De Athom Homey Pro (Early 2023) heeft naast een opgefrist uiterlijk ook een vernieuwde binnenzijde. Het uiterlijk is minder prominent dan bij de voorganger, maar je kunt de Homey daardoor een onopvallende plek in het interieur geven. Het Homey-smarthomeplatform is uitgebreid in mogelijkheden, maar toch gebruikersvriendelijk, zelfs als je nog moet beginnen met een smarthome. Met Flows (automatiseringen) kan iedereen een draadloze knop aan een lamp verbinden en met Advanced Flows en HomeyScript kan een tweaker zich uitleven met ingewikkeldere automatiseringen. Als de Homey uit de doos een functionaliteit mist, is de kans groot dat dit al gebouwd is door een enthousiast communitylid. Daarmee is het een van de uitgebreidste smarthomeplatforms die op dit moment te koop zijn in de winkel. Je moet er wel rekening mee houden dat die toegevoegde functies hun ondersteuning of zelfs hun werking kunnen verliezen in de toekomst, omdat ze onderhouden worden vanuit de community.

Veelzijdig Eenvoudig

Kant-en-klaar product
Minpunten: Communityafhankelijkheid, Overzicht mist bij uitgebreide set-up

Wie al eens wat smarthomeapparatuur heeft gekocht, herkent het verschijnsel wel dat veel fabrikanten van die apparatuur je het liefst dirigeren naar hun eigen smartphoneapp waarmee je het apparaat kunt bedienen. Vaak ondersteunt zo'n app geen derde partijen waardoor je uiteindelijk strandt in een woud van verschillende apps die allemaal een deel van je huis bedienen.

De oplossing daarvoor is al die verschillende apparaten koppelen aan een centraal smarthomeplatform. Zo'n platform kan veel meerwaarde bieden voor je apparatuur: de bediening van de apparatuur gebeurt centraal, het platform kan apparaten op elkaar laten reageren en er komt functionaliteit bij die de apparaten los van elkaar niet kunnen bieden.

Aan verschillende smarthomeplatformen ontbreekt het op dit moment niet, maar veel daarvan zijn cloudgebaseerd en selectief in welke merken apparatuur er worden ondersteund. Wil je liever een lokaal draaiend systeem met brede apparatuurondersteuning, dan kom je vaak uit bij zelfbouwoplossingen als Home Assistant of openHAB, maar er bestaat ook een Nederlands commercieel alternatief: Homey van Athom. Dit platform staat bekend om de eenvoudige, maar uitgebreide instellingsmogelijkheden en uitgebreide apparaatondersteuning. Daarnaast is er een actieve ontwikkelaarscommunity die apps ontwikkelt om het Homey-platform mee uit te breiden. In deze review kijken we naar het smarthomeplatform van Athom: Homey. Aan het begin van deze maand kwam de Athom Homey Pro (Early 2023) in de winkels. Dit is de professionele broer van de Homey Bridge die ik eerder al heb bekeken. Het grote verschil tussen de twee is dat de Homey Pro niet zo cloudafhankelijk is en veel meer lokaal uitvoert.

Het (goed) reviewen van een uitgebreid smarthomeplatform is lastig. Je kunt natuurlijk alle functies opsommen en een paar apparaten aansluiten. Dat zegt maar weinig over hoe handig een platform in de praktijk werkt over een wat langere tijd in een uitgebreide opstelling. Om daar wat meer aan te voldoen, pak ik het radicaal aan en heb ik het smarthomeplatform dat ik gebruik, Home Assistant, even aan de zijlijn gezet en de Homey opgesteld als aanvoerder van mijn smarthomeset-up.

Die smarthomeopstelling bestaat uit Zigbee-apparatuur van verschillende merken, zelfgebouwde sensors waarvan het gros ESPHome gebruikt. De deurbel en de P1-meter (energiegebruikmonitor) zijn ook zelfgebouwd en verbinden direct met MQTT met een zelfverzonnen protocol. Er is verlichting aanwezig op basis van wled, maar er draait ook een Hyperion-server voor Ambilight. De mechanische ventilatie wordt aangestuurd via een 433MHz-klik-aan-klik-uitdimmer. Om de Homey nog wat extra uit te dagen, heb ik daar wat Z-Wave- en Matter-apparatuur aan toegevoegd die nog ontbrak in de opstelling.

Kan de Homey Pro opboksen tegen Home Assistant in een uitgebreide smarthomeset-up? Hoe uitgebreid is de hardwareondersteuning en hoe ver en diep kun je gaan om zaken die ver buiten de standaarden gaan, toch toe te voegen? Kortom: is de nieuwe Homey Pro tweakerswaardig?