Interview met oprichter van Homey. Wat is zijn kijk op de smart home?

Onlangs werd de nieuwe Homey Pro wereldwijd geïntroduceerd. Hoe heeft dit Nederlandse bedrijf bij het gevecht om het verbonden huis een plek veroverd tussen de techreuzen uit de VS, en hoe onderscheidt Homey zich van gratis opensource-alternatieven? We spraken hierover met Emile Nijssen, founder en creative director.

We vroegen Emile Nijssen ten eerste om wat over de geschiedenis achter het bedrijf te vertellen. Emile: “We zijn acht jaar geleden begonnen, als eerste Nederlandse startup op Kickstarter, met Homey als spraakassistent voor een slim huis. Dit was zelfs nog voordat Alexa en Google Assistant bestonden. We hebben ons Kickstarter-doel van een ton destijds ruimschoots gehaald en konden vervolgens de eerste versie maken en leveren.”



“Helaas bleek spraaktechnologie nog niet zover te zijn doorontwikkeld als we hadden gehoopt, dus we hebben redelijk snel een pivotbeweging gemaakt om van Homey een smarthome-hub te maken. Natuurlijk deed dat even pijn, maar je kunt als Nederlands bedrijf nooit op tegen een reus als Amazon, waar destijds zo’n 700 mensen aan Alexa werkten. Achteraf gezien blijkt die omzetting onze beste keuze te zijn geweest. Door te focussen op smarthome konden we van Homey een uniek product maken dat voor veel klanten waarde toevoegt en het anders aanpakt dan onze concurrenten.”

Jullie hebben de nieuwe Homey Pro vorige maand op de markt gebracht. Wat is er nieuw?

“Dat klopt. We hebben het originele product (de witte bol, red.) vervangen door een opvolger die voor minstens de komende vijf jaar opgewassen is tegen de snelle ontwikkelingen in smarthome. De nieuwe Homey Pro ondersteunt alle relevante draadloze protocollen, zoals Wi-Fi, Bluetooth LE, Zigbee, Z-Wave, 433MHz en infrarood, en daar komen nu ook Matter en Thread bij. Onze software staat natuurlijk ook niet stil. Sterker, die ontwikkelen we al door sinds het begin. We leveren nog steeds gratis updates aan producten uit de eerste - zeven jaar oude - generatie. Daar zijn we echt trots op.” Onze software staat natuurlijk ook niet stil. Sterker, die ontwikkelen we al door sinds het begin. We leveren nog steeds gratis updates aan producten uit de eerste - zeven jaar oude - generatie. Daar zijn we echt trots op.

Hoe kijk je naar de concurrentie, zoals Google, Apple en Amazon?

“Zolang er geen regulering is, kan niemand écht concurreren met big tech. Daarom focussen wij ons op de dingen die zij nooit kunnen doen. Homey is bijvoorbeeld sterk gericht op privacy. Wij streven ernaar alleen goede producten te maken voor een eerlijke prijs: geen ads, geen tracking, en vooral focus op kwaliteit.”

“Daarnaast kunnen wij all-out gaan voor de echte smarthome-liefhebber. Kijk bijvoorbeeld naar Advanced Flow. Dat is onze automatiseringstool, waar je heel diep mee kan gaan als het om Logica, HTTP en HomeyScripts gaat, maar tegelijkertijd is het heel gebruiksvriendelijk en werkt het maken van Flows voor mij bijna verslavend. Het is een tool waar je je creativiteit in kwijt kunt. Het is nooit mijn doel geweest om marktleider te zijn met Homey. Wij proberen thought leader te zijn; we laten graag zien hoe wij vinden dat dingen beter kunnen.”

Wat onderscheidt Homey van het opensource-platform Home Assistant?

“Home Assistant is een goed systeem, zeker voor iets dat opensource is. Wij maken echter een product voor de tweakers die iets willen kopen dat gewoon werkt en die daarmee verder willen spelen, zonder het risico te lopen in het donker te eindigen of in yaml-files te moeten duiken om de boel te configureren. We hebben in ons bedrijf een sterke passie voor gebruiksvriendelijkheid, en dat is toch vaak de achilleshiel van opensource-projecten.”

