Panasonic toont MZ2000-oled-tv en claimt hogere piekhelderheid door microlenzen

Panasonic onthult de MZ2000, het komende topmodel van de oled-tv's die de fabrikant dit jaar uitbrengt. Net als voorganger LZ2000 is het nieuwe model beschikbaar in 55, 65 en 77 inch. Het bedrijf zegt dat de MZ2000 een hogere piekhelderheid haalt, mede door microlenzen toe te passen.

In het persbericht claimt Panasonic een piekhelderheid die 150 procent hoger zou liggen ten opzichte van de modellen van vorig jaar, al is niet geheel duidelijk ten opzichte van welk model die 150 procent zou gelden. Verder meldt de fabrikant dat de gemiddelde helderheid ook verbeterd is, maar daarbij worden geen percentages genoemd. Waarschijnlijk zal de verhoogde helderheid het meest opvallen bij de formaten van 55 en 65 inch, omdat alleen die formaten over een 'meerlaags warmtebeheersysteem' beschikken. Vermoedelijk is dat een soort heatsink; de LZ2000 beschikt daar ook al over.

Alleen een dergelijk systeem om warmte sneller af te voeren is onvoldoende om echt een sprong te maken op het vlak van de helderheid. Daartoe wordt de MZ2000 ook uitgerust met een micro lens array. Bij die technologie worden er kleine lensjes toegepast die ervoor zorgen dat het licht dat de oleds uitstralen, efficiënter wordt gericht, waarbij licht dat normaal gesproken binnen het paneel heen en weer kaatst, rechtstreeks naar de kijker wordt gestuurd. Zo moet de algehele helderheid flink verbeteren. Ook het stroomverbruik zou dan omlaag kunnen, wat de levensduur van het paneel ten goede komt. Vermoedelijk gebruiken meer oled-tv-fabrikanten deze microlenzen, zoals LG waarschijnlijk doet bij de G3.

De website FlatpanelsHD laat zien dat de MZ2000 tijdens een Panasonic-presentatie bij een venster van 10 procent van het totale beeldoppervlak een helderheid van 1466cd/m² haalt. Het is niet duidelijk of dat werd behaald in de Vivid-beeldmodus, wat doorgaans niet tot de mooiste of meest accurate beelden leidt, maar wel tot de hoogste helderheid. Daarnaast bleek tijdens de demonstratie dat de nieuwe televisie een helderheid van boven de 1000cd/m² kon handhaven op grotere vlakken dan de 10-procentvensters in vergelijking met de LZ2000 van vorig jaar. Die LZ2000 haalt ongeveer 1000cd/m² en 1200cd/m² in de Vivid-modus.

De MZ2000 is een 4k-oled-tv die alle gangbare hdr-formaten en HDMI 2.1 ondersteunt, al blijft de toepassing van Dolby Vision nog beperkt tot 4k60 en de filmmakermodus houdt nu rekening met de omgeving. De televisie kan volgens de fabrikant beter de kleurtemperatuur van het omgevingslicht en de hoeveelheid omgevingslicht detecteren en aan de hand daarvan het beeld op de televisie aanpassen. Bij veel licht worden donkere tonen helderder en als er sprake is van warm omgevingslicht zal de kleurtemperatuur worden verlaagd.

Panasonic zegt ook dat de prestaties van het Dolby Atmos-speakersysteem zijn verbeterd, waarbij er nu onder andere drie zogeheten Sound Focus-modi zijn waarmee het geluid op één punt kan worden gericht, of naar een specifiek deel van de kamer, of dat het geluid op een bepaald punt wordt versterkt terwijl anderen het geluid nog altijd kunnen horen.

De MZ2000 krijgt versie 8.0 van het My Home Screen-OS en zal ergens in de herfst van dit jaar in Europa uitkomen. Het nog niet duidelijk welk prijskaartje het nieuwe model krijgt. Panasonic zal op een later moment ook lager gepositioneerde nieuwe oled-tv's introduceren.