel geweest?
ultimasnake @JBVisual3 juli 2024 09:47
Homey zou zeker kunnen groeien daar heb je een punt. Maar dat de overname van Homey (een manier om smarthomes aan te sturen) zal zorgen dat de apparaten van LG zelf beter worden vind ik erg ver gezocht gezien dat "clientside" is, daar zit in theorie geen kennis over bij Homey behalve dan hoe andere fabrikanten dit wel/niet implementeren maar ook niet meer dan de aanspreekbare API die beschikbaar wordt gesteld.
FdG @JBVisual3 juli 2024 10:04
Het grote risico zie ik voornamelijk in het feit dat het een commerciele keuze is. LG doet het niet omdat ze graag Homey op een hoger platform willen zetten, ze zullen de investering die ze doen willen terug verdienen. Daarom ben ik bang dat er maatregelen komen die we niet fijn vinden; zoals:
- Verplicht een LG account
- Gesloten systeem van maken
- Uitsluiten van andere systemen zoals Home Assistant of Domoticz
- Vergaande afhankelijkheid van de Cloud
- Abonnement achtige diensten

Al met al ben ik eerder geneigd te zeggen dat het een stap terug is; maar de tijd zal het leren.
DoctorBazinga
3 juli 2024 10:27
Het was te verwachten.

Zonder overname waren ze binnenkort echt niet meer relevant geweest gezien hoe home assistant de voorsprong uitbouwde de laatste jaren.
darknessblade @DoctorBazinga3 juli 2024 10:41
IDD. en als ik kijk hoe HOMEY werkt met home-assistant. ziet het er naar uit dat zij Home-assistant liever kwijt zijn dan rijk
CPD1001 3 juli 2024 13:31
Een prachtige mijlpaal voor het bedrijf. Ze zullen ongetwijfeld verheugd zijn met de steun van een gerenommeerde speler als LG bij hun verdere opschaling.

Het is zonder twijfel een groot succes voor Twente dat een veelbelovende startup door zo'n vooraanstaande internationale onderneming wordt overgenomen.. :D
DoctorBazinga
@CPD10013 juli 2024 19:03
Je bedoelt zeker “Ka’Ching!” voor de oprichters of moet ik zeggen “oplichters” O-) , want ik, als Homey (Pro) user can het eerste uur, voel
me verraden en verkocht of tenminste “nattigheid“ (aankomen) en dat is niet door het weer van dit moment. :(

Met deze informatie kan de laatste AMA van Athom op Youtube als een groot verkooppraatje/-pitch aan LG gezien worden.

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 22 juli 2024 14:02]

peterh @DoctorBazinga5 juli 2024 14:08
Waarom voel je je verraden? Het is toch niet zo gek dat een commercieel bedrijf ook commerciële doelen nastreeft? Het is naïef te denken dat de beide eigenaren grote weldoeners zijn die als enige doel hebben jouw leven beter te maken.
Het is nog steeds een mooi product, je hebt keuze genoeg op dit moment en als het je niet gaait stap je lekker over.
Positief bedoeld 😊.
DoctorBazinga
@peterh5 juli 2024 18:47
Omdat nu echt mijn (beloofde) privacy en lokale ondersteuning want zo krijgt LG natuurlijk geen inzicht in mijn (gebruiksdata).
En wordt het toch weer een dataslurper.
Daar heb ik anderhalf jaar geleden niet in geïnvesteerd toen ik de Homey Pro 2023 heb voorbesteld tijdens de introductie/aankondiging op youtube.

Je krijgt als het ware een digitale gluurder achter de huisdeur zoals menig vroeger door de brievenbus in je huisdeur.
Men kan opeens via he eigen smarthome je bespieden. 8)7

Dat kan via bewehingssensoren, elektriciteitsverbruik in een kamer of een apparaat of heel makkelijk vie de (ip) camera’s die je hebt hangen en verbonden met je smarthome.

Ik hemmim dezelfde redenen mijn Homey Pro nooit (direct) met Amazon Alexa of Google Home verbonden/geïntegreerd.

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 22 juli 2024 14:02]


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