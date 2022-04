Panasonic introduceert LZ2000-oled-tv's van 55", 65" en 77"

Panasonic kondigt de LZ2000 aan. Het gaat om het topmodel in Panasonics oled-lijn en deze komt voor het eerst ook in 77"-formaat beschikbaar, naast de 55"- en 65"-formaten. De tv bevat onder andere HDMI 2.1, gamefeatures en een array van naar voren gerichte speakers.

Panasonics LZ2000 beschikt over twee HDMI 2.1-poorten. De oled-tv ondersteunt HDMI 2.1-functies als High Frame Rate en Variable Refresh Rate, bij 120Hz op 4k-resolutie. De fabrikant heeft onder andere functies voor gaming toegevoegd, zoals SPD Auto Game Mode. Deze detecteert automatisch of een systeem met Nvidia-gpu en ondersteuning voor HFR en VRR gekoppeld is. Ook is er de 60Hz Refresh Mode, die de inputlag van 60Hz-games moet beperken. Gamers kunnen het Game Control Board oproepen, een overlay met game-instellingen.

De tv ondersteunt verder de HDR-formaten Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Filmmaker Mode, HDR10+ Adaptive en HLG Photo. Panasonic levert de tv's fabriekshalve gekalibreerd en claimt met de Master OLED Pro-configuratie onder andere de middentonen helderder weer te kunnen geven.

De LZ2000 bevat een sensor die de kleurtemperatuur van het omgevingslicht detecteert. Deze werkt in combinatie met de HCX Pro AI-processor om kleurtonen daar op aan te passen. Panasonic noemt verder de aanwezigheid van een rij naar voren gerichte speakers die de hele breedte van de tv beslaan. Deze array maakt de weergave van directioneel geluid mogelijk. Ook zijn er zijwaarts en naar boven gerichte speakers voor ruimtelijke audioweergave, zoals via Dolby Atmos.

De prijzen en beschikbaarheid van de LZ2000 zijn nog niet bekend.