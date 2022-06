Signify introduceert Philips Hue-railsysteem en draagbare Hue Go-tafellamp

Signify breidt zijn aanbod van slimme verlichting in de Philips Hue-serie uit met diverse producten. Hue Perifo is een modulair railsysteem waar verschillende lichtbronnen aan bevestigd kunnen worden. De Hue Go is een draagbare tafellamp met accu en laadplatform.

Het Philips Hue Perifo-railsysteem kan aan het plafond of aan de muur bevestigd worden. Het is een modulaire rail die maximaal vijftien meter lang gemaakt kan worden en er komen ook hoeken beschikbaar. Op iedere plek op de rails kan een lamp bevestigd worden, die vervolgens van stroom wordt voorzien. Er komen spotjes, hanglampen en lichtbalken beschikbaar voor het systeem.

Stukken rail kosten tussen de 50 en 90 euro. Verbindingsstukken zijn er van 20 tot 30 euro. De voeding kost 100 euro en de verschillende lampen hebben prijzen van 120 tot 300 euro. Volgens Signify is het Hue Perifo-systeem aan het einde van de zomer beschikbaar.

Philips Hue Tap-lichtschakelaar met dimfunctie

Signify brengt per direct een Philips Hue Tap dial switch uit voor 50 euro. Dat is een ronde afstandsbediening die magnetisch aan een muur bevestigd kan worden. Er zijn vier knoppen om tussen scènes te wisselen en met een draairing kan het licht gedimd worden. De afstandsbediening is de opvolger van de bestaande Philips Hue Tap-lichtschakelaar zonder dimfunctie.

Philips Hue Go-tafellamp met accu

Aan het einde van de zomer verschijnt ook de Philips Hue Go. Dat is een tafellamp met een ingebouwde accu en een meegeleverd laadplatform. De lamp kan opgepakt worden en zo ergens anders neergezet worden. Afhankelijk van de instelling van de lamp is de accuduur 6 tot 48 uur. De tafellamp is spatwaterdicht en krijgt een adviesprijs van 150 euro.

Zonsopkomstfunctie Philips Hue-app

Signify voorziet zijn Philips Hue-app van een functie om de zonsopkomst na te bootsen. Dat werkt in combinatie met gradientlampen van het merk, die bijvoorbeeld het kleurverloop tussen geel en blauw kunnen weergeven. Onder andere de nieuwe Philips Hue Signe-lampen zijn voorzien van een dergelijke lichtbron. Een Signe-tafellamp kost 240 euro en een vloerlamp is verkrijgbaar voor 350 euro.