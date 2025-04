De domoticamogelijkheden van Philips Hue

De meeste huis-, tuin- en keukengebruikers zullen Philips Hue-lampen inzetten om hun huis van extra sfeerverlichting te voorzien. Daar is op zich natuurlijk niks mis mee, maar de community van Tweakers pakt de zaken graag wat grondiger aan. Dat geldt ook voor Leo Schelvis, op het forum beter bekend als Leejoow, die zich met 32 Hue-lampen een heuse fan van de productlijn mag noemen.

Philips Hue bestond eind oktober precies tien jaar en is in menig huis inmiddels niet meer weg te denken. Het verlichtingssysteem, dat ontworpen is voor huisautomatisering en wordt geproduceerd door Signify, is de laatste tijd flink doorontwikkeld en biedt veel mogelijkheden: van sfeerverlichting voor binnen en buiten, en slimme manieren om wakker te worden, tot het automatisch laten aangaan van verlichting wanneer je niet thuis bent en de extensie van kleur tijdens het gamen, met Hue Play gradient lightstrips. Toch kan het nog veel specifieker worden toegepast, en daar is het huis van Leo Schelvis een mooi voorbeeld van. Tweakers plaatste onlangs een oproep op het forum, waarin we meldden dat we op zoek waren naar een echte Hue-kenner. Leo past goed bij deze omschrijving en heeft gereageerd.

32 Hue-lampen in huis

“De eerste keer dat ik een aantal Hue-spotjes kocht, moet in 2012 of 2013 zijn geweest”, vertelt Leo. “Ik was benieuwd wat er allemaal mee mogelijk was. Het ging in het begin louter om de realisatie van wat sfeerverlichting. Mijn partner en ik vinden het sowieso leuk om een beetje te spelen met gadgets en apps, en te zien waarvoor we het thuis allemaal kunnen gebruiken. Ik ben dan degene die het vervolgens via domotica inregelt, want het moet natuurlijk wel werken.”

In de jaren die volgden, kwamen er steeds meer Hue-producten in huis. Inmiddels staat de teller op 32 lampen, vijf remotes, een bewegingsmelder en een aantal smart plugs. “Inmiddels hebben we in iedere kamer Hue-lampen; zowel spotjes als wandlampen. We hebben tussendoor weleens lampen van andere merken geprobeerd, maar die waren echt minder goed. Los daarvan merk je het verschil tussen de eerste en de nieuwste generatie Hue-lampen. De latere lampen zijn stukken beter in het weergeven van kleuren. Met name de kleur groen is enorm verbeterd.” Bij de toepassing van 32 lampen tijdens de huidige energiecrisis kun je je afvragen of dit een zuinig systeem is. Leo maakt zich daar weinig zorgen over: “Als deze lampen niet aanwezig waren, hadden we andere lampen gehad. Het is ook niet zo dat ze de hele dag aanstaan. Ik heb nu 200 watt sluipverbruik; dat valt reuze mee. Met de juiste lichtinstellingen kun je ook energie besparen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de dimfunctie. Het gaat mij louter om rustige sfeerverlichting en de handige functies die ermee mogelijk zijn. Ik hoef geen thuisdisco te organiseren.”

Automatische verlichting bij het afgaan van de brandweerpieper

De meeste lampen zijn via tijdroutines ingeregeld en gaan op bepaalde tijden aan en uit. In de gang van het huis van Leo hangt een bewegingsmelder, zodat de lampen automatisch aangaan als er iemand loopt. Veel ingewikkelder zijn de scenes die actief worden wanneer in het holst van de nacht Leo’s pieper afgaat. Leo is namelijk lid van de vrijwillige brandweer. “Ik heb een P2000-ontvanger. Berichten komen binnen via een specifieke code waarin mijn adres is gecodeerd. Wanneer hij afgaat, worden de berichten via audio uitgesproken via mijn slimme speaker. Daarbij moet je denken aan specifieke meldingen en informatie: wat is de prioriteit en om welk adres gaat het? Vervolgens gaat het licht in de slaapkamer gedurende twintig seconden subtiel aan; dat is net lang genoeg voor mij om uit bed te gaan. In de gang en de woonkamer gaat ook het licht aan, tot aan de voordeur.”

“In de woonkamer zijn er twee varianten mogelijk”, vervolgt Leo. “Bij groen licht gaat het om prioriteit 2 en bij rood licht om prioriteit 1. Groen licht is minder urgent; denk daarbij aan een prullenbakbrandje of meldingen van rookmelders. Bij rood licht staat er negen van de tien keer iets serieus in brand en gaan we er met loeiende sirenes op af.” Het grootste deel van de verlichting gaat automatisch weer uit, behalve in de woonkamer. “Ik vind het fijn om niet in een donker huis thuis te komen.”

Automatiseren kun je leren

Hue werkt eenvoudig met de Hue-app, maar Leo’s Home Assistant draait op Odroid, en zijn sdr-ontvanger is aangesloten op een Raspberry pi. Vervolgens zijn alle routines aan elkaar geknoopt met Node Red. Andere, eenvoudigere toepassingen van de verlichting zijn uiteraard ook van de partij. “We hebben een buitenlamp die automatisch aangaat als het donker wordt en om elf uur in de avond weer uitgaat. Daarnaast gaan bepaalde lampen aan als we niet thuis zijn. Onze vijver met goudwindes heeft lampen van een ander merk, maar die gaan via een Hue-smart plug aan als de zon op een bepaalde hoogte staat.”

”Dat is het leuke ervan: het zelf uitvogelen en ermee stoeien, net zolang totdat het werkt.” Als bedankje voor het reageren op de oproep en het geven van dit interview, ontvangt Leo een Hue Play gradient light tube. Deze tube plaats of monteer je onder een tv om zo de verschillende kleuren van je tv-scherm te weerkaatsten op de muur. Je kunt de tube ook draaien, om in alle richtingen van de (woon)kamer kleurrijk licht te laten schijnen. Heeft Leo al een idee hoe hij de tube straks gaat gebruiken? “Ik heb een 65 inch grote QLED-televisie en begreep dat ik de tube met behulp van de Philips Hue HDMI Sync Box zou moeten kunnen aansluiten op de televisie.”

Met deze Sync Box synchroniseren gebruikers hun Hue-lampen met media. Zo reageert de slimme verlichting vervolgens op wat iemand bekijkt of beluistert. Je sluit deze box bijvoorbeeld aan op een streamingapparaat, gameconsole of settopbox, waarna de lampen gelijktijdig met wat er op het tv-scherm gebeurt, dimmen, feller gaan branden of veranderen van kleur. De syncbox is compatibel met 4k, Dolby Vision en HDR10+. Hij werkt met alle Philips Hue White and color ambiance-lampen en -armaturen, met een maximum van tien Philips Hue-lampen. Leo: “Ik moet me er nog even in verdiepen, maar dat is het leuke ervan: het zelf uitvogelen en ermee stoeien, net zolang totdat het werkt.”

Heb je zelf ook ervaring met Philips Hue-lampen en domotica? Laat het ons weten in de comments.