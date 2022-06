Acht film- en gameliefhebbers gezocht voor testpanel Panasonic oled-tv

Op tv-gebied is het ruim honderd jaar oude Panasonic bij het grote publiek wellicht wat minder zichtbaar dan concurrenten, maar het bedrijf brengt al jaren verschillende televisies op de markt die kunnen bogen op positieve reacties. Vorig jaar schreef Tweakers over de Panasonic JZW2004 oled-tv dat dit ‘misschien wel de beste tv van dit moment’ was.

Met de TX-JZT1506-serie, eveneens oled-tv’s, richt de elektronicaproducent zich nadrukkelijk op gamers en filmliefhebbers. Tweakers Partners en Panasonic hebben de handen ineengeslagen voor een testpanel: acht community-leden mogen het 55-inchmodel, de TX-55JZT1506, twee weken lang onder handen nemen.

Als deze pandemie één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat technologische toepassingen als goed alternatief hebben gediend voor het wegvallen van vermaak buitenshuis. Een bioscoopervaring blijft nog altijd uniek - en gelukkig kunnen we daar inmiddels ook weer van genieten - maar het creëren van een thuisbioscoopervaring of een fraaie gamebeleving ligt dankzij de huidige audiovisuele mogelijkheden binnen bereik. Met de JZT1506 oled-tv-modellen wil Panasonic met name dat: een ware bioscoopervaring thuis creëren. Maar ook gamers moeten zich met deze slanke beeldbuis als een vis in het water voelen.

Scherpe beelden, midden in de actie

De JZT1506-serie is uitgerust met het nieuwe Master HDR OLED Professional Edition-panel en de nieuwste HCX Pro AI-processor. Gezamenlijk moeten ze de televisies in staat stellen de kleinste details extreem scherp en met volle en heldere kleuren weer te geven, aldus Panasonic. De slimme AI analyseert de content en past daar automatisch de juiste beeldinstellingen op aan. Naar eigen zeggen van de fabrikant is deze techniek ontwikkeld in samenspraak met audiovisuele experts in Hollywood.

Naast beeld speelt ook geluid logischerwijs een grote rol. De ingebouwde luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning zijn omhoog en naar voren gericht om voor een 360-gradengeluidseffect te zorgen. Zo moet je als kijker of gamer het gevoel krijgen dat je voortdurend midden in de actie zit.

Dankzij de aanwezigheid van Multi HDR Ultimate worden alle hdr-standaarden ondersteund: dit zijn HDR10, HLG, HDR10+, HLG Photo en Dolby Vision. Voor gamers is de Game Mode Extreme toegevoegd. Met een hfr van 120Hz, vrr, FreeSync en een lage inputlag moeten games soepel en vloeiend in beeld komen, zonder ongewenste beeldvervormingen.

55-inchmodel

Voor het testpanel wordt de Panasonic TX-55JZT1506 in stelling gebracht: een Ultra HD 4k-oled-televisie met een beeldschermdiagonaal van 140cm en voorzien van vier HDMI-aansluitingen en drie USB-poorten. My Home Screen 6.0 is de vernieuwde interface die moet zorgen voor een intuïtieve gebruikerservaring. Een leuk extra is de draaibare voet waar het slanke scherm op rust.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans om de Panasonic TX-55JZT1506 oled-tv te reviewen

Tweakers Partners en Panasonic geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de TX-55JZT1506 oled-tv. In totaal worden acht tweakers geselecteerd om de televisie gedurende twee weken thuis te testen. Als dank voor de tijd en de moeite die de tweakers in het reviewen steken, krijgen ze de Panasonic RZ-B210WDE-W wireless earbuds ter waarde van 69 euro.

Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties en mogelijkheden van de TX-55JZT1506 oled-tv in combinatie met games en/of films? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 10 maart 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 18 maart 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 22 maart 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Winnaars ontvangen als dank voor het testen de Panasonic RZ-B210WDE-W wireless earbuds t.w.v. 69 euro.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Panasonic zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.