“Persoonlijk zie ik Homey een beetje als de macOS van smarthome, en Home Assistant als Linux. Homey werkt gewoon out of the box, maar je kunt er ook heel diep in duiken, als je dat wilt. Linux is gratis, maar het kost je wel wat tijd om ermee om te leren gaan. We zien ook dat veel HA-gebruikers overstappen naar Homey Pro, omdat ze simpelweg de tijd niet meer hebben. Ik flashte vroeger ook vaak custom roms op mijn mobieltje. Nu heb ik een iPhone omdat ik gewoon wil kunnen bellen. Ik vind het echt gaaf wat ze met HA doen, maar ze richten zich op een andere doelgroep. Fun fact: de oprichter van HA (Paulus Schoutsen, red.) komt net als ik uit Enschede. We hebben samen biertjes gedronken in onze studententijd.”

Vorig jaar kondigden jullie Homey als cloudservice aan, en Homey Bridge. Waarom?

“Naast Homey Pro hebben we inderdaad een nieuwe productlijn aangekondigd die we - heel verwarrend, haha - Homey hebben genoemd. Dit gebruikt dezelfde app, web-app en veel integraties als Homey Pro, maar is beschikbaar in de cloud, als abonnement voor 2,99 euro per maand. Optioneel kun je er voor 69 euro de Homey Bridge bij kopen om toch de Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, 433MHz en infrarood-antennes in huis te halen.”

“De gedachte hierachter is dat voor veel mensen Homey Pro toch buiten het budget valt, en we willen ook hen een goede, privacyvriendelijke smarthome-ervaring bieden. Het alternatief is namelijk gestoei met opensource, óf het weggeven van je privacy. Tot vijf apparaten is het zelfs gratis. Homey Pro blijft overigens gewoon ons vlaggenschip.”

Er wordt momenteel veel gesproken over Matter. Hoe zie jij de toekomst voor Homey?

“We krijgen binnenkort natuurlijk te maken met Matter, waar ik best enthousiast over ben. Nu zijn er natuurlijk al heel veel standaarden die beloven alles te verbinden, zoals Zigbee en Z-Wave, maar het lukt eigenlijk nooit. Iedereen kent ondertussen wel de xkcd-'standaarden'.”

“Wat Matter anders maakt, is de push vanuit big tech. Daardoor zullen veel fabrikanten hun apparaten compatible willen maken. Tegelijkertijd is de spec weer zo beperkt dat alle uniciteit uit je product wordt gesloopt. Voor een bedrijf als Google maakt het natuurlijk niet uit welk merk lampen jij koopt, maar als lampenfabrikant wil je wel onderscheidend zijn met je features. Dat wordt met Matter lastiger, dus ik maak me af en toe wel zorgen over wat dit gaat betekenen voor innovatie. De tijd zal het leren.” Homey Pro ondersteunt natuurlijk ook Matter.

“Homey Pro ondersteunt natuurlijk ook Matter. Wij proberen het echter met respect voor de fabrikanten te doen, door de unieke features een interface te geven in de Homey-app en Flows. Een Matter-apparaat kan als het ware geüpgraded worden met extra functies en bijvoorbeeld een icoontje. Overigens zijn niet al je bestaande apparaten ineens Matter-compatible. Homey Pro 'bridged' ze naar je Matter-netwerk zodat je ze ook daar kunt aansturen. Voor nu is Matter gewoon 'nog een standaard', maar over vijf jaar kan het best de enige zijn die nog over is.”

“Gelukkig biedt Homey meer waarde dan alleen het verbinden van je apparaten. Denk bijvoorbeeld aan het automatiseren met Flow, energie besparen met Energy, grafieken met Insights, en toegangsbeheer voor familie en gasten. Bovendien zijn alle apps natuurlijk gemaakt door de community. Wij zitten in ieder geval niet stil.”