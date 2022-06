ASUS voorziet meer laptops van oledscherm en geeft keuze uit AMD of Intel

ASUS gaat meer laptops voorzien van oledschermen. De fabrikant introduceert ProArt StudioBook- en VivoBook Pro-modellen met de schermtechniek. Ook geeft ASUS klanten keuze uit Intel- of AMD-configuraties.

ASUS gebruikt oledschermen van 13,3" tot 16", zowel met 16:9- als 16:10-verhouding en met verschillende resoluties van full-hd oplopend tot 4k. De refreshrate gaat bij sommige modellen tot 90Hz. Vermoedelijk gebruikt ASUS panelen van Samsung Display; die schermfabrikant maakte begin dit jaar bekend meer oledpanelen voor laptops te produceren. De nieuwe ASUS-laptops met oledmonitoren zijn vooral gericht op creators, ofwel creatievelingen die met beeld werken.

ASUS heeft ook aandacht voor het risico op inbranden van oledschermen. Standaard worden de laptops geleverd met een donkere modus ingesteld en het scherm dimt na vijf minuten. Daarnaast gebruikt ASUS pixel shift- en pixel refresh-technieken. De nieuwe laptops hebben volgens ASUS verbeterde oledpanelen, van de derde generatie, die beter bestand zouden zijn tegen inbranden dan voorgangers.

ASUS ProArt StudioBook 16 OLED

Het nieuwe topmodel in de ProArt-serie is de StudioBook 16 OLED, met naar keuze maximaal een AMD Ryzen 9 5900HX of Intel Core i9-11900H. Die kunnen gecombineerd worden met respectievelijk maximaal een RTX 3070- of RTX 3060-gpu. Ook komt er een Pro-versie van de StudioBook 16. Die is uitgerust met Nvidia RTX A-gpu's voor workstations en in het geval van de Intel-configuratie een Xeon-processor.

In de ProArt StudioBook 16 OLED zit een 16"-oledscherm met een 16:10-verhouding en een resolutie van 3840x2400 pixels. De piekhelderheid is 550cd/m² en de maximale helderheid die continu gehaald kan worden is 400cd/m². ASUS voorziet de laptop van een HDMI 2.1-aansluiting en een SD Express-kaartlezer, die met bijbehorende geheugenkaartjes snelheden tot 985MB/s aan kan. De laptop heeft twee sodimm-sleuven en twee M.2-slots voor uitbreiding van het werkgeheugen en de ssd-opslag.

In de dunne laptop is een koelsysteem met zes heatpipes verwerkt. Op de ssd en het geheugen zitten eigen thermal pads. De Studiobook 16 heeft in een reguliere modus een koelcapaciteit van 110W: 30W voor de cpu en 80W voor de gpu. In een Performance-modus is dat 140W, met 50W voor de cpu en 90W voor de gpu.

Model ProArt Studiobook 16 OLED ProArt Studiobook Pro 16 OLED Processor (max.) Ryzen 9 5900HX Core i9-11900H Ryzen 9 5900HX Xeon W-11955M Gpu (max.) RTX 3070 RTX 3060 RTX A2000 RTX A5000 Oledscherm 16", 3840x2400px, 550cd/m² 16", 3840x2400px, 550cd/m²

Vivobook Pro

ASUS introduceert ook vier Vivobook Pro-laptops met oledschermen. Die worden geleverd met niet nader genoemde AMD Ryzen 5000H-processors, of Intel Core H-varianten van de elfde generatie. De VivoBooks krijgen maximaal 32GB ram en tot 1TB aan ssd-opslag. De videokaart is maximaal een GeForce RTX 3050 Ti.

De VivoBook Pro 16X gebruikt hetzelfde 4k-oledpaneel als de StudioBook 16-modellen. In de kleinere Pro 14X en Pro 14 zit een 14"-paneel met een resolutie van 2880x1800 pixels en een maximale helderheid van 600cd/m². Ook komt er een VivoBook Pro 15, met een niet nader gespecificeerd 15,6"-oledpaneel. De VivoBook Pro-modellen krijgen een 96Wh- of 63Wh-accu.

Meer ZenBooks met oledscherm

Verder gaat ASUS meer ZenBook-modellen voorzien van oledschermen. Er komt een ZenBook 14X OLED en een 14 Flip OLED. Ook bij deze modellen is er keuze uit AMD- of Intel-processors. ASUS had al verschillende laptops met oledscherm in zijn assortiment, zoals de ZenBook Pro Duo 15 en ZenBook 15. De goedkoopste oledlaptop tot nu toe is de ZenBook 13 OLED, die momenteel in de Pricewatch staat voor 749 euro.

Keuze uit AMD of Intel

Bij de nieuwe line-up valt op dat ASUS varianten maakt met AMD- en Intel-processors. De fabrikant benadrukt dat dit niet vanzelfsprekend is en veel werk met zich mee brengt, omdat de moederborden voor beide opties compleet verschillend zijn. ASUS moet het binnenwerk van de laptops daarop aanpassen en dus meer verschillende configuraties maken. De fabrikant zegt dat te doen om klanten een keuze te geven.

Van de nieuwe laptops zijn nog geen adviesprijzen bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk wanneer de laptops verschijnen en welke configuraties er beschikbaar komen Nederland en België.