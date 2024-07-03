LG neemt bedrijf achter smarthomeplatform Homey over

Dit zou iedereen met een domoticahub dus al moeten kunnen.
Maar ik bedoel het een stuk dieper in het systeem. Een apparaat aanzetten omdat je zoveel seconden/minuten meer dan 1kWh teruglevert is natuurlijk leuk, maar het ook net niet. Het is bewolkt. Je even helder. Je apparaat gaat aan en het is weer bewolkt. Je apparaat is klaar tijdens de dure stroom en de rest van de dag is het zonnig (kan zomaar gebeuren in Nederland.)
Maar ik bedoel dus dat het apparaat ook dynamisch stroom gaat verbruiken (waar mogelijk).
Dus dat als je 700W teruglevert, dat dan het verwarmingselement 'op dat moment' 500W pakt. lever je meer terug, dan pakt hij meer. Lever je minder terug, dan pauseert het apparaat. Dit gaat natuurlijk niet voor alle componenten zinvol werken. (centrifugeren doe je natuurlijk op een bepaald toerental met een reden). Je zegt vantevoren tegen het apparaat hoe laat hij uiterlijk klaar moet zijn, enzovoorts. (en zo zijn er vast nog wat slimmigheden te bedenken die ik nu niet uit m'n duim kan zuigen
- Daar zijn veel slimmere mensen voor die dat kunnen. )
De witgoedboeren moeten helemaal niet zelf dit soort dingen moeten willen bouwen. Het probleem daarmee gaat gegarandeerd worden dat als je in 2024 een apparaat koopt, dat er in 2027 een nieuw apparaat op de markt komt op een nieuwer domoticaplatform van de witgoedboer, dat met een modernere standaard communiceert en dat je dan alsnog met twee verschillende standaarden werkt. Die apps gaan daar niet goed mee om en dan heb je uiteindelijk nog steeds niets, of met meerdere apps/systemen.
LG heeft nu dan Homey gekocht. Op zich prima als dit betekend dat ze een concurrent van Samsung Smartthings willen worden, maar dan moeten ze de boel wel openhouden en brede ondersteuning aan blijven, anders wordt het uiteindelijk alsnog zo'n net-niet-dienst als Samsung Smartthings. (Het is prima als hun focus op LG-producten ligt natuurlijk. Het is tenslotte hun merk.)
Die witgoedboeren hoeven alleen maar een API beschikbaar te stellen op het witgoed. De domotica-specialisten doen de rest wel.
Ik snap dat de marketingmolens van de witgoedboeren dat anders zien, want die willen natuurlijk dat iedereen per se hun spullenboel gaat gebruiken en continu met hun product/merk/logo bezig is en willen continu nieuwere opties/features/marketingbla kunnen showen, waardoor je uiteindelijk dus weer met meerdere iteraties werkt en dat uiteindelijk weer niks goed samenwerkt. Want als iemand z'n vaatwasser vervangen moet worden, gaat die persoon niet gelijk 'ook' z'n wasmachine, stofzuiger, ventilator, wasdroger en airco vervangen, ondanks dat de witgoedboer dat graag zo ziet
.
Allicht ben ik hier te negatief in hoor, maar ik zie zoveel kansen, en die witgoedboeren kijken echt niet mee, naar wat de consumenten goed kan helpen. Ze kijken echt alleen maar naar hun eigen marketingafdeling en dat is superzonde voor het grote plaatje.