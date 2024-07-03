LG neemt bedrijf achter smarthomeplatform Homey over

LG Electronics heeft Athom, het bedrijf achter smarthomeplatform Homey, overgenomen. LG wil het Homey-platform dieper integreren in LG-producten en zegt dat Athom blijft werken aan het platform en aan nieuwe producten.

'Homey blijft zoals het is', schrijft Athom in een persbericht, waarbij het bedrijf aangeeft dat de ontwikkeling van Homey Cloud en Homey Pro doorgaat. Athom blijft ook werken aan nieuwe Homey-producten. LG gaat na de overname kennis delen over het maken en verkopen van producten, en over het aangaan van samenwerkingen met externe bedrijven, waardoor Athom sneller zou kunnen groeien.

'In de nabije toekomst' wil LG Homeys technologie nauwer integreren in zijn producten, waardoor klanten bijvoorbeeld hun LG-tv's als hubs kunnen gebruiken. Smarthomeapparatuur met LG's ThinQ-systeem moet straks ook overweg kunnen met Homey, net als LG's energiebeheerapparatuur. Athom wordt zo de 'fundering' van LG's 'smart spaces ecosystem-tak', zegt LG's executive vicepresident Jung Ki-hyun.

Voor de overname heeft LG 80 procent van Athoms aandelen overgenomen. Een overnamebedrag wordt niet genoemd. Oprichters Stefan Witkamp en Emile Nijssen blijven werken bij Athom. "Nu we onderdeel zijn van LG kunnen we onze visie naar een grotere groep mensen brengen", zegt Nijssen. Volgens The Korea Times is LG van plan de komende drie jaar de overige 20 procent van Athom over te nemen.