December Prijzenparade 2022 - Dag 3

De Imou Knight is een camera met een videoresolutie van maar liefst 8 megapixel, ofwel 4K UHD.

Met deze beveiligingscamera ontgaat er geen enkel detail aan het oog. Verder beschikt deze buitencamera over geavanceerde AI detectie. Hierdoor kunnen personen, maar ook voertuigen en huisdieren, accuraat worden gedetecteerd. De Knight 4K-camera beschikt over de mogelijkheid om een detectieregio en detectielijn in te stellen. Indien iets of iemand in deze regio komt of de lijn passeert dan volgt er direct een notificatie. Bovendien beschikt deze camera over slim kleurennachtzicht, tweeweg gesprek, IP66 certificering en over 2.4GHz/5GHz Dual-band Wi-Fi. Het opslaan van beelden kan zowel via de optionele Cloudservice of lokaal via een SD-kaart.