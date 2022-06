Acht oledkenners gezocht voor ASUS VivoBook 16X OLED-testpanel

Nu oled in de televisiewereld steeds meer gemeengoed is geworden, zien we de schermtechnologie langzaam maar zeker ook bij laptops opduiken. Volgens ASUS kan dit zelfs een heuse revolutie teweegbrengen. Het bedrijf heeft dan ook het voornemen om oled de komende jaren tot de standaard voor al zijn laptops te maken.

Om een aantal tweakers de voordelen van oled bij een laptopscherm te laten ervaren, hebben Tweakers Partners en ASUS de handen ineengeslagen voor een oled-event en testpanel. Acht community-leden worden uitgenodigd op het kantoor van ASUS, om er alles over de VivoBook 16X OLED te weten te komen en de nieuwe laptop daarna twee weken te testen. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Meld je dan nu aan in de poll, onderaan dit artikel!

De Vivobook Pro 16X OLED van ASUS is de eerste laptop met een 16 inch groot oledscherm met een beeldverhouding van 16:10, en duidelijk gericht op professionele content creators. De Vivobook Pro 16X OLED kan worden uitgerust met een Intel Core i7-11370H en RTX 3050-videokaart. Hij zou dus niet in de war moeten raken van videobewerking, 3d-rendering of een Photoshop-project. De laptop heeft een digitale ASUS DialPad die gebruikers nauwkeurige en intuïtieve controle belooft. Dit is handig bij het werken met Adobe Photoshop of Premiere.

ASUS Vivobook Pro 16X OLED

Het NanoEdge 4k-oledbeeldscherm is de grote troef van de Vivobook Pro 16X. Het betreft een 550-nitspaneel met slanke bezels, een resolutie van 3840x2400, een contrastverhouding van 1.000.000:1 en een scherm/behuizing-ratio van 86%. Verder dekt het scherm 100% van het DCI-P3-kleurengamma. Het scherm is Pantone Validated en zou volgens de TÜV Rheinland-certificering 70% minder blauwlichtuitstoot geven. Op deze manier wil ASUS gebruikers levendige, heldere en duidelijke beelden en kleuren garanderen.

De laptop weegt minder dan twee kilogram (1950 gram) en is minder dan 2cm dik. Links vind je twee USB-A-poorten en aan de rechterkant zijn USB-A, USB-C, HDMI, een microSD-kaartsleuf en een koptelefoonaansluiting gesitueerd.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans op de ASUS VivoBook 16X OLED

Tweakers Partners en ASUS geven een aantal leden van de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de ASUS VivoBook 16X OLED. In totaal worden acht tweakers geselecteerd om naar het ASUS oled-event te gaan en na afloop de laptop twee weken in huis te nemen om hem te testen.

De tweakers die worden geselecteerd voor de presentatie en het testen van de Vivobook worden op dinsdagavond 29 maart uitgenodigd op het ASUS-kantoor in Amsterdam. Hier wordt een productpresentatie over de laptop gegeven en de mogelijkheid geboden om vragen over de features van de ASUS VivoBook 16X OLED te stellen.

ASUS oled-event: pizza’s en oled!

Daarnaast krijgen de aanwezige tweakers de mogelijkheid om onder het genot van een drankje en een pizza (nieuwe) modellen uit de ROG gaming-, ZenBook- , ExpertBook- en Chromebook-series te bekijken. Zo krijgen ze een goede indruk van wat ASUS heeft te bieden. De acht aanwezige tweakers krijgen na afloop de laptop twee weken mee naar huis om hem te testen. Een van deze tweakers kan de VivoBook 16X OLED zelfs winnen; hij of zij mag hem dus houden! De overige zeven krijgen als bedankje een Bol.com-bon van 50 euro.

Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties en mogelijkheden van de ASUS VivoBook 16X OLED? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een review.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 13 maart 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 18 maart 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 22 maart 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

De winnaar van de VivoBook 16X OLED wordt gekozen op basis van loting.

De overige winnaars ontvangen als dank voor het testen een Bol.com-bon van 50 euro.

Deelname aan het event is verplicht om het product te mogen reviewen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en ASUS zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.