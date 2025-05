LG OLED M3-televisie met Zero Connect-box kan draadloos 4k120-beelden ontvangen

LG kondigt zijn Signature OLED M3-televisie aan. Deze tv beschikt over een nieuwe Zero Connect-technologie, waarmee het draadloos 4k120-beelden kan ontvangen via een externe box. LG maakt nog geen adviesprijs bekend.

LG toonde de M3 voor het eerst tijdens de CES-beurs in Las Vegas. Anders dan de andere oledtelevisies van het bedrijf, bevat deze tv geen HDMI-aansluitingen. Deze zitten in plaats daarvan verwerkt in een losse Zero Connect-box met drie HDMI 2.1a-poorten, waarop gebruikers hun mediaspelers of andere apparaten kunnen aansluiten. Deze kan het videosignaal vervolgens draadloos naar de M3-televisie sturen, met een bereik tot tien meter. Volgens LG ondersteunt de ZeroConnect-techniek 4k120-beelden zonder zichtbaar kwaliteitsverlies. Het is echter onduidelijk of er signaalcompressie wordt toegepast of wat de latency is.

De LG OLED Signature M3 toont tijdens de CES alleen een M3-tv met 97"-diagonaal, maar het bedrijf zegt dat er ook 77"- en 83"-varianten komen. De tv krijgt een EX-paneel met resolutie van 3840x2160 pixels. Daarmee heeft de televisie waarschijnlijk geen micro lens array voor een hogere helderheid, zoals de G3 dat wel heeft. LG Display produceert momenteel alleen 4k-panelen met microlenzen van 55", 65" en 77". De M3 krijgt wel, net als de G3, een geïntegreerde mount zodat deze plat tegen de muur gemonteerd kan worden.

LG zegt dat de M3-oledtelevisies in de tweede helft van dit jaar uitkomen, maar de fabrikant deelt nog geen concretere releasedatum. Het bedrijf noemt ook nog geen adviesprijzen, maar zegt dat de tv wordt gepositioneerd tussen de G3-tv en de Z3-tv met 8k-resolutie van 7680x4320 pixels.