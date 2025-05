Signify brengt Philips Hue Sync-app voor Samsung-tv's uit voor 130 euro

Signify komt met een nieuwe Philips Hue Sync-app voor recente Samsung-televisies. Met deze app kunnen gebruikers hun Hue-lampen synchroniseren met hun televisie zodat deze zich kunnen aanpassen aan wat er op het beeld gebeurt. De app kost 130 euro.

De Philips Hue Sync-app komt op donderdag 5 januari beschikbaar voor Samsung-televisies uit 2022, meldt Signify tijdens de CES-beurs. Gebruikers kunnen de app downloaden via de Samsung TV-appstore. De applicatie wordt ondersteund op de Q60-tv en hoger. Het is niet bekend of de app op termijn ook naar oudere Samsung-tv's of televisies van andere merken komt.

De applicatie scant de beelden die op de televisie worden getoond en past vervolgens de kleur van verbonden Hue-lampen aan voor een Ambilight-achtig effect. Gebruikers kunnen in de app selecteren welke lampen ze daarvoor willen gebruiken en kunnen vervolgens aangeven waar ze zijn gemonteerd in verhouding tot de televisie.

Daarmee is dit in feite een softwareversie van de Philips Hue Play HDMI Sync Box, die hetzelfde bereikt maar dan als settopbox van 250 euro. Gebruikers van de app dienen al Hue-lampen te bezitten voordat ze de app kunnen gebruiken. Volgens de fabrikant zijn alle beeldformaten en vormen van content compatibel met de Hue Sync-app. Gezien de softwarematige werking werkt de app ook in combinatie met ingebouwde streamingapps op Samsung-televisies. De Play HDMI Sync Box werkt alleen met HDMI-inputs.

Behalve met de televisieapp komt Signify ook met enkele nieuwe Hue-lampen. Het bedrijf introduceert nieuwe muurlampen voor buiten, die op 24 januari in Europa uitkomen voor 120 euro. Daarnaast brengt het bedrijf op 14 maart een nieuwe Hue Tap-dial uit met ronde mount voor 50 euro. Het bedrijf brengt zijn draagbare Philips Hue GO-tafellamp op 21 februari ook naar Europa voor 160 euro.

Vlnr: de Philips Hue-muurverlichting, Go-tafellamp en Tap-dial met ronde mount